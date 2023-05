Diese Zivilisation ist geisteskrank   von Caitlin Johnstone

This Civilization Is Mentally Ill: Notes From The Edge Of The Narrative Matrix Listen to a reading of this article (reading by Tim Foley): ❖ It’s time for another US presidential race where populist factions on both sides spend a few months angrily decrying the establishment before voting for candidates in the general election who will fully serve that same establishment.

Diese Zivilisation ist geisteskrank

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

von Caitlin Johnstone



10. Mai 2023

❖

Es ist Zeit für ein weiteres US-Präsidentschaftsrennen, bei dem populistische Fraktionen auf beiden Seiten ein paar Monate damit verbringen, das Establishment wütend zu beschimpfen, bevor sie bei den allgemeinen Wahlen für Kandidaten stimmen, die genau diesem Establishment dienen werden.

Ich denke, das ist jetzt die Norm. Die öffentliche Unzufriedenheit mit dem politischen Status quo in den USA ist inzwischen so groß, dass in jede Präsidentschaftswahl ein neues Feature eingebaut wird: “Hey Kids, ihr könnt euch einen revolutionären Wandel herbeistimmen!”. 2012 war das Ende einer politischen Ära.

❖

Das größte Missverständnis in der Politik ist, dass politische Unterschiede überhaupt eine Bedeutung haben. Alle werden in zwei Mainstream-Fraktionen getrieben, die beide den Interessen der Mächtigen dienen, während die wenigen, die sich nicht treiben lassen, in die politische Ohnmacht gedrängt werden.

Und ich spreche hier natürlich hauptsächlich von der englischsprachigen Welt. Im globalen Süden gibt es eine echte politische Vielfalt von echter Bedeutung und echte Unterschiede zur Status-quo-Politik des zentralisierten US-Imperiums. Aber innerhalb dieses Imperiums sind die politischen Unterschiede tatsächlich illusorisch.

❖

Ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht nicht genug Aufhebens um die Enthüllung von neulich gemacht haben, dass die US-Regierung jetzt so viele Institutionen hat, die sich dem “Wahrnehmungsmanagement” und der Regulierung von “Desinformation” widmen, dass sie eine neue Agentur innerhalb des ODNI geschaffen hat, um sie alle zu beaufsichtigen. Ich meine, jeder hat letztes Jahr viel Lärm um das “Desinformations-Governance-Board” des DHS gemacht, und das zu Recht, aber insgesamt scheint dies eine viel unerhörtere Einmischung der Regierung in die menschliche Kommunikation zu sein.

❖

Das Problem mit dem Widerstand gegen Maßnahmen zur Unterdrückung von Meinungsverschiedenheiten ist, dass er meist nur von denjenigen kommt, gegen die solche Maßnahmen gerichtet sind. Mainstream-Journalisten wissen, dass sie nicht wie Assange inhaftiert werden, weil sie nicht so arbeiten würden wie Assange. Liberale Mainstream-Journalisten wissen, dass sie online nicht zensiert werden können, also bejubeln sie gerne die Online-Zensur.

Maßnahmen, die darauf abzielen, die Berichterstattung zu kontrollieren und abweichende Meinungen zu unterdrücken, richten sich an die Ränder, nicht an die Hauptströmung, denn dort taucht abweichende Meinung von echter Bedeutung immer zuerst auf. Es werden nicht diejenigen sein, die dem politischen Mainstream zugeneigt sind und deren Äußerungen zunehmend an den Rand gedrängt und von Algorithmen und KI versteckt werden, sondern diejenigen, die sich dem politischen Status quo widersetzen. In Zukunft werden nicht diejenigen mit einer Mainstream-Weltanschauung durch Dinge wie technische Überwachung, Polizeiroboter und CBDCs unterdrückt werden, sondern diejenigen, die weit außerhalb des Overton-Fensters der zulässigen Debatte stehen. Der Durchschnittsmensch wird von solchen Maßnahmen nicht betroffen sein, denn in unserer gegenwärtigen gedankengesteuerten Dystopie ist der Durchschnittsmensch gefügig und harmlos.

Das ist der Grund, warum Versuche, eine große Oppositionsbewegung gegen diese totalitären Maßnahmen zu erreichen, in der Regel scheitern, weil nur Menschen am Rande Grund haben, sie zu fürchten. Indem sie den Mainstream-Konsens kontrollieren, eliminieren unsere Machthaber jede sinnvolle Opposition gegen ihre Tyrannei gegenüber den wirklichen Dissidenten, deren Politik im Allgemeinen weit außerhalb dieses Konsenses liegt. Und da nur eine weit verbreitete Opposition des Mainstreams ihnen Grund zur Furcht vor einer öffentlichen Gegenreaktion geben würde, können sie diese Maßnahmen zur Unterdrückung von Dissidenten immer weiter verschärfen.

Ich habe keine wirkliche Lösung für dieses Problem; ich beschäftige mich schon seit Jahren damit und sehe keine einfachen Antworten. Ich stelle es nur in den Raum, damit das Bewusstsein für dieses Problem wächst und wir gemeinsam nach Lösungen suchen können.

