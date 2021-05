Diese Namen der Toten der bleiben unvergessen

Bild: Palestinian Suzy Eshkuntana is carried pulled from the rubble in Gaza City’s Rimal district on May 16, 2021, after an Israeli air strike killed the rest of her family apart from her father (AFP).

Israel-Palästina: Die Namen der während der Gewalt getöteten Palästinenser und Israelis

Mindestens 274 Menschen wurden zwischen dem 7. und 21. Mai getötet, darunter mindestens 71 Kinder und 41 Frauen

Die Palästinenserin Suzy Eshkuntana wird am 16. Mai 2021 aus den Trümmern im Stadtteil Rimal in Gaza-Stadt getragen, nachdem ein israelischer Luftangriff den Rest ihrer Familie bis auf ihren Vater getötet hat (AFP).



Von MEE-Mitarbeitern

21. Mai 2021

Israel und die palästinensische Bewegung Hamas haben sich am frühen Freitag auf einen Waffenstillstand geeinigt – nach zwei Wochen der Gewalt, die Hunderte Tote und Tausende Verletzte in der Region gefordert haben. Die Feindseligkeiten begannen inmitten des harten Vorgehens der israelischen Behörden gegen Palästinenser in Jerusalem, zunächst im Viertel Sheikh Jarrah, dann an der al-Aqsa-Moschee.

Nach den neuesten offiziellen Angaben aus palästinensischen und israelischen Quellen wurden zwischen dem 7. und 21. Mai mindestens 274 Menschen getötet, darunter mindestens 71 Kinder und 41 Frauen.

Die überwiegende Mehrheit waren Palästinenser: Bei israelischen Luftangriffen auf den belagerten Gazastreifen wurden mindestens 243 Palästinenser getötet, weitere 29 Palästinenser wurden im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem durch israelisches Feuer getötet. Weitere zwei palästinensische Bürger Israels wurden durch israelisches Feuer getötet. In Israel wurden 12 Menschen durch Raketen getötet, die von der Hamas aus dem Gazastreifen abgefeuert wurden, darunter zwei Kinder, zwei palästinensische Staatsbürger Israels und zwei thailändische Staatsbürger. Auch im Südlibanon wurde eine Person von israelischen Streitkräften während eines Protestes aus Solidarität mit den Palästinensern getötet.

In den vergangenen zwei Wochen hat Middle East Eye eine Liste mit Namen, Alter und Geschlecht der Getöteten zusammengestellt. Dabei wurden verfügbare Informationen aus offiziellen palästinensischen und israelischen Quellen, einschließlich des Gesundheitsministeriums in Gaza, sowie die eigene Berichterstattung von MEE vor Ort verwendet.

Diese Liste ist bei weitem nicht erschöpfend. Das Chaos in der Region bedeutet, dass viele Menschen noch nicht öffentlich identifiziert werden konnten; bei einigen – vor allem in Gaza – wurde das Todesdatum noch nicht veröffentlicht. Es war noch nicht möglich, genau festzustellen, welche der im Gazastreifen Getöteten Mitglieder der Hamas und des Islamischen Dschihad waren, obwohl man davon ausgeht, dass die große Mehrheit Zivilisten waren.

Die Liste wird aktualisiert, sobald mehr Details bekannt werden.

Friday 7 May, 2021

Members of Israeli border police patrol near the scene where Palestinians were shot dead by Israeli forces near the occupied West Bank city of Jenin (Reuters)

West Bank

Aballah Khaled Daabas, 20, M

Mohamed Ayman Fathi, 20, M

Monday 10 May, 2021

Palestinians in a morgue in Gaza devastated as they mourn the children killed in Israeli raids on Monday, 10 May, 2021 (MEE/Mohammed al-Hajjar)

Gaza

Mohammad Abdullah Fayyad, 26, M

Mohammad Ali Mohammad Nusseir, 24, M

Esmat Shaaban al-Zein, 49, M

Zakariya Ziad Alloush, 18, M

Bashir Mohammad Alloush, 56, M

Raed al-Abed Abu Warda, 29 , M

Nabil Numan Dardouna, 34, M

Mustafa Mohammad Obeid, 17, M

Yazan Sultan al-Masri, 2, M

Ahmad Atallah al-Masri, 21, M

Ibrahim Youssef al-Masri, 11, M

Rahaf Mohammed al-Masri, 10, F

Marwan Youssef al-Masri, 7, M

Tuesday 11 May, 2021

Palestinians in Israel carry the coffin of Mousa Hassouna, killed during demonstrations, in Lod on 11 May 2021 (AFP).

Gaza

Amira Abdelfattah Subuh, 58 , F

Abdulrahman Youssef Subuh, 19, M

Sameh Fahim Hashem al-Mamlouk, 66, M

Kamal Taysir Qreiqe, 34, M

Salim Mohammed al-Farra, 38, M

Mohammad Yahya Abu al-Ata, 30, M

Mohammad Abdulraouf Hallas, 34, M

Iyad Fathi Fayeq Sharir, 45, M

Layali Taha Sharir, 41, F

Mina Iyad Sharir, 2, F

Lina Iyad Sharir, 16, F

West Bank

Ahmad Abd el-Fattah Daraghma, 38, M

Israel

Moussa Hassona, 31, M

Khalil Awad, 56, M

Nadeen Khalil Awad, 16, F

Wednesday 12 May, 2021

Israeli mourners attend the funeral of Israeli soldier Omer Tabib, 21, in Elyakim on May 13, 2021 (AFP)

Gaza

Bassem Subhi Issa, 56, M

Reema Saad Saad, 31, F

Zaid Mohammad Telbani, 5, M

West Bank

Hussein Atiyyeh Titi, 26, M

Rashid Muhammad Abu Arreh, 16, M

Mohammed Omar Saeed al-Najjar, 36, M

Israel

Omer Tabib, 21, M

Unidentified, 5, M

Thursday 13 May, 2021

Palestinians walk amid rubble near the al-Sharouk tower, Gaza City, after Eid al-Fitr on May 13, 2021 (AFP).

Gaza

Hala Hussein al-Rifi, 14, F

Friday 14 May, 2021

An injured Palestinian is evacuated during confrontations with Israeli forces near Huwwara in the occupied West Bank, on 14 May 2021 (Reuters)

West Bank

Youssef Nawasra, 27, M

Mohammed Ruhi Hammad, 30, M

Awad Ahmed Harb, 27, M

Mohammed Adel Shegirat, 20, M

Sharif Khaled Suleiman, 37, M

Issa Barham, 30, M

Nidal Sael Safadi, 30, M

Hossam Asaireh, 20, M

Malek Hamdan, 21, M

Ismail al-Tobasi, 26, M

Nizar Riyad Marouf Abu Zainah, 24, M

Lebanon

Mohammed Tahhan, M

Saturday 15 May, 2021

The funeral of the 10 members of the Abu Hatab family, who were killed on 15 May 2021 in Gaza by an Israel air strike (AFP)

Gaza

Maha Mohammad al-Hadidi, 36, F

Yahya Mohammed al-Hadidi, 11, M

Suhaib Mohammad al-Hadidi , 13, M

Ousama Mohammad al-Hadidi, 6, M

Abdulrahman Mohammad al-Hadidi, 8, M

Maryam Alaa Abu Hattab, 8, F

Yamen Alaa Abu Hattab, 6, M

Bilal Alaa Abu Hattab, 6, M

Youssef Alaa Abu Hattab, 11, M

Yasmeen Hassan, 31, F

West Bank

Wajdi Jaafra, 30, M

Sunday 16 May, 2021

Medical staff in Gaza pay tribute to Dr Ayman Abu al-Auf (left) and Dr Moean Alalol (Gaza Ministry of Health)

Gaza

Abir Nimr Eshkuntana, 30, F

Dana Riad Eshkuntana, 9, F

Yahya Riad Eshkuntana, 5, M

Lana Riad Eshkuntana, 6, F

Zayn Riad Eshkuntana, 2, M

Tala Ayman Abu al-Auf, 13, F

Tawfiq Ayman Abu al-Auf, 18, M

Ayman Abu al-Auf, 50, M

Rula Mohammad Mueen al-Qulaq, 6, F

Yara Mohammad Mueen al-Qulaq, 10, F

Hala Mohammad Mueen al-Qulaq, 13, F

Hanaa Shukri al-Qulaq , 15, F

Mira Rami al-Efranji, 12, F

Dima Rami al-Efranji, 16, F

West Bank

Tareq Snobar, 27, M

Yassine Hasan Hamad, 25, M

Jerusalem

Shaher Abu Khadija, 41, M

Monday 17 May, 2021

The funeral of Obaida Jawabreh, killed a day earlier by Israeli soldiers, in al-Aroub refugee camp, near Hebron on May 18, 2021 (AFP)

Gaza

Rafeef Murshed Abu Dayer, 10, F

West Bank

Obeida Akram Jawabreh, 18, M

Tuesday 18 May, 2021

A Palestinian youth amid the rubble of the Kuhail building which was destroyed in an early morning Israeli airstrike on Gaza City on May 18, 2021 (AFP).

