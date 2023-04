The US Pushes Kiev Into A Suicidal Military Counter Offensive – PopularResistance.Org March marks the end of the 13th month of the Russian military operation in Ukraine. Hostilities in Ukraine have slowed because March in Ukraine is a month when the roads are muddy and heavy equipment cannot pass over them. Military trenches are flooded with water, and travel or evacuation becomes problematic, especially in combat areas where roads are already wrecked.

Foto oben: AP/Vadim Ghirda.

Die USA drängen Kiew zu einer selbstmörderischen militärischen Gegenoffensive

Von Dmitriy Kovalevich, Black Agenda Report.

12.April 2023

Das Land kämpft um den Start der lebenswichtigen Getreideanbausaison.

Der US-Imperialismus fordert einen Kampf bis zum letzten Ukrainer. Der Stellvertreterkrieg verwüstet weiterhin die Menschen in der Ukraine.

Der März markiert das Ende des 13. Monats der russischen Militäroperation in der Ukraine. Monat der russischen Militäroperation in der Ukraine. Die Feindseligkeiten in der Ukraine haben sich verlangsamt, weil der März in der Ukraine ein Monat ist, in dem die Straßen schlammig sind und schweres Gerät sie nicht befahren kann. Militärische Schützengräben sind mit Wasser überflutet, und Reisen oder Evakuierungen werden problematisch, insbesondere in Kampfgebieten, in denen die Straßen bereits zerstört sind. Beide Konfliktparteien sammeln nun ihre Kräfte, und beide Seiten warnen vor einem bevorstehenden groß angelegten Gegenangriff des Feindes, sobald der Boden ausreichend abgetrocknet ist.

Die ukrainischen Streitkräfte werden von ihren westlichen Sponsoren, vor allem den Vereinigten Staaten, zu einem Gegenangriff gedrängt. Viele Stimmen in der Ukraine und im Westen befürchten, dass die Unterstützung für die Ukraine angesichts der sich verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen in ihren jeweiligen Ländern schwinden könnte. Panzer, gepanzerte Mannschaftstransporter und Munition überqueren weiterhin die Westgrenze der Ukraine und werden an die Front verschifft. Die Vereinigten Staaten haben diese Waffen von ihren Satelliten in aller Welt, darunter Bulgarien, Polen, Südkorea und Kanada, angefordert und abgeholt.

Der ukrainische Abgeordnete Geo Leros (ehemals Mitglied der Partei “Diener des Volkes” des ukrainischen Präsidenten Selenskyj sagte im März, dass der Kauf von Waffen mit westlichen Krediten seinem ehemaligen Kollegen Selenskyj beträchtliche Gewinne eingebracht hat. “Im Jahr 2022 kaufte das Verteidigungsministerium über das staatliche Unternehmen Progress Granaten aus bulgarischer Produktion. Die Überzahlung bei diesen drei Verträgen belief sich auf 6,7 Milliarden Griwna (170 Millionen Euro), was bedeutet, dass sie in die Taschen von jemandem geflossen ist”, sagte er: “Wir gehen davon aus, dass dieses Geld in die Taschen von Yermak und Selenskyjs organisierten kriminellen Gruppen geflossen ist.

Ende März sagte der tschechische Präsident Petr Pavel in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, Prag habe der Ukraine maximale Hilfe geleistet und sei an der Grenze seiner Möglichkeiten angelangt. “Die Tschechische Republik hat der Ukraine mit Waffenlieferungen so viel geholfen, wie sie konnte, aber sie hat nicht mehr die Kapazität dazu”, sagte der Politiker.

Pavel zufolge ist die Tschechische Republik in der Lage, Luftabwehrprodukte und Munition zu produzieren, aber das Hauptproblem ist der Mangel an qualifiziertem Personal im Lande. Theoretisch ließe sich dieses Problem durch die Einladung ukrainischer Arbeitskräfte lösen, doch ist die Bereitschaft dazu in der Öffentlichkeit gering. In dem Land hat es eine Welle von Kundgebungen gegeben, bei denen die Ausweisung ukrainischer Flüchtlinge aus dem Land gefordert wurde.

Der tschechische Präsident wies in einem anderen Interview darauf hin, dass die Unterstützung für die Ukraine vollständig von der amerikanischen Innenpolitik abhängt, und betonte die Abhängigkeit der EU-Länder. “Wenn die Unterstützung durch die USA nachlässt, wird auch die Unterstützung durch eine Reihe europäischer Länder abnehmen. Die Ukraine sollte dies berücksichtigen”, fügte Pavel hinzu.

Die polnische Nachrichtenagentur Rzeczpospolita berichtete am 19. März, Pavel glaube, dass Kiew nur eine Chance für eine “Gegenoffensive” habe, weil sich die Aufmerksamkeit der USA auf die pazifische Region und den Kampf der USA zur Schwächung Chinas zu verlagern drohe. Er sagte: “Ich glaube, dass die Ukraine nur eine einzige Chance hat, eine große Gegenoffensive zu starten. Wenn sie sich also entschließt, eine zu starten und scheitert, wird es extrem schwierig sein, Mittel für die nächste zu bekommen.

Die vom tschechischen Präsidenten beschriebene Situation spricht für die Unterordnung der EU-Länder unter die Vereinigten Staaten. Sie zeigt auch, wie die Ukraine um der globalen Interessen der USA willen zu selbstmörderischen Gegenoffensiven gedrängt wird, die Tausende von Menschenleben kosten.

Dan Rice, Berater des Generalstabschefs der ukrainischen Streitkräfte und Präsident der Amerikanischen Universität Kiew, erklärte gegenüber einer ukrainischen Publikation, dass die Ukraine “eine mächtige Gegenoffensive vorbereitet, die die ganze Welt schockieren wird”. An dieser Stelle sei daran erinnert, dass ukrainische Beamte und ihre amerikanischen Herren den ganzen letzten Winter über von einer starken Gegenoffensive gesprochen haben. Militärische Operationen werden in der Regel nicht im Voraus angekündigt, um den Überraschungseffekt zu wahren. Die häufigen Wiederholungen der Thesen einer “schnellen Wende” und einer “starken Gegenoffensive” in der Vorbereitung legen also nahe, dass die USA ihrer eigenen Bevölkerung und der ihrer ausländischen Verbündeten immer wieder “bald, bald” zurufen müssen. Dies könnte auch ein echter Anstoß für Zelensky sein, sich um jeden Preis abschlachten zu lassen. Das ist in der Tat der Preis, den Zelensky im Kampf gegen eine russische Armee, die drei- oder viermal so groß ist wie die der Ukraine, zu zahlen hat.



Der Zustand der ukrainischen Streitkräfte und die Zwangsrekrutierung, auf die sie sich stützen

Mitte März gab ein ukrainischer Bataillonskommandeur der Washington Post einen recht offenen und ehrlichen Bericht über den Zustand der ukrainischen Armee. Die Post berichtet: “Kupol, ein Oberstleutnant, sagte, sein Bataillon sei nicht wiederzuerkennen. Von etwa 500 Soldaten wurden etwa 100 im Kampf getötet und weitere 400 verwundet, was zu einer völligen Umstellung führte. Kupol sagte, er sei der einzige militärische Fachmann in seinem Bataillon und beschrieb, wie schwierig es ist, eine Einheit zu führen, die ausschließlich aus unerfahrenen Soldaten besteht.

Nach der Veröffentlichung des Berichts in der Post wurde Kupol degradiert. Er schrieb daraufhin einen persönlichen Bericht über diese Degradierung, in dem er sagte, die harsche Reaktion auf seinen ursprünglichen Kommentar zeige den Wunsch Kiews, Daten über Verluste und den Zustand der Armee um jeden Preis zu verbergen, um die US-Finanzierung für das kommende Jahr nicht zu verlieren, selbst wenn dies mehr und viele Tote ukrainischer Bürger bedeutet. Nach seiner Degradierung schied Kupol aus dem Militärdienst aus.

Viele ukrainische Behörden profitieren auch aus anderen Gründen davon, den Krieg so lange wie möglich hinauszuzögern. Die Bestechungsgelder, die von Männern gezahlt werden, um ihrer Einberufung zum Wehrdienst zu entgehen, haben laut dem Telegrammkanal Open Ukraine bis zu 32.000 US-Dollar erreicht. Die Publikation schreibt: “Wir helfen einer unserer Autorinnen gerade dabei, ihren Sohn aus Bakhmut herauszuholen. Wir haben das Rekrutierungsbüro des Militärs erreicht und es wurde uns angeboten, den Jungen von der Front zu entfernen und ihn über die Grenze nach Europa zu bringen. Die Kosten für diesen Dienst betrugen 32.000 Dollar. Hätten wir dasselbe bei der Einberufung zum Militärdienst getan, hätten die Kosten 12.000 Dollar betragen. Die militärischen Melde- und Einberufungsstellen haben noch nie so viel Geld gesehen, und die Einnahmen [aus Bestechungsgeldern] werden gleichmäßig vertikal nach oben verteilt. Glauben Sie, dass jemand diese Art von Blutgeld ablehnen würde? Es stellt sich heraus, dass es für die USA profitabel ist, bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen, und dass es für die Mitglieder der Besatzungsverwaltung [so bezeichnen Dissidenten in der Ukraine das regierende Regime in Kiew] profitabel ist, Rekruten einzuberufen und in den Tod zu schicken”.

Ende März sagte Andriy Demchenko, Sprecher des staatlichen Grenzschutzes der Ukraine, dass der Dienst mit europäischen Ländern verhandelt, um die ukrainischen männlichen Flüchtlinge, denen die Flucht aus dem Land gelungen ist, in die Ukraine zurückzubringen. Trotz aller Erklärungen westlicher Länder zur Demokratie sehen wir also, wie sie sich darauf vorbereiten, Ukrainer zu deportieren und zum Militärdienst zu verurteilen, wobei sie möglicherweise den Tod riskieren, den sie verzweifelt zu vermeiden suchten. Zuvor hatten ukrainische Beamte angedrohte Abschiebungen ukrainischer Männer aus Europa als “russische Propaganda” abgetan.

Der russische Militärexperte Sergej Koljasnikow warnt auf Telegram, dass die ukrainischen Streitkräfte im April versuchen werden, zurückzuschlagen. “Heute muss die gesamte Russische Föderation zu einem Frühling schrumpfen, um den ukrainischen Nazis und den sie unterstützenden US- und NATO-Mächten eine entscheidende Niederlage beizubringen. Erst danach können Verhandlungen möglich werden, denn der Westen, einschließlich der Vereinten Nationen, sagt uns direkt: ‘Keine Verhandlungen, bevor wir es nicht versucht haben [verlorenes Territorium zurückzugewinnen]’.

“Diesem Wunsch nach ‘Versuchen’ muss, wenn nicht für immer, so doch zumindest für eine lange Zeit, ein Riegel vorgeschoben werden”, schreibt Koljasnikow.



Zerstörte Häuser nicht repariert, nicht wieder aufgebaut; keine Hilfe

Trotz milliardenschwerer westlicher Finanzhilfen und Kredite erhalten die Bewohner der Ukraine noch immer keine Entschädigung für ihre zerstörten oder beschädigten Häuser. Es werden keine Reparaturen durchgeführt.

Die Bewohner von Borodjanka bei Kiew beschweren sich über die Untätigkeit der Behörden bei der Wiederherstellung ihrer zerstörten Häuser. Nach Ansicht des Anwohners Alexander Pinchuk hat sich in der Stadt im vergangenen Jahr nichts verändert. “Borodjanka ist so zerstört geblieben, wie es war. Das einzige, was in dieser Zeit getan wurde, war der Abriss einiger Häuser. Sonst tut niemand etwas. In Borodjanka gibt es nur Skandale, Intrigen und Ermittlungen”, sagt Pintschuk. Er berichtet auf Telegramm, dass selbst kleinere Schäden an Häusern und Gebäuden nicht repariert werden.

Auch andere Bewohner der Stadt beschweren sich darüber, dass die ukrainischen Behörden sich bewusst weigern, beschädigte Häuser zu reparieren. Sie sagen, dass die Behörden die Stadt als “Freilichtmuseum” nutzen, um westliche Politiker zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit hierher zu bringen.

Unterdessen bereitet sich die ukrainische Militärverwaltung in den Städten nahe der Frontlinie im Donbass auf die Zwangsevakuierung von Zivilisten aus Awdijiwka [Region Donezk] und den angrenzenden Gebieten vor. Dies geschieht entlang der gesamten Frontlinie im Donbass, von Sewersk bis Ugledar (im Abstand von etwa 200 Kilometern). Avdivka liegt nur 20 km vom Stadtzentrum von Donezk entfernt und 60 km südlich der vom Krieg verwüsteten Stadt Artyomovsk (in der Ukraine Bakhmut genannt).

Laut Pavlo Kirilenko, dem Leiter der ukrainischen Militärverwaltung für die von der Ukraine besetzten Gebiete in der Republik Donezk, verstecken sich viele Bewohner des schwer beschädigten Bakhmut absichtlich, um einer Zwangsevakuierung aus der Stadt zu entgehen. Er sagte auf einer Pressekonferenz, dass derzeit noch etwa 3.000 Menschen in Bakhmut leben, darunter 32 Kinder. “Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass diese Menschen die Stadt gar nicht verlassen wollen. Es werden extrem gefährliche Anstrengungen unternommen, um sie zu evakuieren. Aber die Menschen weigern sich nicht nur, die Stadt zu verlassen, sie verstecken sich sogar, um nicht zu gehen”, sagt Kirilenko.

Ähnlich sieht es in Avdiivka aus, das während der Kämpfe ebenfalls fast völlig zerstört wurde. Die ukrainischen Behörden beklagen, dass sich die Bewohner weigern zu evakuieren und ihre Kinder vor dem ukrainischen Militär verstecken. Seit mehr als einem Jahr verstecken sich diese Menschen mit ihren Kindern in Kellern und weigern sich, die völlig zerstörte Stadt zu verlassen, in der es fast keine intakten Häuser mehr gibt und weder Strom noch Heizung oder fließendes Wasser. Der Grund für ihr Ausharren unter Lebensgefahr ist, dass sie die Ankunft der russischen Truppen abwarten wollen.

Internationaler Strafgerichtshof “klagt” russischen Staatschef an, weil er Kinder aus Kriegsgebieten in Sicherheit gebracht hat

In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass der Internationale Strafgerichtshof (der weder von den USA noch von Russland oder der Ukraine anerkannt wird) im März einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten ausgestellt hat, in dem ihm und der russischen Regierung vorgeworfen wird, während der heftigen Kämpfe im Frühjahr und Frühsommer 2022, bei denen es zu weitreichenden Schäden an Häusern und ziviler Infrastruktur kam, illegal Kinder aus der Stadt Mariupol evakuiert zu haben. Die betroffenen Kinder wurden in Sicherheit gebracht und in Kinderferienlagern im Westen Russlands untergebracht. Der IStGH betrachtet dies als “Entführung”.

Die russische Seite behauptet, dass die Kinder zurückkehren werden, sobald es für sie sicher ist. Die ukrainische Seite ist vor allem darüber verärgert, dass die in die Ferienlager gebrachten Kinder zum Teil mit Zeichentrickfilmen und Programmen aus der Sowjetzeit unterhalten und beschäftigt werden, in denen zufällig antifaschistische Grundsätze zum Ausdruck kommen. Ukrainische Beamte sagen, dass dies die Kinder zu Gegnern des ukrainischen Nationalismus machen könnte.

Wie die westlichen Medien hat auch der Internationale Strafgerichtshof die massiven Evakuierungen von Kindern in Vietnam während des amerikanischen Krieges verschwiegen. Im Rahmen der Operation Babylift beispielsweise wurden Tausende vietnamesischer Kinder ohne die Zustimmung ihrer Familien in die Vereinigten Staaten sowie nach Australien, Frankreich, Westdeutschland und Kanada verschleppt. Mehrere Dutzend der Kinder starben bei Flugzeugabstürzen.

Infolge der “Anklage” des Internationalen Strafgerichtshofs vertritt der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba nun eine merkwürdige Auffassung vom Frieden in der Ukraine. Er sagt, Kiew weigere sich nicht, über den Frieden zu verhandeln, aber der Haftbefehl des IStGH mache direkte Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin unmöglich. Mit anderen Worten: Selbst wenn Moskau bereit wäre, seine Truppen über die Grenzen der postsowjetischen Ukraine von 1991 hinaus abzuziehen, könnte Zelensky aufgrund der gegen ihn eingeleiteten “Strafverfolgung” keinen solchen Frieden mit dem russischen Präsidenten schließen.

Viele pro-ukrainische Beobachter stellen fest, dass der Haftbefehl des IStGH genau auf den Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping vom 20. bis 22. März in Moskau abgestimmt war. Sie hofften, dass der Haftbefehl den chinesischen Präsidenten dazu veranlassen würde, seinen Besuch abzusagen und damit die sich entwickelnde Allianz zwischen Russland und China zu stören (die von ukrainischen Ideologen bereits als “Achse des Bösen” bezeichnet wird).

Antifaschistischer Untergrund in der Ukraine

Im März wurden in der Westukraine Mitglieder einer antifaschistischen Untergrundgruppe von Spezialeinheiten der Polizei festgenommen. Sie waren alle Mitglieder der Kommunistischen Partei der Sowjetunion im Untergrund. Die Organisation fordert die Entnazifizierung der Ukraine und bestand nach Angaben der ukrainischen Geheimpolizei aus 45 Personen, die sich in sicheren Unterkünften trafen.

Die Anbausaison beginnt unter sehr schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen

Im März begann in der Ukraine die Frühjahrsaussaat von Getreide. Das Land gilt seit langem als die Kornkammer Europas und ist ein wichtiger Lieferant von Getreide und Sonnenblumenöl für Europa. Die ukrainischen Landwirte geben jedoch an, dass ihre finanziellen Reserven nahezu erschöpft sind, und bemühen sich daher aktiv um finanzielle Unterstützung durch westliche Geldgeber. Der ‘Ukrainian Club of Agrarian Business’ berichtet von einem starken Anstieg der Ausgaben für die Aussaat 2023 um 25 Prozent im Vergleich zu 2022. Einige kleinere Landwirte sprechen von einem Kostenanstieg von 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der teuerste Posten ist für sie der Mineraldünger.

In diesem Jahr wird die Aussaat in der Region Kirowograd (im geografischen Zentrum der Ukraine) hauptsächlich von älteren Rentnern durchgeführt. In der Region gibt es fast keine Traktorfahrer mehr; sie wurden früher zu den Streitkräften eingezogen. Wladimir Woloschanowski, Leiter eines landwirtschaftlichen Betriebs im Dorf Welyka Wysska, behauptet, dass allein aus seinem Betrieb 12 Traktorfahrer und Maschinisten eingezogen wurden. Er ist der einzig verbliebene erwachsene Mann, aber auch nur, weil er im August 2022 wegen Erreichens der Altersgrenze von 60 Jahren demobilisiert wurde. Jetzt versucht er, mit fünf Rentnern zu verhandeln, die schon einmal mit einem Traktor gearbeitet haben.

Der Agrarhändler Rafael Goroyan, der im Namen des Getreidehandelsunternehmens Prometheus in der Ukraine spricht, erklärte kürzlich gegenüber der ukrainischen Ausgabe des Magazins Forbes, dass er für 2023 viele Insolvenzen von Agrarhändlern erwartet. “Das Land hat in der vergangenen Anbausaison etwa 60 Millionen Tonnen geerntet, im Vergleich zu 120 Millionen Tonnen im Jahr zuvor. In der nächsten Saison werden wir wahrscheinlich 40 Millionen Tonnen ernten und die Exporte werden auf 20 Millionen Tonnen sinken”, so Goroyan. Er sagt, dass die landwirtschaftlichen Erzeuger angesichts der neuen Anbausaison nicht profitabel sind.

Nach Angaben von Forbes Ukraine werden die ukrainischen Unternehmen der Agrarindustrie im Jahr 2022 Produkte im Wert von 21 Milliarden US-Dollar exportieren, gegenüber 24 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021.

Die Ukraine läuft Gefahr, ihren Status als zuverlässiger globaler Lieferant von Agrarprodukten zu verlieren, während gleichzeitig die Sanktionen gegen Russland den Absatz ihrer Agrarprodukte in vielen Ländern beeinträchtigen. Dies wird die Bedrohung durch den Hunger in der Welt nur noch verstärken und sogar in den westlichen Industrieländern zu ernsthaften Störungen der Lebensmittelversorgung führen. Übersetzt mit Deepl.com

Ursprünglich veröffentlicht in New Cold War.

