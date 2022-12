CIA’s Deadly “Strategy of Tension” to Destroy Russia On Monday, the Russian Federation Engels airbase in the Saratov region, nearly 400 miles from Ukraine, was attacked for a second time since the beginning of Russia’s SMO. There have been a number of attacks inside Russia-in Kursk, the city of Bryansk, the village of Staraya Nelidovka in the Belgorod region, and the military airfields at Dyagilevo in the Ryazan region, in addition to Engels.



Die US-Regierung plante subversive Operationen in Russland lange vor Putins BBS.

Die tödliche “Strategie der Spannungen” der CIA zur Zerstörung Russlands

von Kurt Nimmo

27. Dezember 2022

Am Montag wurde der russische Luftwaffenstützpunkt Engels in der Region Saratow, fast 400 Meilen von der Ukraine entfernt, zum zweiten Mal seit dem Beginn der russischen BBS angegriffen.

“Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, der Vorfall habe sich in den frühen Morgenstunden des Montags ereignet, und drei Soldaten seien durch Trümmerteile auf dem Luftwaffenstützpunkt Engels getötet worden, auf dem Tu-95- und Tu-160-Atombomber stationiert sind, die an den Angriffen auf die Ukraine in dem seit zehn Monaten andauernden Krieg beteiligt waren”, berichtet Associated Press.

Es gab eine Reihe von Angriffen innerhalb Russlands – Kursk, die Stadt Brjansk, das Dorf Staraya Nelidovka in der Region Belgorod und die Militärflugplätze in Dyagilevo in der Region Ryazan, zusätzlich zu Engels.

Twitter-Avatar für @Geraschtschenko_de

Anton Geraschtschenko @Geraschtschenko_de

Eine starke Explosion an einer Gaspipeline in Tschuwaschija, Russland.

Twitter-Avatar für @Maks_NAFO_FELLA

MAKS 22 @Maks_NAFO_FELLA

Eine Anlage auf einem Öl- und Gaskondensatfeld in der Region Irkutsk hat Feuer gefangen, das Feuer erstreckte sich auf eine Fläche von 1.000 Quadratmetern, sagte Gouverneur Kobzev.

4:35 PM ∙ Dec 18, 2022

Die Angriffe auf die Gasinfrastruktur fanden statt, bevor Russland ankündigte, die Lieferungen an Aserbaidschan über die Jamal-Europa-Pipeline wieder aufzunehmen.

Die Kriegspropagandamedien der Konzerne haben die Angriffe der Ukraine zugeschrieben. Nach Angaben des Daily Express sagte Jack Murphy, der als ehemaliger “US Army Special Operations Agent” bezeichnet wird, letzte Woche

dass die NATO und die US-Geheimdienste Agenten in Russland eingesetzt haben, die auf kritische Infrastrukturen zielen, um “Chaos” zu stiften. Einkaufszentren, Gaspipelines und Treibstoffdepots wurden in den letzten Monaten in ganz Russland beschädigt, wobei Herr Murphy auf eine von der CIA gesteuerte verdeckte “Sabotagekampagne” hinwies.

Auf seiner Website schreibt Murphy, dass es sich bei der Kampagne um “seit langem bestehende Schläferzellen handelt, die der alliierte Spionagedienst aktiviert hat, um Moskaus Invasion in der Ukraine zu verhindern, indem er einen geheimen Krieg hinter den russischen Linien führt”.

Obwohl kein amerikanisches Personal vor Ort in Russland an der Durchführung dieser Missionen beteiligt ist, leiten und kontrollieren paramilitärische Offiziere der Agentur die Operationen, wie zwei ehemalige Geheimdienstmitarbeiter und ein ehemaliger Militärbeamter berichten. Die paramilitärischen Offiziere sind dem Special Activities Center der CIA zugeteilt, aber dem European Mission Center der Agentur unterstellt, so die beiden ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter. Der Einsatz eines verbündeten Nachrichtendienstes, der der CIA eine zusätzliche Schicht plausibler Bestreitbarkeit verschafft, war nach Angaben eines ehemaligen US-Beamten für Sondereinsätze ein wesentlicher Faktor bei der Entscheidung von US-Präsident Joe Biden, die Angriffe zu genehmigen.

