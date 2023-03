The New York Times Is A Disgusting Militarist Smut Rag Listen to a reading of this article (reading by Tim Foley): ❖ I hate The New York Times. Hate it, hate it, hate it, hate it. With every fiber of my being, from the depths of my immortal soul. The &…

Die New York Times ist ein ekelhaftes militaristisches Schmierblatt

Von Caitlin Johnstone

27. März 2023

Ich hasse die New York Times. Hasse sie, hasse sie, hasse sie, hasse sie. Mit jeder Faser meines Wesens, aus den Tiefen meiner unsterblichen Seele.

Die New York Times ist die “Zeitung des Protokolls” für die mörderischste und tyrannischste Nation der Welt und wird seit den späten 1800er Jahren von derselben Familie geführt. In dieser Zeit hat sie jeden verwerflichen amerikanischen Krieg unterstützt und zuverlässig Propaganda verbreitet, um Zustimmung für den politischen Status quo zu erzeugen, der für den Betrieb eines weltumspannenden Imperiums notwendig ist, das sich aus menschlichem Blut und Leid speist. Sie ist eine Plage für unsere Welt und sollte zerstört, begraben und angepinkelt werden.

Und ich bin barmherzig.

Zu den jüngsten unverzeihlichen militaristischen Schweinereien der Times gehört ein Artikel mit dem Titel “An Anxious Asia Arms for a War It Hopes to Prevent” (Ein ängstliches Asien wappnet sich für einen Krieg, den es zu verhindern hofft), in dem die USA auf absurde Weise als passiver, unschuldiger Zeuge der militärischen Umzingelung Chinas durch die USA dargestellt werden.

Times-Autor Damien Cave schreibt bedrohlich, dass Chinas Präsident Xi Jinping “eine ‘nationale Verjüngung’ anstrebt, die auch die Verdrängung der Vereinigten Staaten als dominierenden Herrscher in der Region beinhalten würde”, als ob es für die USA absolut sinnvoll wäre, der “dominierende Herrscher” auf dem asiatischen Kontinent zu sein.

(Solche Sätze sind in der New York Times ständig zu lesen; Anfang dieses Monats beklagte der Redaktionsausschuss der Times die Tatsache, dass “die Vereinigten Staaten mit wenig Erfolg versucht haben, China zu überreden oder zu zwingen, sich an die amerikanischen Regeln zu halten”, als ob das ein völlig vernünftiger und normaler Satz wäre. Andere Nationen stellen Forderungen, die USA stellen “Regeln” auf. Diese Leute gehen wirklich von der Prämisse aus, dass die US-Regierung die ganze Welt besitzt, und schreiben dann von dort aus).

Beobachten Sie, wie Cave die militärische Einkreisung Chinas durch die USA als etwas darstellt, das “Chinas Nachbarn” als “Antwort” auf Xis Ziel, “die Vereinigten Staaten als dominanten Herrscher in der Region abzulösen”, tun:

Als Reaktion darauf setzen viele von Chinas Nachbarn – und die Vereinigten Staaten – auf harte Gewalt und beschleunigen damit das größte Wettrüsten in Asien seit dem Zweiten Weltkrieg.

Am 13. März startete Nordkorea zum ersten Mal Marschflugkörper von einem U-Boot aus. Am selben Tag stellte Australien einen 200 Milliarden Dollar teuren Plan vor, gemeinsam mit Amerika und Großbritannien U-Boote mit Nuklearantrieb zu bauen, womit es erst die siebte Nation wäre, die über solche U-Boote verfügt.

Nach jahrzehntelangem Pazifismus erhält auch Japan mit den Tomahawk-Raketen der USA Offensivfähigkeiten, die seit den 1940er Jahren unerreicht sind. Indien hat Ausbildungsmaßnahmen mit Japan und Vietnam durchgeführt. Malaysia kauft südkoreanische Kampfflugzeuge. Amerikanische Beamte versuchen, in Taiwan ein riesiges Waffenarsenal anzulegen, um das Land zu einem “Stachelschwein” zu machen, das eine chinesische Invasion abwehren könnte, und die Philippinen planen den Ausbau von Start- und Landebahnen und Häfen, um ihre größte amerikanische Militärpräsenz seit Jahrzehnten zu beherbergen.

Man beachte den eklatanten Widerspruch zwischen der Behauptung, die USA seien “der dominante Herrscher in der Region”, und der Darstellung dieser Einkreisungsoperation als etwas, das die USA lediglich den Einheimischen zur Verfügung stellen, die sie aus freien Stücken anfordern. Wenn Sie anerkennen, dass die USA genügend Kontrolle über diese Nationen ausüben, um ihnen “Regeln” aufzuerlegen, dann ist es wahrscheinlich etwas unsinnig zu behaupten, dass sie US-Kriegsmaschinerie stationieren, weil es ihre eigene Idee war, die sie aus freien Stücken gewählt haben.

Wie wir kürzlich in Bezug auf Australien erörtert haben, haben wir alle gesehen, was die USA mit Nationen machen, die ihre “Regeln” nicht einhalten. Australien rüstet nicht gegen China auf, um sich vor China zu schützen, Australien rüstet gegen China auf, um sich vor den Vereinigten Staaten zu schützen. Das Gleiche gilt für alle anderen oben aufgeführten US-Ressourcen.

Nur einen Absatz, nachdem er dargelegt hat, auf welche Weise China militärisch eingekreist wird, schreibt Cave, China habe sich gegenüber seinen Nachbarn “provokativ oder gefährlich verhalten”:

In einem Krisenherd nach dem anderen hat sich Chinas Militär im vergangenen Jahr ebenfalls provokativ oder gefährlich verhalten: Es hat eine Rekordzahl von Militärflugzeugen eingesetzt, um Taiwan zu bedrohen, und im August letzten Jahres zum ersten Mal Raketen in die Gewässer der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans abgefeuert; es hat Soldaten mit Stachelstöcken entsandt, um im Dezember einen Außenposten der indischen Armee zu räumen, was die Kämpfe an der 2.100 Meilen langen Grenze zwischen den beiden Ländern eskalieren ließ; und im letzten Monat hat es die Besatzung eines philippinischen Patrouillenboots vorübergehend mit einem Laser geblendet und ist einem Flugzeug der US-Marine gefährlich nahe gekommen. US-Marineflugzeug gefährlich nahe, was Teil ihres aggressiven Vorstoßes ist, die Autorität im Südchinesischen Meer zu beanspruchen.

Das US-Imperium lässt uns täglich viele Dummheiten glauben, aber die wohl dümmste unter ihnen ist derzeit die Behauptung, dass der größte geopolitische Rivale der US-Macht von der US-Kriegsmaschinerie defensiv umzingelt wird.

Die USA umzingeln China – eine Nation auf der anderen Seite des Planeten – mit Kriegsmaschinerie in einer Weise, wie sie es niemals zulassen würden, auch nur für einen Augenblick umzingelt zu werden. Eine dieser Nationen ist der Aggressor, und die andere reagiert defensiv auf diese Aggressionen. Wenn Sie nicht erkennen können, wer wer ist, liegt das daran, dass die Propaganda des Imperiums Ihr Gehirn geschmolzen hat.

In einem anderen kürzlich erschienenen Artikel der New York Times mit dem Titel “From Rockets to Ball Bearings, Pentagon Struggles to Feed War Machine” (Von Raketen zu Kugellagern, das Pentagon kämpft, um die Kriegsmaschinerie zu füttern) warnt der Autor Eric Lipton eindringlich davor, dass die USA nicht genug Waffen produzieren, um ihren aktuellen Bedarf zu decken, während sie sich auf einen Krieg mit China vorbereiten.

“Im Falle eines groß angelegten Krieges mit China würden den Vereinigten Staaten innerhalb von etwa einer Woche die so genannten Langstrecken-Anti-Schiffs-Raketen ausgehen, eine wichtige Waffe in jeder Auseinandersetzung mit China. Dies geht aus einer Reihe von Kriegsspielübungen hervor, die vom Center for Strategic and International Studies, einer in Washington ansässigen Denkfabrik, durchgeführt wurden”, schreibt Lipton.

