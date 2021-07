Nichts Neues im Westen!

Sie sprachen auch darüber, "wie der Dialog mit den Palästinensern vorangebracht werden kann".

Mit Räumungsbefehlen, Bulldozern und Gummigeschossen?

Die schamlose Komplizenschaft der EU bei Israels Verbrechen

Von David Hearst

14. Juli 2021



Israel arbeitet aktiv, Tag und Nacht, um alle Formen des Widerstands zu unterdrücken und den Traum von einem palästinensischen Staat zu begraben





Zwei Monate nachdem sich die Palästinenser erhoben haben, um die al-Aqsa-Moschee zu verteidigen und die Räumungen im besetzten Ost-Jerusalem anzufechten, wird der Konflikt auf der Weltbühne kaum registriert. Die Medienberichterstattung ist sporadisch und selektiv. An der westlichen Front ist alles ruhig.



Niemand im EU-Rat erinnerte Lapid daran, was Israel aktiv tut, um palästinensische Häuser abzureißen und einen palästinensischen Staat zu begraben



Israels neuer Außenminister, Yair Lapid, ist wieder einmal das akzeptable Gesicht des israelischen Ablehnungstums geworden. Mit der gleichen Botschaft wie seine Vorgänger wurde Lapid diese Woche beim Rat für Auswärtige Angelegenheiten, dem wichtigsten außenpolitischen Gremium der EU, in Brüssel ruhig gefahren.



Er fühlte sich wohl dabei, der EU zu sagen, dass es keine Möglichkeit für einen palästinensischen Staat gibt. So wohl fühlte er sich, dass er mit dem Finger auf sein europäisches Publikum zeigte. “Es gibt eine Sache, an die wir uns erinnern müssen. Wenn es einen palästinensischen Staat geben wird, muss es eine friedenssuchende Demokratie sein… Ihr könnt nicht von uns verlangen, mit unseren eigenen Händen eine weitere Bedrohung für unser Leben aufzubauen”, sagte Lapid.



Niemand im Rat forderte ihn heraus. Niemand erinnerte Lapid daran, was Israel aktiv tut, Tag und Nacht, um palästinensische Häuser abzureißen – mit ihren eigenen Händen – und einen palästinensischen Staat zu begraben.



Das Folgende ist eine kurze (und fast sicher unvollständige) Liste dessen, was in Palästina passiert, wenn nichts passiert.



Wenn nichts passiert



Am 11. Juni wurden zwei palästinensische Jungen bei wöchentlichen Protesten in Beita in der Nähe von Nablus erschossen, als eine illegale Siedlung auf der Hügelkuppe oberhalb des Dorfes in Evyatar auftauchte. Im Rahmen eines Abkommens erklärten sich die Siedler bereit, die Siedlung zu verlassen, aber ihre Hütten und der Armeestützpunkt bleiben bestehen.



Mohammed Said Hamayel, 15 Jahre alt, wurde erschossen. Als die Dorfbewohner versuchten, den verwundeten Jungen zu evakuieren, wurde auf sie geschossen. Als sie seinen Körper erreichten, war er laut Augenzeugen bereits tot.



Ein zweiter Junge aus demselben Clan, Mohammed Nayaf Hamayel, wurde angeschossen und verwundet. Dies waren keine sauberen Wunden. Der innere Schaden, den der Junge erlitt, war immens: seine Milz war schwer beschädigt, weil die Kugeln, die die Israelis verwenden, im Körper zersplittern und sich drehen. Insgesamt wurden vier Palästinenser aus Beita bei Demonstrationen getötet.



Am 29. Juni wurde eine Metzgerei in al-Bustan, Silwan, abgerissen, die erste von 20 Einheiten, die am 7. Juni den Abrissbefehl erhielten. Die israelische Polizei feuerte mit Gummigeschossen, um eine Menschenmenge zu zerstreuen, die ihre Häuser schützen wollte.



Am 3. Juli beendete Mohammed Hasan, 21 Jahre alt, die Arbeiten an seinem Haus in Qusra, als es von Dutzenden bewaffneter Siedler angegriffen wurde. Sie versuchten, in das Haus einzubrechen. Eine Gruppe von Soldaten kam und umstellte das Haus, während der Angriff der Siedler weiterging. Hasan verschloss die Türen und ging auf das Dach, wo er Steine warf, um den Angriff abzuwehren. Er wurde von den Soldaten erschossen. Palästinensische Sanitäter und Krankenwagen waren nicht in der Lage, seinen Körper zu erreichen.

