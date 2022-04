The Chris Hedges Report: Ukraine and the ‘Worthy’ and ‘Unworthy’ Victims of War Rulers divide the world into ‘worthy’ and ‘unworthy’ victims; those we are allowed to pity, such as Ukrainians enduring the hell of modern warfare, and those whose suffering is minimized, dismissed, or ignored. This bifurcation of the world into worthy and unworthy victims is a key component of propaganda, especially in war.



Der Journalist Peter Oborne erörtert mit Chris Hedges, wie diese Zweiteilung der Welt in “würdige” und “unwürdige” Opfer Nuancen und Zweideutigkeit auslöscht und ein Schlüsselelement der Propaganda ist, insbesondere im Krieg.

Die Ukraine und die “würdigen” und “‘unwürdigen” Opfer des Krieges



Von Chris Hedges / The Real News Network



26. April 2022

Die Herrschenden teilen die Welt in “würdige” und “unwürdige” Opfer ein; diejenigen, die wir bemitleiden dürfen, wie die Ukrainer, die die Hölle der modernen Kriegsführung erleiden, und diejenigen, deren Leiden heruntergespielt, abgetan oder ignoriert wird. Diese Zweiteilung der Welt in würdige und unwürdige Opfer ist ein Schlüsselelement der Propaganda, insbesondere im Krieg. In dieser Folge von The Chris Hedges Report untersucht der preisgekrönte Journalist Peter Oborne gemeinsam mit Chris Hedges, wie würdige Opfer dazu benutzt werden, die Bürger als mitfühlend, mitleidig und gerecht erscheinen zu lassen, wie sie ein wirksames Mittel sind, um den Angreifer zu dämonisieren, und wie sie benutzt werden, um Nuancen und Mehrdeutigkeiten zu verwischen.

Peter Oborne ist ein ehemaliger politischer Kommentator von The Spectator, The Daily Telegraph und Daily Mail, der über den Krieg im Jemen berichtete. Derzeit schreibt er über Politik für openDemocracy und Middle East Eye und ist Autor von “The Triumph of the Political Class” und “The Rise of Political Lying”.

Chris Hedges interviewt in seiner halbstündigen Sendung The Chris Hedges Report Schriftsteller, Intellektuelle und Dissidenten, von denen viele aus dem Mainstream verbannt sind. Er lässt diejenigen zu Wort kommen, von Cornel West und Noam Chomsky bis hin zu den Anführern von Gruppen wie Extinction Rebellion, die an vorderster Front gegen Militarismus, Konzernkapitalismus, weiße Vorherrschaft, den drohenden Ökozid sowie den Kampf um die Rückgewinnung unserer Demokratie aus den Klauen der herrschenden globalen Oligarchie kämpfen.

Vor-Produktion: Kayla Rivara

Studio: Adam Coley, Cameron Granadino, Dwayne Gladden

Post-Produktion: Cameron Granadino

Verfolgen Sie die YouTube-Premiere von The Chris Hedges Report live auf The Real News Network jeden Freitag um 12PM ET.

Chris Hedges: Willkommen bei The Chris Hedges Report. Die Herrschenden teilen die Welt in würdige und unwürdige Opfer ein. Diejenigen, die wir bemitleiden dürfen, wie die Ukrainer, die die Hölle der modernen Kriegsführung ertragen müssen, und diejenigen, deren Leiden heruntergespielt, abgetan oder ignoriert wird. Der Terror, den wir und unsere Verbündeten gegen die irakische, palästinensische, syrische, libysche, somalische und jemenitische Zivilbevölkerung ausüben, ist Teil der bedauerlichen Kosten des Krieges. Wir, die wir die leeren Versprechungen aus Moskau wiederholen, behaupten, dass wir keine Zivilisten ins Visier nehmen. Die Machthaber stellen ihre Streitkräfte stets als human dar, die dazu da sind, zu dienen und zu schützen. Kollateralschäden kommen vor, aber sie sind bedauerlich. Diese Lüge kann nur von denjenigen aufrechterhalten werden, die mit den explosiven Geschossen und den großen Todeszonen von Raketen, Eisensplitterbomben, Mörser-, Artillerie- und Panzergranaten sowie Maschinengewehren mit Gürtelzuführung nicht vertraut sind.

