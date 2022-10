Die Umarmung Osteuropas durch die Nato erinnert an die Geschichte der kolonialen Gewalt der Nazis

Von Joseph Massad

Im selben Jahr, in dem Turners Werk 1893 veröffentlicht wurde, schrieb der deutsche Wirtschaftswissenschaftler Max Sering ein Buch über die innere Kolonisation des deutschen Ostens, in dem er sich auf die Provinz Posen und andere polnische Gebiete in Preußen bezog. Sering hatte auch die Vereinigten Staaten besucht, bevor er sein Buch schrieb, und lobte weiße amerikanische Siedler als Vorbild für deutsche Kolonisten im Osten.

German troops in Klapice after annexation by the German Nazi army of Czechoslovakia’s Sudetenland, 4 October 1938. (AFP)

Im selben Jahr, in dem Turners Werk 1893 veröffentlicht wurde, schrieb der deutsche Wirtschaftswissenschaftler Max Sering ein Buch über die innere Kolonisation des deutschen Ostens, das sich auf die Provinz Posen und andere polnische Gebiete in Preußen bezog. Sering hatte auch die Vereinigten Staaten besucht, bevor er sein Buch schrieb, und lobte weiße amerikanische Siedler als Vorbild für deutsche Kolonisten im Osten.Deutsche Truppen in Klapice nach der Annexion des tschechoslowakischen Sudetenlandes durch die deutsche Nazi-Armee, 4. Oktober 1938. (AFP)Diese rassistisch geprägten kolonial-siedlerischen Begründungen waren für Adolf Hitler so einflussreich, dass er den “deutschen Osten” mit dem amerikanischen Westen verglich: “Unser Mississippi muss die Wolga sein, nicht der Niger.”Er fügte hinzu, dass die völkermordenden US-Kolonialsiedler, die “die Millionen Rothäute auf ein paar Hunderttausend heruntergeschossen haben und nun den bescheidenen Rest in einem Käfig unter Beobachtung halten”, einen inspirierenden Präzedenzfall für das schufen, was die slawischen Völker Osteuropas, insbesondere aber die Russen, die Hitler als “Rothäute” bezeichnete, erwartete.

Die schreckliche völkermörderische Geschichte der deutschen Eroberung Osteuropas und der Sowjetunion sollte diesen Plänen auf Kosten von zig Millionen Menschenleben folgen.

Die Nazis überfielen Polen am 1. September 1939. Fünf Wochen später, am 7. Oktober, erließ Hitler einen Erlass zur Gründung der “Reichskommission zur Festigung des Deutschtums” und ernannte Himmler zu deren Leiter.

Zu ihren Aufgaben gehörte die “Rückkehr” von Deutschen außerhalb des Reichs (aus Gebieten, die Deutschland nicht zu erobern plante, wie Italien und die baltischen Staaten) in den NS-Staat, die Verhinderung des schädlichen Einflusses fremder Bevölkerungsgruppen (Juden und Slawen) und die Schaffung neuer, von deutschen Kolonisten (vorzugsweise von jenen ethnischen Deutschen, die aus nicht besetzten Gebieten “zurückkehrten”) besiedelter Gebiete in den neuen besetzten Gebieten Osteuropas.

Heuchelei der weißen Vorherrschaft

Die Geschichte des deutschen Siedlerkolonialismus im Osten war keine Abweichung in der europäischen Kolonialgeschichte, außer dass ihr Ziel Europa und nicht Amerika, Asien, Afrika oder Ozeanien war.

Das Entsetzen, das der Krieg in der Ukraine hervorruft, weil er in einem europäischen Land stattfand, setzt dieselbe Tradition der Heuchelei fort

Das Entsetzen, das weiße europäische Christen in Europa oder seinen Siedlerkolonien nach dem Krieg angesichts des Ausmaßes der Verwüstung und des Mordens in Europa zum Ausdruck brachten, beeindruckte die kolonisierten Völker Asiens, Afrikas und Amerikas nur als Ausdruck der Heuchelei der weißen Vormachtstellung. Dies wurde vielleicht am besten von dem marokkanischen Dichter und Intellektuellen Aime Cesaire ausgedrückt.

Für Cesaire war es nicht nur die kolossale völkermörderische Politik des nationalsozialistischen Deutschlands, die ihn dazu veranlasste, die nationalsozialistischen Aktionen mit den europäischen kolonialen Völkermorden in der nichteuropäischen Welt zu vergleichen, sondern auch der nationalsozialistische Siedlerkolonialismus innerhalb Europas. In seinem klassischen Diskurs über den Kolonialismus aus dem Jahr 1950 bekräftigte er, dass die europäische Christenheit den Nationalsozialismus rückblickend so sieht:

“Es ist Barbarei, aber die höchste Barbarei, die krönende Barbarei, die alle alltäglichen Barbareien zusammenfasst; dass es Nazismus ist, ja, aber dass, bevor [die Europäer] seine Opfer waren, sie seine Komplizen waren; und dass sie diesen Nazismus tolerierten, bevor er ihnen zugefügt wurde, dass sie ihn freigesprochen, ihre Augen davor verschlossen, ihn legitimiert haben, weil er bis dahin nur auf nichteuropäische Völker angewendet worden war; dass sie diesen Nationalsozialismus kultiviert haben, dass sie für ihn verantwortlich sind, und dass er, bevor er die gesamte westliche, christliche Zivilisation in seinen rötlichen Wassern verschlingt, aus jeder Ritze [dieser Zivilisation] sickert, sickert und sickert. ”

Für Cesaire war der Nationalsozialismus der nach innen gekehrte europäische Kolonialismus. Jahrhunderts Hitler nicht verzeihen kann, ist nicht das Verbrechen an sich, das Verbrechen gegen den Menschen, es ist nicht die Erniedrigung des Menschen an sich, es ist das Verbrechen gegen den weißen Mann, die Erniedrigung des weißen Mannes, und die Tatsache, dass er auf Europa koloniale Verfahren angewandt hat, die bis dahin ausschließlich den Arabern in Algerien, den Coolies in Indien und den Schwarzen in Afrika vorbehalten waren”.

Die zeitgenössische rassistische westliche Mainstream-Berichterstattung über die Gräueltaten des Krieges in der Ukraine und das Entsetzen, das sie hervorruft, weil sie in einem europäischen Land begangen wurden, im Vergleich zur Berichterstattung über westliche Kriege gegen Länder außerhalb Europas, setzt genau dieselbe Tradition fort.

Dass dies das Ergebnis des Festhaltens Westeuropas und der USA am Aufbau einer Hegemonie über Osteuropa nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist, ist kaum ein mildernder Umstand. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.