Dank Journalisten wie John Pilger, undUN- Sonderberichterstatter Nils Melzer die mit ihrem Einsatz und Berichten über Julian Assange, der selbst ein mutiger Journalist ist und von der britischen “Justiz” gefoltert wurde, erfahren wir das, was viele “Leitmedien” Nachrichtenmedien verschweigen oder verzerrt berichten. Die verlogene” “Werte-Demokratie”, die sich in Europa und Nordamerika stets im Versuchsstadium befand, ist wirklich am Ende, und die imperiale Staatskunst ist der Grund dafür. Solange gewöhnliche Menschen, Bürger der Weltgemeinschaft, über die staatlichen Verbrechen gegen Assange und andere im Unklaren gelassen werden, gibt es wenig Hoffnung auf echte staatliche Gerechtigkeit. Im Gegenteil es ist zu befürchten, dass es in Zukunft zu immer mehr “Assange Fällen” kommt.

Ein Tag im Sterben der britischen Justiz



Von John Pilger

in London

Speziell für Consortium News

12. August 2021

Der Ruf der britischen Justiz ruht nun auf den Schultern des High Court im Fall von Julian Assange, bei dem es um Leben und Tod geht.

Der Oberste Gerichtshof in den Royal Courts of Justice. (David Castor/Wikimedia Commons)

Am Mittwoch saß ich mit Stella Moris, der Lebensgefährtin von Julian Assange, im Gerichtssaal 4 der Royal Courts of Justice in London. Ich kenne Stella schon so lange, wie ich Julian kenne. Auch sie ist eine Stimme der Freiheit und stammt aus einer Familie, die gegen den Faschismus der Apartheid gekämpft hat. Heute wurde ihr Name vor Gericht von einer Anwältin und einem Richter ausgesprochen, Menschen, die man vergessen könnte, wenn sie nicht so ein Privileg besäßen.

Die Anwältin, Clair Dobbin, steht im Sold des Regimes in Washington, zuerst des Regimes von Trump, dann des Regimes von Biden. Sie ist Amerikas Auftragskillerin, oder “Seide”, wie sie es nennen würde. Ihr Ziel ist Julian Assange, der sich keines Verbrechens schuldig gemacht hat und der der Öffentlichkeit einen historischen Dienst erwiesen hat, indem er die kriminellen Handlungen und Geheimnisse aufgedeckt hat, auf die Regierungen, insbesondere diejenigen, die sich als Demokratien ausgeben, ihre Autorität stützen.

Für diejenigen, die es vielleicht vergessen haben: WikiLeaks, dessen Gründer und Herausgeber Assange ist, hat die Geheimnisse und Lügen aufgedeckt, die zur Invasion im Irak, in Syrien und im Jemen, zur mörderischen Rolle des Pentagons in Dutzenden von Ländern, zum Plan für die 20-jährige Katastrophe in Afghanistan führten, die Versuche Washingtons, gewählte Regierungen wie die von Venezuela zu stürzen, die Absprachen zwischen nominellen politischen Gegnern (Bush und Obama), um eine Untersuchung der Folter zu verhindern, und die Vault-7-Kampagne der CIA, die Ihr Mobiltelefon und sogar Ihren Fernseher zu einem Spion in Ihrer Mitte machte.

WikiLeaks veröffentlichte fast eine Million Dokumente aus Russland, die es den russischen Bürgern ermöglichten, für ihre Rechte einzutreten. Sie enthüllte, dass die australische Regierung mit den USA gegen ihren eigenen Bürger Assange konspiriert hatte. Sie nannte die australischen Politiker, die für die USA “informiert” haben. Sie stellte die Verbindung zwischen der Clinton-Stiftung und dem Aufstieg des Dschihadismus in den von den USA aufgerüsteten Golfstaaten her.

Über diejenigen, die uns in den Krieg führen

Und es gibt noch mehr: WikiLeaks enthüllte die US-Kampagne zur Unterdrückung von Löhnen in Ausbeuterländern wie Haiti, Indiens Folterkampagne in Kaschmir, das geheime Abkommen der britischen Regierung zur Abschirmung von “US-Interessen” in ihrer offiziellen Irak-Untersuchung und den Plan des britischen Außenministeriums, eine gefälschte “Meeresschutzzone” im Indischen Ozean zu schaffen, um die Chagos-Insulaner um ihr Rückkehrrecht zu betrügen.