Diese Zweiteilung der Welt in würdige und unwürdige Opfer, wie sie Edward Herman und Noam Chomsky in Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media” aufzeigen, ist ein Schlüsselelement der Propaganda, insbesondere im Krieg. Für Moskau ist die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine ein würdiges Opfer. Russland ist ihr Retter. Die Millionen von Flüchtlingen und die Millionen von ukrainischen Familien, die in Kellern, Parkhäusern und U-Bahn-Stationen kauern, sind unwürdige Nazis. Würdige Opfer ermöglichen es den Bürgern, sich selbst als einfühlsam, mitfühlend und gerecht zu betrachten. Würdige Opfer sind ein wirksames Mittel zur Dämonisierung des Angreifers. Sie werden eingesetzt, um Nuancen und Zweideutigkeiten auszulöschen.

Erwähnt man die Provokationen des westlichen Bündnisses mit der Ausweitung der NATO über die Grenzen des vereinten Deutschlands hinaus – ein Bruch der 1990 gegenüber Moskau gemachten Versprechen -, die Stationierung von NATO-Truppen und Raketenbatterien in Osteuropa, die Beteiligung der USA an der Absetzung des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch im Jahr 2014, die zum Bürgerkrieg im Osten der Ukraine zwischen von Russland unterstützten Separatisten und der ukrainischen Armee führte, einem Konflikt, der Zehntausende von Menschenleben gefordert hat, wird man als Putin-Apologet abgetan. Damit wird die Heiligkeit der würdigen Opfer und damit auch unsere eigene Heiligkeit in Frage gestellt. Wir sind gut. Sie sind böse.

Würdige Opfer werden nicht nur benutzt, um scheinheilige Empörung auszudrücken, sondern auch, um Selbstbeweihräucherung und einen giftigen Nationalismus zu schüren. Die Sache wird heilig, ein religiöser Kreuzzug. Wie bei den Aufrufen zur Invasion des Irak wird auf faktenbasierte Beweise verzichtet. Scharlatane, Lügner, Hochstapler, gefälschte Überläufer und Opportunisten werden zu Experten, die den Konflikt anheizen. Peter Oborne, ein ehemaliger politischer Kommentator des Spectator, des Daily Telegraph und der Daily Mail, der über den Krieg im Jemen berichtete, wird mit mir über diese Doppelzüngigkeit und Verlogenheit sprechen. Derzeit schreibt er über Politik für Open Democracy und Middle East Eye und ist Autor von The Triumph of the Political Class und The Rise of Political Lying.

Peter, ich möchte mit dem Jemen beginnen, einem Land, das Sie gut kennen. Sie haben als Reporter darüber berichtet. Es wurde von den Vereinten Nationen als die größte humanitäre Katastrophe des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Ich habe mich gefragt, ob Sie die Reaktion des Westens auf diesen siebenjährigen Angriff auf den Jemen, der etwa 240.000 Tote gefordert hat und zu einer weit verbreiteten Hungersnot und Choleraepidemien geführt hat, mit der Reaktion auf die Ukraine vergleichen könnten. Könnten Sie im Zusammenhang mit dieser Reaktion etwas über den Besuch von Samantha Power, der Leiterin der US-Behörde für internationale Entwicklung, an der polnischen Grenze sagen?

Peter Oborne: In der Tat. Samantha Power war, glaube ich, zu Beginn des Jemen-Konflikts US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, und sie war in einer hervorragenden Position, um den Konflikt zu beenden oder das Problem zu lösen, aber sie tat es nicht. Sie hat sich nie mit dem Jemen befasst, und soweit ich weiß, auch nicht mit dem drohenden Völkermord an den Rohingya oder den schrecklichen Ereignissen im Gazastreifen und so weiter. Und doch ist sie da. Sehr kurz nach Beginn der schrecklichen Tragödie in der Ukraine steht sie an der polnischen Grenze, also ist dies in ihren Augen ein richtiger Grund, während die anderen Gründe weniger interessant sind. Ich selbst, als britischer Staatsbürger, finde das besonders beunruhigend.

