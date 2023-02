Die von den USA gestellte Falle für Russland hat stattdessen den Westen gefangen von John Lauria

US-Laid Trap for Russia Has Trapped West Instead A month before the Feb. 24, 2022 Russian invasion, CN wrote that the U.S. was laying a trap to lure Russia into an economic, information and proxy war. All three have failed for the U.S. The U.S.-led West could not launch its economic, information and proxy war against Russia without cause.

Die von den USA gestellte Falle für Russland hat stattdessen den Westen gefangen



6. Februar 2023

Einen Monat vor der russischen Invasion am 24. Februar 2022 schrieb Consortium News, dass die USA eine Falle aufstellten, um Russland in einen Wirtschafts-, Informations- und Stellvertreterkrieg zu locken. Alle drei sind für die USA gescheitert.

Der von den USA geführte Westen könnte seinen Wirtschafts-, Informations- und Stellvertreterkrieg gegen Russland nicht ohne Grund beginnen. Dieser Grund wäre der Einmarsch Russlands in die Ukraine zur Verteidigung ethnischer Russen in einem seit 2014 tobenden Bürgerkrieg.

Der Wirtschaftskrieg, der die Russen zum Sturz ihrer Regierung anspornen sollte, ist spektakulär gescheitert. Der Rubel ist trotz der Sanktionen gegen die russische Zentralbank nicht zusammengebrochen. Auch die Wirtschaft ist nicht zusammengebrochen.

Stattdessen ist ein alternatives Wirtschafts-, Handels- und Finanzsystem im Entstehen, das den Westen ausschließt, mit China, Indien und Russland an der Spitze und einem Großteil Asiens, Afrikas und Lateinamerikas als Teilnehmer. Es ist der endgültige Zusammenbruch des westlichen Kolonialismus. Die Sanktionen sind für den Westen, vor allem in Europa, nach hinten losgegangen.

Der Informationskrieg ist in der ganzen Welt gescheitert. Nur die Vereinigten Staaten und Europa, die sich für “die Welt” halten, glauben ihren eigenen “Informationen”.

Der Stellvertreterkrieg geht vor Ort verloren, obwohl mehr als 100 Milliarden Dollar an US-Hilfe für die Ukraine ein Blutbad angerichtet haben. Es wird entweder zu einer Verhandlungslösung kommen, bei der die Ukraine Territorium verliert, zu einem totalen russischen Sieg oder zu einem dritten Weltkrieg, der möglicherweise der letzte Krieg sein wird.

Die USA haben Russland an den Rand des Abgrunds gedrängt, um seine Intervention zu provozieren. Es begann mit einer 30-jährigen NATO-Osterweiterung mit NATO-Übungen an Russlands Grenzen. Im Dezember 2021 lehnte der Westen russische Vertragsvorschläge ab, die darauf abzielten, die NATO-Truppenstationierungen und Raketenstellungen in Osteuropa zurückzufahren.

Ein Friedensabkommen zur Beendigung des achtjährigen ukrainischen Bürgerkriegs, der durch die verfassungswidrige Absetzung eines gewählten Präsidenten im Jahr 2014 ausgelöst wurde, wurde vom UN-Sicherheitsrat gebilligt und sollte unter deutscher und französischer Schirmherrschaft umgesetzt werden.

Die damalige deutsche und französische Führung hat jedoch kürzlich zugegeben, dass sie nicht die Absicht hatte, die Vereinbarung umzusetzen, die dem ethnisch russischen Donbass Autonomie gewährt hätte, während er Teil der Ukraine geblieben wäre.

Stattdessen sagten Angela Merkel und Francois Hollande, Russland sei getäuscht worden, um der NATO Zeit zu geben, das ukrainische Militär zur angeblichen Verteidigung gegen eine russische Invasion aufzubauen. Russland hatte acht Jahre Zeit für eine Invasion, hoffte aber stattdessen auf die Minsker Vereinbarungen, um einen größeren Konflikt zu vermeiden. Als im vergangenen Februar eine vom Westen unterstützte Offensive im Donbass begann, hat Russland gehandelt.

Der Westen hat seinen größeren Konflikt bekommen. Am 4. Februar 2022, 20 Tage vor der russischen Invasion, legte Consortium News die Falle dar, die Russland gestellt wurde und in die der Westen ein Jahr später stattdessen getappt ist. Je schneller er das versteht, desto besser.

Die USA und die NATO lassen Waffen in die Ukraine einfließen. Kiew sagt, es plane keine Offensive gegen den Donbass, aber wenn Washington eine erzwingen würde, hätte Moskau eine wichtige Entscheidung zu treffen, schreibt Joe Lauria.

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News



4. Februar 2022

Die Pläne der Vereinigten Staaten, Russland durch die Verhängung von Sanktionen zu schwächen und Moskau weltweit zu verurteilen, hängen davon ab, dass Washingtons Hysterie über eine russische Invasion in der Ukraine tatsächlich wahr wird.

Auf seiner Pressekonferenz am Dienstag sagte Wladimir Putin,

“Ich glaube immer noch, dass die Vereinigten Staaten nicht so sehr um die Sicherheit der Ukraine besorgt sind, auch wenn sie vielleicht am Rande darüber nachdenken. Ihr Hauptziel ist es, die Entwicklung Russlands einzudämmen. Das ist der springende Punkt. In diesem Sinne ist die Ukraine lediglich ein Mittel, um dieses Ziel zu erreichen. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen: indem man uns in einen bewaffneten Konflikt hineinzieht oder indem man seine Verbündeten in Europa zwingt, harte Sanktionen gegen uns zu verhängen, wie es die USA heute tun.

Vor dem UN-Sicherheitsrat sagte der russische UN-Beauftragte Vassily Nebenzia am Montag: “Unsere westlichen Kollegen sagen, dass eine Deeskalation notwendig ist, aber sie sind die ersten, die Spannungen aufbauen, die Rhetorik verstärken und die Situation eskalieren. Gespräche über einen drohenden Krieg sind per se provokativ. Es hat den Anschein, als ob man ihn fordert, ihn will und darauf wartet, dass er kommt, als ob man wollte, dass seine Behauptungen wahr werden.”

Die Kriegsmanie, die in den amerikanischen und britischen Medien geschürt wird, erinnert sogar an Zbigniew Brzezinskis Warnung, dass “das Aufpeitschen der antirussischen Hysterie … schließlich zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden könnte.”

Ohne eine Invasion scheinen die USA verloren zu sein. Keine Sanktionen, keine weltweite Verurteilung, keine Schwächung Russlands.

Wenn die USA versuchen, Russland in der Ukraine in eine Falle zu locken, wie könnte diese aussehen?

Offensive im Donbass

Die Ukraine sagt, sie plane keine Offensive gegen die abtrünnigen Provinzen Luhansk und Donezk, die im Osten an Russland grenzen. Doch erst vor zehn Tagen sagte der ukrainische Präsident Selenskyj:

Joe Biden hat gesagt, dass eine russische Invasion im Februar kommen wird, wenn der Boden gefriert. Aber es könnte auch der Zeitpunkt für eine Kiewer Offensive sein, um die beiden Donbass-Provinzen zurückzuerobern. Die NATO-Staaten liefern Waffen an die Ukraine, angeblich um sie gegen die “Invasion” zu verteidigen. Doch die Waffentransfers könnten stattdessen die Vorbereitung einer Offensive auf Befehl aus Washington sein. Die USA kontrollieren das Land im Wesentlichen seit dem von den USA unterstützten Putsch von 2014, der dazu führte, dass die ethnisch russischen Provinzen ihre Unabhängigkeit von der Ukraine erklärten und Kiew einen Krieg gegen sie begann. Alle ukrainischen Staatsoberhäupter, einschließlich Zelensky, dienen zum Wohlgefallen des US-Präsidenten.

Auch im Februar, dem Monat des Putsches von 2014, wird der Boden für die Kiewer Streitkräfte gefroren sein, während Putin zu den Olympischen Winterspielen in Sotschi weilte. Jetzt ist er für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking, weit weg von der Kommandozentrale in Moskau. (Die Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking waren auch der Zeitpunkt, an dem Georgien seinen Krieg mit Russland gegen seine abtrünnigen Provinzen auf Geheiß der Vereinigten Staaten begann).

Als Kiew im März und Oktober 2021 die Angriffe auf den Donbass verstärkte, verstärkte Russland beide Male seine Truppenstationierung nahe der ukrainischen Grenze, was diesmal von Washington als Pläne für eine “bevorstehende” Invasion interpretiert wird.

Eine Invasion, die die USA unbedingt brauchen, um ihre Pläne zur Schwächung Russlands (und letztlich zur Ersetzung Putins durch einen gefügigen Führer nach dem Vorbild Boris Jelzins) umzusetzen. Da Moskau nie offen mit einer solchen Invasion gedroht hat, scheinen die USA Wege zu finden, sie zu bekommen.

Die russische “Verschwörung”

Am Donnerstag sickerte durch, dass Russland einen teuflischen Plan verfolgt, um eine Provokation im Donbass oder sogar auf russischem Territorium selbst zu inszenieren und damit einen Vorwand für eine Invasion zu schaffen. Die New York Times berichtete über die reißerischen Details dieses angeblichen Plans:

“Der Plan – den die Vereinigten Staaten zu vereiteln hoffen, indem sie ihn öffentlich machen – beinhaltet die Inszenierung und das Filmen eines fingierten Angriffs durch das ukrainische Militär entweder auf russischem Gebiet oder gegen russischsprachige Menschen in der Ostukraine.

