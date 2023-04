Dank an Victor Grossmann für diesen so treffenden Artikel! Evelyn Hecht-Galinski

Child’s Play? I recall a circle game from my childhood; after each round another chair was removed, leaving one more child out. We called it “Going to Jerusalem.” Last week Israeli boss Netanyahu arrived FROM Jerusalem. After two days he was out of the Berlin circle – one day too early.

Ein Kinderspiel?

Von Victor Grossman

29. März 2023

Ich erinnere mich an ein Kreisspiel aus meiner Kindheit: Nach jeder Runde wurde ein weiterer Stuhl entfernt, so dass ein weiteres Kind draußen blieb. Wir nannten es “Nach Jerusalem gehen”. Letzte Woche kam der israelische Regierungschef Netanjahu AUS Jerusalem. Nach zwei Tagen war er aus dem Berliner Kreis raus – einen Tag zu früh.

Seit ihrer Gründung hat die Bundesrepublik selbst die schlimmsten israelischen Führer unterstützt und versucht, durch lautes Bedauern über die Nazi-Gräuel und durch Reformbemühungen eine Eintrittskarte zurück in die westliche Gesellschaft zu gewinnen. Unter einem medialen Deckmantel haben sich jedoch alle bis auf die schlimmsten Nazi-Größen in alle Bereiche, vor allem in Regierung und Wirtschaft, zurückgekrochen. Alter, Tod und rebellische junge Antifaschisten haben die meisten von ihnen allmählich aus dem Weg geräumt, nicht aber ihren Einfluss – oder die totale offizielle Unterstützung für jeden israelischen Führer, selbst für ehemalige Terroristen wie Menachim Begin und Yitzhak Shamir. Solche Typen haben heute die totale Macht, doch Kanzler Scholz hielt an der Formel fest und bereitete “Bibi” einen ehrenvollen Empfang. Dann wurde der Staatsbesuch plötzlich abgebrochen! Lag es daran, dass Hunderttausende in Israel gegen den Abbau der Demokratie, auch für jüdische Israelis, massenhaft protestierten? Oder wegen der weltweiten Abscheu vor dem Blutvergießen gegen Palästinenser, von gezielten Kugeln, die Shireen Abu Akleh, eine beliebte Journalistin, töteten, bis hin zum Abfackeln hunderter palästinensischer Häuser im Flüchtlingslager Huwwara durch illegale israelische Siedler, während israelische Soldaten sich weigerten, einzugreifen, und dann mit ministerieller Genehmigung mitmachten? Oder wegen der Demonstrationen in Berlin, von Deutschen und Palästinensern vor dem Bundestag und am Brandenburger Tor, von wütenden israelischen Exilanten, die in Berlin leben (eine historische Wende), die israelische Fahnen schwenkten und die neue Regierung anprangerten? Für Bibi und seine hasserfüllten Minister wird es immer schwieriger, irgendwo einen bequemen und sicheren Platz zu finden. Vielleicht bald sogar in Jerusalem?

Aber das Spiel, das in diesen Tagen in Berlin gespielt wurde, war eher “Wer ist König des Berges” oder, leicht abgewandelt, “König des Rathauses” (oder seiner Königin). In einer beispiellosen Entscheidung haben die Gerichte die völlig missglückten Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus vom September 2021 annulliert und Neuwahlen angeordnet, die am 12. Februar stattfanden.

Seit 2016 wurde die Stadt von einer Koalition regiert: SPD, mit ihrer Franziska Giffey als Bürgermeisterin, die Grünen und die LINKE. Die meisten Medien rechneten nur noch mit kleinen Veränderungen.

Dann kam Überraschung Nr. 1. Die drei Parteien zusammengenommen errangen wieder eine Mehrheit, aber eine weitaus knappere, denn die SPD erlitt mit mickrigen 18,4 % ihre größten Verluste in der Geschichte Berlins, weit hinter den CDU-“Christen” mit 28,2 %. Zu viele Berlinerinnen und Berliner hatten die Nase voll, aus guten und schlechten Gründen. Das Silvesterfeuerwerk mit wütenden Angriffen auf die Polizei und einige Feuerwehrleute wurde von der “Bild”-Zeitung und anderen Blättern (z.B. “Fox” oder “NY Post”) sofort auf “faule, renitente und gewalttätige Einwanderer” geschoben. Die Koalitionsparteien wurden beschuldigt, sie zu “verwöhnen”, anstatt sie wegzusperren oder abzuschieben. Und die CDU, die stark rassistisch geprägt ist, schloss sich dem an.