Ich war dort, Sie haben Recht, aber ich war nur einmal dort. Es ist sehr schwer, als Reporter in den Jemen zu kommen, und ich war zu Beginn des Krieges im Jahr 2016 dort. Es war sehr, sehr schwierig, dorthin zu gelangen. Was Sie gesehen haben, war ein Angriff auf das jemenitische Volk durch Saudi-Arabien und eine Koalition, die von Großbritannien und den Vereinigten Staaten sowie anderen lokalen Parteien wie den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt wurde. Die rechtliche Situation ist eine andere, denn die international anerkannte Regierung sitzt in Saudi-Arabien. Ich will nicht ins Detail gehen, aber die mörderische Art des Angriffs auf das jemenitische Volk ist absolut unsagbar und schrecklich. Wie Sie gerade sagten, sind nach den letzten Zahlen, die ich gesehen habe, etwa 230.000 Menschen bei einer Bevölkerung von 20 Millionen gestorben, zum Teil durch saudische Bombardements und so weiter, aber auch durch Hunger und Cholera und die Belagerung des Jemen, die nun schon so lange andauert.

Als britischer Staatsbürger trifft es mich sehr, dass Großbritannien der Federhalter bei den Vereinten Nationen ist. Wir sind sozusagen für das Management des Krieges verantwortlich. Es ist auch so, dass wir viele der Waffen an die saudische Regierung liefern, und wir tun noch mehr als das. Ich glaube, wir kümmern uns um sie, wir beraten die Saudis, wir geben ihnen alle möglichen Ratschläge in Bezug auf Munition, und wir machen nebenbei einen sehr gesunden Gewinn. Nun haben wir eine große moralische Verantwortung für einen Krieg, der viel länger dauert und für den Tod von viel mehr Menschen verantwortlich ist als alles, was… Übrigens, verstehen Sie das nicht falsch. Ich meine, Putin hat sich eines Angriffskrieges in der Ukraine schuldig gemacht, aber er hat weit mehr Menschenleben gefordert, im Jemen, als es bisher, inschallah, in der Ukraine geschehen ist.

Chris Hedges: Können Sie ergründen, warum? Worauf ist Ihrer Meinung nach die unterschiedliche Reaktion zurückzuführen?

Peter Oborne: Das ist eine wirklich tiefgründige Frage, und ich denke, das ist eine wirklich beschämende Sache. Es gibt eine sehr gute britische Diplomatin, eine Whistleblowerin, ich schäme mich zu sagen, dass ich ihren Namen vergessen habe. Aber sie ist an die Öffentlichkeit gegangen und hat darüber gesprochen, dass sie mit Boris Johnson, dem jetzigen britischen Premierminister, in einem Raum saß, als sie beide im Außenministerium waren, und sie darüber sprachen, was sie in Bezug auf die Situation im Jemen tun sollten. Boris Johnson hat nur gelacht und Witze darüber gemacht, was nach ihrer Darstellung, die äußerst glaubwürdig ist und von niemandem in Frage gestellt wurde, er Witze gemacht hat, während diese sehr ernsten Probleme, die das Leben von Millionen von Menschen betreffen, diskutiert wurden.

Man muss zu dem Schluss kommen, dass das Leben eines Arabers im Jemen nicht dasselbe ist, wo es zählt, und ich denke, dass es in den Augen der internationalen Gemeinschaft vielleicht überhaupt nicht zählt. Das Leben der ukrainischen Bevölkerung hingegen hat einen viel höheren Stellenwert. Das ist ausgezeichnet. Darüber bin ich sehr froh. Ich begrüße das ukrainische Volk, das sich gegen die Aggression Putins wehrt. Aber was mich beunruhigt und beschämt, und was uns alle beschämt, ist, dass wir dem Leben des jemenitischen Volkes nicht das gleiche Gewicht beimessen oder nur annähernd das gleiche Gewicht.

