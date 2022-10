https://www.middleeastmonitor.com/20221026-the-futility-of-war/

Eine Gruppe von Kriegsgegnern protestiert vor der US-Botschaft gegen die US-Luftangriffe in Syrien und Afghanistan am 19. April 2017 in London, Großbritannien [Kate Green/Anadolu Agency].

Die Sinnlosigkeit des Krieges



Von Yvonne Ridley

26. Oktober 2022

Wann ist ein Krieg kein Krieg? Nun, das hängt davon ab, wer den Krieg ausruft und die Schüsse abfeuert. Als junge Journalistin war der erste Krieg, über den ich berichtete, wenn auch mit Unterbrechungen, in Nordirland. Man sagte mir, ich solle die Operation Banner euphemistisch als “The Troubles” bezeichnen, weil die britische Regierung nicht wollte, dass die Außenwelt erfährt, dass sie in einen ausgewachsenen Bürgerkrieg verwickelt war.

Wie sonst sollte man den Einsatz der britischen Armee 1969 in Nordirland nennen? Als ich zum Ende des Konflikts entsandt wurde, waren bis zur Unterzeichnung des Karfreitagsabkommens oder Belfast-Abkommens im Jahr 1998 mehr als 3.500 Menschen getötet worden. Von den Toten waren 1.441 britische Soldaten und mehr als die Hälfte Zivilisten, darunter 186 Kinder. “The Troubles” erwies sich als der längste ununterbrochene Einsatz in der britischen Militärgeschichte, an dem insgesamt mehr als 300.000 Soldaten beteiligt waren, und auf dem Höhepunkt dieses “Nicht-Krieges” waren rund 21.000 britische Soldaten im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland im Einsatz.

Als das Ende schließlich kam, spielten Aktivistinnen aus allen Teilen Nordirlands eine entscheidende Rolle bei der Sicherung des Karfreitagsabkommens und beim Aufbau einer Grundlage für Demokratie, Gleichberechtigung und Respekt, die einen dauerhaften Frieden gewährleisten konnte. Frauen haben in der Vergangenheit eine wichtige Rolle bei der Beendigung von bewaffneten Konflikten gespielt, auch wenn es einige Ausnahmen gab – im Falle Großbritanniens ist die Premierministerin Margaret Thatcher hervorzuheben -, die Kriege führten und politisch vom Krieg profitierten. In ihrem Fall war es der Falklandkonflikt.

1982 marschierte Argentinien in das britische Überseegebiet der Falklandinseln (oder Islas Malvinas, je nachdem, wie man zu diesem Thema steht) ein und besetzte es, und am folgenden Tag wurde die Nachbarinsel Südgeorgien erobert. Weder Großbritannien noch Argentinien erklärten jedoch zu irgendeinem Zeitpunkt den Kriegszustand, was bedeutet, dass der Konflikt zumindest offiziell ein “nicht erklärter Krieg” blieb; Journalisten wurden angewiesen, ihn als “Konflikt” zu bezeichnen.

Vierzig Jahre später steht Europa kurz davor, in einen weiteren von Amerikas nicht enden wollenden, nicht zu gewinnenden Konflikten hineingezogen zu werden, während sich der militärisch-industrielle Komplex und die Rüstungsindustrie, die ihn beliefert, genüsslich die Hände reiben. Ich spreche von Amerikas Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine. Wahrscheinlich werde ich jetzt als Apologet von Wladimir Putin abgestempelt, aber die Wahrheit ist, dass ich keine Zeit für den psychotischen russischen Präsidenten habe, der niemals in die Ukraine hätte einmarschieren dürfen, auch wenn diese rechtsgerichtete Tendenzen hat. Dies wird als lokaler Konflikt dargestellt, obwohl ein grinsender Putin seinen Einmarsch einfach als “eine Operation” bezeichnete. Es handelt sich jedoch um einen weiteren Weltkrieg, der im Entstehen begriffen ist, wenn nicht schnell ein wenig gesunder Menschenverstand eingesetzt wird.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat zwei abtrünnige Gebiete in der Ostukraine anerkannt – Cartoon [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Währenddessen kreisen die meisten westlichen Medien, leichtgläubige Politiker und gierige Waffenhändler wie Aasgeier über dem osteuropäischen Land. Dies ist das “Spiel der Nationen” in seiner schlimmsten Form, mit blutigem Gebrüll verschiedener von der NATO unterstützter ausländischer Führer, die den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj dazu anstacheln und drängen, weiter zu kämpfen, und ihn dabei mit einem endlosen Vorrat an tödlichen Waffen versorgen. Seine nächtlichen Rundfunksprüche an die Nation in seiner mittlerweile typischen Armeeuniform sind weit entfernt von seinen Tagen als Komiker und Kleindarsteller.

Wo, glauben diese tödlichen Cheerleader, wird das alles enden? Statistiken, Logistik und gesunder Menschenverstand sagen, dass die Ukraine Russland nicht schlagen kann, da sie in Bezug auf Waffen und Soldaten hoffnungslos unterlegen ist. Russland weiß auch, dass es sich trotz seiner brutalen Politik der verbrannten Erde noch mindestens zehn Jahre lang in einem unnötigen Krieg verstricken könnte. Es ist bereits an anderen sinnlosen Konflikten beteiligt, unter anderem in Libyen und Syrien. Und das Schreckgespenst der Atomwaffen ist bereits aufgetaucht.

Ich bin durch die Schlachtfelder von Palästina, Kaschmir, Sri Lanka, Afghanistan, Irak, Libanon, Syrien, Ägypten und Libyen gegangen. Die Liste wird leider immer länger, und jeder dieser Orte hat ein anderes Etikett erhalten, aber das Endergebnis ist immer dasselbe: Unschuldige werden durch Bomben und Kugeln getötet, die nicht zwischen Zivilisten oder Soldaten, Kindern oder Erwachsenen, Freunden oder Feinden unterscheiden. Tod ist Tod und Krieg ist Krieg, und nur die Sieger – wenn überhaupt jemand in einem Krieg gewinnt – entscheiden, wie er in die Geschichte eingeht.

Niemand hat so gut verstanden, dass Krieg sinnlos ist wie der palästinensische Dichter und Schriftsteller Mahmoud Darwish. Er benutzte sein von Israel besetztes Heimatland Palästina oft als Metapher für das Gemetzel in der heutigen Welt, das in der Regel mit Verlust, Enteignung, Besetzung, Exil oder Tod endet. Seine Worte haben Generationen von Arabern und anderen Menschen Mut gemacht, und so möchte ich diese traurige Betrachtung über die Sinnlosigkeit des Krieges mit den weisen Worten des verstorbenen Dichters beenden, der den Schmerz und den Verlust, den er verursacht, verstanden hat:

“Der Krieg wird enden. Die Führer werden sich die Hände schütteln. Die alte Frau wird weiter auf ihren gemarterten Sohn warten. Das Mädchen wird auf ihren geliebten Mann warten. Und diese Kinder werden auf ihren heldenhaften Vater warten. Ich weiß nicht, wer unser Heimatland verkauft hat. Aber ich habe gesehen, wer den Preis dafür bezahlt hat.”

Haben unsere Politiker denn nichts aus der schrecklichen Geschichte des kriegerischen Chauvinismus in Europa gelernt? Übersetzt mit Deepl.com

