https://www.middleeasteye.net/news/al-aqsa-dozens-injured-israeli-and-settlers-break-mosqueAl-Aqsa

Dutzende Verletzte bei Einbruch israelischer Streiträfte und Siedler in Moschee



Polizisten feuerten Betäubungsgranaten und Tränengaskanister auf die Gläubigen und zwangen viele von ihnen aus der heiligen Stätte

Viele Gläubige wurden während der Razzia am frühen Sonntag verhaftet (MEE)

Von MEE-Mitarbeitern

18. Juli 2021

Dutzende von Siedlern, die von israelischen Streitkräften unterstützt wurden, sind am Sonntagmorgen in die Innenhöfe der al-Aqsa-Moschee eingedrungen, haben Dutzende von Gläubigen verletzt und mehrere andere festgenommen.

Zeugen berichteten der offiziellen palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa, dass Dutzende von israelischen Polizisten durch das Kettentor und das marokkanische Tor in die Moschee eindrangen, bevor sie die Gebetsteilnehmer angriffen, um Platz für den Einzug von Hunderten von Siedlern zu machen.

Die Beamten feuerten Betäubungsgranaten und Tränengaskanister auf die Gläubigen und zwangen viele von ihnen aus der heiligen Stätte.

Wafa sagte, dass die Polizei das südliche Hauptgebäude der Moschee abriegelte und hunderte von Gläubigen darin zurückließ, die die Moschee nicht verlassen konnten.

Gruppen von Siedlern drangen dann in die Innenhöfe ein, nachdem diese fast vollständig von muslimischen Gläubigen geleert worden waren.

Israelische Medienberichte beziffern die Zahl der Siedler auf etwa 1.300.

Einige israelische Gruppen hatten dazu aufgerufen, dass die Siedler am Sonntag, dem Jahrestag dessen, was Israel “die Zerstörung der Tempel” nennt, in die al-Aqsa-Moschee eindringen.

Bedrohung für “Sicherheit und Stabilität

Reuters berichtete, dass alles ruhig war, als die Mittagsgebete abgehalten wurden, aber der Vorfall wurde von der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) verurteilt, die im besetzten Westjordanland eine begrenzte Selbstverwaltung ausübt.

In einer Erklärung sagte die PA, sie mache “die israelische Besatzungsregierung für die Eskalation, die aus dem israelischen Einfall in den al-Aqsa-Moschee-Komplex im besetzten Jerusalem resultiert, voll verantwortlich”.

Die PA nannte den Vorfall eine ernste Bedrohung für “Sicherheit und Stabilität” und eine Beleidigung für die Gefühle der Palästinenser.

Auch die Partei Vereinigte Arabische Liste (UAL), die Teil der Regierungskoalition ist, verurteilte die Gewalt.

“Die Leute der UAL und die Aktivisten der Islamischen Bewegung werden die Heiligkeit der Al-Aqsa-Moschee mit ihren Körpern verteidigen”, hieß es in einer Erklärung.

Sie fügte hinzu, dass sie versucht habe, die Regierung davon zu überzeugen, den Einzug der Siedler in die Stätte zu stoppen.

Hamas-Sprecher Mohammed Hamadeh rief die Palästinenser auf, die Al-Aqsa-Moschee in großer Zahl zu besuchen und dort bis zum Eid al-Adha am Dienstag zu bleiben.

Nach dem Vorfall ordnete der israelische Premierminister Naftali Bennett an, dass die Besuche” dort fortgesetzt werden, während die Ordnung an der Stätte aufrechterhalten wird”, so eine offizielle Erklärung.

Jüdische Gebete

Die Al-Aqsa-Moschee ist eine der am meisten verehrten Stätten des Islams und auch die heiligste Stätte des Judentums, wobei die Juden sie als Tempelberg bezeichnen.

Israel besetzte Ost-Jerusalem, wo sich die Al-Aqsa-Moschee befindet, während des Nahostkrieges 1967. Es annektierte 1980 die gesamte Stadt, ein Schritt, der von der internationalen Gemeinschaft nie anerkannt wurde.

Israelische rechtsextreme Aktivisten haben wiederholt auf eine verstärkte jüdische Präsenz an der Stätte gedrängt, trotz eines langjährigen gemeinsamen Schutzabkommens zwischen Israel und Jordanien, das die Kontrolle über christliche und muslimische heilige Stätten in Jerusalem behält, das nicht-muslimische Gebete an der Stätte verbietet. Übersetzt mit Deepl.com

