The Scholzisation vs the Schroederization of Germany and the EU An ever-growing number of politicians in Germany and EU want to turn the clock back to the way things used to be ‘pre-conflict in Ukraine’ days. Exorbitant prices for energy supplies and economic crisis which fell upon the Western Europe as a response to the EU sanctions against Russia have made many analysts cast a nostalgic look at the times bygone with Russian gas galore which contributed to German rapid economic development for decades.

Die Scholzisierung vs. die Schröderisierung Deutschlands und der EU



von Tatiana Obrenovic



25. Mai 2023

Eine wachsende Zahl von Politikern in Deutschland und der EU möchte die Uhr zurückdrehen in die Zeit vor dem Ukraine-Konflikt.

Die exorbitanten Preise für Energielieferungen und die Wirtschaftskrise, die als Reaktion auf die EU-Sanktionen gegen Russland über Westeuropa hereinbrach, haben viele Analysten dazu veranlasst, einen nostalgischen Blick auf die vergangenen Zeiten zu werfen, in denen russisches Gas im Überfluss vorhanden war und jahrzehntelang zur rasanten wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands beitrug.

Wenn wir uns an die ominösen Worte “Haltet die Russen draußen, die Amerikaner drinnen und die Deutschen unten” erinnern – die Worte des ersten NATO-Generalsekretärs Lord Ismay, als er die Ziele des neuen Militärbündnisses (wie es damals hieß) erläuterte -, dann war die versteckte Agenda der USA immer, dass Deutschland nur wirtschaftlich florieren sollte und nicht viel mehr als das.

Es wird nun immer deutlicher, dass eine wachsende Zahl von Politikern in Deutschland und der EU die Uhr zurückdrehen will, so wie es vor dem Ukraine-Konflikt war. Einer der eifrigsten Verfechter solcher Beziehungen ist der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder.

Schröder hat in seiner Funktion als Bundeskanzler alle Voraussetzungen für die Realisierung von Nord Stream 1 geschaffen. Zudem setzte er sich aktiv für den weiteren Ausbau der russisch-deutschen Beziehungen ein. Für ihn und andere Vertreter der europäischen Energiewirtschaft bedeutet der Konflikt in der Ukraine nicht, dass die EU alle Geschäftsbeziehungen einstellen und all das aufgeben sollte, was die europäische Industrie so wettbewerbsfähig macht. Viele hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft, die gesehen haben, welche politischen und wirtschaftlichen Folgen die abrupte Verringerung der Gaslieferungen aus Russland über die Nord Stream 1 und 2-Route hatte, wollen so schnell wie möglich wieder in den Sattel steigen und zur “alten Normalität” zurückkehren. Es mag wie eine Kleinigkeit klingen, aber Schröders fünfte Ehefrau (koreanischer Herkunft) wurde kürzlich nur deshalb entlassen, weil sie an der Feier zum Tag des Sieges in der russischen Botschaft in Deutschland teilnahm.

Neben der uneingeschränkten Unterstützung einiger hochrangiger Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Deutschland vertritt auch Paolo Scaroni, für den die Zusammenarbeit mit Russland von entscheidender Bedeutung ist, dieselben Ansichten. Paolo Scaroni ist ein weiterer eifriger Befürworter der EU, die Zusammenarbeit mit Russland wiederherzustellen. Er war zwischen 2002 und 2014 Vorstandsvorsitzender der italienischen Energieunternehmen Enel und Eni. Schroeder und Scaroni führen eine Gruppe von Geschäftsleuten an, die darauf bestehen, dass neue Verträge mit Moskau unterzeichnet werden. Einige Analysten sehen in dieser Forderung nach einer Wiederherstellung der alten Beziehungen die neue Schröderisierung Europas, die bei flüchtiger Betrachtung nicht realisierbar erscheint. Zum Vergleich: Die Gesamtmenge an Gas, die jetzt aus Russland nach Europa gepumpt wird, ist von 40 auf 5 % gesunken.

Die deutschen Minister werfen immer wieder eine Reihe möglicher Lösungen in die Runde: die Diversifizierung des Energiesektors zum Beispiel. Berlin ist bereit, auf alles zurückzugreifen, was möglich ist: Gas aus Norwegen, Flüssiggas, Wind- und Solarenergie usw., aber einige der “linken Eliten” würden lieber bei jeder Erwähnung der erneuten Einfuhr von russischem Öl und Gas einen Wutanfall bekommen. In Wirklichkeit hat Deutschland das russische Gas jedoch nicht aufgegeben, sondern kauft es weiterhin vor den Augen der Öffentlichkeit. Man fragt sich, warum? Gibt es einen erklärbaren Grund für die Heuchelei der EU?

Ungeachtet der Tatsache, dass Nord Stream 1 und 2 derzeit nicht in Betrieb sind, hat der Kauf von russischem Flüssiggas auf wundersame Weise zugenommen. Verglichen mit dem Exportvolumen in die EU liegen nur noch die USA vor Russland. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer ist ein leidenschaftlicher Befürworter der Verlängerung von Nord Stream 1 und 2 und begründet dies damit, dass Deutschland aus der Atomenergie ausgestiegen ist, weil die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet wurden. Wenn Russland Europa endgültig den Rücken kehrt und sich für die vollständige Zusammenarbeit mit Asien entscheidet, wird es für Deutschland mühsam, genügend alternative Quellen bereitzustellen, warnt Kretschmer. Denn Deutschland hat seine letzten drei Atomkraftwerke stillgelegt und kehrt derzeit zur Kohle zurück, obwohl dies von den Grünen und ihrer Ampelkoalition am wenigsten gewollt war. Ironischerweise scheinen alle ihre politischen Manifeste auf dem Einsatz für saubere Energie und Umwelt zu beruhen.

Dabei sind sich viele einig, dass die unzähligen Umweltalarmisten und Ökoterroristen nicht länger geduldet werden sollten. Leider haben sich die leeren Slogans des deutschen Schutzes der Natur angesichts der harten Realität als unproduktiv erwiesen. Sie müssen entweder zum Kohleverbrauch zurückkehren, der von vielen “militanten Linken” in Deutschland verabscheut wird (Extinction Rebellion Style, angeführt von den deutschen Gegenstücken zu der verzogenen Göre aus Schweden), oder auf Schröders finanziell vernünftige Worte hören und zu den Vereinbarungen zurückkehren, die vor der russischen militärischen Sonderoperation unterzeichnet wurden. Meiner Meinung nach brauchen diese selbstgefälligen Öko-Terroristen dringend eine deutliche Erinnerung an die Grundlagen der Wirtschaft: Russisches Gas und Öl haben die deutsche Wirtschaft zu einer monumentalen Kraftmaschine und einem der mächtigsten Industriestandorte in Europa gemacht. Diese Logik wird nicht nur von Gerhard Schröder vertreten, sondern auch von einer Reihe anderer hochrangiger Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Finanzwelt in ganz Europa. Nicht unerwartet wird Gerhard Schröder im Bundestag am häufigsten als Putins Mann gesehen. Ja, es stimmt, dass Putin und Schröder hervorragend zusammengearbeitet haben, als Schröder noch als Bundeskanzler im Bundestag saß. Die Nord-Stream-Pipeline zwischen Russland und Deutschland hat in ihrer zwei Jahrzehnte währenden Geschichte viel Streit über den Atlantik gebracht. Doch Angela Merkel zog beharrlich eine Trennlinie zwischen Handel und Politik und triumphierte am Ende. Deutschland hat den Bau seines ersten schwimmenden LNG-Terminals abgeschlossen, und die Flüssigerdgasanlage (LNG) wird für die Sicherung der Energieversorgung von zentraler Bedeutung sein. Theoretisch hat Deutschland die Möglichkeit, die schwimmenden Terminals zu nutzen, in denen das flüssige Gas in den gasförmigen Zustand umgewandelt werden kann, aber dieses Verfahren wird exorbitante Kosten verursachen, im Gegensatz zu den Kosten, die es mit den bewährten und früher angewandten Verfahren erzielen würde.