❖

Diese Zivilisation ist so geisteskrank, dass man schon für die vernünftigsten und rationalsten Meinungen, die man überhaupt äußern kann, wie ein schwafelnder Irrer behandelt wird. Für etwas so Grundlegendes wie “Die mächtigste Regierung der Welt sollte aufhören, die nukleare Brinkmanship an mehreren Fronten zu verstärken” wird man wie ein Spinner behandelt, obwohl es eigentlich so offensichtlich und vernünftig ist, dass man es nicht einmal sagen muss. So verrückt hat die massenhafte Gehirnwäsche alle gemacht.

❖

Ich werde niemals irgendeine Form des Kapitalismus unterstützen, denn keine Form des Kapitalismus – ob real oder hypothetisch – wird jemals eine Antwort auf die Probleme des Ökozids und der Notwendigkeit, für die Bedürftigen zu sorgen, haben.

Jede auf dem Kapitalismus basierende Lösung, die jemals für diese Probleme vorgeschlagen wurde, ist offensichtlich lächerlich; die Vorstellung, dass die Privatisierung der natürlichen Welt die Ozeane und Regenwälder erhalten kann, ist infantiler Unsinn, der durch die gesamte Menschheitsgeschichte widerlegt ist, ebenso wie die Vorstellung, dass die Bedürftigen allein durch freiwillige Wohltätigkeit versorgt werden können. Kein intellektuell ehrlicher Mensch glaubt das. Kein Ancap, der gründlich genug über Umweltzerstörung und die Versorgung der Bedürftigen nachgedacht hat, glaubt aufrichtig, dass der Kapitalismus diese Probleme lösen kann. Wenn sie ehrlich sind, sagen sie, dass Umweltzerstörung und Hunger notwendige Opfer sind, die für die Freiheiten und Annehmlichkeiten, die sie für sich selbst haben wollen, gebracht werden müssen.

Ich schätze es, wenn ein Rechtsliberaler offen zugibt, dass er mit der Umweltzerstörung und dem Aussterben der schwächsten Mitglieder der Gesellschaft einverstanden ist, anstatt so zu tun, als ob der “freie Markt” diese Probleme lösen könnte, denn dann ist er wenigstens ehrlich, wo er steht.

Und natürlich funktioniert auch das derzeitige westliche Status-quo-Modell des Kapitalismus mit ein wenig staatlicher Wohlfahrt und ein paar oberflächlichen Umweltbeschränkungen nicht, denn wir sind hier. Jede mögliche kapitalistische Denkschule hat es nicht geschafft, eine Lösung für diese Probleme zu finden. Sie können mich anschreien “aber der Kommunismus ist schlecht”, so viel Sie wollen, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die Menschen ums Überleben kämpfen und unsere Biosphäre auf den Kollaps zusteuert, und dass buchstäblich nichts in der kapitalistischen Denkweise auch nur annähernd eine praktikable Lösung für diese Probleme bietet.

Letztendlich werden wir keine Lösung für den Ökozid und die Ausbeutung haben, bis das menschliche Verhalten in großem Maßstab nicht mehr vom Streben nach Profit angetrieben wird, denn Ökozid und Ausbeutung sind profitabel. Wir werden ein anderes Ordnungsprinzip finden müssen, wenn wir auf diesem Planeten überleben wollen.

❖

Verliere nie die Realität aus den Augen, dass, so schlecht die Dinge auch sind, die Tatsache, dass es überhaupt Dinge gibt, weitaus bedeutender ist als jedes unserer mickrigen menschlichen Probleme.

Man kann nicht ständig darüber reden, weil die Leute denken werden, man sei gefühllos gegenüber dem menschlichen Leid und all den Problemen, die wir haben, aber die Wahrheit ist, dass selbst wenn die Dinge zehnmal schlimmer wären als jetzt, es immer noch viel weniger bedeutsam wäre als die Tatsache, dass wir in einer Welt leben und sie wahrnehmen und über sie nachdenken und Ideen über sie austauschen können, anstatt dass überhaupt nichts existiert.

Ja, achten Sie auf unsere Probleme und tun Sie, was Sie können, um sie zu beheben, aber verlieren Sie niemals die Tatsache aus den Augen, dass wir inmitten eines ununterbrochenen Wunders von unergründlicher Schönheit leben und dass wir selbst untrennbar mit diesem großen Wunder verbunden sind. Wenn Sie sich nur auf Gedanken über unsere Probleme fixieren, werden Sie verbittert und unwirksam im Kampf gegen die Ungerechtigkeit, und was noch wichtiger ist, Sie werden Ihre Zeit hier verschwendet haben, weil Sie das Wunder eines menschlichen Lebens auf diesem erstaunlichen Planeten nicht zu schätzen wissen. Übersetzt mit Deepl.com

__________________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, sollten Sie ihn mit anderen teilen, etwas Geld auf mein Trinkgeldkonto auf Patreon, Paypal oder Substack werfen, eine Ausgabe meines monatlichen Magazins kaufen und mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube folgen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, damit du über alles, was ich veröffentliche, per E-Mail informiert wirst. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …