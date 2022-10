Ukraine War: Climbing the Escalation Ladder to Oblivion – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.

Ukraine-Krieg: Auf der Eskalationsleiter in die Vergessenheit



Diplomatie verschmähen, den Sieg suchen



Von Prof. Richard Falk

27. Oktober 2022

***

Seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges am 24. Februar 2022 besteht die Antwort der NATO, die hauptsächlich von den USA formuliert und materiell umgesetzt wurde, darin, Unmengen von Öl in die Flammen des Konflikts zu gießen, wodurch das Ausmaß der Gewalt und des menschlichen Leids vergrößert und das Risiko eines katastrophalen Ausgangs gefährlich erhöht wurde.

Washington mobilisierte nicht nur die Welt, um Russlands “Aggression” anzuprangern, sondern lieferte den Ukrainern in großen Mengen moderne Waffen, um sich dem russischen Angriff zu widersetzen, und tat in der UNO und anderswo alles in seiner Macht Stehende, um eine russlandfeindliche Strafkoalition aufzubauen, und verband dies mit einer Vielzahl von Sanktionen und der Dämonisierung Putins als notorischem Kriegsverbrecher, der nicht regierungsfähig ist. Diese Perspektive der Staatspropaganda wurde durch einen selbstzensierenden westlichen Medienfilter, der die Schrecken des Krieges, die die ukrainische Zivilbevölkerung erlebte, täglich anschaulich darstellte, und durch einen neu entstandenen westlich orientierten Enthusiasmus für den Internationalen Strafgerichtshof, der so viele Beweise wie möglich für russische Kriegsverbrechen zusammenträgt, getreu vermittelt.

Eine solche Haltung stand im Widerspruch zu ihrem heftigen Widerstand in der Vergangenheit gegen die Bemühungen des IStGH, Beweise für eine Untersuchung von Kriegsverbrechen von Nichtunterzeichnern im Zusammenhang mit der Rolle der USA in Afghanistan oder Israels Rolle im besetzten Palästina zu sammeln. Bis zu einem gewissen Grad war eine solche Einseitigkeit der Darstellung zu erwarten, aber ihre Intensität in Bezug auf die Ukraine war gefährlich unverantwortlich und dilettantisch im Hinblick auf die umfassenderen menschlichen Interessen, die auf dem Spiel stehen, und im tiefsten Sinne auf das Wohlergehen der Ukraine und ihrer Bevölkerung.

Selbst Stephen Walt, ein einflussreicher Kommentator der US-Außenpolitik, der ein umsichtiger Kritiker des Versäumnisses Bidens ist, sein Bestes zu tun, um die blutige Auseinandersetzung in der Ukraine vom Schlachtfeld in diplomatische Gefilde zu verlagern, stimmt dennoch in den kriegstreiberischen Chor ein, indem er irreführenderweise und ohne Einschränkung behauptet, dass “Russlands Invasion in der Ukraine illegal, unmoralisch und nicht zu rechtfertigen ist.” (Walt, “Why Washington Should Take Russian Nuclear Threats Serious”, Foreign Policy, 5. Mai 2022) Nicht, dass eine solche Charakterisierung falsch wäre, aber wenn sie nicht durch Erklärungen zum Kontext abgeschwächt wird, verleiht sie der kriegsorientierten, selbstgerechten Mentalität der Präsidentschaft Bidens Glaubwürdigkeit. Vielleicht haben Walt und andere mit ähnlicher Überzeugung diese Haltung eingenommen, indem sie sich auf die öffentliche Darstellung der Ukraine-Krise eingelassen haben, um einen faustischen Handel einzugehen und sich einen Platz am Tisch zu sichern, damit ihre Botschaft der Vorsicht wirksam vermittelt werden kann.

Auch wenn man argumentieren kann, dass Russland/Putin einen unrechtmäßigen, unmoralischen und ungerechtfertigten Krieg begonnen haben, ist der Kontext wichtig, um den Frieden wiederherzustellen und eine Katastrophe zu vermeiden. Zum einen kann der russische Angriff all das sein, was man ihm vorwirft, und dennoch Teil eines geopolitischen Verhaltensmusters sein, das die USA selbst in einer Reihe von Kriegen etabliert haben, angefangen mit dem Vietnamkrieg und insbesondere in jüngerer Zeit mit dem Kosovo-Krieg, dem Afghanistan-Krieg und dem Irak-Krieg. Keiner dieser Kriege war rechtmäßig, moralisch vertretbar oder zu rechtfertigen, obwohl jeder einzelne eine geopolitische Begründung hatte, die sie für die außenpolitischen Eliten der USA und ihre engsten Bündnispartner überzeugend machte. Natürlich ergibt zweimal Unrecht kein Recht, aber in einer Welt, in der geopolitische Akteure eine Lizenz zur Verfolgung ihrer strategischen Interessen genießen, ist es objektiv nicht vertretbar, Russland so selbstgerecht zu verurteilen, ohne zu berücksichtigen, was die USA seit mehreren Jahrzehnten in der ganzen Welt tun.

In einem einigermaßen einsichtigen Frustrationsanfall erklärte George W. Bush, nachdem es ihm 2003 nicht gelungen war, die Genehmigung des UN-Sicherheitsrats für den Einsatz regimewechselnder Gewalt gegen den Irak zu erhalten, dass die UNO ihre “Relevanz” verlieren würde, wenn sie sich dem amerikanischen imperialen Aktionsplan nicht anschlösse, und das tat sie auch. Die Unklarheit in Bezug auf das Völkerrecht ergibt sich aus der Zweideutigkeit der UN-Charta selbst, in der behauptet wird, dass alle nicht zur Verteidigung dienenden Gewaltanwendungen verboten sind, eine Position, die durch das geänderte Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs noch verstärkt wird, indem “Aggression” als Verbrechen gegen den Frieden erklärt wird, während gleichzeitig ein Vetorecht eingeräumt wird.

Wie lässt sich dieses Vetorecht der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, das dazu führt, dass jede Entscheidung, die ihren strategischen Interessen zuwiderläuft, verhindert wird, mit dem Verbot der Aggression vereinbaren?

Ein solches Ausnahmerecht wird durch die Erfahrung des internationalen Strafrechts ergänzt, das von Nürnberg bis heute dominante geopolitische Akteure von der Rechenschaftspflicht befreit, selbst für so unglaubliche Taten wie den Abwurf von Atombomben auf überwiegend zivile Ziele am Ende des Zweiten Weltkriegs.

Diese Grauzone zwischen Recht und Macht wird noch verstärkt durch die Existenz von Einflusssphären, die von geopolitischen Akteuren beansprucht und beherrscht werden und die, wenn sie territorial nahe liegen und als solche gekennzeichnet sind, von den Gegnern tendenziell respektiert werden. Diese kompromittierte Souveränität dieser Grenzländer ist bezeichnend für die gegenseitige Toleranz, die während des Kalten Krieges bei der Teilung Europas an den Tag gelegt wurde und die selbst angesichts “unrechtmäßiger” gewaltsamer Interventionen Nachsicht zeigte. In diesem Sinne befindet sich die Ukraine in der wenig beneidenswerten Lage Mexikos. Vor langer Zeit erklärte der große mexikanische Kulturschaffende Octavio Paz die Tragödie seines Landes, “so weit von Gott entfernt und so nah an den Vereinigten Staaten zu sein”.

