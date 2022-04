Ein Sieg im Kampf für Menschen “die sich mit den Palästinensern in ihrem Kampf um Freiheit von Israels Unterdrückung solidarisch zeigen und fälschlicherweise des Antisemitismus beschuldigt werden”.

https://electronicintifada.net/blogs/asa-winstanley/bbc-actor-eats-humble-pie-over-labour-anti-semitism-smear



Bild:Actor Tracy-Ann Oberman has apologized for smearing a left-wing academic as anti-Semitic. Matrix

Die Schauspielerin Tracy-Ann Oberman hat sich dafür entschuldigt, einen linken Akademiker als antisemitisch verleumdet zu haben.

von Asa Winstanley

27. April 2022

Tracy-Ann Oberman, die durch ihre frühere Rolle in der BBC-Seifenoper EastEnders bekannt geworden ist, wird Philip Proudfoot “beträchtlichen” Schadenersatz und die Prozesskosten zahlen. Er ist Forschungsstipendiat an der Universität von Sussex und Vorsitzender der Northern Independence Party.



“Es ist schädlich, wenn wir uns durch die Angst vor falschen Anschuldigungen davon abhalten lassen, uns gegen die Apartheid in Israel auszusprechen”, sagte Proudfoot in einer am Dienstag von seinen Anwälten veröffentlichten Erklärung.

“Wir müssen unsere Rechte verteidigen, die Palästinenser verteidigen und dürfen nicht zulassen, dass Verleumdungen die Solidarität abschrecken.”

Im vergangenen Jahr hatte Oberman Proudfoot auf Twitter fälschlicherweise beschuldigt, eine “jüdische Blockliste” zu betreiben, und gesagt, seine Partei sei eine “Fortsetzung [von] Corbyn”.

Oberman entschuldigte sich in einer Erklärung, die sie am Dienstag auf Twitter veröffentlichte.

Sie räumte ein, dass ihr Angriff auf den Akademiker “ein Fehler” und “verletzend” gewesen sei und räumte ein, dass “Dr. Proudfoot zu keiner Zeit eine jüdische Blockliste geführt hat.”

Der ehemalige Vorsitzende der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, wurde unablässig mit falschen Behauptungen bombardiert, er und seine Anhänger seien antijüdische Rassisten. Corbyn ist auch ein langjähriger Befürworter der Rechte der Palästinenser und Kritiker der israelischen Politik.

Diese Behauptungen wurden hauptsächlich von der israelischen Lobby in Großbritannien verbreitet und vom israelischen Staat unterstützt.

Aber auch mehrere prominente TV-Persönlichkeiten wie Oberman haben sich an der Diffamierungskampagne gegen Corbyn beteiligt.

Sie warb gegen die Labour-Partei bei den Wahlen 2019 und behauptete, dass “eine Stimme für Jeremy Corbyn eine Unterstützung für einen Mann wäre, der so viel Rassismus unter seiner Aufsicht zugelassen hat.”

Oberman hat mehr als 106.000 Follower auf Twitter. Die TV-Gameshow-Moderatorin Rachel Riley – die Oberman als ihre “Verbündete” bezeichnet und die Corbyn ebenfalls unablässig als antisemitisch verleumdet hat – hat fast 700.000 Follower.

Oberman trat auch in der Channel 4-Sendung It’s a Sin und in der in diesem Monat ausgestrahlten Sendung The Great Celebrity Bake Off auf.

Außerdem spielte sie die Hauptrolle in Ridley Road, einem kürzlich erschienenen BBC-Drama über die britische antifaschistische Bewegung.

In einem Artikel für The Electronic Intifada erklärte David Miller, wie das Programm die historische Unterwanderung der antifaschistischen Bewegung durch zionistische Rechtsextremisten beschönigte.

Ridley Road “neigt dazu, sowohl antipalästinensischen Rassismus als auch Islamophobie zu legitimieren und die Rolle des Antisemitismus in der Gesellschaft überzubetonen”, erklärte Miller.

Die linke Northern Independence Party, die von Proudfoot angeführt wird, tritt bei den Kommunalwahlen nächste Woche mit acht Kandidaten an.

Die ehemalige Labour-Abgeordnete Thelma Walker ist der Partei beigetreten und hat letztes Jahr bei einer Nachwahl kandidiert, aber keine nennenswerte Stimmenzahl erhalten.

Die Partei sagt, sie sei “eine demokratische sozialistische Partei, die gegründet wurde, um die Ungerechtigkeit des Nord-Süd-Gefälles im Vereinigten Königreich zu bekämpfen und alle Formen von Ideologie, die auf Hass und Bigotterie basieren, abzulehnen”.

Der Anwalt von Proudfoot, Zillur Rahman, bezeichnete das Ergebnis als “fantastischen Sieg für unseren Mandanten” und sagte, Oberman werde nun “demütig Kuchen essen”. Rahman sagte, es sei bedauerlich, dass Menschen wie Proudfoot, “die sich mit den Palästinensern in ihrem Kampf um Freiheit von Israels Unterdrückung solidarisch zeigen, fälschlicherweise des Antisemitismus beschuldigt werden”.

Er sagte, er hoffe, dass dieser Fall “andere dazu ermutigt, weiterhin legitime Kritik an Israels Apartheid und Besatzung zu üben, insbesondere in einer Zeit, in der die Palästinenser erneut terrorisiert werden.”

Rahmans Firma rief andere, die in ähnlicher Weise verleumdet worden sind, auf, sich zu melden. Übersetzt mit Deepl.com