West Bank

Islam Fayyad Zahda, 31, M

Mohammed Ishaq Hamid, 25, M

Adham Fayyez Kashef, 20, M

Islam Wael Burnat, 16, M

Israel

Weerawat Karunborirak, 44, M

Sikarin Sa-ngamrum, 24, M

Wednesday 19 May, 2021

Palestinian Ryad Eshkuntana checks his daughter Suzy at Al-Shifa hospital in Gaza City, on May 19 2021: his wife and other children were killed in an Israeli air strike (AFP)

Gaza

Yusef Qadir Abu Hussein, 32, M

Deema Asaliyeh, 11, F

West Bank

Wafa Abdel-Rahman al-Baraadi, 37, F

Israel

Mohammed Kiwan, 17, M

Thursday 20 May, 2021

Relatives of Muntaser Jawabreh, who was shot by Israeli troops, mourn at his funeral in Oum Dar, West Bank, on 20 May 2021 (AFP)

West Bank

Muntaser Mahmoud Jawabreh, 29, M

Undated fatalities

A nurse holds Omar al-Hadidi at Al-Shifa Hospital, Gaza on 15 May 2021: he was pulled alive from rubble after an Israeli air strike which killed seven other family members at the al-Shati refugee camp

Gaza

Note: Besides those named below, a further 26 casualties in Gaza are still unidentified