Diese Überlegungen werden hier nicht angeführt, um Russland zu verteidigen, geschweige denn zu entlasten, sondern um zu zeigen, dass der Weltordnungskontext des Ukraine-Krieges in Bezug auf die normative Autorität äußerst problematisch ist, vor allem, wenn er in einer derart parteiischen Weise angeführt wird. In den heutigen geopolitischen Beziehungen, die sich von den normalen zwischenstaatlichen oder internationalen Beziehungen unterscheiden, treten Präzedenzfälle an die Stelle von Normen und regelbestimmtem Verhalten. Antony Blinken hat das Wasser des internationalen Diskurses getrübt, indem er fälschlicherweise behauptete, dass die USA, im Gegensatz zu ihren Gegnern China und Russland, in Bezug auf Frieden und Sicherheit ebenso auf regelkonformes Verhalten achten wie “normale Staaten”.

Am 27. April 1999 wurde das Haus von Milić in Surdulica, Serbien, im Zuge der zivilen Bombardierung durch die NATO von einem Geschoss getroffen und die gesamte Familie getötet: Milorad (15 Jahre), Stamenka (65), Aleksandar (35), Miljana (14), Vladimir (11), Vesna (35) und drei weitere Nachbarn, die im Haus Schutz suchten, wurden ebenfalls getötet.

In diesem Sinne ist es angebracht, auf den eindeutig rechtswidrigen Krieg der NATO von 1999 zurückzublicken, der Serbien zersplitterte, indem er dem Kosovo politische Unabhängigkeit und territoriale Souveränität gewährte, bevor er die russische Annexion von vier Teilen der Ostukraine nach zugegebenermaßen zweifelhaften Referenden unkritisch verurteilte. Auch hier ist es wichtig anzuerkennen, dass es Fälle geben mag, in denen die Zersplitterung bestehender Staaten aus humanitären Gründen gerechtfertigt ist, und andere, in denen dies nicht der Fall ist. Aber zu behaupten, dass Russland in einem Kontext, in dem die Macht das Verhalten und die politischen Ergebnisse in ähnlichen Fällen geprägt hat, die Grenzen des Rechts überschritten hat, bereitet die Öffentlichkeit auf einen größeren Krieg vor, anstatt sie dazu zu bringen, einen diplomatischen Kompromiss zu suchen und pragmatisch dafür offen zu sein.

Dieses kontextbezogene Verständnis des Ukraine-Krieges ist meiner Meinung nach von großer Bedeutung, da es dazu führt, dass die derzeitige Mode, rechtliche, moralische und politische Argumente für eine Verurteilung anzubringen, davon ablenkt, eine ansonsten rationale, umsichtige und pragmatische Vorgehensweise zu verfolgen, die von Anfang an alle Bemühungen um einen sofortigen Waffenstillstand und anschließende Verhandlungen mit dem Ziel einer dauerhaften politischen Vereinbarung nicht nur zwischen Russland und der Ukraine, sondern auch zwischen der NATO und den USA und Russland nachdrücklich unterstützt hat. Dass die US-Regierung bis heute kein Interesse, geschweige denn ein Engagement für die Beendigung des Tötens und die Förderung der Diplomatie gezeigt hat, obwohl die Kosten und Risiken eines anhaltenden Krieges in der Ukraine immer mehr zunehmen, sollte das Gewissen aller friedlich gesinnten Menschen und Patrioten der Menschheit schockieren.

Darüber hinaus haben viele schwache Gesellschaften in der ganzen Welt katastrophale Kosten zu tragen, die sich aus den Auswirkungen der antirussischen Sanktionen und deren Folgen für die Versorgung mit Lebensmitteln und Energie sowie die Preisgestaltung ergeben. Diese beklagenswerte Situation, die sich mit der Verlängerung und Verschärfung des Krieges wahrscheinlich noch verschlimmern wird, bringt nun auch das wachsende Risiko des Einsatzes von Atomwaffen näher an die Realität heran, da Putins Alternativen sich darauf beschränken könnten, seine Niederlage einzugestehen oder persönlich von der Macht zu fallen. Während Biden kein bisschen von seinem aggressiven Ansatz abrückt, um die ukrainischen Siegesambitionen durchzusetzen, räumt er selbst ein, dass jeder Einsatz auch nur einer taktischen Atomwaffe in der Ukraine mit ziemlicher Sicherheit zu einem Armageddon führen würde. Diese doppelte Einschätzung (eine Kombination aus Eskalation des Krieges und der Angst, wohin er führen könnte) scheint eher eine Umarmung des geopolitischen Wahnsinns zu sein als eine Anerkennung der düsteren Realitäten, die auf dem Spiel stehen.

