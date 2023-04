SCOTT RITTER: The Future of US Nuclear Strategy The fallout from Washington’s policy of seeking Russia’s strategic defeat has seen Moscow radically alter its arms control position. That raises important questions about the winner of the next U.S. presidential election. By Scott Ritter Special to Consortium News The United States finds i

Der russische Präsident Wladimir Putin versetzt die Atomstreitkräfte am 27. Februar in höchste Alarmbereitschaft. (Kreml)

Die Folgen von Washingtons Politik, die auf eine strategische Niederlage Russlands abzielt, haben dazu geführt, dass Moskau seine Position zur Rüstungskontrolle radikal geändert hat. Das wirft wichtige Fragen über den Gewinner der nächsten US-Präsidentschaftswahlen auf.

Die Zukunft der US-Atomstrategie

Von Scott Ritter

Speziell für Consortium News



7. April 2023

Die Vereinigten Staaten befinden sich in einer Wildnis der Unentschlossenheit, wenn es um die Rüstungskontrollpolitik geht.

Die Situation bezüglich des Status des letzten bestehenden Atomwaffenkontrollvertrags mit Russland – dem New START-Vertrag – ist katastrophal. Die Umsetzung ist derzeit eingefroren, nachdem Russland seine Teilnahme aus Protest gegen das erklärte Ziel der US-Politik, Russland strategisch zu besiegen, ausgesetzt hat, was Russland nicht damit vereinbaren kann, seine strategische nukleare Abschreckung (die genau dazu da ist, Russlands strategische Niederlage zu verhindern) für eine Inspektion durch US-Beamte zu öffnen.

Die USA sprechen mit Russland nicht über die Zukunft der Rüstungskontrolle, wenn New START im Februar 2026 ausläuft.

Darüber hinaus haben die Auswirkungen der US-Politik, die auf eine strategische Niederlage Russlands abzielt, dazu geführt, dass Moskau seine Haltung zu künftigen Rüstungskontrollverträgen radikal geändert hat. Aus russischer Sicht muss jedes künftige Abkommen die Raketenabwehr, die französischen und britischen Atomwaffenarsenale sowie die von den USA bereitgestellte nukleare Abschreckung der NATO einschließen.

Russland hat künftige Verhandlungen weiter erschwert, indem es taktische Atomwaffen in seiner baltischen Enklave Kaliningrad stationiert und seinen von Russland kontrollierten nuklearen Schutzschirm auf Belarus ausgedehnt hat, wo er den nuklearen Schutzschirm der NATO widerspiegelt.

Der derzeitige Stand der Dinge in Bezug auf die strategische Rüstungskontrolle zwischen den USA und Russland lässt sich am besten mit einem Patienten am Lebenserhaltungssystem vergleichen, den niemand wiederbeleben will.

Russland ist dabei, eine umfassende Modernisierung seiner strategischen Nuklearstreitkräfte abzuschließen, in deren Mittelpunkt die neue schwere ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) Sarmat und die Hyperschall-Wiedereintrittsrakete Avangard stehen. Die Vereinigten Staaten stehen kurz davor, ihre eigene milliardenschwere Modernisierung der nuklearen Triade einzuleiten, die aus dem Tarnkappenbomber B-21, dem Raketen-U-Boot der Columbia-Klasse und der neuen Sentinel-ICBM besteht.

Eine künstlerische Darstellung der künftigen U-Boote der Columbia-Klasse der US-Marine für ballistische Raketen. (U.S. Navy/ Wikimedia Commons)

Wenn es keinen Vertrag gibt, der den Einsatz dieser neuen Waffen nachweislich begrenzt, werden sich die USA und Russland nach dem Auslaufen von New START in einem ungehemmten nuklearen Wettrüsten wiederfinden, das die Wahrscheinlichkeit eines ungewollten nuklearen Konflikts dramatisch erhöht.

So gesehen hängt die Zukunft der globalen Sicherheit davon ab, ob es Russland und den USA gelingt, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und die Rüstungskontrolle aus ihrem derzeitigen Dornröschenschlaf zu erwecken.