Chris Hedges: Woran liegt das? Warum messen wir dem Leben der Palästinenser oder der Jemeniten oder der Iraker nicht das gleiche Gewicht bei?

Peter Oborne: Nun, ich denke, wenn man sich die Medienberichterstattung, und nicht nur die Medienberichterstattung, über die Äußerungen von Politikern über die ukrainische Situation ansieht, lenken sie die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass die Ukraine in Europa liegt. Einige Leute [unhörbar] sind zivilisiert und haben blaue Augen, ich glaube, das ist ein Ausdruck, der gelegentlich verwendet wurde. Mit anderen Worten, Chris, vielleicht sagen die Leute, dass sie christliche Europäer sind. Ich war im Jemen. Es ist ein unglaublich schöner Ort. Fabelhafte Architektur und eine tiefe, tiefe Geschichte. Ich habe so viele faszinierende Abende mit wirklich zivilisierten, intelligenten Menschen verbracht, deren Geschichte tausende von Jahren zurückreicht. Sie waren lange vor Europa zivilisiert, ganz zu schweigen von Amerika, wenn man davon ausgeht, dass Amerika jemals zivilisiert worden ist. Darüber lässt sich streiten, denke ich. Aber sicherlich lange vorher.

[Sana’a, die Hauptstadt des Jemen, und diese unglaublichen Lehm-Wolkenkratzer, von denen viele von den Saudis zerstört worden sind. Ich meine, es ist wie ein Besuch in Venedig, was die schiere Schönheit und den architektonischen Umfang angeht, oder in Florenz. Ich meine, es ist eine unglaubliche Zivilisation. Und doch zählt das in der westlichen Welt, wie ich leider sagen muss, nicht. Es ist nichts, was zählt. Sie sind einfach unzivilisierte Menschen, die nicht den gleichen Respekt verdienen. Ihre Rechte zählen nicht auf die gleiche Weise wie die Rechte der Europäer in der Ukraine.

Chris Hedges: Es gab in den sozialen Medien Aufnahmen eines 16-jährigen palästinensischen Mädchens, das sich mit einem israelischen Soldaten anlegte. Dies wurde auf TikTok neu verpackt und als ukrainisches Mädchen, das sich einem russischen Soldaten entgegenstellt, verbreitet. Was sagt uns das über die russische Invasion in der Ukraine, und was sagt es uns über die israelische Besetzung palästinensischen Landes?

Peter Oborne: In der Anfangsphase des Ukraine-Konflikts wurde ein Film ausgestrahlt. Er zeigte ein sehr junges Mädchen, vielleicht 11 oder 12 Jahre alt, das einem Soldaten gegenübersteht. Es wurde gezeigt, wie ein junges ukrainisches Mädchen einem russischen Soldaten entgegentritt und sehr mutig ist und sich ihm entgegenstellt, und dieser Film wurde angeblich 12 Millionen Mal in den sozialen Medien aufgerufen. In Wirklichkeit handelte es sich um ein neu verpacktes Bild oder Video eines jungen Mädchens namens Ahed Tamimi, das schließlich von den Israelis verhaftet wurde, weil es sich einem israelischen Soldaten auf diese Weise entgegenstellte. Natürlich erregte es damals einiges Aufsehen, aber nicht in dem Maße wie das gefälschte Paket, dieses palästinensische Mädchen, das als ukrainische junge Frau oder ukrainisches Mädchen verpackt wurde, was eine viel größere Sache war. Es ist also interessant, das zu vergleichen und zu kontrastieren.

Chris Hedges: Ich möchte fragen, was es bedeutet, wenn man die Welt in würdige und unwürdige Opfer unterteilt, was das für diejenigen bedeutet, die Kriegsverbrecher zur Verantwortung ziehen wollen. Wenn würdige Opfer Gerechtigkeit verdienen und unwürdige Opfer nicht, was sind dann die Konsequenzen für den Umgang mit Kriegsverbrechen?