Es gibt zahlreiche Beweise dafür, dass die CIA seit langem in genau diese Art von Sabotageoperationen verwickelt ist. Vor der Gründung des Staates der nationalen Sicherheit und der CIA erstellte der Vorgänger der Behörde, das Office of Strategic Services (OSS), im Jahr 1944 ein Sabotagehandbuch.

“Sabotage reicht von hochtechnischen Staatsstreichen, die eine detaillierte Planung und den Einsatz speziell ausgebildeter Agenten erfordern, bis hin zu zahllosen einfachen Aktionen, die der gewöhnliche Bürger-Saboteur durchführen kann”, heißt es in der Einleitung des Handbuchs.

Seit dieser Zeit hat die CIA ihre Sabotagetechniken verfeinert. In “At the Abyss: An Insider’s History of the Cold War” (Am Abgrund: Die Geschichte eines Insiders des Kalten Krieges) schreibt Thomas C. Reed, ein ehemaliger Sekretär der US-Luftwaffe, der damals im Nationalen Sicherheitsrat tätig war, dass die CIA unter ihrem berüchtigten Chef William Casey für die Explosion einer Erdgasleitung verantwortlich war, die 1982 die schwächelnde sowjetische Wirtschaft lahmlegte.

“Um die sowjetische Gasversorgung, die Deviseneinnahmen aus dem Westen und die interne russische Wirtschaft zu stören, wurde die Pipeline-Software, die die Pumpen, Turbinen und Ventile betreiben sollte, so programmiert, dass sie nach einem angemessenen Intervall verrückt spielte und die Pumpengeschwindigkeiten und Ventileinstellungen zurücksetzte, um Drücke zu erzeugen, die weit über das hinausgingen, was für die Verbindungen und Schweißnähte der Pipeline akzeptabel war”, schreibt Reed.

Das National Security Archive verfügt über eine große Anzahl von Dokumenten, die Sabotageaktionen der CIA beschreiben. Aus der Einleitung:

Die verdeckten Operationen des US-Geheimdienstes Central Intelligence Agency (CIA) sind ein Element der vordersten Front der US-amerikanischen Außenpolitik. Aber die CIA ist kein einsamer Ranger, der auf eigene Faust Saloons in die Luft jagt. Eine hochrangige ressortübergreifende Gruppe innerhalb der Regierung der Vereinigten Staaten fungiert als Oberkommando des geheimen Krieges.

Wie Murphy anmerkt, muss jede “verdeckte Aktion der US-Behörden durch einen Beschluss des Präsidenten genehmigt werden”, so dass wir davon ausgehen können, dass Präsident Biden die Sabotageaktionen in Russland abgesegnet hat. Darüber hinaus unterzeichnete Präsident Obama lange vor der russischen BSE “einen Beschluss für verdeckte Maßnahmen gegen Russland, bevor er aus dem Amt schied”, und dieser Beschluss “enthielt einem ehemaligen CIA-Beamten zufolge auch Formulierungen zu Sabotageakten”.

Mit anderen Worten: Die US-Regierung hatte schon lange vor der BBS Subversionsoperationen in Russland geplant, im Grunde eine Fortsetzung jahrzehntelanger Sabotage- und verdeckter Operationen gegen die Sowjetunion und nach deren Zusammenbruch gegen die Russische Föderation.

Nach dem von der US-Regierung inszenierten Staatsstreich in Kiew begann ein “verbündeter Spionagedienst” mit dem Betrieb von Schläferzellen in Russland, einem “ausgedehnten Netzwerk”, zu dem “Tarnfirmen gehörten, die als Plattformen zur Unterstützung solcher verdeckten Operationen eingerichtet wurden”, von denen viele mindestens 20 Jahre zurückreichen, was zeigt, dass die Sabotageoperationen mindestens zwei Jahrzehnte vor der russischen BBS stattfanden.

Die CIA hatte “Stay-Behind-Armeen” gebildet, angeblich um sich einer unwahrscheinlichen sowjetischen Invasion in Europa zu widersetzen, und diese waren an Terroranschlägen beteiligt, die die Bevölkerung davon abhalten sollten, sozialistische, kommunistische und andere linke politische Parteien zu wählen.

