Donbass: The War on Remembrance – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.



Die ukrainische Armee will nicht nur die prorussischen Kräfte in der Ostukraine vernichten, sondern auch die heldenhafte Geschichte der Region auslöschen, die dem Angriff der Nazis im Zweiten Weltkrieg widerstanden hat.

Donbass: Der Krieg gegen das Gedenken

Von Arnaud Develay

Global Research

3. Januar 2023

CovertAction Magazin

Wir hatten gerade die Nachricht erhalten, dass ein weiterer Beschuss stattgefunden hatte.

Die Schule, die wir gerade verlassen hatten, war in den Morgenstunden zum x-ten Mal von einer 155-mm-Rakete der NATO getroffen worden. Die Fensterrahmen waren fast vollständig mit Holzplatten verkleidet, die von dem geradezu verzweifelten Bestreben des von der NATO unterstützten Kiewer Regimes zeugten, nicht nur die Schwächsten ins Visier zu nehmen, sondern auch die Weitergabe der Erinnerung zu unterbinden, um die Zukunft auszulöschen.

Wir fuhren zum Ort des Bombardements, um zu erfahren, dass das Ziel dieses Mal das Fußballstadion war, was uns an die täglichen Qualen erinnert, die die Bevölkerung von Donezk in den letzten neun Jahren erdulden musste.

Dieses hochmoderne Stadion, die Donbas-Arena, war seit seiner Einweihung im Jahr 2009 die Heimat der Fußballmannschaft von Schachtar Donezk (Donezker Bergarbeiter).

Es stand für die pulsierende Wirtschaft der Region und ihre damalige Attraktivität für ausländische Investoren. (Das Gebäude wurde von einem türkischen Konsortium gebaut und vorzeitig fertiggestellt, und sein architektonischer Stil wurde von einem berühmten britischen Designer entworfen). Die DONBAS ARENA wurde ausgewählt, um einige Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2012 auszutragen, darunter das Halbfinalspiel des späteren Weltmeisters Spanien.

Ein Bild mit Rasen, im Freien Beschreibung automatisch generiert

Was mir bei meiner Ankunft sofort auffiel, war die Tatsache, dass es direkt neben dem Kriegsdenkmal der Stadt im Lenin-Komsomol-Park errichtet wurde.

Die 18 Meter hohe Skulptur zeigt einen Soldaten und einen Bergarbeiter (Donezk hieß zu Sowjetzeiten Stalino, und als Symbol für den damals florierenden Bergbau wurde “Stalino” zur Partnerstadt von Pittsburgh, Pennsylvania, ernannt), die gemeinsam ein Schwert halten, dessen Schneide fest in den Boden gedrückt ist.

Am Fuße der Statue befindet sich der Eingang zu einem Museum mit einer ewigen Flamme.

Das Denkmal ist dem “Gedenken an alle militärischen Einheiten und Formationen gewidmet, die den Donbas während des Großen Vaterländischen Krieges befreit haben.”

Ein Bild mit Gras, Himmel, im Freien, Feld Beschreibung automatisch generiert

Foto mit freundlicher Genehmigung von Arnaud Develay

Der Kontrast zwischen der Ernsthaftigkeit, die von diesem Ort ausgeht, und dem Konsumismus, den fast heidnischen Ritualen, die das nur einen Steinwurf entfernte Stadion symbolisiert, verdeutlicht den Kampf, der in diesem Teil der Welt gegen die ungelenken Kräfte des Materialismus geführt wird.

Ein Bild mit Text, Himmel, Outdoor Beschreibung automatisch generiert

Der Geldkult und die kurzlebige Befriedigung, die die Unterstützung von Fußballmannschaften mit sich bringt, stehen in krassem Gegensatz zu der zeitlosen Nüchternheit und dem würdevollen Unterton, der von der Stätte ausgeht, an der die Namen Tausender von Märtyrern für immer in dunklen Granit gemeißelt sind.

Im Hintergrund dröhnt sporadisch das Donnern der Artillerie in den grauen Himmel, als wolle es den Besucher daran erinnern, dass der Krieg noch andauert und sein Ausgang ungewiss ist.

Dieser Zwiespalt zieht sich durch den gesamten Donbass.

Anschließend fuhren wir an einen Ort, an dem der gegenwärtige Krieg möglicherweise ganz anders verlaufen wäre, wenn nicht einige wenige Soldaten im Jahr 2014 gegen unglaubliche Widerstände das Blatt gewendet hätten.