Auch die Bemühungen der Grünen, die Geschwindigkeit der Autos zu drosseln und den Autoverkehr einzuschränken, ja sogar vierrädrige Fahrzeuge aus einer Einkaufsstraße in der Innenstadt zu verbannen, die Zahl und Breite der Fahrradwege zu erhöhen und den Ausbau einer großen Autobahn in die Stadt hinein zu stoppen, schlugen den Autofahrern aufs Gemüt. Der Blutdruck hinter den Lenkrädern stieg.

Drittens war die weniger wohlhabende Mehrheit Berlins verärgert darüber, dass das regierende Trio trotz seiner Versprechen nicht in der Lage war, die Mietpreise nicht in die Höhe schnellen zu lassen, Zwangsräumungen zu verhindern und auch nur annähernd die erforderliche Anzahl bezahlbarer Wohnungen zu bauen. Ein Volksbegehren, das die Beschlagnahmung aller Mietshäuser im Besitz großer Wohnungsbaukonzerne (mit angemessener Rückzahlung) forderte, wurde von über einer Million Wählerinnen und Wählern (59%) dramatisch befürwortet, aber von SPD-Bürgermeisterin Giffey sabotiert, von den Grünen nur lauwarm unterstützt und eigentlich nur von der LINKEN befürwortet – aber selbst dann vom entgegenkommenden, in Berlin dominierenden Status-quo-Flügel dieser Partei in den “Mañana”-Status gedrückt. Also fragten die Menschen: Wo bleibt die versprochene echte Mietpreisbremse? Wer hat sich wirklich für bezahlbaren Wohnraum eingesetzt? Viele waren bestürzt oder angewidert und beschlossen, dieser Wiederholungswahl fernzubleiben!

Aber viele haben gewählt. Und um die chaotische Situation noch zu verkomplizieren, erhielten sowohl SPD als auch Grüne 18,4 % – jeweils etwa 280.000! Die SPD lag vorn – mit nur 105 Stimmen! Dann wurden fast 500 nicht ausgezählte Briefwahlstimmen gefunden; würden sie den Grünen den ersten Platz und eine “grüne Bürgermeisterin” bescheren? Die Spannung war groß, aber am Ende lag die SPD mit nur 53 Stimmen vorne, genug um den Status Quo zu retten.

Doch wer die meisten Stimmen erhält, darf als Erster eine Regierung bilden. Die CDU-“Christen” führten das Feld mit 28,2 % an, was ihnen 52 Sitze (von 159) einbrachte, weit entfernt von einer Mehrheit. Da weder die LINKE (22 Sitze) noch die rechtsextreme Alternative für Deutschland (AfD – 17 Sitze) als mögliche Verbündete in Frage kamen, schien ihr Recht auf eine erste Chance eine nutzlose Formalität zu sein. Doch die CDU hielt sich an ihre übliche Prahlerei.

Überraschung Nr. 2: Es hat sich ausgezahlt! Franziska Giffey, deren Unbeliebtheit als sozialdemokratische Bürgermeisterin zu den Verlusten beigetragen hatte, verkündete in einem erstaunlichen Wechsel ihre Entscheidung, das links klingende Dreierbündnis aufzulösen, auf ihr Amt zu verzichten und ihre Partei in eine Juniorpartnerschaft einzubringen, wodurch Berlin seinen ersten CDU-Chef seit 2001 erhielt. Der wahrscheinliche neue Bürgermeister, Kai Wegner, arbeitet wie seine Partei Hand in Hand mit der Immobilienlobby, und zwar mit offenen Armen. Er versicherte den Großkonzernen einmal: “Der Austausch mit Ihnen, unsere Zusammenarbeit, hat mir immer sehr viel gebracht. Wie Sie wissen, war ich oft näher an Ihrer Seite als an der anderen Seite.”