Yasmeen Mohammed Abu Hattab, 31, F

Ahmed Mohammed al-Sabah , 29, M

Rafif Murshed Abu Dayer, 11, F

Yahya Mansour Ghaban, 30, M

Mahmoud Mohammed al-Madhoun, 30, M

Mahmoud Hamed Talba, 13, M

Mahmoud Ramadan Shteiwi, 19, M

Bashar Ahmad Samour, 17, M

Yahya Mazen Khalifeh, 14, M

Ibrahim Abdullah Hasanin, 16, M

Bara Wissam al-Gharabli, 6, M

Hamza Mahmoud Ali, 12, M

Ammar Taysir al-Amour, 11, M

Hamada Attieh al-Amour, 13, M

Khaled Emad al-Qanua, 17, M

Lina Mohammed Issa, 14, F

Amir Rafat al-Tanani, 7, M

Ahmad Rami al-Hawajri, 14, M

Adham Rafat al-Tanani, 4, M

Mohammed Rafat al-Tanani, 3, M

Ismail Rafat al-Tanani, 8, M

Mohammed Salameh Abu Diaa, 1, M

Hur Mumin al-Zamli, 2, F

Ibrahim Mohammed al-Rantisi, 1, M

Fawzia Nasser Abu Fares, 17, F

Islam Mohammed al-Attar, 8, F

Amira Mohammed al-Attar, 6, F

Mohammed Zein al-Attar, 1, M

Buthaina Mahmoud Obeid, 6, F

Abdallah Ashraf Jawda, 13, M

Mueen al-Alloul, 67, M

Wael Abdulkarim Issa, 41, M

Akram Mohammed al-Attar, 37, M

Ibrahim Ahmad al-Shambari, 20, M

Mansour Youssef al-Darimli, 66, M

Aatef Abdulrahman al-Barawi , 48, M

Talaat Jamil Agha, 37, M

Halima Ali al-Madhoun, 66, F

Abdulrahim Mohammed al-Madhoun, 63, M

Manar Abdulkarim Baraka, 18, M

Munther Abdulkarim Baraka, 21, M

Mohammed Abdulmoneim Shahin, 27, M

Majed Abdrabbuh Saada, 58, M

Mahmoud Ahmad Abu Ammar, 38, M

Mayami Abdullah Arafeh, 50, F

Mahmoud Jamil Kulusa, 29, M

Mustafa Mazen Kurdiyeh, 32, M

Saeed Hashem al-Hatu, 67, M

Abdelsalam Mahmoud al-Ghazali, 29, M

Hamad Iyad al-Dabari , 86, M

Hassan Mohammed al-Qahwaji, 43, M

Ezzeddin Mohammed Hallas, 28, M

Jumaa Abdullah al-Talha, 59, M

Maysoun Zaki al-Hatu, 60, F

Wael Mahmoud al-Ghawla, 48, M

Mohammad Said Abu al-Atta, 32, M

Hamza Mahmoud al-Hour, 25,M

Mohammed Mueen al-Quraa, 27, M

Ahmad Walid al-Talaa, 30, M

Mohammed Ahmad Abu Amsha, 36, M

Mohammed Nahas Abu Sakran, 26, M

Abdelaziz Abdelhamid Abu Taaima, 25, M

Nader Mohammad al-Ghazali , 47, M

Ahmad Ibrahim Abu Sakran, 65, M

Hadil Khaled Arafeh, 28, F

Jamal Mohammad al-Zibda, 65, M

Mujahid Majed al-Hadidi, 30, M

Hazem Misbah al-Khatib, 41, M

Mustafa Mohammad Farhat, 26, M

Mahmoud Mohammad Fares, 38, M

Awwad Nabil Abu Salmiya, 34, M

Usama Jamal al-Zibda, 33, M

Nidal Habib Hana, 36, M

Thafer Mazen al-Shawa, 40, M

Nael Khaled al-Barawi, 23, M

Sami Said Radwan, 41, M

Muayed Taysir al-Khatib, 20, M

Manar Khader Issa, 39, F

Abdulrahman Sbeiti Azzam, 34, M

Mustafa Hassan al-Aabid, 38, M

Rafat Mohammad al-Tanani, 39, M

Rawiya Fathi al-Tanani, 36, M

Suhaib Abdulrahim Ghanem, 25, M

Hashem Mohammed al-Zaghi, 21, M

Naameh Saleh Ayyesh, 47, F

Siham Youssef Ghazara, 66, F

Sabreen Nasser Abu Diaa, 28, F

Shaima Diab Moussa, 21, F

Raed Ibrahim al-Rantisi, 29, M

Nisreen Nasser Abu Qaliq, 26, F

Khuloud Fouad al-Zamli, 27, F

Mohammed Khaled al-Tawashi, 21, M

Hussam Bakr al-Haya, 33, M

Saqr Abdulmajid al-Haya, 27, M

Hadil Mohammed Amn, 19, F

Walaa Mohammed Amn, 25, F

Warda Mohammed Amn, 22, F

Lamia Hassan al-Attar, 27, F

Moussa Ghaleb Madi, 25, M

Fayza Ahmad Salameh, 44, F

Mohammed Ibrahim Amn, 52, M

Mahmoud Mohammed Khaled, 25, M

Ahmad Mohammed al-Najjar, 33, M

Walid Zuheir Abu Shab, 23, M

Ahmed Awad al-Nedir , 37, M

Abdullah Ashraf Jawdeh, 13, M

Youssef Hatem al-Mansi, 23, M

Ahmed Hatem al-Mansi, 35, M

Mohammed Salem Abu Ayesh, 35, M

Saifeddine Abu al-Atta, 19, M

Feryal Mohammed Attallah, 40, F

Adam Mohammed al-Faraoui, 19, M

Said Khaled Abu Ghalyoun, 27, M

Ahmed Iyad Fattouh, 22, M

Tarek Ziad Abu Hmaidan, 20, M

Louai Mohammed Odeh, 55, M

Mohammed Ahmed Abhar , 17, M

Hazem Adel al-Qamaa, 48, M

Zaher Atieh Anbar, 38, M

Khaled Salem al-Masalha, 50 , M

Riham Fawaz al-Kulk, 33, F

Fawaz Ameen al-Kulk, 63, M

Abdelhamid Fawaz Kulk, 23, M

Sameh Fawaz al-Kulk, 29, M

Qusai Sameh al-Kulk, 1, M

Ahmed Shukri al-Qulaq, 16, M

Mohammed Mueen al-Qulaq, 42, M

Ayat Ibrahim al-Qulaq, 19, F

Saadieh Youssef al-Qulaq, 84, F

Taher Shukri al-Qulaq, 24, M

Ezzat Mueen al-Qulaq, 44, M

Zeid Ezzat al-Qulaq, 8, M

Adam Ezzat al-Qulaq, 4, M

Amal Jameel al-Qulaq, 42, F

Duaa Umar al-Qulaq, 39, F

Bahaa Ameen al-Qulaq, 49, F

Ameen Mohammed Hamad al-Qulaq , 90, M

Reem Ahmed Abu al-Auf, 41, F

Sobhiyeh Ismail Abu al-Auf, 73, F

Tawfiq Ismail Abu al-Auf, 80, M

Majdieh Khalil Abu al-Auf, 82, F

Rawan Alaa Abu al-Auf, 18, F

Shaimaa Alaa Abu al-Auf, 21, F

Amir Rami al-Efranji, 9, M

Yazan Rami al-Efranji, 13, M

Rajaa Sobhi al-Efranji , 41, F

Mohammed Aouni al-Zaanin, 26, M

Mohammed Youssef Abdullah, 31, M

Sameh Jihad al-Qadi, 23, M

Tarek Mahmoud al-Qadi, 39, M

Moath Nabil al-Zaanin, 27, M

Hussam Mohammed Abu Harbeed, 37, M

Ahmed Fayez Abu Arafat, 29, M

Youssef Rafiq al-Baz, 13, M

Adeeb Said al-Sourani, 43, M

Ahmed Khalil al-Loh, 24, M

Mohammed Jamal Abu Semaan, 24, M

Mohammed Hassan Abu Semaan, 32, M

Ali Walid Breiss, 30, M

Ziad Kamel Abu Diar, 54, M

Ahmed Ziad Sabah, 29, M

Mohammed Nathir Abu Aoun, 19, M

Israel

Note: Besides those named above, a further six casualties in Israel are still unidentified

Sources: Palestinian Authority Ministry of Health, Times of Israel, Arab48, ABC News. Research by Mohammed al-Hajjar, Shatha Hammad, Chloé Benoist, Huthifa Fayyad and Heba Nasser.

