Die tödlichen Wahnvorstellungen der NATO und des Atlantikrats Von Kurt Nimmo

The Deadly Delusions of NATO and the Atlantic Council The document was authored by Hans Binnendijk and Franklin D. Kramer. Binnendijk, according to the Atlantic Council webpage, is “a distinguished fellow” at the Atlantic Council’s Scowcroft Center for Strategy and Security, while Kramer is also a “distinguished fellow” and board director of the Atlantic Council.

Kurt Nimmo über Geopolitik

Die tödlichen Wahnvorstellungen der NATO und des Atlantikrats

Psychopathen unterminieren immer ihre eigenen Projekte.

Von Kurt Nimmo

5. Juni 2023

Das folgende Zitat stammt aus einem “Issue Brief” des Atlantic Council zur Ukraine mit dem Titel “Providing long-term security for Ukraine: NATO-Mitgliedschaft und andere Sicherheitsoptionen”, veröffentlicht am 23. Mai 2023.

Das Dokument wurde von Hans Binnendijk und Franklin D. Kramer verfasst. Binnendijk ist laut der Webseite des Atlantic Council ein “distinguished fellow” am Scowcroft Center for Strategy and Security des Atlantic Council, während Kramer ebenfalls ein “distinguished fellow” und Board Director des Atlantic Council ist. Kramer hat einige Zeit im Pentagon verbracht und sein Schwerpunkt liegt unter anderem auf der NATO und Russland.

Die Autoren argumentieren,

Es gibt gute Argumente für eine ukrainische Mitgliedschaft in der NATO. Das offensichtlichste Argument ist, dass die Abschreckung auf der Grundlage von Zusicherungen, Partnerschaften, der Androhung von Sanktionen und militärischer Unterstützung die Ukraine zweimal im Stich gelassen hat. Im Interesse der langfristigen Sicherheit Europas darf die Abschreckung nicht erneut versagen. Dies gilt insbesondere für ein Land, das so viel für seine Freiheit geopfert hat.

Vor der russischen SMO zur Entnazifizierung der Ukraine herrschte in Europa Einigkeit darüber, dass die Ukraine die Kriterien für eine Mitgliedschaft nicht erfüllte. Die NATO “hat [der Ukraine und Georgien] nie einen förmlichen Aktionsplan für einen Beitritt angeboten, der dafür notwendig wäre”, berichtete die New York Times im Januar 2022, einen Monat bevor Russland in die Ukraine einmarschierte. Die Ukraine ist eines der korruptesten Länder in Europa.

Darüber hinaus muss die Ukraine “eines der drei Hauptkriterien für einen NATO-Beitritt erfüllen: Ein europäisches Land muss sich zu Demokratie, individueller Freiheit und Rechtsstaatlichkeit bekennen… In einer Analyse aus dem Jahr 2020 stufte Transparency International, eine Organisation zur Überwachung der Korruptionsbekämpfung, die Ukraine auf ihrem Korruptionsindex auf Platz 117 von 180 Ländern ein und damit niedriger als alle anderen NATO-Länder.”

All dies blieb auf der Strecke, als Russland dazu überging, die acht Jahre andauernde Bombardierung der Zivilbevölkerung im Donbass zu beenden – ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das von der US-Regierung und ihren europäischen “Partnern” ignoriert wurde.

Doch im April 2023, so NATO-Chef Jens Stoltenberg, “haben sich alle Mitgliedsländer darauf geeinigt, dass die Ukraine schließlich dem transatlantischen Militärbündnis beitreten wird”, berichtet The Guardian.

Was die EU-Mitgliedschaft betrifft, so kann die Ukraine die erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllen. Einem Bericht von Politico zufolge “haben Beamte einiger EU-Regierungen – insbesondere Dänemarks und Portugals – starke Vorbehalte gegen die Gewährung des Kandidatenstatus geäußert und argumentiert, dass die Ukraine, wenn sie sich nicht im Krieg befände, nicht im Entferntesten die Voraussetzungen für die Aufnahme von Beitrittsgesprächen erfüllen würde.”

Die so genannten “Kopenhagener Kriterien” verlangen, “dass das Kandidatenland eine institutionelle Stabilität als Garantie für demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, für die Wahrung der Menschenrechte, die Achtung und den Schutz von Minderheiten, eine funktionsfähige Marktwirtschaft sowie die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften innerhalb der Union standzuhalten, verwirklicht hat.”