Der Schlüssel dazu wird die Bereitschaft Washingtons sein, die russischen Bedenken in die amerikanische Nuklearpolitik einzubeziehen. Um dies zu erreichen, muss das US-Nuklearestablishment aus den verkalkten politischen Annahmen herausgerüttelt werden, die die US-Rüstungskontrollpolitik seit dem Ende des Kalten Krieges geleitet haben.

An erster Stelle dieser Annahmen steht die Notwendigkeit, die Vorrangstellung der USA bei den globalen Kernwaffenfähigkeiten zu fördern und zu erhalten. Ob diese Annahme über Bord geworfen wird, hängt davon ab, wer nach dem Auslaufen von New START im Februar 2026 das Weiße Haus besetzt.

Dies macht die US-Präsidentschaftswahlen 2024 zu einer der wichtigsten in der jüngeren Geschichte. Einfach ausgedrückt: Die Zukunft der Menschheit könnte davon abhängen, wen das amerikanische Volk im November 2024 wählt.

Der Standard des Establishments

Präsident Joe Biden hat angedeutet, dass er eine zweite Amtszeit anstreben wird. Während einige der Meinung sind, dass dieses Ziel angesichts Bidens Alter zu optimistisch sein könnte, ist die Realität, dass, wenn Biden, Vizepräsidentin Kamala Harris oder eine andere von der Demokratischen Partei benannte Person im Amt ist, um die Agenda der Biden-Administration für weitere vier Jahre fortzuführen, Entscheidungen über die Zukunft der US-Atomwaffenposition und damit der Rüstungskontrollpolitik in den Händen desselben Establishments liegen werden, das uns in die heutige Situation gebracht hat.

Es ist daher angebracht zu fragen, ob das “Establishment” in der Lage ist, die notwendigen Änderungen vorzunehmen, um die amerikanisch-russische Rüstungskontrolle wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Die Geschichte legt das Gegenteil nahe.

Biden kandidierte 2020 mit dem Versprechen, die US-Nuklearstrategie zu ändern, weg von der Politik der George W. Bush-Ära, als nukleare Präventivschläge möglich waren, hin zu einer Doktrin, die besagt, dass die US-Nuklearstreitkräfte einzig und allein dem Zweck dienen, einen nuklearen Angriff auf die USA abzuschrecken oder Vergeltung zu üben, wenn die Abschreckung versagt.

Nach seiner Wahl blieb Bidens Versprechen jedoch auf der Strecke, da ein “behördenübergreifender Prozess”, der von nicht gewählten Bürokraten und Militäroffizieren geleitet wurde, verhinderte, dass aus der Wahlkampfrhetorik offizielle Politik wurde.

U.S.-Präsident Joe Biden in Israel, Juli 2022. (US-Botschaft Jerusalem, Flickr, CC BY 2.0)

Wie jeder amerikanische Präsident vor ihm im Atomzeitalter war auch Biden nicht in der Lage und/oder nicht willens, das notwendige politische Kapital aufzubringen, um es mit dem amerikanischen Nuklearunternehmen aufzunehmen, und infolgedessen werden das amerikanische Volk und der Rest der Menschheit durch diese tödliche Verbindung zwischen dem militärisch-industriellen Komplex der USA und dem US-Kongress als Geiseln gehalten.

Der Kongress stellt Steuergelder zur Verfügung, um eine auf Atomwaffen ausgerichtete Rüstungsindustrie zu unterstützen, die wiederum dieses Geld in Wahlkampfspenden fließen lässt, die einen kompromittierten Kongress dazu ermächtigen, das Nuklearunternehmen weiter zu finanzieren – ein Teufelskreis, der sich nicht aus eigenem Antrieb ändern lässt.

Biden oder jeder andere Kandidat der Demokraten im Jahr 2024 ist ein Nebenprodukt dieses Establishments und ein bereitwilliger Teilnehmer am korrupten Kreislauf von Geld und Macht, der der nukleare, militärisch-industrielle und kongressive Komplex ist. Kurz gesagt, wenn Biden oder sein Stellvertreter im Jahr 2025 im Weißen Haus sitzt, wird sich an der nuklearen Haltung der USA in der Rüstungskontrollpolitik nichts ändern.

