Du bist nicht defizitär, du wirst nur von Arschlöchern regiert

von Caitlin Johnstone

30. April 2023

Stress, Angstzustände und Depressionen nehmen zu, und das schon seit Jahren. Studien haben herausgefunden, dass der Anstieg der Lebenshaltungskosten viel mit dieser Verschlechterung der psychischen Gesundheit zu tun hat, während andere dies mit der weit verbreiteten Nutzung sozialer Medien in Verbindung bringen, und die finanziellen und sozialen Stressfaktoren, die sich aus den staatlichen Kovid-Beschränkungen ergeben, haben sicherlich nicht geholfen.

Was niemand zu untersuchen scheint, ist die Möglichkeit, dass all diese psychischen Probleme etwas mit der Tatsache zu tun haben, dass wir von Tyrannen regiert werden, die die Arbeiterklasse immer härter auspressen, während sie den Verstand der Menschen ständig mit massenhaften Psyops unter Druck setzen.

William Gibson sagte: “Bevor du dich mit Depressionen oder geringem Selbstwertgefühl diagnostizierst, vergewissere dich zuerst, dass du nicht nur von Arschlöchern umgeben bist.” Ich habe festgestellt, dass viele der Probleme, die ich zuvor auf Fehler in mir selbst und notwendige Schwierigkeiten, die in der Natur des menschlichen Lebens liegen, zurückgeführt hatte, schnell aus meinem Leben verschwanden, als auch die Arschlöcher verschwanden.

Aber noch lohnender als der Hinweis darauf, dass viele Ihrer vermeintlichen psychischen Probleme eher damit zu tun haben, dass Sie von Arschlöchern umgeben sind, ist es, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass Sie in Wirklichkeit von Arschlöchern regiert werden. Von Tyrannen, die gewöhnlichen Menschen das Leben unnötig schwer machen und sie psychologisch missbrauchen, damit sie ihre Situation für normal und angemessen halten.

Ein beliebter sozialistischer YouTuber namens Second Thought hat ein gutes neues Video mit dem Titel “You’re Not Immune To Propaganda” veröffentlicht, das das Thema aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Second Thought betont die alltägliche Natur der Propaganda in unserer Gesellschaft im Gegensatz zu den glänzenderen, bekannteren Fällen ihres Einsatzes, wie z.B. die Herstellung der Zustimmung zur Irak-Invasion; die Art und Weise, wie sie unser Verständnis davon, wer wir sind und was unsere Werte sein sollten, manipuliert, so dass wir unsere Kämpfe auf uns selbst schieben, anstatt auf die neoliberalen Systeme der Unterdrückung, die den Geist der Menschen in der gesamten westlichen Zivilisation zerschlagen.

Denken Sie darüber nach, welche Folgen es für die psychische Gesundheit hat, wenn Sie ständig mit der Botschaft bombardiert werden, dass Sie wie eine Maschine arbeiten müssen, und zwar unter den Bedingungen, die Ihr Arbeitgeber für angemessen hält, und für die Entlohnung, die er für angemessen hält, und dass das Problem bei Ihnen liegt, wenn Sie in dieser seelisch zermürbenden Umgebung nicht gedeihen können, und nicht bei dem System, das eine solche ausbeuterische Beziehung ermöglicht. Dann sollten Sie die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass genau das geschieht.

Diese ununterbrochene Propaganda wird noch verstärkt durch den Irrtum der gerechten Welt, eine kognitive Verzerrung, die die Menschen zu der falschen Annahme veranlasst, dass, wenn jemandem etwas Schlimmes widerfährt, er es verdient hat. Diese häufige Störung des menschlichen Denkens entsteht durch das Bedürfnis der Menschen, das Gefühl zu haben, dass sie die Kontrolle über ihr Leben haben. Dieses Gefühl der Kontrolle erhalten sie, indem sie den Irrglauben vertreten, dass ihnen niemals etwas Schlimmes zustoßen wird, solange die Menschen immer vernünftige Entscheidungen treffen. Wie mich ein Twitter-Follower namens Joe Ligato kürzlich darauf hinwies, würde dieser Trugschluss dazu führen, dass die Menschen sich selbst die Schuld für Probleme in ihrem Leben geben, die in Wirklichkeit durch ausbeuterische Systeme verursacht werden.

Manche Leute fragen sich, warum die psychische Gesundheit so schlecht ist, während ich mich wundere, dass sie nicht viel schlimmer ist. Es ist eigentlich erstaunlich, dass überhaupt jemand in einer Zivilisation funktioniert, die von Ausbeutern und Missbrauchern beherrscht wird, die die Welt durch massenhafte psychologische Manipulation beherrschen. Es ist ein Beweis für die menschliche Widerstandsfähigkeit, dass überhaupt jemand zurechnungsfähig ist. Wenn der Verstand eines jeden Menschen ständig mit Botschaften überschüttet wird, dass man unzulänglich ist, wenn man in unserem Unterdrückungssystem nicht gedeihen kann, dass man fehlerhaft ist, wenn man nicht auf eine bestimmte Art und Weise aussieht, denkt und handelt, dass Armut normal ist und militärische Massenmorde akzeptabel sind, ist es ein Wunder, dass wir nicht alle durchdrehen.

Wenn das Bewusstsein jedes Einzelnen ständig verzerrt und verdreht wird, um den Plänen der Mächtigen zu entsprechen und uns alle dazu zu bringen, so zu denken, zu sprechen, zu arbeiten, einzukaufen und zu wählen, wie es ihren Interessen entspricht, ist es erstaunlich, dass wir nicht mehr Selbstmorde, mehr Massenerschießungen, mehr Drogenmissbrauch, mehr klinische Depressionen und Angstzustände erleben. In einer totalitären Dystopie, die durch massenhaften psychologischen Missbrauch zusammengehalten wird, ist es völlig verständlich, dass die Menschen von Verzweiflung, Entfremdung, Depression und Angst überwältigt werden.



Alles erscheint unecht, bedeutungslos und unnötig schwierig, weil es so ist. Das ist keine Aussage über die menschliche Natur oder das Leben, wie es von Natur aus existiert, sondern eine Aussage über die künstlich konstruierten Systeme, in denen wir derzeit leben. Systeme, die von Menschen aufgebaut wurden und von Menschen aufrechterhalten werden. Systeme, die auch von Menschen verändert und umstrukturiert werden können.

In der Zwischenzeit seien Sie bitte sanft zu sich selbst. Wenn Sie sich abmühen, um über die Runden zu kommen, sollten Sie sich nicht noch mehr Probleme aufhalsen, indem Sie sich selbst deswegen fertig machen. Wenn Sie sich unzulänglich fühlen, weil Sie den Maßstäben, die Sie an Erfolg und Wertigkeit anlegen, nicht gerecht werden können, nehmen Sie sich vielleicht etwas Zeit, um zu überlegen, wem diese Maßstäbe zugute kommen könnten. Wenn es sich um die Art von Maßstäben handelt, die dazu beitragen, die Bevölkerung zu produktiven Zahnrädern der kapitalistischen Maschinerie zu machen, sind sie wahrscheinlich nicht der beste Maßstab, um Ihren Erfolg als Person zu messen.

Es gibt keinen wirklichen Grund, warum das Leben so schwierig sein muss. Es gibt keinen Grund, warum wir nicht für alle sorgen können, während der technologische Fortschritt uns allen immer mehr freie Zeit verschafft. Es gibt keinen Grund, warum wir nicht lernen können, in Zusammenarbeit miteinander und mit unserem Ökosystem zu leben, anstatt im Wettbewerb um den Nutzen einiger weniger Missbraucher an der Spitze. Es müssen nur genug von uns beschließen, dass wir das nicht mehr hinnehmen wollen.

Die Zeiten sind hart, und sie werden noch härter, aber wir können das Ruder herumreißen. Bitte seien Sie in der Zwischenzeit freundlich zu sich selbst. Übersetzt mit Deepl.com