Peter Oborne: Nun, das ist eine sehr schwierige Frage, und eine, die sehr relevant ist. Sie und ich haben beide auf unterschiedliche Weise über die britisch-amerikanische Invasion im Irak berichtet. Es steht außer Frage, dass dies nach internationalem Recht ein Angriffskrieg war. Und das macht den britischen Premierminister Tony Blair und den amerikanischen Präsidenten George W. Bush zu Kriegsverbrechern. Ich meine, bevor ich in die Sendung kam, habe ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet, und das Nürnberger Tribunal… Das ist ein Zitat des Tribunals, des Richters. “Einen Angriffskrieg anzuzetteln ist nicht nur ein internationales Verbrechen. Es ist ein höchstes internationales Verbrechen, das sich von anderen Kriegsverbrechen nur dadurch unterscheidet, dass es das gesamte Übel der Welt in sich birgt.”

Chris Hedges: Es gab in den sozialen Medien Aufnahmen eines 16-jährigen palästinensischen Mädchens, das sich mit einem israelischen Soldaten anlegte. Dies wurde auf TikTok neu verpackt und als ukrainisches Mädchen, das sich einem russischen Soldaten entgegenstellt, verbreitet. Was sagt uns das über die russische Invasion in der Ukraine, und was sagt es uns über die israelische Besetzung palästinensischen Landes?

Chris Hedges: Ich möchte fragen, was es bedeutet, wenn man die Welt in würdige und unwürdige Opfer unterteilt, was das für diejenigen bedeutet, die Kriegsverbrecher zur Verantwortung ziehen wollen. Wenn würdige Opfer Gerechtigkeit verdienen und unwürdige Opfer nicht, was sind dann die Konsequenzen für den Umgang mit Kriegsverbrechen?

Peter Oborne: Nun, das ist eine sehr schwierige Frage, und eine, die sehr relevant ist. Sie und ich haben beide auf unterschiedliche Weise über die britisch-amerikanische Invasion im Irak berichtet. Es steht außer Frage, dass dies nach internationalem Recht ein Angriffskrieg war. Und das macht den britischen Premierminister Tony Blair und den amerikanischen Präsidenten George W. Bush zu Kriegsverbrechern. Ich meine, bevor ich in die Sendung kam, habe ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet, und das Nürnberger Tribunal… Das ist ein Zitat des Tribunals, des Richters. “Einen Angriffskrieg anzuzetteln ist nicht nur ein internationales Verbrechen. Es ist ein höchstes internationales Verbrechen, das sich von anderen Kriegsverbrechen nur dadurch unterscheidet, dass es das gesamte Übel der Welt in sich birgt.”

Nun, es steht außer Frage, dass Putin genau das getan hat. Er hat einen Angriffskrieg in der Ukraine angezettelt, und es gibt Stimmen, die sagen, dass er dafür zur Rechenschaft gezogen werden sollte, aber auf der anderen Seite steht auch außer Frage, dass Tony Blair und George W. Bush einen Angriffskrieg im Irak angezettelt haben. Es war kein Verteidigungskrieg – den man nach internationalem Recht führen kann -, es gab keine Rechtfertigung oder Zustimmung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, und natürlich basierte er auf einer Erfindung von Massenvernichtungswaffen. Wenn Sie also fordern, dass Herr Putin wegen des ultimativen Kriegsverbrechens angeklagt wird, müssen Sie konsequent sein und fordern, dass auch Herr Bush und Herr Blair auf genau dieselbe Weise zur Rechenschaft gezogen werden.

Chris Hedges: Was sind die Konsequenzen für eine Welt, die sich nicht an die Rechtsstaatlichkeit hält, dass Menschen, die Kriegsverbrechen begehen, wenn sie in Washington oder Großbritannien an der Macht sind, nicht zur Rechenschaft gezogen werden, Putin aber schon?

Peter Oborne: Nun, wissen Sie, Sie sind sehr privilegiert und ich bin sehr privilegiert. Ich bin ein britischer Staatsbürger. Sie sind, wie ich annehme, amerikanischer Staatsbürger. Wir gehören beide großartigen Ländern an, die im Laufe der Zeit Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, ein Parlament, eine freie Presse und all diese Dinge aufgebaut haben, die uns in der Schule beigebracht werden, und ich habe es sicherlich geglaubt, als ich in der Schule darüber unterrichtet wurde. In meiner Schule wurde uns beigebracht, wie großartig Amerika sei, weil es die Bastion all dieser Dinge gegen Bösewichte sei, insbesondere zu der Zeit, als ich ein kleiner Junge war, gegen das Sowjetreich.

Es bricht mir das Herz, dass Großbritannien und Amerika sich nicht mehr an diese Werte halten bzw. sich dafür entschieden haben, dies nicht mehr zu tun. Eigentlich gibt es einen britischen Ausdruck: Fair Play. Wir waren stolz auf uns, das wurde uns sehr stark beigebracht. Das war es, wofür wir standen. Redefreiheit, Fair Play, Anstand, Rechtsstaatlichkeit, parlamentarische Demokratie, repräsentative Demokratie. Wenn wir nun sagen, dass wir für diese Dinge stehen und sie auf der internationalen Bühne vertreten, müssen wir konsequent sein. Wir können nicht sagen, dass, egal was wir tun, wenn wir ein Verbrechen der Aggression begehen, das in Ordnung ist. Das ist etwas völlig Vernünftiges, denn [unhörbar], und wenn jemand, den wir als Feind betrachten, so etwas tut, ist das schrecklich. Er muss zur Rechenschaft gezogen werden und vor Gericht gestellt werden.

Das hat keine Glaubwürdigkeit. Und es erklärt übrigens etwas, worüber in diesem Konflikt viel zu wenig berichtet wurde, nämlich den Umfang der Unterstützung, die Russland weltweit erhält, insbesondere im Nahen Osten. Denn wenn man im Nahen Osten ist, und wir beide sind oft dorthin gereist und haben mit vielen Menschen dort gesprochen, dann sehen sie uns als Aggressoren. Sie sehen die NATO als ein aggressives Gebilde, das sich nicht an das Recht hält und Länder zerstört hat. Mit anderen Worten, wir haben unsere eigenen Werte verraten, und das hat unsere Fähigkeit, auf der internationalen Bühne ernst genommen und respektiert zu werden, beeinträchtigt.

Chris Hedges: Ich möchte über die Reaktion der Medien auf die Ukraine sprechen und Sie bitten, zu kommentieren, was mit unserem eigenen Beruf als Auslandskorrespondenten geschehen ist.

Peter Oborne: Ich meine, ich weiß nicht… Die Geschichte der Berichterstattung hatte ihre Höhen und Tiefen. Und tatsächlich gab es immer wieder Auslandskorrespondenten, die Spione waren oder einfach nur die Propagandabotschaft des Landes, das sie vertraten, verstärken wollten. Auf der anderen Seite gab es aber auch eine Tradition, der sich die meisten Reporter verschrieben haben, nämlich die, dass man als Auslandskorrespondent versucht, die Wahrheit zu sagen. Nun ist das eine sehr schwierige Aufgabe. Im Krieg ist es so gut wie unmöglich, denn – nicht dass ich jemals auf einem Schlachtfeld gewesen wäre, sollte ich sagen – man steckt fest. Du hast, ich weiß es, Chris. Du steckst in einer Ecke des Schlachtfeldes fest. Es gibt wirklich nichts, was du über das, was vor sich geht, wissen kannst.

Denken Sie an Tolstois großartige Beschreibung von Napoleon in Borodino, und selbst Napoleon, der General, weiß nicht, was wirklich passiert. Was wir jedoch anstreben sollten, ist meiner Meinung nach eine Kultur der Unvoreingenommenheit bei der Berichterstattung aus allen Ländern der Welt. Wir sollten allen Stimmen Gehör schenken, auch unpopulären Stimmen, Menschen, die verachtet und sogar gehasst werden. Sie haben eine Geschichte zu erzählen. Oft ist es eine sehr interessante Geschichte, die es einem ermöglicht, Dinge zu verstehen, die man nie verstanden hat. Es würde mich interessieren, was Sie darüber denken. Meine Beobachtung ist, dass wir zu einer Form der Berichterstattung über das Engagement übergegangen sind. Im Westen darf man nur über eine Seite der Geschichte berichten. So kommt es mir vor, wenn ich nicht nur die Ukraine, sondern auch andere aktuelle Konflikte betrachte. Es gibt nur eine Seite der Guten und eine Seite der Bösen. In Wirklichkeit gibt es keine Guten. Es ist viel, viel komplizierter als das.