Das bedeutet, dass jeder von der Demokratischen Partei kontrollierte Kandidat, der im November 2024 ins Amt gewählt wird, sehr wohl der letzte Präsident sein könnte, der im Amt ist, da die Wahrscheinlichkeit eines Atomkriegs zwischen den USA und Russland gegeben ist, den eine unveränderte nukleare Haltung und Rüstungskontrollpolitik begünstigen wird.

Der Trump-Standard

US-Präsident Donald Trump spricht nach dem Start der SpaceX-Demo-2-Mission der NASA mit den NASA-Astronauten Robert Behnken und Douglas Hurley an Bord, 30. Mai 2020, im Kennedy Space Center in Florida. (NASA/Bill Ingalls)

Donald Trump, der vor Biden den Sitz in der 1600 Pennsylvania Avenue innehatte, hat seinen Hut in das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur 2024 geworfen.

In Anbetracht des derzeitigen Zustands der Republikanischen Partei, die sich Trumps populistischer Politik “Make America great again” unterworfen hat, ist es höchst unwahrscheinlich, dass die GOP einen Kandidaten aufstellt, der in der Lage ist, Trump zu besiegen – ungeachtet seiner anhaltenden Rechtsdramen.

Ob Trump eine zweite erfolgreiche Präsidentschaftskandidatur schaffen könnte, ist hier nicht das Thema. Die Frage ist vielmehr, ob Trump eine andere Haltung zur Rüstungskontrolle einnehmen kann als Biden und das demokratische und republikanische Establishment, die sich von den bestehenden Zwängen lösen könnte – und der Rüstungskontrolle eine Chance gibt.

Trumps Erfolgsbilanz ist in dieser Hinsicht ausgesprochen gemischt. Einerseits hat er einige Grundüberzeugungen artikuliert, die, wenn sie in die offizielle US-Politik einfließen, die Art und Weise, wie die USA mit dem Rest der Welt umgehen, radikal verändern und damit ein neues Paradigma schaffen könnten, das eine überarbeitete Rüstungskontrollpolitik tragen könnte.

Trumps Bereitschaft, aus dem ideologischen Gefängnis der grassierenden Russophobie auszubrechen, indem er die Möglichkeit freundschaftlicher Beziehungen zwischen den USA und Russland in Betracht zieht, macht ihn einzigartig unter den etablierten Präsidentschaftskandidaten der beiden Parteien.

Ebenso bedeutet Trumps Infragestellung der Lebensfähigkeit und des Zwecks der NATO, dass eine künftige Trump-Regierung die Art von politischer Umstrukturierung vornehmen könnte, die den ständigen Spannungszustand zwischen der NATO und Russland beendet, da die NATO eine russische Bedrohung braucht, um ihre Existenz zu rechtfertigen.

Der Rückgang der NATO als politische Triebkraft würde sowohl die USA als auch Europa in die Lage versetzen, das Potenzial für einen neuen europäischen Sicherheitsrahmen in einer Welt nach dem Ukraine-Konflikt rationaler zu erkunden. Eine solche Haltung würde auf einen Schlag dazu beitragen, viele der zusätzlichen Probleme zu lösen, auf die Russland jetzt besteht und die Teil jedes künftigen amerikanisch-russischen Rüstungskontrollabkommens sein müssen, darunter die Raketenabwehr, die französischen und britischen Atomwaffen und die von den USA bereitgestellte nukleare Abschreckung der NATO.

Noch wichtiger ist jedoch Trumps nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Abkehr von früheren politischen Präzedenzfällen im Streben nach einer sinnvollen nuklearen Abrüstung.