Wie immer sprechen Taten lauter als Worte. Blinken, der mit dem zunehmenden Ruf der Öffentlichkeit nach Verhandlungen konfrontiert ist, reagiert mit seinen üblichen unbedarften Ausflüchten. In diesem Fall behauptet er, dass die Ukraine als Opfer der russischen Aggression allein das Recht hat, eine diplomatische Lösung anzustreben, und dass die USA weiterhin die maximalen Kriegsziele der Ukraine unterstützen werden, einschließlich ihrer Ausweitung auf die Krim, die seit 2014 zu Russland gehört.

Der Kontext ist auch in Bezug auf die Kriegsführung von Bedeutung. Die große Eskalation innerhalb eines Monats war die Sabotage der Nord-Stream-Gaspipeline nach Europa, die Blinken wiederum als “eine enorme Chance” bezeichnete, um Russland zu schwächen und eine größere Energieunabhängigkeit Europas zu erreichen. Eine solche Operation, die anfangs unplausibel Russland zugeschrieben wurde, wird später mehr oder weniger als Teil der Ausweitung des Krieges durch den Rückgriff auf “terroristische” Kampftaktiken anerkannt.

Jüngster Ausdruck ist der Selbstmordanschlag auf die strategisch wichtige Brücke von Kertsch am 7. Oktober, die die Krim mit Russland verbindet, eine wichtige infrastrukturelle Errungenschaft der Putin-Ära der russischen Führung und Nachschublinie für die russischen Truppen im Süden der Ukraine. Diese Operationen tragen die Handschrift der CIA und scheinen die ukrainische Entschlossenheit zu einem entscheidenden Sieg zu ermutigen und Putin unmissverständlich zu signalisieren, dass die USA für eine verantwortungsvolle Geopolitik des Kompromisses weiterhin nicht empfänglich sind. Die Wut der USA auf Saudi-Arabien wegen der Drosselung seiner Ölproduktion ist ein weiteres Zeichen für das Engagement für ein Sieges-Szenario in der Ukraine und eine Reaktion auf den saudischen Widerstand gegen die hegemoniale Geopolitik der USA. Angesichts solcher Provokationen ist es kaum verwunderlich, wenngleich höchst unrechtmäßig und unmoralisch, dass Russland Vergeltung übt, indem es seine Version von “Schock und Ehrfurcht” auf die zivilen Zentren von zehn ukrainischen Städten loslässt. Das ist die bösartige Eskalation!

Im Hintergrund steht immer der geopolitische Opportunismus Washingtons, der auf Kosten der Ukraine und der ganzen Welt versucht, Russland zu besiegen und China davon abzuhalten, die hegemoniale Unipolarität, die nach dem Zerfall der Sowjetunion 1992 erreicht wurde, in Frage zu stellen. Allein diese enorme Investition in seine militaristische Identität als einziger “globaler Staat” erklärt diesen Cowboy-Ansatz zur Übernahme nuklearer Risiken und die zig Milliarden, die für die Ermächtigung der Ukraine ausgegeben wurden.

Ein solch tragisches politisches Drama entfaltet sich, während die Völker der Welt und ihre Regierungen zusammen mit den Vereinten Nationen diesem schrecklichen Schauspiel zusehen, scheinbar hilflose Zeugen nicht nur des Gemetzels, sondern auch ihres eigenen nationalen Schicksals.