Als ein Ort, an dem die Kräfte des Nihilismus auch versuchten, die Erinnerung an diejenigen auszulöschen, die bei der Befreiung der Region ihr Leben gelassen hatten, war Saur-Mogila “der Brennpunkt heftiger Kämpfe, als es den sowjetischen Truppen im August 1943 gelang, die Kontrolle über die Höhe von den deutschen Truppen zurückzuerobern. Im Jahr 1963 wurde auf dem Gipfel des Hügels ein Gedenkkomplex zu Ehren der gefallenen Soldaten eingeweiht, der einen Obelisken mit der aus Stahl und Beton gefertigten Statue eines sowjetischen Soldaten, vier aus Stahl und Beton gefertigte Skulpturen entlang des Hangs, der zum Obelisken hinaufführt (die jeweils an die an der Schlacht beteiligten Infanteristen, Panzerfahrer, Artilleristen und Flieger erinnern), sowie Mauern mit den Namen der in der Schlacht gefallenen Soldaten umfasst”[1].

Foto mit freundlicher Genehmigung von Arnaud Develay

Im Mai 2014 startete die Kiewer Junta einen massiven Militärangriff auf diesen strategisch wichtigen Hügel. Sie begannen mit der Bombardierung von Kriegsdenkmälern aus dem Zweiten Weltkrieg. Einigen Freiwilligen der DVR gelang es, die Offensive einzudämmen, indem sie ihre Artilleristen aufforderten, auf ihre eigenen Koordinaten zu zielen, um dem Feind große Verluste zuzufügen.

Mit dieser Taktik gelang es, der Republik Donezk Zeit zu verschaffen, sich so zu mobilisieren, dass sie überleben konnte, um den Kampf zu verlängern. “Alec”, einer dieser Helden, war bei uns und erzählte uns von der Heftigkeit der Kämpfe. Er trat mit 48 Jahren in die Reihen der Freiwilligen ein. Heute ist er 57 Jahre alt. Er sagt aus, dass er im Eifer des Gefechts seine Kommandeure aufforderte, “die Deutschen zu bombardieren”.

Der ehemalige SBU-Agent Vassili Prozorov hat den Krieg um die Kontrolle der Geschichte, der in der Ukraine seit mindestens 20 Jahren tobt, perfekt eingefangen. In seinem Dokumentarfilm “Culturocide” erinnert er detailliert daran, wie die Schulbücher in den Städten der Lugansker und Donezker Republik darauf abzielten, den Kindern eine Gehirnwäsche mit grober russophober Propaganda und einer erfundenen Geschichte der Ukraine zu verpassen, die auf einer als “integraler Nationalismus”[2] bekannten Ideologie beruhte.

Oleksii Arestovych, ein ehemaliger Geheimdienstoffizier, der jetzt als Berater des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky tätig ist, erklärte einmal, dass “die nationale Geschichte der Ukraine auf einer Lüge beruht, die wir uns selbst und anderen erzählen, denn wenn die Wahrheit ans Licht käme, würde das Land aufhören zu existieren.”[3]

Dies sind die Ziele der militärischen Sonderoperation.

Hinweis an die Leser: Bitte klicken Sie auf die obigen Schaltflächen zum Teilen. Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegram-Kanal. Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research weiter zu veröffentlichen und zu teilen. Übersetzt mit Deepl.com

Arnaud Develay ist ein internationaler Anwalt und war zusammen mit dem ehemaligen US-Generalstaatsanwalt Ramsey Clark an der Verteidigung des ehemaligen Präsidenten Saddam Hussein beteiligt. Im Zuge des Caesar Acts dokumentierte er das illegale Sanktionsregime gegen Syrien, während er in Damaskus lebte. Arnaud lebt jetzt in Moskau und ist unter international.lawyer75@yahoo.com zu erreichen.

Anmerkungen

Donbas strategic offensive (August 1943) – Wikipedia Donbas strategic offensive Part of The Eastern Front of World War II Map of the Donbas offensive (in German) Date 13 August 1943 – 22 September 1943(1 month, 1 week and 2 days) Location Result Soviet victory Belligerents Soviet Union Germany Commanders and leaders Fyodor Tolbukhin Rodion Malinovsky Erich von

culturocide, you tube – Yahoo Video Search Results Turning SafeSearch off may result in the display of Web, Video and Image search results of a mature or sexually explicit nature. By clicking “I Accept,” you certify that you are at least 18 years old and agree to the Terms of Service. Learn more about protecting children online





Abgebildet: Denkmal des Zweiten Weltkriegs in Saur-Mogila. (Quelle: Foto mit freundlicher Genehmigung von Arnaud Develay)

Die Originalquelle für diesen Artikel ist das CovertAction Magazine

Urheberrecht © Arnaud Develay, CovertAction Magazine, 2023.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...