Der Fall Nordkorea sticht dabei besonders hervor. Trump traf sich dreimal mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jung-un, um zu versuchen, die Denuklearisierung Nordkoreas zu erreichen. Zwar scheiterte dieser Versuch letztlich, was zum großen Teil am Widerstand von etablierten Persönlichkeiten wie Trumps Außenminister Mike Pompeo und dem Nationalen Sicherheitsberater John Bolton lag, doch die Tatsache, dass Trump diesen Weg überhaupt einschlug, zeigt, dass er im Gegensatz zu seinen Vorgängern und seinem Nachfolger bereit war, für einen bahnbrechenden Wandel in der US-Rüstungskontrollpolitik einen Schritt weiter zu gehen.

1. Juli 2019: Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Führer Kim Jung-un, kurz bevor Trump als erster US-Präsident nordkoreanisches Territorium betritt. (Weißes Haus)

Doch Trump hat auch eine andere Seite, die für einen bedeutenden Wandel in der amerikanisch-russischen Rüstungskontrolle wenig Gutes verheißt. An erster Stelle steht seine miserable Bilanz bei der Rüstungskontrolle.

Er hat sich aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückgezogen, er hat sich aus dem Vertrag über nukleare Mittelstreckenwaffen zurückgezogen, und er hat das aggressivste Dokument über die nukleare Haltung in der jüngeren Geschichte veröffentlicht, das nach Angaben von Trump-Beamten dazu diente, die Russen im Ungewissen darüber zu lassen, ob die USA präventiv Atomwaffen einsetzen würden.

Trump weigerte sich, mit den Russen über irgendeinen Aspekt der Rüstungskontrolle zu verhandeln, und befürwortete stattdessen die Modernisierung der strategischen Nuklearstreitkräfte der USA. Kurz gesagt, es gab keinen Unterschied zwischen Trumps Rüstungskontrollpolitik und der des “Establishments”. Man könnte sogar behaupten, dass Trumps Politik eine Eskalation gegenüber der Norm darstellt.

Hinzu kommt Trumps Neigung zu kämpferischem Getöse, das offenbar von einer inneren Unsicherheit angetrieben wird, die es erforderlich macht, dass jede Verhandlungsposition der USA aus einer Haltung der überwältigenden Stärke und Dominanz heraus eingenommen wird. Er sprach davon, mit Russland “befreundet” zu sein, nur um dann offen damit zu prahlen, der “härteste Präsident aller Zeiten” zu sein, wenn es um Sanktionen gegen Russland geht.

Er zog sich aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurück und verhängte neue Sanktionen, während er gleichzeitig für neue Verhandlungen zur Lösung des iranischen Atomstreits warb. Und seine Nordkorea-Initiative beinhaltete eine der kriegerischsten Rhetoriken, die ein amerikanischer Präsident im Nuklearzeitalter geäußert hat, indem er “Feuer und Zorn” versprach, falls Nordkorea sich nicht an die Vorgaben hält.

Unter dem Strich ist der “Trump-Standard” für die Rüstungskontrolle in vielerlei Hinsicht noch gefährlicher als der des “Establishments”, da er eine aggressive, auf Dominanz basierende Haltung fördert.

Am Ende erwies sich Trump als unfähig, nach seiner eigenen Überzeugung zu handeln, und ließ sich einer radikalen Ideologie der nationalen Sicherheit unterordnen, die die Stärkung und Ausweitung des amerikanischen Nuklearunternehmens fördert – genau das Gegenteil, was die USA im Jahr 2024 tun sollten.

Es besteht keine begründete Erwartung, dass eine zweite Amtszeit Trumps von dieser Erfolgsbilanz wesentlich abweichen würde.

Ein neuer amerikanischer Standard in der Rüstungskontrolle

Die harte Realität sieht heute so aus, dass keiner der beiden potenziellen Präsidentschaftskandidaten für die Wahl 2024 – weder das Demokratische Nationalkomitee noch die MAGA-Republikaner – in der Lage ist, sinnvolle, positive Veränderungen in Bezug auf die nukleare Haltung der USA oder die zugrunde liegende Rüstungskontrollpolitik zu bewirken.

Damit bleibt dem amerikanischen Volk und der Welt insgesamt die Unvermeidbarkeit eines massiven nuklearen Wettrüstens zwischen den USA und Russland, das sich ohne sinnvolle, durch Rüstungskontrollverträge vorgeschriebene Beschränkungen entfalten wird.