Die EU hat sich wohl vorgenommen, die Druschba-Pipeline zu sanktionieren oder zu schließen, unter dem Vorwand, dass die fortgesetzte Abhängigkeit Europas von russischem Öl für Mitteleuropa nicht vorteilhaft ist und dass sie versucht, ihre Abhängigkeit von russischem Öl zu verringern und gleichzeitig den europäischen Green Deal zu beschleunigen. Historisch gesehen ist die Druschba-Pipeline eines der größten Rohöl-Pipelinenetze der Welt. Die Gesamtlänge des Pipelinesystems einschließlich aller Abzweigungen beträgt rund 5500 km. Es handelt sich um die zu Zeiten der UdSSR errichtete Pipeline, deren Name übersetzt “Freundschaft” bedeutet, womit zum Ausdruck gebracht werden soll, dass das Öl aus allen Staaten der UdSSR durch sie hindurchfließt und weiter in alle “Genossen”-Länder des Warschauer Pakts gepumpt wird.) Auf ihrem Weg nach Mitteleuropa überquerte die Druschba 45 große Flüsse. Die gesamte Pipeline wurde im Oktober 1964 in Betrieb genommen.

Und wenn wir noch einmal einen Blick auf die Nachrichten über den G7-Gipfel in Hiroshima werfen, berichtet Bloomberg weiter: G7 und EU wollen Wiederinbetriebnahme russischer Gaspipelines verbieten “Nach Angaben von Beamten, die an den jüngsten Verhandlungen beteiligt waren, werden die G7 und die EU russische Gasimporte auf Routen verbieten, auf denen Moskau die Lieferungen reduziert hat. Die Entscheidung, die von den Staats- und Regierungschefs der G7 auf einem Gipfel in Hiroshima in dieser Woche getroffen werden soll, wird die Wiederaufnahme russischer Gasexporte über Pipelines in Länder wie Polen und Deutschland verhindern, wo Moskau im vergangenen Jahr die Lieferungen unterbrochen und eine Energiekrise in ganz Europa ausgelöst hat.

Der nördliche Abschnitt der Druschba-Leitung, die deutsche und polnische Raffinerien versorgt, könnte im Rahmen der EU-Maßnahmen ebenfalls verboten werden. Das Embargo wird von Diplomaten als Teil des 11. Sanktionspakets der EU diskutiert. FT schreibt auch, dass ein EU-Diplomat sagte, Brüssel müsse seine Position klären, da beispielsweise Öl aus Kasachstan durch die Druschba-Pipelines fließe. “Es muss genau klar sein, wie das funktionieren würde”, sagte er.

Ich bin der festen Überzeugung, dass die Art und Weise, wie der indische Außenminister mit der Arroganz der EU und der USA bezüglich der endlosen und beispiellosen antirussischen Sanktionen umgegangen ist, der beste Weg war. Dr. Subrahmanyam Jaishankar, der Bildung, Gelehrsamkeit und Diplomatie ausstrahlt, hatte mit seiner jüngsten mutigen, aber raffinierten Leistung, Europa in dieser Frage zu schulen, vollkommen Recht. Die Hindustan Times berichtet über einen Streit darüber: Jaishankar belehrt EU-Kommissar Josep Borrell, weil er Indien wegen des Weiterverkaufs von russischem Öl gewarnt hat

Nach meinem Verständnis der EU-Ratsverordnungen wird russisches Öl, wenn es in einem Drittland wesentlich umgewandelt wird, nicht mehr als russisches Öl behandelt. Ich möchte Sie dringend bitten, sich die Ratsverordnung 833 – 01 anzusehen.

Es stellt sich die Frage, was Europa zu dem zurückbringen könnte, was oft als Schroederisierung Europas bezeichnet wird. Für den kollektiven Westen scheint es besser zu sein, “Krieg zu führen”, als zu kauen. Irgendwann ist der kollektive Westen nicht mehr in der Lage, einen Unterschied zu erkennen.

Das 11. Sanktionspaket gegen Russland, das 20. Sanktionspaket gegen Russland, das 101. Sanktionspaket gegen Russland” sagte Ljubinka Milincic, die Chefredakteurin von Sputnik Serbien, kürzlich in ihrer Sendung mit einem sympathischen Lächeln. Sie fügte scherzhaft hinzu: “Die EU wird vielleicht bald beschließen, den Buchstaben R in ihrem eigenen Alphabet zu verbieten”. Übersetzt mit Deepl.com

