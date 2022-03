Ich danke meinem Freund Joseph Massad für diesen Artikel, indem er mich erwähnt (“deutsch-jüdische”Aktivistin) und indem er genau all die Punkte anspricht, über die wir sprachen und uns einig waren.

Bild: A pro-Ukraine demonstrator protests against Russia outside the venue of the MWC (Mobile World Congress) in Barcelona on 1 March, 2022 (AFP)

Die westliche Eile, alles Russische zu verbieten, von

Katzen bis Dostojewski, riecht nach Totalitarismus

Von Joseph Massad

11. März 2022



Ein pro-ukrainischer Demonstrant protestiert gegen Russland vor dem Veranstaltungsort des MWC (Mobile World Congress) in Barcelona am 1. März 2022 (AFP)Die russophobe Hysterie des Westens ist jetzt in vollem Gange. Die deutsche politische Kultur, Erbe des totalitärsten Systems, das die Welt je gesehen hat, hat dazu geführt, dass kürzlich ein russischer Orchesterdirigent, der sich weigerte, Moskaus Militäraktionen in der Ukraine zu verurteilen, und die russische Opernsängerin Anna Netrebko entlassen wurden.Wie mir eine befreundete deutsch-jüdischer Aktivistin kürzlich sagte, ist dieser Vorfall nicht völlig unabhängig von der Entlassung deutscher jüdischer Musiker im Jahr 1933 sowie deutscher christlicher Musiker, die sich weigerten, den Nationalsozialismus zu unterstützen – und das war vor den Nürnberger Gesetzen von 1935. Die russophobe Kampagne erstreckt sich über das gesamte westliche politische Spektrum und wird von den kulturellen Eliten voll und ganz befürwortetEin pro-ukrainischer Demonstrant protestiert gegen Russland vor dem Veranstaltungsort des MWC (Mobile World Congress) in Barcelona am 1. März 2022 (AFP)Die russophobe Hysterie des Westens ist jetzt in vollem Gange. Die deutsche politische Kultur, Erbe des totalitärsten Systems, das die Welt je gesehen hat, hat dazu geführt, dass kürzlich ein russischer Orchesterdirigent, der sich weigerte, Moskaus Militäraktionen in der Ukraine zu verurteilen, und die russische Opernsängerin Anna Netrebko entlassen wurden. Und vor ein paar Wochen war die staatliche Deutsche Welle damit beschäftigt, arabische Mitarbeiter zu entlassen, die sich kritisch über Israel geäußert hatten – Ansichten, die in dem Israel-begeisterten Deutschland als “antisemitisch” bezeichnet werden. In Italien, dessen politische Kultur ebenfalls ein Erbe des Faschismus ist, wurde ein Universitätskurs über Dostojewski im Namen der neuen Russophobie ausgesetzt – auf Druck hin wurde er später jedoch wieder aufgenommen. In den USA entfernte der Videospielgigant EA Sports russische Mannschaften aus seiner FIFA-Videospielserie. Westliche liberale “demokratische” Regime fördern völlige Konformität und Unterwerfung unter das “Ministerium für Wahrheit”. Die russophobe Kampagne erstreckt sich über das gesamte westliche politische Spektrum und wird von den westlichen Liberalen und kulturellen Eliten voll unterstützt. Die politische Leichtgläubigkeit der Mehrheit der Bevölkerung in den USA und Westeuropa hat mich immer schockiert. Seit ich 1982 in die USA kam, um dort zu studieren, konnte ich nicht glauben, wie leichtgläubig meine amerikanischen Kommilitonen aller Rassen in ihrem unerschütterlichen Glauben waren, dass alles, was ihre Regierung oder die Konzernmedien sagen, insbesondere über andere Länder, die absolute Wahrheit sei. Da ich in Jordanien unter einem autokratischen Regime aufgewachsen bin, habe ich, wie viele Jordanier, gelernt, den Aussagen der Regierung oder der Medien nur sehr wenig zu glauben. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass autokratische Regime die demokratische Skepsis in ihrer Bevölkerung fördern, während westliche liberale “demokratische” Regime völlige Konformität und Unterwürfigkeit gegenüber dem “Wahrheitsministerium”, wie George Orwell es nannte, fördern. Wenn man dann noch die Mob-Mentalität und die allgemeine Ablehnung von Meinungen, die den vorherrschenden Überzeugungen in den meisten westlichen Ländern widersprechen, hinzunimmt, unterscheidet sich die Situation nicht so sehr von der faschistischen Kultur in vielen europäischen Ländern in der Zwischenkriegszeit.