Der israelische Außenminister Yair Lapid (L) spricht mit dem kroatischen Außenminister Gordan Grilc Radman (C) und dem Hohen Repräsentanten der Europäischen Union für Außenpolitik Josep Borrell (R) (AFP)

I



Am 7. Juli kehrte die israelische Zivilverwaltung in die palästinensische Hirtengemeinde Humsa im Jordantal zurück, begleitet vom Militär. Nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten zerstörten sie 27 Wohn- und Viehbauten sowie Wassertanks. Sie nahmen alle Lebensmittel und Milch für die Kinder mit, einschließlich ihrer Windeln und Spielsachen. Elf Haushalte, in denen Dutzende von Menschen lebten, wurden in der Wüste zurückgelassen. Die Temperaturen schwankten während der Räumung zwischen 37 und 42 Grad Celsius.



Weitere Verhaftungen



Während dies geschah, debattierte die Knesset über das Staatsbürgerschafts- und Einreisegesetz, das fast 45.000 palästinensische Familien innerhalb Israels und des besetzten Ost-Jerusalem daran hindert, sich mit ihren Ehepartnern und Kindern zusammenzuschließen.



Ohne israelische Dokumente haben diese Menschen keine Krankenversicherung oder Covid-19-Impfungen und können nicht reisen. Das Gesetz wurde nicht erneuert, aber nach israelischen Presseberichten wird jeder Antrag palästinensischer Familien mit einer automatischen Ablehnung durch Innenministerin Ayelet Shaked rechnen müssen.



Am 8. Juli wurde Ghandanfar Abu Atwan, 28 Jahre alt, aus 10 Monaten Verwaltungshaft entlassen, nachdem er 65 Tage lang im Hungerstreik war. Er wurde in ein Krankenhaus im besetzten Westjordanland verlegt, wo die Ärzte sagten, er kämpfe um sein Leben. Abu Atwan wurde vor 10 Monaten verhaftet und wurde ohne Anklage festgehalten. Die israelische Regierung ist nicht verpflichtet, irgendwelche Beweise vorzulegen, die eine Verhaftung oder Inhaftierung rechtfertigen. Er ist einer von 520 Palästinensern, die ohne Anklage oder Prozess in Militärgefängnissen festgehalten werden.

Am selben Tag zerstörten israelische Streitkräfte das Haus der Familie von Montaser Shalabi, einem palästinensischen Amerikaner, der beschuldigt wird, an einer Schießerei beteiligt gewesen zu sein, bei der im vergangenen Mai ein israelischer Student getötet und zwei weitere verletzt wurden. Die zweistöckige Villa in Turmus Ayya wurde durch eine kontrollierte Explosion dem Erdboden gleichgemacht.



Unterdessen wurden in der israelischen Stadt Akka mehr als 200 Palästinenser im Zuge der Demonstrationen im Mai festgenommen oder inhaftiert. Die Mutter eines der Festgenommenen sagte gegenüber Middle East Eye: “Mehr als 30 militarisierte Polizeikräfte stürmten bei Tagesanbruch unser Haus. Sie verhafteten meinen 16-jährigen Sohn, legten ihm Handschellen an, bedeckten seine Augen mit schwarzem Klebeband und schleppten ihn zu einem Polizeiauto. Das Gleiche taten sie mit mehr als 20 Jugendlichen.”

Palästinensische Demonstranten skandieren während einer Kundgebung in der Stadt Ramallah im besetzten Westjordanland am 11. Juli 2021



All das hat nur eine einzige Verurteilung hervorgerufen. Sie kam von der US-Botschaft in Jerusalem wegen des strafbaren Abrisses eines palästinensisch-amerikanischen Hauses. Sie forderte alle Parteien auf, einseitige Schritte zu unterlassen, die die Spannungen verschärfen, wozu auch “der strafende Abriss palästinensischer Häuser” gehört.



Gemeinsame Werte der EU und Israels



Nun sagen Sie mir bitte, wie Lapid der EU diese Woche sagen durfte, dass Israel und die EU gemeinsame Werte teilen. Lapid zählte diese gemeinsamen Werte auf als “Menschenrechte, Rechte für die LGBT-Gemeinschaft, ein Bekenntnis zu den grundlegenden Komponenten der Demokratie – eine freie Presse, eine unabhängige Justiz, eine starke Zivilgesellschaft und Religionsfreiheit”, zusammen mit “dem gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel, den internationalen Terrorismus, Rassismus und Extremismus”.