Russland, so die Beamten, beabsichtige, das Video zu nutzen, um die Ukraine des Völkermords an der russischsprachigen Bevölkerung zu beschuldigen. Dann würde es die Empörung über das Video nutzen, um einen Angriff zu rechtfertigen oder die Separatistenführer in der ostukrainischen Region Donbas zu einer russischen Intervention aufzufordern.

Das Video sollte aufwendig sein, sagten Beamte, mit Plänen für grafische Bilder der inszenierten, mit Leichen übersäten Folgen einer Explosion und Aufnahmen von zerstörten Orten. Sie sagten, dass das Video auch gefälschte ukrainische Militärausrüstung, in der Türkei hergestellte Drohnen und Schauspieler, die russischsprachige Trauernde spielen, enthalten sollte.”

Unausgesprochen bleibt natürlich, dass die USA Kiew dazu bringen können, einen tatsächlichen Angriff zu starten, sogar innerhalb Russlands, und dann behaupten, es sei ein Ereignis unter falscher Flagge gewesen, um zu versuchen, die russische Intervention auszulösen.

Wie üblich weigerten sich die amerikanischen “Geheimdienstler”, Beweise für ein solches Komplott vorzulegen. “Die Beamten wollten keine Informationen herausgeben

Wie wird Russland reagieren, wenn es noch in diesem Monat zu einer Offensive kommt, mit oder ohne falsche Flagge?

Optionen für Russland

Sollte es zu einer Großoffensive zur Rückeroberung des Donbass kommen (was von den westlichen Medien wahrscheinlich heruntergespielt wird), gibt es keinen Grund, daran zu zweifeln, dass Russland den dortigen Milizen weiterhin Waffen, Munition, Geheimdienstinformationen und logistische Unterstützung liefern würde.

Sollten diese Verteidigungsanlagen jedoch versagen, stünde der Kreml vor einer wichtigen Entscheidung: mit regulären russischen Einheiten einzugreifen, um die Einwohner, von denen die meisten russischsprachig sind, zu retten, oder sie im Stich zu lassen, um Washington nicht die Invasion zu ermöglichen, die es anstrebt, um die harte Reaktion der USA auszulösen.

Wenn Russland nicht eingreift, würde es mit massiven Flüchtlingsströmen, der Zerstörung der Minsker Vereinbarungen, die dem Donbass Autonomie gewähren würden, und einer feindlichen ukrainischen Streitmacht an seinen Grenzen konfrontiert. Putin würde auch die Hölle von der Duma zu spüren bekommen, die ein Gesetz zum Anschluss der Provinzen an Russland auf den Weg gebracht hat, was Putin bisher abgelehnt hat. Wenn sie Teil Russlands würden, würde Moskau argumentieren, dass es sich nicht um eine Invasion handelt.

Der politische Analyst Alexander Mercouris sagte am Mittwoch gegenüber CN Live!, er halte eine Offensive für unwahrscheinlich, da die Moral der ukrainischen Militärs niedrig sei. Aber, sagte er:

“Wenn es eine Offensive in der Ostukraine gäbe, würde Russland die Milizen unterstützen … und wenn es eine Chance für einen ukrainischen Durchbruch gäbe, denke ich, würden die Russen reagieren, und zwar entschieden. Ich halte das nicht für eine Spekulation. Wenn man sich die Äußerungen russischer Offizieller anschaut, auch die von [Außenminister Sergej] Lawrow und zu einem großen Teil auch die von Putin selbst, dann denke ich, dass es absolut klar ist, wie die russische Antwort aussehen würde.”

Doch solange der Donbass Teil der Ukraine bleibt, wäre das die Invasion, von der Washington geschrien hat und von der ein Großteil der Welt glaubt, dass sie bevorsteht. Und es würde bedeuten, dass Russland den Köder geschluckt hat und in die Falle der USA getappt ist.

Präzedenzfälle für eine Falle

Hierfür gibt es Präzedenzfälle. Einer davon ist das klare Signal, das April Glaspie, die US-Botschafterin im Irak, 1990 dem irakischen Diktator Saddam Hussein gab, dass die USA nichts tun würden, um ihn von der Invasion Kuwaits abzuhalten. Sie teilte Saddam mit, dass die USA “keine Meinung zu den arabisch-arabischen Konflikten haben, wie z. B. zu Ihrer Grenzstreitigkeit mit Kuwait”. Aber es war nicht nur Glaspie, die Kuwait die Tür offen ließ. Die Washington Post berichtete am 17. September 1990:

“In derselben Woche, in der Botschafterin April Glaspie einer drohenden Tirade Saddams mit respektvollen und wohlwollenden Antworten begegnete, erklärten die oberste Beraterin des Außenministers James Baker für öffentliche Angelegenheiten, Margaret Tutwiler, und sein Hauptassistent für den Nahen Osten, John Kelly, beide öffentlich, dass die Vereinigten Staaten nicht verpflichtet seien, Kuwait zu Hilfe zu kommen, falls das Emirat angegriffen würde. Sie versäumten es auch, sich angesichts der Drohungen Saddams eindeutig für die territoriale Integrität Kuwaits einzusetzen.

