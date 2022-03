Auch ich verfolge sprachlos und vor Wut kochend die Nachrichten und folge Asmaa Yassins Bitte und berichte darüber

Während sich die Aufmerksamkeit der Welt auf die russische Invasion in der Ukraine richtet, verfolge ich in Gaza sprachlos und vor Wut kochend die Nachrichten.

Die rassistische Doppelmoral der Medien in Bezug auf Palästina



Von Asmaa Yassin



2. März 2022

Als ich mich während meines Studiums entschloss, Journalistin zu werden, wollte ich die unterdrückte Stimme und den Ruf meines Volkes nach Freiheit lauter machen. Damals glaubte ich, dass der Journalismus auf der ganzen Welt einseitig sei: die Wahrheit, und nichts als die Wahrheit, die ganze Zeit.

Ich glaubte auch, dass ich als palästinensischer Journalist, insbesondere im belagerten Gazastreifen, einen zusätzlichen Vorteil hätte, da ich die Geschichte der Palästinenser in den globalen Medien verbreiten könnte.

Ich habe jedoch festgestellt, dass unsere Identität als Palästinenser – unsere Rasse, unsere Religion, unsere Haut- und Augenfarbe – nicht ausreicht, um von den internationalen Medien ausreichend respektiert zu werden, damit unsere Stimme gehört und gehört werden kann.

Unsere Realität unter einem Siedler-Kolonialregime wurde vor kurzem von einer der weltweit führenden Menschenrechtsorganisationen als Apartheid bezeichnet, und doch spricht die Berichterstattung über diese Äußerung für unsere Tragödie als besetztes Volk: Unser Streben nach Befreiung spielt keine Rolle, solange wir auf der “orientalischen” Seite der Welt stehen.

Was wirklich zählt, sind die Konfliktparteien: Wer ist mit wem involviert, und nicht, wofür und warum. Die Aufmerksamkeit der Welt richtet sich derzeit auf die russische Invasion in der Ukraine, und ich verfolge sprachlos und vor Wut kochend die Nachrichten in Gaza. Die “Doppelmoral” der Mainstream-Medien wird deutlich, wenn das weiße europäische ukrainische Volk gefeiert wird, obwohl es dieselbe Terminologie und Taktik verwendet, für die die kämpfenden Palästinenser angegriffen werden.

Damit soll der Freiheitskampf des ukrainischen Volkes nicht abgewertet werden, aber die riesigen Solidaritätsbewegungen und die Sympathie, die weltweit für die Ukraine aufkamen, haben im Kopf eines durchschnittlichen palästinensischen Bürgers eine entscheidende Frage ausgelöst: Wurde nicht das Gleiche, und sogar noch Härteres, von der israelischen Besatzung seit über 70 Jahren gegen uns begangen?

Offensichtlich wird der palästinensische Befreiungskampf nicht nur nicht als der internationalen Unterstützung und der Aufmerksamkeit der Medien würdig angesehen, sondern ähnlich wie eine Reihe anderer unterdrückter Nationen, vor allem in arabischen und östlichen Ländern, unter dem Etikett “Terrorismus” und “Antisemitismus” verunglimpft und dämonisiert.