Chris Hedges: Nun, ja. Ich meine, was nicht berichtet wird, jedenfalls nicht in den Vereinigten Staaten, und ich war in Osteuropa, um über den Zusammenbruch des kommunistischen Blocks und der Sowjetunion im Jahr 1989 zu berichten, ist, dass es ein allgemeines Verständnis dafür gab, dass eine Ausweitung der NATO über die Grenzen des vereinten Deutschlands hinaus eine unnötige Provokation mit katastrophalen Folgen wäre. Dies wurde von Henry Kissinger, George Kennan, Hans-Dietrich Genscher, Margaret Thatcher und allen anderen allgemein anerkannt.

Peter Oborne: In der Tat. Ja, George. Es war eine berühmte Analyse von George Kennan, der die Strategie für den Kalten Krieg nach 1945 gegen Sowjetrussland festlegte und dann kommentierte und noch beim Fall der Berliner Mauer anwesend war, um die sehr weise Bemerkung zu machen. Das heißt aber nicht, dass das richtig ist. Es ist völlig vernünftig [unhörbar]. Auf jeden Fall sollte die Ukraine frei sein. Sie sollte nicht Teil einer russischen Einflusssphäre sein. Aber schon wenn man anfängt, in diese Richtung zu reden, wird man beschuldigt, ein Putin-Verbündeter oder Putin-Propagandist zu sein.

Das bedeutet, dass man nicht mehr wirklich eine intelligente Diskussion über diese immens wichtigen Themen führen kann. Übrigens ist das nicht nur ein Problem mit Außenpolitik und Kriegen. Es ist ein generelles Problem, denke ich, im Westen. Es ist etwas mit dem öffentlichen Diskurs passiert, wodurch es sehr schwer ist, eine ausgewogene, gut informierte Diskussion zu führen. Wir haben die sehr schlechte Angewohnheit entwickelt, unsere ideologischen Feinde oder einfach Menschen, die anderer Meinung sind als wir, der Bösgläubigkeit zu bezichtigen, falsche Motive zu haben und schreckliche Dinge zu entschuldigen. Ich denke, wir müssen uns davon lösen und zu einer viel besseren…

Oh, ich kann Ihnen nur eine persönliche Geschichte erzählen. Ich war in den frühen 1970er Jahren Schüler in einem Internat in Sherborne, England, und dort gab es einen wunderbaren Geschichtslehrer namens Graham Stephenson, der bei den Schulbehörden überhaupt nicht beliebt war. Er war ziemlich gefährlich. Er hatte einen Stock, den er in der Klasse nach uns schleuderte, und das war nicht… Aber er wollte uns wach halten, und das tat er auch. Das war vor meiner Zeit, aber er wollte 1968 einen Schulausflug zu den Les Événements in Paris machen, damit die Jungen die Geschichte in Bewegung sehen konnten.

Aber ich erinnere mich, und ich habe wirklich daraus gelernt, dass dies der Höhepunkt des Kalten Krieges war, gerade zur Zeit des chilenischen Staatsstreichs, der von der CIA inszeniert wurde. Es war eine sehr gefährliche Zeit in der Welt. Er holte – und das tat er oft – den politischen Offizier der sowjetischen Botschaft zu uns, um über dialektisches Material zu sprechen und die allgemeine sowjetische Sicht der Welt darzulegen. Die sowjetische Wochenzeitung lag in der Schulbibliothek neben dem Times Literary Supplement und dem New Statesman aus, damit wir sie lesen konnten. Die Situation gegenüber Russland, zwischen Russland und dem Westen, war damals von tieferer Feindschaft geprägt als heute. Es war der existenzielle Feind des Westens. Es war völlig angemessen, dass wir in dieser Schule Leuten vorgestellt wurden, die uns erzählten, wie die Sowjetunion die Welt sah. Das ist eine brillante Sache.