Nach der islamistischen Revolution von 1979 in Teheran, durch die der von den USA unterstützte Schah gestürzt wurde, versuchten die Vereinigten Staaten, den Iran einzudämmen, indem sie dem Irak Milliarden von Dollar an Hilfsgütern, Geheimdienstinformationen, Technologien mit doppeltem Verwendungszweck und Ausbildungsmaßnahmen zur Verfügung stellten. 1980 überfiel der Irak den Iran und löste damit einen acht Jahre andauernden brutalen Krieg aus. Der verheerende Konflikt endete 1988 nach dem Verlust von ein bis zwei Millionen Menschen praktisch mit einer Pattsituation.

Obwohl keine der beiden Seiten den Krieg gewann, blieb Saddams Militär stark genug, um eine Bedrohung für die Interessen der USA in der Region darzustellen. Die Falle bestand darin, Saddam den Einmarsch in Kuwait zu ermöglichen, um den USA einen Grund zu geben, das irakische Militär zu vernichten. So wurden z.B. die sich zurückziehenden irakischen Soldaten bei dem Massaker auf dem Highway of Death praktisch in den Rücken geschossen.

Die “Afghanistan-Falle”

Eine weitere Falle der USA bestand darin, die Sowjetunion 1979 nach Afghanistan zu locken. In einem Interview mit Le Nouvel Observateur aus dem Jahr 1998 gab Brzezinski zu, dass die CIA Moskau im Grunde eine Falle stellte, indem sie Mudschaheddin bewaffnete, um die von der Sowjetunion unterstützte Regierung in Kabul zu bekämpfen. Er sagte:

“Nach der offiziellen Version der Geschichte begann die CIA-Hilfe für die Mudschaheddin im Jahr 1980, also nach dem Einmarsch der sowjetischen Armee in Afghanistan am 24. Dezember 1979. Die bis heute streng gehütete Realität sieht jedoch ganz anders aus: Es war der 3. Juli 1979, als Präsident Carter die erste Direktive für geheime Hilfe an die Gegner des prosowjetischen Regimes in Kabul unterzeichnete. Und noch am selben Tag schrieb ich dem Präsidenten eine Notiz, in der ich ihm erklärte, dass diese Hilfe meiner Meinung nach eine sowjetische Militärintervention auslösen würde.

Daraufhin erklärte er, dass der Grund für die Falle darin bestand, die Sowjetunion zu Fall zu bringen (ähnlich wie die USA heute Putins Russland zu Fall bringen möchten), so Brzezinski:

“Diese geheime Operation war eine ausgezeichnete Idee. Sie hatte den Effekt, die Russen in die afghanische Falle zu locken, und Sie wollen, dass ich das bedauere? An dem Tag, an dem die Sowjets offiziell die Grenze überschritten, schrieb ich an Präsident Carter: ‘Wir haben jetzt die Möglichkeit, der UdSSR ihren Vietnamkrieg zu schenken’. In der Tat musste Moskau fast zehn Jahre lang einen Krieg führen, der für das Regime untragbar war, einen Konflikt, der zur Demoralisierung und schließlich zum Zusammenbruch des Sowjetimperiums führte.”

Brzezinski sagte, er bedauere auch nicht, dass die Finanzierung der Mudschaheddin terroristische Gruppen wie al-Qaida hervorgebracht habe. “Was ist wichtiger in der Weltgeschichte? Die Taliban oder der Zusammenbruch des Sowjetimperiums? Die Taliban oder der Zusammenbruch des Sowjetimperiums, die Befreiung Mitteleuropas und das Ende des Kalten Krieges?

Wenn also die USA Moskau in der Ukraine eine ähnliche Falle stellen, wird sie dann funktionieren?

“Ich glaube, die Russen sind schlauer als Saddam”, sagte der Militäranalyst Scott Ritter. “Jeder ukrainische Einfall in den Donbass würde von den prorussischen Milizen mit Unterstützung der russischen Streitkräfte bewältigt werden. Ich glaube nicht, dass Russland gegen die Ukraine vorgehen würde, es sei denn, die NATO-Mitgliedschaft würde geltend gemacht.

Es bleibt abzuwarten, ob Russland in der Ukraine in eine Bärenfalle der USA tappt.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen. Er war investigativer Reporter für die Sunday Times of London und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Sie können ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

