Die tanzenden Israelis: FBI-Dokumente bringen Licht ins Dunkel: von Whitney Webb

NEW YORK – Fast zwei Jahrzehnte lang war eine der am meisten übersehenen und wenig bekannten Verhaftungen nach den Anschlägen vom 11. September die der so genannten “High Fivers” oder der “Dancing Israelis”. Neue Informationen, die das FBI am 7. Mai veröffentlicht hat, haben jedoch die Möglichkeit neu beleuchtet, dass die “tanzenden Israelis”, von denen mindestens zwei bekannte Mossad-Agenten waren, von den Anschlägen auf das World Trade Center gewusst haben.

Kurz nach 8.46 Uhr am Tag der Anschläge, nur wenige Minuten nach dem Einschlag des ersten Flugzeugs in das World Trade Center, hatten sich fünf Männer – die sich später als israelische Staatsangehörige herausstellten – auf dem Parkplatz des Doric Apartment Complex in Union City, New Jersey, postiert, wo sie gesehen wurden, wie sie die Anschläge fotografierten und filmten, während sie gleichzeitig die Zerstörung der Türme feierten und sich gegenseitig “abklatschten”. Mindestens ein vom FBI befragter Augenzeuge hatte den Wagen der Israelis bereits um 8.00 Uhr morgens auf dem Parkplatz gesehen, mehr als 40 Minuten vor dem Anschlag. Die Geschichte wurde damals von den US-Medien aufgegriffen, ist aber inzwischen weitgehend in Vergessenheit geraten.

Die Männer – Sivan Kurzberg, Paul Kurzberg, Oded Ellner, Yaron Shimuel und Omar Marmari – wurden später von den Strafverfolgungsbehörden festgenommen und gaben an, israelische Touristen zu sein, die sich auf einem “Arbeitsurlaub” in den Vereinigten Staaten befanden, wo sie bei einer Umzugsfirma, Urban Moving Systems, beschäftigt waren. Bei seiner Verhaftung sagte Sivan Kurzberg zu dem verhaftenden Beamten: “Wir sind Israelis, wir sind nicht euer Problem. Eure Probleme sind unsere Probleme, die Palästinenser sind das Problem”.

Jahrelang wurde offiziell behauptet, dass diese Personen zwar ein “unreifes” Verhalten an den Tag legten, indem sie die Anschläge feierten und “sichtlich glücklich” waren, dass sie aber nichts von den Anschlägen wussten. Neu veröffentlichte FBI-Kopien der von den fünf Israelis aufgenommenen Fotos deuten jedoch stark darauf hin, dass diese Personen von den Anschlägen auf das World Trade Center gewusst haben. Die Kopien der Fotos wurden über einen FOIA-Antrag eines Privatbürgers erhalten.

Nach Angaben eines ehemaligen hochrangigen amerikanischen Geheimdienstmitarbeiters, der 2002 mit dem Jewish Daily Forward sprach, kam das FBI bei seinen Ermittlungen zu dem Schluss, dass die fünf verhafteten Israelis “eine Überwachungsmission des Mossad durchführten und dass ihr Arbeitgeber, Urban Moving Systems of Weehawken, NJ, als Fassade diente”. Bei mindestens zwei der verhafteten Männer wurde festgestellt, dass sie direkte Verbindungen zum Mossad haben, nachdem ihre Namen in einer CIA-FBI-Datenbank für ausländische Geheimdienstmitarbeiter auftauchten. Einem ihrer Anwälte zufolge hatte einer der Männer, Paul Kurzberg, bereits in einem anderen Land für den Mossad gearbeitet, bevor er in die Vereinigten Staaten kam. Ein weiterer Verhafteter, Oded Ellner, erklärte später im israelischen Fernsehen, die fünf Israelis seien zu der Zeit in New York gewesen, “um das Ereignis zu dokumentieren”, d. h. den Anschlag auf das World Trade Center.

Die Freigabe der Fotos durch die FOIA ist bemerkenswert, weil in den Antworten auf frühere FOIA-Anfragen an das Justizministerium, das für das FBI zuständig ist, zuvor behauptet wurde, dass alle von den israelischen Staatsangehörigen aufgenommenen Fotos im Januar 2014 vernichtet worden seien. Die Fotos selbst sind stark geschwärzt, so dass man die Mimik der Israelis nicht erkennen kann. In zuvor freigegebenen, jedoch stark geschwärzten FBI-Berichten heißt es jedoch, dass die Israelis auf fast jedem Foto “sichtlich glücklich” sind, selbst wenn die brennenden Türme im Hintergrund zu sehen sind. Bei den freigegebenen Fotos handelt es sich auch nicht um Originalkopien, sondern offenbar um Fotokopien von Fotokopien der Originalbilder. Darüber hinaus wurden von den 76 Originalbildern, die von den Behörden aus der Kamera im Besitz der Israelis entwickelt wurden, nur 14 freigegeben.