Das Center for Strategic and International Studies (CSIS) wird von Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes wie Raytheon, Boeing, Lockheed Martin und Northrop Grumman finanziert und wird auch direkt von der US-Regierung und ihren Klientenstaaten, einschließlich Taiwan, finanziert. Lipton erwähnt diesen immensen Interessenkonflikt mit keinem Wort.

Der ganze Artikel liest sich wie ein Werbespot für die Notwendigkeit, mehr Geld und Ressourcen in die Rüstungsindustrie zu stecken, und zitiert sogar direkt Aussagen von kriegsgewinnlerischen CSIS-Finanziers wie Lockheed Martin und Raytheon. Lipton zitiert den COO von Lockheed Martin, Frank St John, der seine tiefe und ernste Besorgnis darüber zum Ausdruck bringt, dass das Pentagon seine Ziele bei der Beschaffung teurer militärischer Ausrüstung nicht erreichen könnte, indem er sagt: “Jedes Mal, wenn man eine Analyse sieht, die besagt, dass wir möglicherweise nicht darauf vorbereitet sind, unsere strategischen Ziele zu erreichen, ist das besorgniserregend.”

Hey, danke für deine Besorgnis, Frank, ich bin sicher, dass es nichts mit der Tatsache zu tun hat, dass deine Firma die Mordmaschinen verkauft, die diese strategischen Ziele erfüllen. Großartiger Journalismus, Herr Lipton.

“Der Anstieg der Ausgaben wird sich langfristig wahrscheinlich in höheren Gewinnen bei den militärischen Auftragnehmern niederschlagen”, stellt Lipton fest.

Ja, ohne Scheiß.

Eines der merkwürdigsten und verwerflichsten Dinge, die in unserer Gesellschaft passieren, ist die Art und Weise, wie von der Kriegsmaschinerie finanzierte Denkfabriken die öffentliche Meinung über die Massenmedien und die Regierung formen, ohne dass dieser Interessenkonflikt offengelegt wird. Äußerst einflussreiche Zeitungen wie die New York Times zitieren sie routinemäßig, als seien sie unparteiische Analysten für nationale Sicherheit und auswärtige Angelegenheiten und nicht funktionale PR-Firmen für Kriegsgewinnler und Regierungsbehörden.

Wenn Sie Tausende von Menschen töten und ihre Häute für ein Vermögen verkaufen, würden die Medien Sie zu Recht als das schlimmste Monster bezeichnen, das je gelebt hat. Wenn Sie die gleiche Anzahl von Menschen für die gleiche Geldsumme töten, dies aber tun, indem Sie Lobbyarbeit für den Krieg betreiben und die in diesem Krieg verwendeten Waffen verkaufen, werden die Medien Sie als fleißigen Arbeitsplatzbeschaffer bezeichnen.

Es ist niemals und unter keinen Umständen akzeptabel, dass die Medien Think Tanks, die von Regierungen und dem militärisch-industriellen Komplex finanziert werden, als Informationsquellen oder Experten in Fragen der nationalen Sicherheit oder der Außenpolitik zitieren. Sobald sie dies tun, machen sie sich eines journalistischen Fehlverhaltens schuldig. Sobald man sich dabei ertappt, dass man etwas wie “Laut meiner Quelle vom Zentrum für strategische und internationale Studien” schreibt, hat man aufgehört, als Journalist zu arbeiten, und fungiert nun als Propagandist. Es ist verrückt, dass diese äußerst offensichtliche Tatsache im westlichen Journalismus nicht besser verstanden wird, aber wir können verstehen, warum dieser Punkt verschleiert wird, wenn wir uns die Machtstrukturen ansehen, denen er dient.

Die westlichen Medien sind die Marketingabteilung des zentralisierten US-Imperiums, die der Öffentlichkeit Krieg und Militarismus in Form von ununterbrochener Propaganda verkaufen. Und die New York Times ist wahrscheinlich der zerstörerischste Übeltäter unter all diesen Medien.Übersetzt mit Deepl.com