Unaufhörliche rassistische AngriffeDas alles ist nicht überraschend. In den USA wurden während des Ersten Weltkriegs Dackel wegen ihrer deutschen Abstammung von Amerikanern in großer Zahl erschossen, gesteinigt und auf der Straße zertreten. Es wurde eine amerikanische Kampagne gegen Bier als deutsches Getränk gestartet und behauptet, es sei “unpatriotisch”, es zu trinken. Die Amerikaner benannten sogar Sauerkraut in “Freiheitskraut” um. Hinzu kommt, dass deutsche Amerikaner und deutsche Einwohner der USA während des Ersten und Zweiten Weltkriegs in Konzentrationslager (im offiziellen Sprachgebrauch “Internierungslager” genannt) gebracht wurden. In den 1970er- und 1980er-Jahren erreichte der US-Jingoismus einen neuen Höchststand, mit unaufhörlichen rassistischen Angriffen auf Japan, das angeblich die US-Wirtschaft untergräbt. Kampagnen zum Boykott japanischer Autos und elektronischer Geräte waren weit verbreitet, wobei einige die Japaner beschuldigten, ein “wirtschaftliches Pearl Harbor” zu begehen, und davor warnten, dass die “Gelbe Gefahr” wieder da sei (an dieser Stelle sei daran erinnert, dass japanische Amerikaner und japanische Einwohner der USA während des Zweiten Weltkriegs in Konzentrationslager verbracht wurden und ihr Eigentum von der US-Regierung beschlagnahmt wurde).

Nachbildung eines japanischen Internierungslagers in Kalifornien im Jahr 2015 (AFP)

Nachbildung eines japanischen Internierungslagers in Kalifornien im Jahr 2015 (AFP) 1982 schlugen zwei weiße Männer, die in der Automobilbranche arbeiteten, einen chinesischen Amerikaner zu Tode, weil sie ihn offenbar mit einem Japaner verwechselten. Die beiden Mörder wurden zu einer Geldstrafe von 3.000 Dollar verurteilt und mussten keine Haftstrafe antreten. US-Kongressabgeordnete zerstörten sogar mit Vorschlaghämmern Toshiba-Produkte vor dem Kapitol – und das war in der Ära von Präsident Ronald Reagan, lange vor Donald Trump und Joe Biden. Nach der iranischen Revolution waren rassistische Angriffe und Belästigungen von Iranern oder von Personen, die mit ihnen verwechselt wurden (wie ich von weißen Burschenschaftlern eine Woche nach meiner Ankunft in den USA), in den USA an der Tagesordnung. In einem BBQ-Restaurant in Houston, Texas, hängt seit 1979 ein anti-iranisches Plakat, auf dem ein Lynchmord nachgestellt wird, was die Fans noch im Jahr 2011 begeisterte.

Nach dem 11. September 2001 nahm die Islamfeindlichkeit in den USA und in Europa ungeahnte Ausmaße an. Bei einem der ersten rassistischen Anschläge wurden neben einem muslimischen Opfer auch ein ägyptischer Christ und ein Sikh-Mann getötet, die offenbar fälschlicherweise für Muslime gehalten wurden.