Welche gemeinsamen Werte teilt Israel mit der EU? Siedler-Lynchmobs, die von bewaffneten Soldaten geschützt werden? Illegale Zerstörungen von Häusern und Dörfern? Eine “Shoot-to-kill”-Politik, die auf Kinder abzielt?



Aber was Lapid nicht erwähnte, und woran ihn seine Gastgeber nicht erinnerten, waren Israels andere Werte: Lynchjustiz, Zwangstransfers, kollektive Bestrafung, illegale Zerstörung von Häusern und Dörfern, Schüsse zum Töten, Verstümmelung von Kindern und Inhaftierung ohne Gerichtsverfahren.



Lapid erwähnte auch nicht, dass der Oberste Gerichtshof im Juli entschied, dass Israels Nationalstaatsgesetz verfassungsgemäß ist und den demokratischen Charakter des Staates nicht negiert. Dieses Grundgesetz besagt, dass das Recht auf Ausübung der nationalen Selbstbestimmung im Staat Israel nur dem jüdischen Volk zusteht. Es diskriminiert offen die christlichen und muslimischen Bürger Israels.



Sein Besuch war kein Besuch auf niedriger Ebene. Lapid traf sich am Sonntag mit Josep Borrell, dem Hohen Kommissar für Auswärtige Angelegenheiten, gefolgt von den Außenministern Deutschlands, Frankreichs, Hollands und der Tschechischen Republik sowie dem Generalsekretär der Nato, Jens Stoltenberg.



Welche gemeinsamen Werte teilen Israel und die EU? Siedler-Lynchmobs, die von bewaffneten Soldaten geschützt werden? Illegale Zerstörungen von Häusern und Dörfern? Eine “Shoot-to-kill”-Politik, die auf Kinder abzielt? Die Verwendung von Kugeln, die im Körper zersplittern? Die Verhinderung von medizinischer Versorgung von Verwundeten? Die Verabschiedung von rassistischen Gesetzen? Israelische Bürger werden nicht daran gehindert, sich mit ihren englischen, französischen oder deutschen Ehepartnern zu vereinigen – aber sie werden es, wenn sie zufällig Palästinenser sind.



Ist es das, was die EU oder die Nato gemeinsame Werte nennen? Nichts von dem, was die verschiedenen Arme des israelischen Staates, seine Siedler, seine Soldaten, seine Polizei, seine Verwalter oder seine Gerichte in den letzten Wochen den Palästinensern angetan haben, ist neu.



Aber es ist nicht business as usual.

Dialog mit Kugeln



Im Westjordanland gärt es mit wöchentlichen Demonstrationen, sowohl gegen die zunehmend autoritäre Palästinensische Autonomiebehörde (PA) als auch gegen die israelischen Besatzer selbst. Die PA hat nur weitere Repressionen als Antwort auf die grundlegende demokratische Forderung nach Wahlen, die der alternde und unerreichbare Präsident Mahmoud Abbas sicher verlieren wird.





Die jüngste Warnung kam von Mahmoud Aloul, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Fatah und Stellvertreter von Abbas. Er sagte: “Provoziert die Fatah nicht, denn wenn ihr das tut, wird die Fatah zu niemandem gnädig sein.” Diese Behörde hat seit 14 Jahren keine Wahlen mehr abgehalten. Gehört das Versäumnis, 14 Jahre lang keine Wahlen abzuhalten, zu den Werten der EU? Die PA wird von der EU finanziert.



Die EU schaut weiterhin weg. Diejenigen, die wegschauen, sind für diese ungeheuerlichen Verbrechen der Besatzung genauso verantwortlich wie diejenigen, die sie ausführen.



Ich würde wirklich gerne wissen, wie Heiko Maas, der deutsche Außenminister, Jean-Yves Le Drian, der französische Außenminister, Sigrid Kaag, die niederländische Außenministerin oder Jakub Kulhanek, der tschechische Außenminister, das Händeschütteln mit Lapid rechtfertigen. Eine Erklärung der EU sagte: “Sie diskutierten die Bedeutung der Verbesserung der Beziehungen zwischen der EU und Israel und überlegten, wie man die bestehenden Herausforderungen angehen kann, um dieses gemeinsame Ziel zu erreichen.”



Sie sprachen auch darüber, “wie der Dialog mit den Palästinensern vorangebracht werden kann”.



Mit Räumungsbefehlen, Bulldozern und Gummigeschossen?

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist ein Kommentator und Redner über die Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der Leiter der Auslandsredaktion des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Er kam zum Guardian von The Scotsman, wo er Bildungskorrespondent war.