Die Palästinenser wissen, dass ein Krieg für Millionen unschuldiger Zivilisten nichts bringt. Die Flucht nach Hause in der Hoffnung, dem Tod zu entgehen, führt nur dazu, dass ganze Bevölkerungsgruppen im Exil und in der Diaspora bleiben. Wäre Palästina hypothetisch gesehen ein Nachbarland der Ukraine, hätte es die Menschen in der Ukraine willkommen geheißen, um Zuflucht und Wärme zu suchen. Doch seit der eigenartigen Gründung des Staates Israel haben sich die palästinensischen Flüchtlinge über die ganze Welt verteilt, und ihre Zahl nimmt aufgrund der kalkulierten Vorgehensweise der israelischen Besatzung, die einheimische Bevölkerung Palästinas ethnisch zu verdrängen, damit eine weitere ausländische Siedlerbevölkerung herrschen kann, weiterhin dramatisch zu. Es ist schon eine Ironie des Schicksals, dass Israel, derselbe demokratische Staat, der Millionen von palästinensischen Flüchtlingen im Exil die Einreise verweigert, seine Arme geöffnet hat, um jüdische ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen, die nach der russischen Invasion aus ihrem Land geflohen sind. Dies ist ein Mikrokosmos für die rassendiskriminierende Politik, die der israelische Besatzungsstaat aufgrund von Rasse und Identität gegen uns betreibt, um in den zersplitterten Teilen unseres Heimatlandes einen ausschließlich jüdischen Staat zu errichten. Und doch wird dieser Kontext in der Geschichte Palästinas ausgeklammert, während er in der Geschichte der Ukraine an vorderster Stelle steht.

Auch die Gewalt, die wir erdulden, und unser Recht, uns gegen diese Gewalt zu wehren, werden ignoriert.

Zum Beispiel hat die israelische Besatzung über eine Woche lang eine Reihe von Palästinensern getötet, angegriffen und verhaftet, von denen die meisten minderjährig sind, doch diese Nachricht wurde kaum erwähnt, nicht einmal in der Ecke des Nachrichtenbildschirms. Die internationalen Medien ignorieren absichtlich unser Leid und unsere Verbannung und sorgen für eine internationale Mediensperre.

Wir haben vier israelische Militärangriffe erlebt, bei denen die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens getötet und verwüstet wurde. Das Trauma und die Angst, die wir immer noch mit uns herumtragen, sind nicht nur abstrakte Erinnerungen. Es sind Gefühle, die durch unsere Adern fließen und unsere Seelen mit dem Wunsch erfüllen, eines Tages frei und weniger traumatisiert zu leben. Wir vergessen nicht die Massaker, die an uns verübt wurden, wie das Massaker von Shuja’iyya, das von der israelischen Armee am Morgen des 20. Juli 2014 verübt wurde und bei dem mehr als 74 Menschen getötet wurden. Es scheint jedoch, dass die Welt dies vergisst und nur Israels angebliches Recht auf “Selbstverteidigung” anerkennt.

Noch schlimmer ist jedoch, dass wir jedes Mal, wenn wir uns gegen die Angriffe der israelischen Zerstörer wehren, als Terroristen und Antisemiten bezeichnet werden, weil wir die Sicherheit und den Frieden eines Staates gefährden. Jetzt, ganz plötzlich, und auf einer völlig anderen Seite der Welt, ist bewaffneter Widerstand die richtige Aktion und Reaktion für das ukrainische Volk, um sich gegen die russische Brutalität zu wehren.

Ich bin erstaunt darüber, wie die internationalen Medien das Recht einer Person loben können, ihre Heimat, ihr Volk und ihre Souveränität durch bewaffneten Widerstand zu verteidigen, wenn sie es will. Dies ist eindeutig ein rechtmäßiges, legitimes und gültiges Recht, aber wie wir gesehen haben, wird dieser Widerstand, wenn er in Palästina stattfindet, verurteilt, und jeder, der sich daran beteiligt, wird automatisch zum Mitglied einer “terroristischen militanten Gruppe”, die auf dem Boden der freien Welt nicht existieren sollte! Ich frage mich, wenn wir weiß, christlich, europäisch, mit weicher Haut und zartem Haar und “total zivilisiert” wären, ob wir dann immer noch unter Besatzung stehen würden?

Abgesehen vom rassistischen und heuchlerischen Mainstream-Journalismus liegt die Wahrheit auf der Hand: Jede Geschichte über den Widerstand gegen Ungerechtigkeit und Besatzung ist eine Geschichte über Palästina und trifft voll und ganz auf dieses Land zu. Übersetzt mit Deepl.com

Ich wünschte nur, sie würden auch so berichten.

--