Die verdeckte Abteilung der CIA, das Office of Policy Coordination, unter der Leitung von Frank Wisner, stellte Europas Stay-behind-Armeen auf. Unter dem Namen “Operation Gladio” stellte die CIA paramilitärische Einheiten in Frankreich (“Plan Bleu”), Italien, den Niederlanden, Österreich, Schweden, Finnland, Dänemark, Norwegen, Deutschland (unter der Leitung des ehemaligen SS-Offiziers Hans Otto), Portugal, Griechenland, Spanien und der Türkei auf, die offenbar von der NATO in “unorthodoxer Kriegsführung” ausgebildet wurden und gegen Russland eingesetzt werden sollten.

Während des Kalten Krieges arbeitete die CIA eng mit den Neonazis in der Ukraine und Emigrantengruppen zusammen. Das Projekt AERODYNAMIC (früher CARTEL, ANDROGEN, AECARTHAGE, zwischen 1949 und 1970) konzentrierte sich auf antisowjetische Operationen, die sich weitgehend auf Propaganda beschränkten. Dazu gehörte eine enge Zusammenarbeit mit Ultranationalisten, die seit langem ein Ziel verfolgen: die Ermordung ethnischer Russen in der Ukraine.

Twitter-Avatar für @HopiumOf_Masses

Hopium der Massen @HopiumOf_Masses

Die CIA hatte seit 1951 den Nationalsozialismus in der Ukraine angezettelt, um die UdSSR zu destabilisieren. Sie bildeten sogar Nazis aus, zumindest ab 2015. Tolles Video über die Gründe, warum es weiterging. Das Dokument stammt von Project Aerodynamic, wurde von der CIA öffentlich freigegeben und ist auf deren Website zu finden. https://t.co/3Bjml9jWkp

10:51 PM ∙ Dec 22, 2022

Bereits 1949 nutzte die CIA die Ukraine – und Weißrussland, Polen und das Baltikum – als Operationsbasis, um die Sowjetunion zu unterwandern. Ziel der Operation Red Sox war es, “beispiellose Einblicke in Moskaus Pläne in Osteuropa zu gewinnen – und, wenn möglich, das Sowjetimperium selbst zu zerschlagen”, so Politico. Darüber hinaus schürte die CIA “aufkeimende nationalistische Bewegungen in der Ukraine” und auf dem Balkan.

Anderswo in Europa rekrutierte die CIA Rechtsextremisten für verschiedene Terroranschläge, wie im Prozess gegen den italienischen Faschisten Vincenzo Vinciguerra, ein Mitglied der Ordine Nuovo (“Neue Ordnung”), einer rechtsextremen kulturellen und außerparlamentarischen politischen und paramilitärischen Organisation, deutlich wurde. Sie hatte ein ähnliches Motto wie die Waffen-SS der Nazis.

Das Movimento Politico Ordine Nuovo inszenierte Terroranschläge, die den Linken angelastet wurden. Zu diesen Anschlägen gehören 1969 der Bombenanschlag auf der Piazza Fontana in Mailand, bei dem 16 Menschen getötet wurden, und 1970 der Bombenanschlag auf den Zug Rom-Messina, bei dem 6 Menschen getötet und 100 verletzt wurden. Diese Terroranschläge wurden als “Strategie der Spannung” bezeichnet.

Die jüngste Sabotageaktion der CIA und der NATO, so Murphy, ist nur eine von vielen Bemühungen, Putin und die Russische Föderation zu schwächen und zu stürzen.

Die von der CIA überwachte Kampagne des NATO-Verbündeten ist nur eine von mehreren verdeckten Operationen, die von westlichen Staaten in Russland durchgeführt werden, so zwei ehemalige Beamte der US-Spezialeinheiten. Aufgeschreckt durch den russischen Einmarsch im Februar haben andere europäische Geheimdienste lange ruhende Widerstandsnetzwerke [Operation Gladio] in ihren eigenen Ländern aktiviert, die ihrerseits Agenten nach Russland einschleusen, um ohne Hilfe der CIA Chaos zu stiften, so ein ehemaliger US-Militärbeamter. Darüber hinaus führen ukrainische Nachrichtendienste und Spezialeinheiten, wie bereits vielfach berichtet, ihre eigenen Operationen hinter den russischen Linien durch.