Theatralische AdoleszenzAls Frankreich sich 2003 weigerte, die imperiale US-Invasion im Irak zu unterstützen, begannen amerikanische Gastronomen, französischen Wein wegzuschütten und den Inhalt der Flaschen auf die Straße zu schütten. Auch der Kongress leistete in dieser Hinsicht Pionierarbeit, als die Cafeteria des Kongresses “Pommes frites” in “Freiheitspommes” umbenannte. In der gegenwärtigen Atmosphäre manifestiert sich dieselbe theatralische Adoleszenz der politischen Kultur der USA darin, dass russischer Wodka weggeschüttet wird und sogar russische Restaurants in amerikanischem Besitz boykottiert werden. Spotify schloss seine Moskauer Büros und IKEA seine russischen Filialen. Das Filmfestival in Glasgow ließ zwei russische Filme fallen. Die New Yorker Metropolitan Opera ließ sich nicht lumpen und kündigte ihre Partnerschaft mit dem Moskauer Bolschoi-Theater auf und kappte die Beziehungen zur Opernsängerin Anna Netrebko, während die Biennale von Venedig den russischen Pavillon entfernte und es zu einer Reihe von Boykotten russischer Kulturprodukte kam. Und während deutsche Hunde während des Ersten Weltkriegs in den USA getötet werden mussten, hat der in Frankreich ansässige Internationale Katzenverband gerade russische Katzen von Wettbewerben ausgeschlossen. Litauen ging sogar so weit, seine Lieferungen von Covid-Impfstoffen an Bangladesch zu stoppen, um das Land für seine Entscheidung zu bestrafen, sich bei der UN-Abstimmung zur Verurteilung der russischen Intervention der Stimme zu enthalten. Russland auf offizieller Ebene zu boykottieren, könnte ein wichtiger politischer Akt sein, einschließlich der Absage von Staatsbesuchen und gemeinsamen Militärübungen, ein Boykott von Dostojewski, Wodka und russischen Musikern jedoch nicht. Wäre der Westen nicht so heuchlerisch in der Frage, welche Länder schnell boykottiert werden können und welche nicht, könnte ein Boykott Russlands auf offizieller Ebene ein wichtiger politischer Akt sein, einschließlich der Absage von Staatsbesuchen, gemeinsamen Militärübungen, der Ablehnung offizieller Einladungen zu von der Regierung gesponserten Veranstaltungen, der Absage von Einladungen an russische Staatsbeamte, in privaten oder öffentlichen Einrichtungen zu sprechen, usw.; ein Boykott von Dostojewski, Wodka und russischen Musikern ist es jedoch nicht. Die Auferlegung von Lackmustests für russische Musiker, um ihre Arbeitsplätze in deutschen Orchestern zu behalten, hat den Beigeschmack von Totalitarismus. Denken Sie nur daran, wie umstritten der Boykott – nicht gegen Israel, sondern gegen seine illegalen Siedlerkolonien in den besetzten Gebieten – in den letzten zwei Jahrzehnten war, und Sie können sich ein Bild machen. Wladimir Lenin tadelte in den frühen 1920er Jahren einige russische Kommunisten wegen ihres mangelnden Einsatzes für die Rechte vieler nicht-russischer Völker, die in Russland leben, indem er erklärte: “Kratze an einigen [russischen] Kommunisten und du wirst großrussische Chauvinisten finden”. Da die anhaltenden russophoben Kampagnen westliche Konservative und Liberale in den USA und Europa vereint haben, kann ich mit Zuversicht sagen, dass man höchstwahrscheinlich einen weißen supremacistischen Kalten Krieger findet, wenn man an einem weißen Liberalen kratzt.

Ironisches Phänomen Die jüngsten verachtenswerten und verabscheuungswürdigen russophobischen Handlungen zeigen, dass sich die jugendliche Natur der politischen Kultur der USA und Westeuropas unter Faschismus oder Liberalismus nicht so sehr unterscheidet, wenn es darum geht, rassistische Verachtung und erfundene Fantasien auf ausgewählte Feinde zu häufen. Dies gilt auch für die westliche akademische Welt. Die Sowjetologie, eine in den 1950er Jahren entstandene rechtsgerichtete akademische Disziplin, propagierte spitzfindige Theorien über die sowjetische “antidemokratische” Kultur, die darauf zurückzuführen sei, dass russische Mütter ihre Babys enger wickelten als in anderen Nationen, was ihnen angeblich die Liebe zur politischen Enge einprägte. Araber und Muslime, so haben uns westliche Akademiker und Medien jahrzehntelang erzählt und erzählen es uns auch heute noch, lieben Diktatoren und Gewalt, da dies Teil ihrer Religion und Kultur ist. Im Jahr 2000 organisierte ich zusammen mit Edward Said eine große Literaturkonferenz, zu der wir 40 weltberühmte Literaten einluden, darunter 20 Romanautoren und Dichter aus der arabischen Welt. Die Konferenz wurde von einer privaten amerikanischen Kulturstiftung finanziert und sollte an der Columbia University stattfinden, wo sowohl Said als auch ich lehrten. Wenige Wochen vor der Konferenz fanden die Anschläge vom 11. September 2001 statt. Die antiarabische und antimuslimische Hysterie, die nach den Anschlägen in den USA um sich griff, beunruhigte den Sponsor und die Universität sehr in Bezug auf Sicherheitsfragen und die Befürchtung, dass die Konferenz von antiarabischen US-Eiferern bombardiert werden könnte. In dem Maße, wie die Sicherheitsanforderungen der Universität zunahmen, wuchs auch die Sorge der Kulturstiftung vor Sicherheitsbedrohungen. Die Konferenz, die seit zwei Jahren geplant war, wurde abgesagt.