Mit anderen Worten: WikiLeaks hat uns echte Nachrichten über diejenigen geliefert, die uns regieren und in den Krieg führen, und nicht die vorgefertigten, sich wiederholenden Meldungen, die die Zeitungen und Fernsehbildschirme füllen. Das ist echter Journalismus; und für das Verbrechen des echten Journalismus hat Assange die meiste Zeit des letzten Jahrzehnts in der einen oder anderen Form der Inhaftierung verbracht, einschließlich des Gefängnisses von Belmarsh, einem Ort des Grauens.

Assange, bei dem das Asperger-Syndrom diagnostiziert wurde, ist ein sanfter, intellektueller Visionär, der von seiner Überzeugung angetrieben wird, dass eine Demokratie keine Demokratie ist, wenn sie nicht transparent und rechenschaftspflichtig ist.

Am Mittwoch beantragten die Vereinigten Staaten beim Obersten Gerichtshof Großbritanniens eine Verlängerung der Berufungsfrist gegen die Entscheidung einer Bezirksrichterin, Vanessa Baraitser, vom Januar, die Auslieferung Assanges zu untersagen. Baraitser akzeptierte die zutiefst beunruhigenden Beweise einer Reihe von Experten, dass Assange einem großen Risiko ausgesetzt wäre, wenn er in dem berüchtigten Gefängnissystem der USA inhaftiert wäre.

Professor Michael Kopelman, eine weltweite Autorität auf dem Gebiet der Neuropsychiatrie, hatte gesagt, dass Assange einen Weg finden würde, sich das Leben zu nehmen – das direkte Ergebnis dessen, was Professor Nils Melzer, der Berichterstatter der Vereinten Nationen über Folter, als das feige “Mobbing” von Assange durch die Regierungen – und deren Medienecho – beschrieb.

Diejenigen von uns, die im vergangenen September im Old Bailey waren, um Kopelmans Aussage zu hören, waren schockiert und bewegt. Ich saß neben Julians Vater, John Shipton, der den Kopf in den Händen hielt. Das Gericht erfuhr auch, dass in Julians Zelle in Belmarsh eine Rasierklinge gefunden wurde, dass er verzweifelte Anrufe bei den Samaritern getätigt und Notizen geschrieben hatte und vieles mehr, was uns mit mehr als nur Trauer erfüllte.

Als wir sahen, wie der leitende Anwalt Washingtons, James Lewis – ein Mann mit militärischem Hintergrund, der bei Zeugen der Verteidigung eine erschütternd theatralische “Aha!”-Formel anwendet – diese Fakten auf “Simulantentum” und die Verleumdung von Zeugen, insbesondere von Kopelman, reduzierte, wurden wir durch Kopelmans aufschlussreiche Antwort ermutigt, dass Lewis’ Beschimpfungen “ein bisschen viel” seien, da Lewis selbst versucht habe, Kopelmans Fachwissen in einem anderen Fall zu nutzen.

Keine Widersprüche

Lewis’ Handlangerin ist Clair Dobbin, und Mittwoch war ihr Tag. Es war ihre Aufgabe, die Verleumdung von Professor Kopelman zu vervollständigen. Ein Amerikaner mit einer gewissen Autorität saß hinter ihr im Gericht.

Dobbin sagte, Kopelman habe Richter Baraister im September “in die Irre geführt”, weil er verschwiegen habe, dass Julian Assange und Stella Moris Partner waren und ihre beiden kleinen Kinder, Gabriel und Max, in der Zeit gezeugt wurden, als Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London Zuflucht gesucht hatte.

Die Implikation war, dass dies Kopelmans medizinische Diagnose irgendwie abschwächt: dass Julian, der in Einzelhaft im Belmarsh-Gefängnis eingesperrt war und dem die Auslieferung an die USA wegen gefälschter “Spionage”-Anschuldigungen drohte, unter schweren psychotischen Depressionen litt und geplant hatte, sich das Leben zu nehmen, wenn er es nicht schon versucht hatte.

Richterin Baraitser sah ihrerseits keinen Widerspruch. Die Beziehung zwischen Stella und Julian war ihr im März 2020 in vollem Umfang dargelegt worden, und Professor Kopelman hatte in seinem Bericht vom August 2020 ausführlich darauf Bezug genommen. Die Richterin und das Gericht wussten also schon vor der Hauptanhörung zur Auslieferung im vergangenen September Bescheid. In ihrem Urteil im Januar sagte Baraitser Folgendes:

“[Professor Kopelman] hat Herrn Assange im Zeitraum von Mai bis Dezember 2019 beurteilt und war am besten in der Lage, seine Symptome aus erster Hand zu betrachten. Er hat große Sorgfalt darauf verwendet, einen fundierten Bericht über den Hintergrund und die psychiatrische Vorgeschichte von Herrn Assange zu erstellen. Er hat sich eingehend mit den medizinischen Aufzeichnungen des Gefängnisses befasst und eine detaillierte Zusammenfassung als Anhang zu seinem Bericht vom Dezember vorgelegt. Er ist ein erfahrener Kliniker und war sich der Möglichkeit von Übertreibungen und Simulantentum durchaus bewusst. Ich hatte keinen Grund, an seiner klinischen Meinung zu zweifeln”.

Sie fügte hinzu, dass sie durch den Ausschluss der Beziehung zwischen Stella und Julian in Kopelmans erstem Bericht “nicht in die Irre geführt” worden sei und dass sie verstehe, dass Kopelman die Privatsphäre von Stella und ihren beiden kleinen Kindern schützen wollte.

Wie ich sehr wohl weiß, war die Sicherheit der Familie ständig bedroht, bis hin zu dem Punkt, an dem ein Sicherheitsbeamter der Botschaft gestand, dass er angewiesen worden war, eine Windel des Babys zu stehlen, damit ein von der CIA beauftragtes Unternehmen die DNA analysieren konnte. Es gab eine Reihe nicht veröffentlichter Drohungen gegen Stella und ihre Kinder.

Basierend auf einem Betrüger

Für die USA und ihre juristischen Handlanger in London war die Beschädigung der Glaubwürdigkeit eines renommierten Experten durch die Behauptung, er habe diese Informationen zurückgehalten, zweifellos eine Möglichkeit, ihren bröckelnden Fall gegen Assange zu retten. Im Juni berichtete die isländische Zeitung Stundin, dass ein wichtiger Zeuge der Anklage gegen Assange zugegeben hat, seine Aussagen gefälscht zu haben. Der einzige “Hacking”-Vorwurf, den die Amerikaner gegen Assange vorzubringen hofften, wenn sie ihn in die Finger bekämen, hing von dieser Quelle und diesem Zeugen ab, Sigurdur Thordarson, einem FBI-Informanten.

Thordarson hatte zwischen 2010 und 2011 als Freiwilliger für WikiLeaks in Island gearbeitet. Als 2011 mehrere Anklagen gegen ihn erhoben wurden, kontaktierte er das FBI und bot an, Informant zu werden, um im Gegenzug Straffreiheit zu erhalten. Es stellte sich heraus, dass er ein verurteilter Betrüger war, der 55.000 Dollar von WikiLeaks veruntreut hatte, und er saß zwei Jahre im Gefängnis. Im Jahr 2015 wurde er wegen Sexualdelikten an Teenagern zu drei Jahren Haft verurteilt. Die Washington Post bezeichnete Thordarsons Glaubwürdigkeit als den “Kern” der Anklage gegen Assange.

Am Mittwoch ging Lord Chief Justice Holroyde nicht auf diesen Zeugen ein. Seine Sorge war, dass es “vertretbar” sei, dass Richter Baraitser den Aussagen von Professor Kopelman, einem in seinem Fachgebiet verehrten Mann, zu viel Gewicht beigemessen habe. Er sagte, es sei “sehr ungewöhnlich”, dass ein Berufungsgericht die Beweise eines Experten, die von einer unteren Instanz akzeptiert wurden, erneut prüfen müsse, aber er stimmte Frau Dobbin zu, dass es “irreführend” sei, auch wenn er Kopelmans “verständliche menschliche Reaktion” zum Schutz der Privatsphäre von Stella und den Kindern akzeptiere.

Wenn Sie die obskure Logik dieses Vorgangs entschlüsseln können, haben Sie ein besseres Verständnis als ich, der ich diesen Fall von Anfang an mitverfolgt habe. Es ist klar, dass Kopelman niemanden in die Irre geführt hat. Richterin Baraitser – deren Feindseligkeit gegenüber Assange persönlich in ihrem Gericht präsent war – sagte, sie sei nicht irregeführt worden; das sei kein Thema; es spiele keine Rolle. Warum also hatte Lord Chief Justice Holroyde die Sprache mit seinen juristischen Spitzfindigkeiten verdreht und Julian zurück in seine Zelle und seine Albträume geschickt? Dort wartet er nun auf die endgültige Entscheidung des High Court im Oktober – für Julian Assange eine Entscheidung über Leben und Tod.

