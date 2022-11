Konnte man etwas anderes erwarten? Wohl kaum! Unter dieser Selenskyj Regierung musste es so kommen! Demnächst also kommen die Unflätigkeiten aus Kiew, nicht mehr aus Berlin Evelyn Hecht-Galinski

Doch kein Karriereknick: Andrei Melnyk wird stellvertretender Außenminister Kiew hat seinen berüchtigten ehemaligen Botschafter in Berlin, Andrei Melnyk, zum stellvertretenden Außenminister der Ukraine ernannt. Melnyk fiel in seiner Zeit in Berlin vor allem durch seine unflätigen Tweets in Richtung deutscher Politiker auf.

Doch kein Karriereknick: Andrei Melnyk wird stellvertretender Außenminister

Kiew hat seinen berüchtigten ehemaligen Botschafter in Berlin, Andrei Melnyk, zum stellvertretenden Außenminister der Ukraine ernannt. Melnyk fiel in seiner Zeit in Berlin vor allem durch seine unflätigen Tweets in Richtung deutscher Politiker auf.

Quelle: www.globallookpress.com © Michael Kappeler/dpa

Die ukrainische Regierung hat ihren ehemaligen Botschafter in Deutschland, Andrei Melnyk, zum stellvertretenden Außenminister befördert, wie ein Regierungsvertreter am vergangenen Freitag mitgeteilt hatte. “Das Ministerkabinett hat Andrei Melnyk zum stellvertretenden Außenminister ernannt”, gab Taras Melnitschuk, der parlamentarische Sprecher der Regierung, in einem Post auf seinem Telegram-Kanal bekannt. Meinung Der “nette” Herr Makejew – Kiews neuer Botschafter umgarnt Deutschland und steckt voller Russenhass Die Ernennung geschah trotz des Rufes des ehemaligen Gesandten, Politiker und Beamte in Berlin regelmäßig zu beleidigen – auch noch nach seiner Rückkehr nach Kiew. Er löste zudem einen Skandal aus, als er Stepan Bandera, einen ukrainischen Ultranationalisten und Massenmörder, der während des Zweiten Weltkriegs mit den Nazis kollaboriert hatte – in einem Interview mit dem deutschen Journalisten Tilo Jung verteidigte und mit Robin Hood verglich und sich weigerte, Bandera einen Kriegsverbrecher zu nennen. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij berief den umstrittenen Botschafter bereits im Juli nach Kiew zurück, etwa einen Monat, nachdem er wegen seiner Äußerungen über Bandera untragbar geworden war. Die Äußerungen von Melnyk sorgten damals in Deutschland, Polen und Israel für Empörung, wodurch sich das ukrainische Außenministerium zum Eingreifen veranlasst sah. Der umstrittene Diplomat blieb bis zum Beginn des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine Ende Februar relativ unauffällig, machte dann aber erneut Schlagzeilen mit seinen verbalen Attacken auf die Bundesregierung wegen ihrer angeblichen Zurückhaltung bei der Militärhilfe für die Ukraine. Er bezeichnete Bundeskanzler Olaf Scholz als “beleidigte Leberwurst” wegen seiner zögerlichen Bereitschaft, Kiew im Frühjahr einen Besuch abzustatten. Trotz seiner Rückberufung übte der Diplomat noch bis zu seiner Abreise aus Deutschland Mitte Oktober, die Aufgaben eines Gesandten aus. Die Rückberufung beeinflusste sein Auftreten in keiner Weise, da er weiterhin deutsche Politiker beleidigte und der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel sogar vorwarf, eine “grenzwertige Besessenheit von Russland” zu haben. Berlin hat nie offiziell auf die Entgleisungen des ehemaligen Botschafters reagiert. Mehr zum Thema – Melnyk geht – schade, dass er seine Freunde nicht mitnimmt

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...