Gilt nicht das Gleiche, für das, was Craig Roberts hier beschreibt, mehr oder weniger auch für Deutschland? Evelyn Hecht-Galinski

“Um es klar zu sagen: In den USA spielen Fakten heute nicht nur keine Rolle, sondern sie sind auch gefährlich für diejenigen, die sie aussprechen.”

26. September 2022



Eilmeldung: Edward Snowden erhält die russische Staatsbürgerschaft

Von Paul Craig Roberts

Heute wurde Edward Snowden die russische Staatsbürgerschaft verliehen. Snowden musste aus seinem Land fliehen, weil er Informationen veröffentlicht hat, die beweisen, dass die NSA US-Bürger illegal ausspioniert hat und dies immer noch tut. Die Presse wird Snowdens Verleihung der Staatsbürgerschaft als Beweis dafür heranziehen, dass er ein russischer Spion war und nicht ein patriotischer Whistleblower, der seine Landsleute auf ihre Gefahr aufmerksam machen wollte.

Ich möchte einige Hintergrundinformationen geben. Edward Snowden war der zweite Amerikaner, der die illegale NSA-Spionage gegen amerikanische Bürger aufdeckte.

William Binney war der erste. Binney war ein Russland-Spezialist bei der National Security Agency. Er entwickelte das Spionageprogramm, das eigentlich gegen Amerikas Feinde eingesetzt werden sollte, aber illegal gegen die amerikanische Bevölkerung eingesetzt wurde. Obwohl Binney als technischer Direktor der NSA für geopolitische Fragen zuständig war – eine hohe Position – verriet er die illegalen Aktivitäten und verglich sie mit denen des KGB, der Stasi, der Gestapo und der SS.

Daraufhin beschloss die US-Regierung, ihn zu vernichten. Im Juli 2007 brach ein Dutzend schwer bewaffneter FBI-Gestapo-Leute in sein Haus ein und verhaftete ihn, als er gerade duschte. Seine wirtschaftliche Existenz wurde zerstört, und die Regierung versuchte, ihn strafrechtlich zu verfolgen.

Binney deckte die illegale Spionage jedoch intern über das offizielle Whistleblower-Programm auf und nahm keine Dokumente als Beweis für die illegale Spionage gegen US-Bürger mit. Aufgrund dieser Vorsichtsmaßnahmen konnte Binney nicht strafrechtlich verfolgt werden, und die Information, dass die US-Regierung ihre eigenen Bürger illegal ausspionierte, gelangte nicht an die Öffentlichkeit.

In einer Rede vor dem Deutschen Bundestag im Juli 2014 sagte Binney, die NSA wende totalitäre Methoden an, die bisher nur von Diktaturen angewandt worden seien. Ziel Washingtons sei es, die gesamte amerikanische Bevölkerung, auch im Ausland, zu überwachen, was im Widerspruch zur US-Verfassung stehe.

Da Binney keine Dokumente mitgenommen hatte, konnte er keine Beweise liefern, und die US-Medien taten ihn als Spinner ab, der sich gegen sein Land wandte.

Folglich nahm Edward Snowden, der aus erster Hand wusste, dass die NSA illegal und verfassungswidrig US-Bürger ausspionierte, die Dokumente an sich und veröffentlichte sie, um dies zu beweisen. Dieser Versuch, die ahnungslosen Amerikaner aufzuwecken, bedeutete, dass er aus Gründen der nationalen Sicherheit verhaftet werden würde. Snowden erkannte das und gab die Dokumente an Glenn Greenwald in Asien weiter und entkam der Verhaftung durch China, was ihm die Überfahrt nach Russland ermöglichte. Die Hure US-Medien nutzten Snowdens Flucht über China nach Russland als Beweis dafür, dass er ein Spion war, und benutzten diese falsche Geschichte, um die Amerikaner davon abzuhalten, zu verstehen, dass es ihre eigene Regierung und nicht Snowden war, der sie verriet.

Die Tatsache, dass Russland Snowden verspätet die Staatsbürgerschaft gewährt hat, wird von den US-Presseorganen als Beweis dafür verwendet, dass er ein russischer Spion ist, der die NSA in Misskredit bringen will. Viele Amerikaner, die am wenigsten gebildeten und aufgeklärten aller Völker, werden auf diese Geschichte hereinfallen.

Was sagt uns das?

Es sagt uns, dass es selbst für hohe Regierungsbeamte, die zu Whistleblowern werden, schwierig, vielleicht sogar unmöglich ist, das amerikanische Volk aufzuwecken.

Die Amerikaner haben keine Ahnung von dem, was in der Welt wirklich passiert. Sie bekommen nur von offizieller Seite abgesegnete Berichte, die an die Medien weitergegeben werden, die nur als Propagandaministerium dienen. Ich bin ein ehemaliger Redakteur des Wall Street Journal. In den amerikanischen Print- und TV-Medien gibt es heute niemanden, der so integer ist, dass er vor vier Jahrzehnten, als ich Redakteur war, vom WSJ eingestellt worden wäre.

In den Vereinigten Staaten gilt man heute als Spinner und Verschwörungstheoretiker, wenn man von den offiziellen Darstellungen abweicht, die geheimen Agenden dienen, und neuerdings auch als ausländischer Agent gegen das eigene Land. In den USA wird es nicht mehr lange dauern, bis jede Abweichung von den offiziellen Darstellungen ein Grund zur Verhaftung ist.

Um es klar zu sagen: In den USA spielen Fakten heute nicht nur keine Rolle, sondern sie sind auch gefährlich für diejenigen, die sie aussprechen. Übersetzt mit Deepl.com