Im Land der Magna Carta

Und warum hat Holroyde Stella zitternd aus dem Gerichtssaal geschickt? Warum ist dieser Fall “ungewöhnlich”? Warum hat er der Bande von Staatsanwälten im Justizministerium in Washington – die unter Trump ihre große Chance bekommen haben, nachdem sie von Obama abgewiesen worden waren – ein Rettungsboot zugeworfen, als ihr verrotteter, korrupter Fall gegen einen prinzipientreuen Journalisten so sicher wie die Titantic unterging?

Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass im Oktober das Plenum des High Court die Auslieferung von Julian anordnen wird. Soweit ich weiß, gibt es in den oberen Etagen des britischen Justizwesens immer noch diejenigen, die an das wahre Recht und die wahre Gerechtigkeit glauben, von denen der Begriff “britische Justiz” im Land der Magna Carta seinen geheiligten Ruf hat. Es liegt nun auf ihren Schultern, ob diese Geschichte weiterlebt oder stirbt.

Ich saß mit Stella in der Säulenhalle des Gerichts, während sie draußen im Sonnenschein ihre Worte an die Menge der Medien und Gratulanten formulierte. Im Stechschritt kam Clair Dobbin daher, herausgeputzt, mit schwingendem Pferdeschwanz, und trug ihren Aktenkarton: eine Figur der Gewissheit: sie, die sagte, Julian Assange sei “nicht so krank”, dass er Selbstmord in Betracht ziehen würde. Woher weiß sie das?

Hat sich Frau Dobbin durch das mittelalterliche Labyrinth von Belmarsh gearbeitet, um mit Julian in seiner gelben Armbinde zu sitzen, wie es die Professoren Koppelman und Melzer getan haben, und Stella, und ich auch? Aber egal. Die Amerikaner haben jetzt “versprochen”, ihn nicht in ein Höllenloch zu stecken, genauso wie sie “versprochen” haben, Chelsea Manning nicht zu foltern, genauso wie sie …… versprochen haben.

Und hat sie das WikiLeaks-Leak eines Pentagon-Dokuments vom 15. März 2009 gelesen? Darin wurde der aktuelle Krieg gegen den Journalismus vorhergesagt. Darin heißt es, dass die US-Geheimdienste beabsichtigen, das “Gravitationszentrum” von WikiLeaks und Julian Assange mit Drohungen und “Strafverfolgung” zu zerstören. Lesen Sie alle 32 Seiten, und Sie werden keinen Zweifel daran haben, dass es das Ziel war, unabhängigen Journalismus zum Schweigen zu bringen und zu kriminalisieren, und dass Verleumdung die Methode war.

Ich versuchte, den Blick von Frau Dobbin zu erhaschen, aber sie war schon auf dem Weg: Auftrag erledigt.

Draußen hatte Stella Mühe, ihre Emotionen im Zaum zu halten. Das ist eine mutige Frau, denn ihr Mann ist ein Beispiel für Mut. “Was heute nicht besprochen wurde”, sagte Stella, “ist, warum ich um meine Sicherheit, die Sicherheit unserer Kinder und um Julians Leben fürchtete. Die ständigen Drohungen und Einschüchterungen, denen wir jahrelang ausgesetzt waren und die uns und Julian seit 10 Jahren terrorisieren. Wir haben ein Recht zu leben, wir haben ein Recht zu existieren und wir haben ein Recht darauf, dass dieser Albtraum ein für alle Mal ein Ende hat.” Übersetzt mit Deepl.com

@johnpilger

John Pilger ist ein australisch-britischer Journalist und Filmemacher mit Sitz in London.Pilgers Website lautet: www.johnpilger.com. 2017 kündigte die British Library ein John-Pilger-Archiv an, das sein gesamtes schriftliches und gefilmtes Werk umfasst. Das British Film Institute zählt seinen Film “Year Zero: the Silent Death of Cambodia” von 1979 zu den 10 wichtigsten Dokumentarfilmen des 20. Jahrhunderts. Einige seiner früheren Beiträge für Consortium News finden Sie hier.

https://www.deutschlandfunk.de/un-sonderberichterstatter-zum-fall-assange-man-hat-mir-die.2907.de.html?dram:article_id=496012--