Übrigens war Tim Garton Ash, ein weiterer Schüler dort, nur ein oder zwei Jahre über mir, der ein Buch über freie Meinungsäußerung geschrieben hat, ein weiterer Schüler dieses großartigen, großartigen, wirklich großartigen Lehrers, Geschichtslehrers. Ich würde gerne wissen, was er denkt. Denn es ärgert mich wirklich, dass zum Beispiel in Großbritannien Russia Today, RT, geschlossen wurde. Es ist nicht so, dass ich RT besonders gut finde, aber es ist einfach so… Wir durften als 16-jährige Schüler die Prawda, die sowjetische Wochenzeitung, lesen. Wir wurden den Funktionären des Regimes vorgestellt, und wir lernten, wie die andere Seite dachte. Wir haben gelernt, wir haben verstanden. Und sie hatten übrigens einige gute Argumente, wenn ich mich recht erinnere. Das bedeutete nicht, dass ich am Ende der Kommunistischen Partei beitrat.

Chris Hedges: Nun, das ist der Schlüssel. Ich war 20 Jahre lang Auslandskorrespondent, und man entwickelt ein sprachliches, kulturelles, historisches und religiöses Wissen, das es einem erlaubt, sein eigenes Land zu betrachten und in diesem Fall in die Schuhe von jemandem aus dem Nahen Osten oder aus Lateinamerika zu schlüpfen. Natürlich ist Russland aufgrund seiner Geschichte im 20. Jahrhundert von den Nazis überfallen worden, die die Sowjetunion verwüstet haben, und im Jahrhundert davor hat Napoleon dasselbe getan. Es hat historische Gründe, eine Einkreisung zu befürchten. Und ich denke, das ist es, was verloren gegangen ist, vor allem durch den starken Rückgang der Auslandsbüros und der Auslandsberichterstattung. Wir haben sehr, sehr hart daran gearbeitet, genau das zu tun, was Sie gesagt haben, nämlich die andere Perspektive darzustellen. Und oft musste diese Perspektive gehört werden, weil es viele berechtigte Beschwerden und viele berechtigte Argumente gab, vor allem aus dem Nahen Osten, denke ich. Das ist wahr.

Peter Oborne: Es gibt hier noch einen zweiten Punkt. Ich meine, wir behaupten, dass wir [unhörbar] vertreten. Wir behaupten, dass die Redefreiheit einer unserer großen Werte ist. Sie haben den ersten Zusatzartikel Ihrer Verfassung. Wir können auf John Stuart Mill und seinen Klassiker Über die Freiheit verweisen, in dem er die Redefreiheit verteidigt. Und doch scheinen wir Angst zu haben, sie zuzulassen. Es ist nicht nur so, dass in den westlichen Massenmedien nur noch eine einzige Sichtweise sicher projiziert werden kann, sondern es ist auch so, dass sie tatsächlich Kanäle schließen, die eine andere Sichtweise auf die Welt präsentieren. Das deutet für mich eigentlich auf zwei Dinge hin. Zum einen eine tiefe Verunsicherung über etwas, und ich denke, wir müssen genau nachforschen, um herauszufinden, was da schief läuft, aber auch eine sehr nachdrückliche, ausdrückliche Ablehnung dessen, wofür wir eigentlich stehen. Es geht natürlich nicht nur um die Meinungsfreiheit, der wir jetzt den Rücken kehren, sondern auch um die Rechtsstaatlichkeit und in gewisser Hinsicht auch um die Demokratie selbst. Es ist eine echte Krise für den Westen, ein Mangel an Vertrauen in das, was wir sind.

Chris Hedges: Großartig. Das war Peter Oborne. Ich möchte dem Real News Network und seinem Produktionsteam, Cameron Granadino, Adam Coley, Dwayne Gladden und Kayla Rivara, danken. Sie können mich unter chrishedges.substack.com finden. Übersetzt mit Deepl.com

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der fünfzehn Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er als Leiter des Nahostbüros und des Balkanbüros der Zeitung arbeitete. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der Sendung The Chris Hedges Report.