Kurz gesagt, es gibt eine konzertierte Aktion mehrerer Nationen, um Russland von innen heraus anzugreifen, eine Aktion, die Russland zweifellos als Bedrohung für seine nationale Sicherheit betrachtet. Wladimir Putin hat bei mehreren Gelegenheiten erklärt, dass Russland auf existenzielle Bedrohungen mit taktischen Atomwaffen reagieren wird.

Putin und seine Generäle werden in der Ukraine weiter eskalieren, während die CIA und ihre Saboteure zivile und militärische Ziele tief in Russland ins Visier nehmen. “Präsident Putin versucht tatsächlich, in der zunehmend destabilisierten Welt, die durch Amerikas apokalyptischen Plan zur Wiederherstellung seiner schwindenden unipolaren Hegemonie ins Chaos gestürzt wurde, einen gewissen Anschein von Stabilität zu bewahren”, schreibt Andrew Korybko in der Oriental Review.

Russlands spezielle Militäroperation in der Ukraine wurde als letztes Mittel eingeleitet, um die Integrität seiner nationalen Sicherheitslinien in diesem Land im Besonderen und in der Region im Allgemeinen aufrechtzuerhalten, die vom US-geführten Westen in Verfolgung seines großen strategischen Plans zur Wiederherstellung seiner schwindenden unipolaren Hegemonie überschritten wurden.

Dieses Komplott, das für die US-Regierung und ihre sogenannten Partner unerlässlich ist, wird alle Register ziehen, um Russland und China zu zerstören, zwei wichtige Konkurrenten, die daran arbeiten, eine multipolare Welt zu errichten, die frei ist von der zwanghaften und oft tödlichen Politik der neoliberalen Ordnung und ihrer Vollstrecker, dem nationalen Sicherheitsstaat der US-Regierung, der CIA, dem Pentagon und im Inland mit dem FBI, dem DHS und weiteren “Partnern”, einschließlich der sozialen Medienriesen des Silicon Valley, die Ketzer exkommunizieren und das staatliche Kriegsnarrativ für immer propagieren.

Der Krieg gegen ethnische Russen in der Ukraine – der von der US-Regierung nach ihrem orchestrierten Putsch gegen eine demokratisch gewählte und russlandfreundliche Regierung im Jahr 2014 geführt wird – wird weitergehen, bis, wie in Afghanistan, eine Pattsituation und eine Niederlage die Realität als unausweichlich erscheinen lassen und die Entscheidung getroffen wird, sich zurückzuziehen (während man es anders nennt), wobei man Militärausrüstung im Wert von Milliarden von Dollar zurücklässt und das Leben der verlassenen Kollaborateure aufgibt.

Auf unbestimmte Zeit wird die CIA versuchen, eine Untergrundarmee von Neonazis und Gleichgesinnten aufzustellen, die einen Guerillakrieg niedriger Intensität auf der von Russland “annektierten” (durch Volksabstimmung) Krim, in Luhansk, Donezk und bald auch in Mariupol, Saporischschja, Krywyj Rih und Odessa (die vier letztgenannten haben sich ebenfalls mit überwältigender Mehrheit für die “Annexion” durch Russland entschieden) führen wird.

Dies wird die nächste Phase des Krieges sein, wenn dem Bettler Zelenskyy und seinem von der US-Regierung verschuldeten Gönner dämmert, dass es unmöglich ist, Russland an seiner eigenen Grenze zu besiegen, es sei denn, man wirft ein paar Thermonukes in Richtung Moskau ab.

Putin hat sich nicht zum Einsatz von Atomwaffen entschlossen, als die Kriegspropagandamedien triumphierend (und fälschlicherweise) verkündeten, er sei in die Enge getrieben worden. Was die US-Regierung betrifft, so gibt es keine Garantie dafür, dass sie, wenn sie in die Enge getrieben wird, weil sich die Welt in Ablehnung des armutsverursachenden Neoliberalismus multipolarisiert, nicht mit Atomwaffen um sich schlägt und damit beginnt, das Leben auf dem Planeten zu beenden. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...