Giffey hatte diese Seite auch nie verärgert; Berlin schien fünf Jahre lang rechts regiert zu werden. Die SPD tauschte die verbliebenen linken Prinzipien gegen einen zweiten Preis, die Hälfte der gut dotierten Kabinettssessel. Die Grünen und die LINKE waren plötzlich auf kalte Oppositionssitze verwiesen!

Doch halt! In der Berliner SPD ist für solche wichtigen Entscheidungen eine Mehrheit der 53.000 Mitglieder nötig, in einigen Bezirken und bei den Jusos gibt es den Ruf nach Ablehnung. Werden sich Parteidisziplin und Druck am Ende durchsetzen? Noch ist der Vorhang nicht gefallen auf dieser wirren Puppenbühne.

Ähnliche Verwirrung und Kontroversen gibt es auch auf Bundesebene, wo Sozialdemokraten und Grüne nicht mit der LINKE, sondern mit der kleinen, aufdringlichen, wirtschaftsfreundlichen FDP koalieren. Diese FDP, die nun vom politischen Bankrott bedroht ist, versucht, Herzen und Stimmen zurückzugewinnen, indem sie sich den Christen annähert, die nun in der Opposition sind, aber nach einer Chance lechzen, wie in Berlin das Kartenhaus umzustoßen. So stellt sich die FDP gegen ihren grünen Koalitionspartner, indem sie an den Autobahnen ohne Tempolimit festhält, die sie mehr als den klimafreundlichen Schienenverkehr ausbauen will, und die aufgeschobenen Pläne zum Ausstieg aus der kohlenstofffressenden Kohle- und Gasheizung und zur Stilllegung von Atomkraftwerken so weit wie möglich behindert. Sie verprellt ihre SPD-Partner, die nun versuchen, die verlorene Unterstützung der Arbeiterklasse zurückzugewinnen, indem sie sich gegen Hilfen für die finanziell Benachteiligten und gegen Steuern für die unverschämt Reichen wehrt; das abgedroschene Etikett lautet wieder “Defizitabbau”. Kanzler Scholz versucht, es allen recht zu machen, aber die Risse werden immer größer, während die CDU versucht, König der Berge zu werden. Wie in Berlin.

Ein Thema eint die deutschen Koalitionen: die volle Unterstützung für die Fortsetzung des Ukraine-Krieges. Viele Bürger begründen ihre Unterstützung mit der Abscheu vor dem Töten und der Zerstörung, mit dem Mitgefühl für die ukrainischen Flüchtlinge, über eine Million meist Frauen und Kinder, die in Deutschland angekommen sind. Und für die Zurückgebliebenen.

Aber Männer wie Armin Papperger, der Vorstandsvorsitzende von Rheinmetall, Deutschlands wichtigstem Hersteller von Panzern und anderen Großwaffen, haben sich von menschlichem Mitgefühl allein kaum beeindrucken lassen. Sein Jahresgehalt belief sich im vergangenen Jahr auf 4,4 Millionen Euro, während sein Unternehmen, das sich seit 1889 über alle Waffenaufträge freut, im vergangenen Jahr 28,22 Milliarden Dollar einnahm. “Der Krieg in Europa hat für Rheinmetall eine neue Ära eingeläutet”, sagte Papperger. Ein langer Krieg würde auch nicht mehr Taschentücher für die Führungskräfte von Lockheed, Raytheon, Boeing und Co. erfordern, ebenso wenig wie für die US-amerikanischen Kohle- und Gasproduzenten, die nach jahrelangem Druck endlich erreichen konnten, dass Westeuropa seine Importe aus Russland einstellt und neue Häfen für das weitaus teurere Flüssiggas aus Fracking-Standorten in den USA baut. Allein im zweiten und dritten Quartal 2022 machten die amerikanischen Ölproduzenten 200 Milliarden Dollar Gewinn; die Sprengung der Pipelines von Russland nach Deutschland auf dem Grund der Ostsee war laut dem Meisterjournalisten Seymour Hersh die explosive Krönung solcher Erfolge. Deutsche Politiker und Medien konnten dies kaum überzeugend auf Russland schieben, das die Pipelines gebaut hat. Und sie fürchteten die politischen Konsequenzen, wenn sie entweder den offensichtlichen Schuldigen oder Zelensky, Washingtons Mann in Kiew, der jetzt der begehrteste Star in Europa ist, weit vor König Karl (ganz zu schweigen von Macron), beschuldigten. Also versuchten sie, einfach zu schweigen und zu hoffen, dass die Leute die Sache vergessen würden. Da dies nicht der Fall war, wurde eine Washington-CIA-Berlin-Legende über “regierungsunabhängige Ukrainer” in einem Boot, das so klein war, dass es niemals das Gewicht von Sprengstoff und Sprengkörpern hätte tragen können, ausgebrütet. Also wurde wieder geschwiegen. Oder versuchen sie jetzt, ein glaubwürdigeres Alibi auszuhecken?