Dies ist nichts weniger als ein Rezept für eine Katastrophe, ein Hexengebräu aus auf Unwissenheit beruhender Angst, die durch das Fehlen von Inspektionen noch verstärkt wird, um die Bedenken hinsichtlich der jeweiligen nuklearen Bedrohung zu beschwichtigen, die von zwei Nationen ausgeht, die nicht mehr zu einem sinnvollen Dialog bereit sind und sich daher am Rande eines apokalyptischen Abgrunds befinden.

Kurz gesagt, eine Stimme für Biden/das demokratische Establishment oder für Trump/MAGA-Republikaner ist eine Stimme für ein ständiges atomar bewaffnetes russisches Roulette, bei dem es nur eine Gewissheit gibt – irgendwann wird die Pistole losgehen. Aber in diesem Fall ist es keine Pistole, sondern eine Atomwaffe, die zu einem allgemeinen Atomkrieg und zur Beendigung des Lebens auf dem Planeten Erde, wie wir es derzeit kennen und verstehen, führt.

Die Kundgebung in Washington, D.C., am 19. Februar bot eine Plattform für einige Stimmen der Vernunft, die das Potenzial haben, Präsidentschaftskandidaten zu werden, entweder als unabhängige Kandidaten oder als Ausreißer innerhalb ihrer jeweiligen Parteiorganisation. Tulsi Gabbard, Dennis Kucinich, Ron Paul und Jimmy Dore sprachen alle über die Bedrohung durch Atomwaffen und die Notwendigkeit, sie durch eine sinnvolle Rüstungskontrolle zu kontrollieren.

Tulsi Gabbard bei der Antikriegskundgebung am 19. Februar in Washington. (News2Share-Screenshot)

Keiner der Redner hat jedoch irgendetwas schriftlich festgehalten, das auch nur im Entferntesten einen Rüstungskontroll-“Standard” darstellen würde, der es mit Biden oder Trump – oder deren Stellvertretern – auf der öffentlichen Bühne aufnehmen könnte. Darüber hinaus hat außer dem Komiker Dore keine dieser Personen ihre Absicht bekundet, zu kandidieren, so dass der Gedanke an eine dritte Option in Bezug auf die Rüstungskontrolle und die nukleare Haltung der USA zumindest im Moment keine Rolle spielt.

Robert F. Kennedy Jr., der Neffe des ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy, hat angekündigt, dass er Biden bei der Nominierung der Demokraten herausfordern will. Zwar scheint Kennedy zum jetzigen Zeitpunkt ein Außenseiter zu sein, doch der wahrscheinliche geistige und körperliche Verfall und die mögliche Entmündigung Bidens bis November 2024 in Verbindung mit der Unzulänglichkeit von Vizepräsidentin Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin könnte das Feld der Demokraten aufreißen.

Robert F. Kennedy, Jr. im Jahr 2017. (Maxlovestoswim/ CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Kennedys Ankündigung versetzt ihn in die Lage, entweder selbst zu kandidieren oder eine der etablierten Persönlichkeiten herauszufordern, die die Demokratische Partei für diese Aufgabe auswählt.

Die Frage ist, ob Kennedy willens oder in der Lage ist, einen neuen amerikanischen Standard für die Rüstungskontrolle zu formulieren, der das Beste des Trump-Standards aufgreift, ohne die kämpferische Arroganz, die Trump mit sich bringt.

Kennedy hat keine detaillierte Position zur Rüstungskontrolle und zur nuklearen Haltung der USA veröffentlicht. Aber in einem Gespräch, das ich kürzlich mit ihm führte, sprach er über das Erbe seines Onkels Jack Kennedy und darüber, wie er sich von diesem Erbe leiten ließ.

Jeder Mann, der sich auf die Weisheit und Geduld beruft, die Präsident Kennedy bei der Entschärfung der Kubakrise an den Tag gelegt hat, wäre auf dem richtigen Weg, wenn es um die Rüstungskontrolle geht. Übersetzt mit Deepl.com

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