Die Ukraine verstößt fortwährend gegen die “Achtung und den Schutz von Minderheiten” (acht Jahre Terror gegen russischstämmige Menschen im Donbass, bei dem etwa 14.000 Menschen getötet wurden, wobei die tatsächliche Zahl nicht bekannt ist). Die Wirtschaft des Landes wird von Oligarchen geführt. Die Ukraine ist nicht in der Lage, mit Deutschland oder gar Polen zu konkurrieren, nachdem Polen eine neoliberale “Schocktherapie” (der Balcerowicz-Plan) auferlegt wurde.

Solange die US-Regierung und der “kollektive Westen” nicht an einem umfassenden Zweiten Weltkrieg – und dessen nuklearem Vernichtungsende – interessiert sind, wird es keine praktische Möglichkeit geben, eine “Abschreckung” als Reaktion auf Russlands Versuch zu gewährleisten, die “schnelle” NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu verhindern, das Land zu entnazifizieren und die Ermordung ethnisch russischer Zivilisten auf der Krim, in Donezk, Cherson, Luhansk und Saporischschja zu beenden.

Was die “Freiheit” in der Ukraine betrifft, so sollten wir die Entscheidung von Präsident Zelenskyy berücksichtigen, die politischen Parteien der Opposition zu schließen, die russisch-orthodoxe Kirche zu verbieten (78 % der Ukrainer bekennen sich zu orthodoxen Christen) und Fernsehsender zu schließen und zu verstaatlichen, um den Informationsfluss zu kontrollieren. Inwiefern dies für die Demokratie repräsentativ sein soll, wird nicht erklärt.

Die Ukraine verdient den vollen Schutz der NATO. Mit der Garantie langfristiger Sicherheit wird die Ukraine in der Lage sein, mit größerem Vertrauen an künftigen Verhandlungen mit Russland teilzunehmen… Wichtig ist, dass die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine keine Einbahnstraße wäre. Das ukrainische Militär ist eines der fähigsten und sicherlich das kampferprobteste in Europa. Das ukrainische Militär ist an einer breiten Palette von NATO-Munition ausgebildet und daher mit den NATO-Streitkräften interoperabel. Ihr Wissen darüber, wie Russland kämpft, wäre für das Bündnis von unschätzbarem Wert.

Die NATO konzentriert sich nicht auf den “vollständigen Schutz” der Ukraine. Sie konzentriert sich vielmehr auf die Zerschlagung der Russischen Föderation, um sie als Konkurrenten auszuschalten (wobei einem anderen Konkurrenten, nämlich China, angesichts der sich zuspitzenden Lage im Südchinesischen Meer, erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet wird). Die Ukraine ist ein Sprungbrett in dem Bemühen, das, was von Russland übrig geblieben ist, zu zerstören und zu balkanisieren – ein Plan, der grandios scheitert.

Einen detaillierten Einblick in die Vorstellungen der US-Regierung und ihrer “Partner”, wie sie Russland ausschalten könnten, bietet der RAND-Bericht “Overextending and Unbalancing Russia”. Die RAND-Analysten, die in einer über sechzig Jahre alten Mentalität des Kalten Krieges verhaftet sind, phantasieren davon, die russische Wirtschaft mit Sanktionen und Wirtschaftskrieg zu schwächen. Doch trotz der Sanktionen hat die russische Wirtschaft ein bescheidenes Wachstum erzielt, während die USA ein negatives Wachstum zu verzeichnen haben und in eine Rezession geraten sind.

Das obige Zitat offenbart das wahre Ziel der NATO, der US-Regierung und ihrer europäischen Partner – die Umwandlung der Ukraine in ein ständiges Schlachtfeld in einem langwierigen Krieg, um Russland zu zerstören und eine Rückkehr zu den 1990er Jahren einzuleiten, als Oligarchen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ins Land stürmten und es ausplünderten und dabei die Ausbreitung von bitterer Armut, Drogen- und Alkoholsucht und einer verkürzten Lebenserwartung für den Durchschnittsrussen ermöglichten.

Natürlich werden das russische Volk und sein populärer Führer, Wladimir Putin, nicht zulassen, dass sich so etwas wiederholt. Die Neokonservativen der US-Regierung halten sich für unbesiegbar, ungeachtet der grandiosen Misserfolge im Irak und in Afghanistan. Psychopathen unterminieren immer ihre eigenen Projekte.

Die US-Regierung wird zweifellos den gegenwärtigen Weg fortsetzen, ohne sich des Scheiterns bewusst zu sein, das massive und unbehandelte Leid, das sie Millionen unschuldiger Menschen zugefügt hat, pathologisch ignorieren und die Aussicht auf einen nuklearen Winter und Milliarden unschuldiger Menschen, die verhungern oder dem Verbrechen und der Gewalt zum Opfer fallen, die auf den Untergang der Zivilisation folgen werden, achselzuckend ignorieren. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …