Die unipolare Welt im Rückblick und der Beginn der Multipolarität

Von Natasha Wright

19. Mai 2023

Die USA haben es geschafft, ihre Vorherrschaft durch den Einsatz von Soft Power zu etablieren, nachdem sie jedes einzelne Land durch den Einsatz von Hard Power zerstört haben.

Die USA haben es geschafft, ihre Vorherrschaft zu etablieren, indem sie auf Soft Power zurückgegriffen haben, nachdem sie versucht haben, jedes einzelne Land durch den Einsatz von Hard Power zu zerstören.

Wir alle singen multipolare Welt, multipolare Welt, multipolare Welt! Die Leser der Strategic Culture Foundation haben zweifellos die geopolitischen Schlagworte erkannt: multipolare Welt.

Der Mauerfall war sicherlich ein sprichwörtlicher Abriss der Welt, wie wir sie bis dahin kannten: Die Welt der Polaritäten, die Welt der gegensätzlichen und sogar oft konfligierenden Werte zwischen den USA und der UdSSR, ließ das Zeitalter der unipolaren Welt am politischen Horizont auftauchen.

Die USA waren zu dieser Zeit die einzige Weltmacht. Es herrschte die Überzeugung, dass das Wettrüsten und die antisowjetische Propaganda zu diesem Zeitpunkt der Geschichte überwunden waren.

Für einige politische Analysten bedeutete der Zusammenbruch des Realsozialismus wohl das Ende der Geschichte des Antagonismus zwischen den beiden politischen Machtzentren. Für andere scheint er den Weg zum Konflikt der Zivilisationen auf religiöser und kultureller Grundlage geebnet zu haben, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Die dritte Gruppe sah im Tauwetter des Kalten Krieges den Beginn globaler Veränderungen in Handel und Wirtschaft durch den “freien Markt” und die Bildung eines “globalen Staates”.

Rückblickend haben sich einige dieser Prognosen bis heute bewahrheitet, andere haben sich jedoch als reine Illusion erwiesen. Der Krieg in der Ukraine hat wohl eine Reihe entscheidender Veränderungen ausgelöst, und er wird sich noch weiter verändern. Der Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989 hat die Probleme möglicherweise noch verschärft oder zumindest für die EU-Staaten eine augenöffnende Erleuchtung gebracht.

Ungefähr zu dieser Zeit, 1989, kam George H. W. Bush im Weißen Haus an die Macht, aber es wird vermutet, dass dieser Weg in die politische Büchse der Pandora schon früher von seinem Vorgänger Ronald Reagan inszeniert wurde, der für seine antikommunistischen oder mehr noch antisowjetischen Überzeugungen und Aktionen berühmt und berüchtigt war. Man kann nun ohne Angst vor Widerspruch sagen, dass diese antikommunistischen, auch antisowjetischen, Äußerungen für bare Münze genommen eigentlich immer antirussisch waren.

Dennoch scheinen sie im Laufe der Geschichte immer wieder ihre Formen und Ausprägungen geändert zu haben. Reagans hasserfüllte Worte, mit denen er die UdSSR als “böses Imperium” bezeichnete, wirken immer noch nach, so offensichtlich verzerrten diese Worte die Realität.

Gorbatschows Machtübernahme in der UdSSR wurde aufgrund seines enormen und damit verlockenden Enthusiasmus für die Erneuerung der formellen Beziehungen zwischen den USA und der UdSSR mit größter Wertschätzung begrüßt.

Die überwältigende Atmosphäre in den USA während der Zeit von George H.W. Bush war wirklich eine willkommene und uneingeschränkte Wertschätzung.

Der Untergang der UdSSR zwei Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer fiel damit zusammen, dass die so genannten Neokonservativen oder Neo-Konservativen die Macht und Dominanz in der amerikanischen Außenpolitik übernahmen.

Wenn man das Wort in einem Wörterbuch nachschlägt, steht dort, dass ein Neokonservativer oder ein Neocon “jemand ist, dessen Politik konservativ oder rechts ist, der stark an den freien Markt glaubt und glaubt, dass sein Land seine militärische Macht nutzen sollte, um sich in Probleme in anderen Ländern einzumischen oder zu versuchen, diese zu kontrollieren”.

Die amerikanischen Neocons nutzten die sich ihnen bietenden Gelegenheiten nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Untergang der UdSSR, in denen ihrer Meinung nach die “liberale Demokratie” ihren ideologischen Sieg errungen hatte. Ihre Bedeutung und ideologische Tragweite wurde 1989 deutlich, als ein politischer Analyst des US-Außenministeriums für die rechtsgerichtete Zeitschrift für internationale Beziehungen, The National Interest, einen Artikel mit dem Titel “The End of History?

Der Name des Analysten war Francis Fukuyama, dessen Artikel eine große Kontroverse auslöste, die er bald in ein Buch verwandelte. Dies tat er 1992: Das Ende der Geschichte und der letzte Mensch.

Da sich der Begriff und das Phänomen im Laufe der Zeit weiterentwickelt zu haben schienen, arbeitete Paul Wolfowitz 1991 den Begriff weiter aus und verfasste die “Wolfowitz-Doktrin”. Diese Konzeption sah vor, dass die USA ihre einzigartige historische Chance nutzen sollten, um zu verhindern, dass andere potenzielle Konkurrenten in der finanziellen und politischen Arena auftauchen, da die USA offenbar die “einzige Supermacht” seien, die in der Lage sei, anderen Regeln aufzuerlegen. Einige Denker sahen in der neu entstehenden Pax Americana eine verblüffende Ähnlichkeit mit der Pax Romana des antiken Römischen Reiches.

In den frühen 1990er Jahren glaubte man, dass die Pax Americana ihr historisches Pendant sei. Die führenden Politiker der USA sahen ihre Chance gekommen, diese goldene Gelegenheit zu ergreifen und die globale Hegemonie durchzusetzen. Zu dieser Zeit gab es in den USA eine öffentliche Debatte darüber, ob die USA eine Weltmacht werden sollten oder nicht. Seltsamerweise gab es eine wachsende Zahl von Menschen, die darauf drängten, dass die USA die NATO auflösen sollten, aber die amerikanischen neokonservativen Falken setzten sich schließlich durch.

Hier ist ein Zitat von William Shakespeare angebracht: “Wer mit goldenen Flügeln zu nah an die Sonne fliegt, der schmilzt sie.”

Die Entscheidung der USA und ihrer Vasallen, das NATO-Militärbündnis zu erweitern, wurde 1997 getroffen, was dann 1999 zur Aggression gegen das ehemalige Jugoslawien (Serbien und Montenegro) führte. Es folgten eine Reihe weiterer US-Invasionen, Aggressionen, oranger Revolutionen und Regimewechsel-Operationen wie im Irak, in Libyen, Syrien, Afghanistan, Jemen, Sudan und aktuell der von den USA geführte Stellvertreterkrieg in der Ukraine.

Die Parallelen zwischen all diesen Ereignissen mögen für einen politisch unbedarften Betrachter weit hergeholt und unbegründet erscheinen. Die Gelegenheit, das Kriegsbeil zwischen den USA und der UdSSR zu begraben, “Schwerter zu Pflugscharen zu machen”, auf alternative Weise durch Handel, Kultur, Bildung usw. zu kooperieren und weltweit Frieden zu schaffen, ist kläglich gescheitert. Es waren vielmehr die USA, die ein schallendes “Nein” schrien und sich für einen erbitterten und oft brutalen geopolitischen Wettbewerb entschieden, der die ganze Welt langsam aber sicher an den Rand eines Dritten Weltkriegs gebracht hat.

In der Zeit der unipolaren Welt schienen die USA, auch bekannt als G7 oder der kollektive Westen, die Welt zu beherrschen, solange sie Bestand hatte. Alternativ dazu neigen einige dazu, die theatralischere Version, den “Tiefen Staat”, zu verwenden.

Einer der größeren Paradigmenwechsel fand nach der ersten Amtszeit von George H.W. Bush während der Präsidentschaftswahlen 1992 statt, als der demokratische Kandidat Bill Clinton für seine erste Amtszeit antrat. Plötzlich tauchte ein dritter Kandidat, Ross Perot, auf, und einige Analysten neigen zu der Ansicht, dass Perot nur eingeschleust wurde, um ihm einen Teil der Stimmen wegzunehmen und so zu verhindern, dass George H. W. Bush seine zweite Amtszeit im Weißen Haus gewinnt.

Mit dieser kolossalen Veränderung verschmolz die US-Außenpolitik auf mysteriöse Weise zu einem imperialen Globalismus, in dem Finanzmagnaten die Bühne beherrschen. Das Finanzkapital schaffte es, alle und alles zu kapern und zu kontrollieren, so dass eine Vielzahl anderer Länder sich einfach dem Diktat der USA unterwarf. Das galt selbst für mächtige Länder wie Großbritannien und Deutschland, da die USA über finanzstarke Strukturen verfügen, die durch ihren militärisch-industriellen Komplex gestützt werden.

Im Vergleich dazu schienen die EU-Länder während des Kalten Krieges über mehr Souveränität zu verfügen als seit der Behauptung der “Full Spectrum Dominance” durch die USA. Man fragt sich jedoch, ob der kollektive Westen jemals ein gewisses Maß an Widerstand gegen die US-Hegemonie gezeigt hat.

Im Jahr 2003 gab es offensichtlichen Widerstand von Deutschland und Frankreich gegen den US-Imperialismus, als sie versuchten, sich der Irak-Invasion der USA und Großbritanniens zu widersetzen. Aber sie wurden von Washington schamlos ignoriert. Es war damals ganz offensichtlich, dass die USA niemals abweichende Stimmen oder politische Rivalität innerhalb des globalen Westens zulassen würden, was ein weiteres Paradoxon darstellt, bei dem die USA per se ein Diktator sein wollen, aber dennoch so tun, als ob sie der Welt die Demokratie bringen würden.

Wir haben den Höhepunkt dieses Phänomens im aktuellen Krieg in der Ukraine erlebt, in dem die USA den globalen Westen brutal unter Druck gesetzt haben, sich ihrem Stellvertreterkrieg gegen Russland anzuschließen. Als Berlin zögerte, sprengten die USA die Nord-Stream-Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland in die Luft. Washington erwartet von der EU immer noch, dass sie ihre eigenen grundlegenden Interessen den USA zuliebe opfert. Die kriegslüsternen, profitgierigen und machthungrigen USA beseitigen jeden, der sich ihnen in den Weg stellt.

Es scheint unfassbar, wie es den USA gelungen ist, ihre überwältigende Dominanz nicht nur über die EU, sondern auch weltweit zu etablieren. Washington hat es geschafft, seine Vorherrschaft durch den Einsatz von Soft Power zu etablieren, nachdem es andere durch den Einsatz von Hard Power zerstört hat.

Der Einsatz von Soft Power ist wirkungslos, wenn nicht zuvor die harte Macht der Waffen und Panzer in dem Land ihrer Wahl zu einem bestimmten Zeitpunkt Verwüstung angerichtet hat. Den USA gelang es dann, andere für das zu gewinnen, was sie als “Washingtoner Konsens” vermarkteten. Die USA würden eine wachsende Zahl von Regeln und Vorschriften in den Bereichen Wirtschaft, Bankwesen und Finanzen mit selbstverordneter Einseitigkeit durchsetzen. Und sobald jedes Zielland die amerikanischen Regeln annimmt, versprechen die USA, dass das Land von der Anwendung dieser Regeln in seinem jeweiligen wirtschaftlichen und finanziellen Umfeld garantiert enorm profitieren wird. In Wirklichkeit wird jedoch jedes Land, das sich den Regeln unterwirft, kolonisiert, ohne dass sich seine Regierungen dessen bewusst sind. Wenn sich ein Land an das “wundersame System” der USA anpasst, mag seine Wirtschaft weltweit Wettbewerbsvorteile erlangen, aber die Nation häuft endlose Schulden und Armut bei den Schlangenölhändlern in Washington DC an.

Dennoch ist dieses beängstigende Konzept der globalen Hegemonie zum Glück zu ehrgeizig geworden. Einfach ausgedrückt: Der politische Gulliver des verblendeten Ehrgeizes hätte nicht allzu lange in das Land der “anders begabten” Liliputaner passen können.

Zur großen Überraschung der USA haben inzwischen eine Reihe kluger und besonnener Nationen zwei und zwei zusammengezählt und verschmähen Amerikas vermeintliche Hegemonie. Dieser multipolare Widerstand wird vor allem von China und Russland angeführt. Die abweichende Mehrheit macht etwa 85 Prozent der Weltbevölkerung aus. Der Widerstand gegen den globalistischen Imperialismus, der fälschlicherweise als “US-Außenpolitik” bezeichnet wird, hat schon vor der Ukraine-Krise zu viel an Dynamik gewonnen. Die wachsende Stimmung richtet sich gegen die US-Eliten, die sich anmaßen, die ganze Welt von einem Machtzentrum aus zu regieren. Übersetzt mit Deepl.com