Aber nicht nur der Stadtstaat Berlin, schwankende Koalitionen oder explodierte Rohre machen Schlagzeilen, sondern auch ihre Auswirkungen. Geringverdienende, Alleinerziehende, Rentnerinnen und Rentner sind von steigenden Lebensmittelpreisen, höheren Mieten, der Angst vor steigenden Preisen für Heizen, Kochen, Pendeln zum Arbeitsplatz hart getroffen worden. Viele wehren sich jetzt. Am Montag, dem 27. März, legt ein riesiger eintägiger Warnstreik den Bahnverkehr, wichtige Flughäfen und einen Großteil des öffentlichen Nahverkehrs lahm. Kindergärtnerinnen, Müllmänner, Beamte, Universitätsangestellte; einige gut bezahlte Experten weinen über diese “Probe für einen Generalstreik”, während Großbritannien und Frankreich näher dran zu sein scheinen – als Modelle für Aktionen! Einige Unternehmen (und öffentliche Einrichtungen) hoffen auf die Feindseligkeit der Öffentlichkeit wegen der daraus resultierenden Unannehmlichkeiten, aber überraschenderweise gibt es eine breite öffentliche Unterstützung für die Streikenden durch alle, die die gleichen Schmerzen empfinden.

Solche Auseinandersetzungen, Schwierigkeiten und Kämpfe sollten für eine Partei von Vorteil sein, die sich für ein besseres Leben für alle Menschen einsetzt, ohne Lobbydruck und ohne Abhängigkeit von Unternehmensspenden. Leider ist die LINKE aber auch gespalten, jetzt vor allem in Fragen, die die Ukraine betreffen. Die stärkere Gruppe, die von einigen als “Reformer” bezeichnet wird, steht weitgehend auf einer Linie mit den großen Parteien und Medien, verurteilt Putin und Russland bedingungslos, billigt Waffenlieferungen an Zelensky, ruft zum Sieg gegen den Aggressor auf und verurteilt alle Zweifler. Wütend stehen ihnen diejenigen gegenüber, die eine bedingungslose Unterstützung für Russland äußern (oder fordern).

Aber viele – oder die meisten (?) “Zweifler” verurteilen die russische Invasion, verweisen aber auf die Landkarte und den ständigen, aggressiven Vorstoß der NATO unter der Führung Washingtons, Russland zu umzingeln, seine Zugänge zu den Weltmeeren durch die Blockade der Ostsee und des Schwarzen Meeres zu strangulieren und gleichzeitig gefährliche Militär- und Marinemanöver entlang seiner Grenzen zu intensivieren, gepaart mit offener politischer Einmischung in der Ukraine und kaum verhohlenen Aufrufen, “autoritäre Regierungen”, also Russland (und Kuba, N. Korea usw.), während sie mit einigen der schlimmsten Tyrannen der Welt kuschelt oder sie installiert. Diese “Zweifler” fragen, was die USA tun würden, wenn eine feindliche Allianz atomar bewaffnete Manöver in der Nähe von San Diego, Houston und Detroit durchführt, und als Antwort erinnern sie an die Kuba-Krise von 1962 – fast ein Atomkrieg! Sie erinnern auch an die Bombardierung Belgrads “zur Verteidigung der Rechte der unterdrückten albanischsprachigen Bevölkerung im Kosovo” und fragen, ob es keine Parallele zur blutigen Unterdrückung der russischsprachigen Ukrainer gibt.

Die Spaltung in diesen Fragen bedroht die Existenz der LINKEN. Als ihr prominentestes Mitglied und beste Rednerin (Deutschlands), Sahra Wagenknecht, sich im Bundestag gegen einen Abbruch der Handelsbeziehungen mit Russland aussprach und zu Friedensverhandlungen aufrief, forderten einige prominente “Reformer” ihren Ausschluss. Doch in TV-Talkshows, in denen meist vier gegen einen antreten, geht sie stets als ruhige, höfliche, lächelnde Siegerin hervor. Sie war die Hauptorganisatorin der großen Friedenskundgebung von 50.000 Menschen in Berlin am 25. Februar, die die Medien – und die Gegner in ihrer eigenen Partei – empörte. Doch mit ihrer totalen Ablehnung einer Friedenskundgebung isolierten sie sich selbst. Anfang März erklärte Sahra, 53, dann, dass sie nicht mehr für den Bundestag kandidieren werde, sondern “sich aus der Politik zurückziehen und als Publizistin und Autorin arbeiten werde – es sei denn, es ergibt sich politisch etwas Neues.” Diese Andeutung einer möglichen neuen Partei, die weiter links stehen und möglicherweise 14% der Wählerstimmen erreichen könnte (und die LINKE mit 2% zurücklässt), wurde selbst von einigen ihrer Anhänger als unglücklich vage empfunden, da sie die Partei weiter spaltet, ohne jedoch einen konkreten Plan anzubieten, so dass ihre starke Stimme wie durch eine Gesichtsmaske gedämpft wird. Ihre Botschaft ist nicht unkompliziert: Sie wirft eine Vernachlässigung der Rechte der Arbeiterklasse – und der deutschen Arbeitnehmer – vor, mit endloser Aufmerksamkeit und Gezänk über spalterische und akademische Identitäts- und Geschlechterfragen.

Kürzlich haben die beiden Bundesvorsitzenden der LINKEN, die beide gegen Sahra sind, wenn auch nicht so wütend wie andere Parteiführer, eine neue Grundsatzerklärung zur Debatte gestellt, die auf den ersten Blick ein Schritt in Richtung einer Annäherung aller Parteimitglieder und -führer zu sein scheint, mit Ausnahme derjenigen, die am kompromisslosesten dagegen sind. Es ist vielleicht eine Chance, die Partei zu retten.

Es ist so dringend geworden, all diejenigen zu versammeln, die sich gegen die kriegslüsternen Elemente stellen, die jetzt nach mehr Waffen, mehr Milliarden, Militarisierung, sogar nach der Wehrpflicht und im Grunde nach mehr Krieg lechzen. Außenminister Baerbock, der neue Verteidigungsminister Pistorius, EU-Chefin von der Leyen und NATO-Chef Stoltenberg scheinen der Washingtoner Militärpolitik so nahe zu stehen, dass man ihnen die Stars-and-Stripes-Flagge auf die Hose nähen sollte oder zumindest eine USA-Anstecknadel. Andere, die vollmundig von “Ostflanke” und “Südflanke” und Taktiken für 2026 oder 2067 sprechen, träumen wieder von preußischem Ruhm. Sie wollen einen Regimewechsel in Moskau, die Öffnung weiter Teile Eurasiens und ein Sprungbrett nach China.

Bis vor kurzem war China der friedliche Handelspartner Deutschlands, sein größter. Jetzt, mit einem provokanten Besuch in Taiwan nach dem anderen, mit einem deutschen Kriegsschiff, Kampfflugzeugen und Soldaten zurück in alten deutschen Kolonialgebieten, beteiligt es sich an einer Einkreisung Chinas wie der gegen Russland.

Olaf Scholz besuchte gerade Japan, um den Handel zu intensivieren und die gemeinsame Politik zu festigen. “Wir sind durch demokratische Prinzipien geeint”, machte der SPD-Politiker deutlich, wie er es bei fast allen Staatsbesuchen tut. Ein führender japanischer Journalist merkte an, dass “angesichts der aktuellen Weltlage unsere Koordinierung und Zusammenarbeit mit Deutschland im Umgang mit Russland und China sehr wichtig ist.” Und Premierminister Kishida betonte, dass “die japanisch-deutschen Beziehungen stärker und enger sind als je zuvor!”

Er hatte nicht ganz recht. Sie waren einmal sogar noch enger. Wäre ich, wie der legendäre amerikanische Langschläfer Rip van Winkel, 1936 eingeschlafen, hätte ich vor dem Einschlafen lesen können:

“… im darauffolgenden November (1936) wurde der Antikominternpakt, ein antikommunistischer Vertrag zwischen Deutschland und Japan, ratifiziert; Italien schloss sich dem Pakt 1937 an… Er zielte darauf ab, “die militärischen Ziele Deutschlands, Italiens und Japans förmlich zu vereinigen, denen später weitere Nationen folgten… um Seite an Seite zu stehen und in ihren Bemühungen in der großostasiatischen Region und den europäischen Gebieten zusammenzuarbeiten, wobei ihr Hauptziel darin besteht, eine neue Ordnung der Dinge zu schaffen und aufrechtzuerhalten, die geeignet ist, Wohlstand und Wohlergehen für die dortigen Völker zu fördern.”

Als ich heute aufwachte, hätte ich mich über einige Ähnlichkeiten gewundert, z. B. über die Aspekte zu Russland und China! Um Yogi Berra zu zitieren: “Es ist wie ein erneutes Déjà-vu.”

Es gab einen großen Unterschied zu 1936: Die deutsch-japanische Freundschaft steht heute unter der Ägide jener anderen Großmacht, die ebenfalls Wohlstand und Wohlergehen fördern möchte, aber ihre Ziele unverhohlener verfolgt – und beängstigender ist. Es wäre ein böses Erwachen gewesen!

“Twentynine Palms, Kalifornien: “… ein halbes Dutzend Offiziere des auf Hawaii stationierten Third Marine Littoral Regiment machten eine sehr kurze Pause von den tagelangen Kämpfen … Der Krieg, so sagten sie, lief gut.

“Die neu gegründete und innovative Einheit stand vor ihrer bisher härtesten Prüfung – einer 10-tägigen Scheinschlacht in Südkalifornien … Sie entwickelte neue Taktiken, um eine der höchsten Prioritäten des Dienstes herauszufinden: wie man einen Krieg gegen chinesische Streitkräfte in ihrem eigenen Hinterhof führen und gewinnen kann.

“In den nächsten zwei Jahren wird die neue Einheit einen unerbittlichen Zeitplan haben, mit etwa vier- oder fünfmal so vielen Übungen wie die meisten Infanterieregimenter. Der nächste große Test wird im April auf den Philippinen stattfinden.” (NY Times, 3.5.23)

Die Spannungen zwischen China, Russland und den USA erinnern an ein anderes Spiel, das Kinder in vielen Ländern kennen: “Stein, Schere, Papier”. Wer gewinnt die Punkte? Als ich vor zehn Jahren ein russisches Kinderheim besuchte, beobachtete ich zwei süße kleine 9-Jährige beim Spielen und fragte, ob ich mitmachen dürfe. Sie lachten und nickten. Nach ihren Regeln berührt der Gewinner die Stirn des Verlierers mit einem sanften Finger. Als ich diese Regel befolgte, brüllten sie einen lustigen Ausländer an, der mitspielte. Natürlich konnten sie nicht wissen (oder sich dafür interessieren), dass ich Amerikaner war.

Später habe ich darüber nachgedacht, dass ein anderer Finger einen speziellen Knopf drücken könnte, nicht sanft, und den Mädchen, die jetzt erwachsen sind, dieses glückliche Zuhause, alle diese Spiele beenden würde – und mich, falls ich noch da bin. Menschen sind in den letzten Wochen aufmarschiert, um ein solches Ende zu verhindern, gute Menschen, aber viel, viel zu wenige. Trotz aller Differenzen, aller Querelen, aller Koalitionen: solche Proteste und Forderungen müssen schnell zunehmen, überall, bei unzähligen besorgten Menschen, aller Farben, Vorlieben und Überzeugungen. Mein Appell ist: Macht mit!

Victor Grossman schreibt das Berlin Bulletin, das Sie kostenlos abonnieren können, indem Sie eine E-Mail an wechsler_grossman@yahoo.de schicken.

