The destruction of Hiroshima is a wartime event the magnitude of which must never be repeated (Screenshot via YouTube)

Hiroshima vor 77 Jahren



John Pilger – Ein weiteres Hiroshima wird kommen – wenn wir es nicht jetzt stoppen

Von John Pilgar

Consortiumnews



6. August 2022

Hiroshima und Nagasaki waren Akte vorsätzlichen Massenmordes, bei denen eine Waffe von immanenter Verbrecherhaftigkeit eingesetzt wurde. Sie wurden durch Lügen gerechtfertigt, die das Fundament der US-Kriegspropaganda des 21. Jahrhunderts bilden und einen neuen Feind und ein neues Ziel schaffen – China.

Von John Pilger

Erstmals veröffentlicht am 3. Aug. 2020

Als ich 1967 zum ersten Mal nach Hiroshima kam, war der Schatten auf den Stufen noch da. Es war das fast perfekte Abbild eines entspannten Menschen: die Beine gespreizt, den Rücken gebeugt, eine Hand an der Seite, während sie auf die Öffnung einer Bank wartete.

Um Viertel nach acht am Morgen des 6. August 1945 waren sie und ihre Silhouette in den Granit eingebrannt.

Ich starrte mindestens eine Stunde lang auf den Schatten, dann ging ich hinunter zum Fluss, wo die Überlebenden noch in Baracken lebten.

Ich traf einen Mann namens Yukio, auf dessen Brust das Muster des Hemdes eingebrannt war, das er beim Abwurf der Atombombe trug.

Er beschrieb einen riesigen Blitz über der Stadt, “ein bläuliches Licht, so etwas wie ein elektrischer Kurzschluss”, danach blies der Wind wie ein Tornado und schwarzer Regen fiel. “Ich wurde auf den Boden geschleudert und bemerkte, dass nur noch die Stiele meiner Blumen übrig waren. Alles war still und ruhig, und als ich aufstand, standen da nackte Menschen, die nichts sagten. Einige von ihnen hatten weder Haut noch Haare. Ich war sicher, dass ich tot war.”

Neun Jahre später kehrte ich zurück, um nach ihm zu suchen, und er war an Leukämie gestorben.

“Keine Radioaktivität in der Ruine von Hiroshima” lautete eine Schlagzeile der New York Times am 13. September 1945, ein Klassiker der Desinformation. “General Farrell”, berichtete William H. Lawrence, “bestritt kategorisch, dass [die Atombombe] eine gefährliche, anhaltende Radioaktivität erzeugte.”

Nur ein einziger Reporter, Wilfred Burchett, ein Australier, hatte unmittelbar nach dem Atombombenabwurf die gefährliche Reise nach Hiroshima gewagt und sich damit den alliierten Besatzungsbehörden widersetzt, die das “Pressepaket” kontrollierten.

Wilfred Burchett (YouTube)

“Ich schreibe dies als eine Warnung an die Welt”, berichtete Burchett im Londoner Daily Express vom 5. September 1945. Mit seiner Baby-Hermes-Schreibmaschine in den Trümmern sitzend, beschrieb er Krankenstationen voller Menschen ohne sichtbare Verletzungen, die an einer, wie er es nannte, “atomaren Plage” starben.

Dafür wurde ihm die Presseakkreditierung entzogen, er wurde an den Pranger gestellt und verleumdet. Sein Zeugnis für die Wahrheit wurde ihm nie verziehen.

Der Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki war ein vorsätzlicher Massenmord, bei dem eine an sich verbrecherische Waffe eingesetzt wurde. Er wurde mit Lügen gerechtfertigt, die das Fundament der amerikanischen Kriegspropaganda im 21. Jahrhundert bilden und einen neuen Feind und ein neues Ziel ausmachen – China.

In den 75 Jahren seit Hiroshima ist die beständigste Lüge, dass die Atombombe abgeworfen wurde, um den Krieg im Pazifik zu beenden und Leben zu retten.

“Auch ohne die Atombombenangriffe”, so die Schlussfolgerung des United States Strategic Bombing Survey von 1946, “hätte die Lufthoheit über Japan genügend Druck ausüben können, um die bedingungslose Kapitulation herbeizuführen und eine Invasion überflüssig zu machen. “Basierend auf einer detaillierten Untersuchung aller Fakten und gestützt auf die Aussagen der überlebenden japanischen Führer, ist der Survey der Meinung, dass … Japan auch dann kapituliert hätte, wenn die Atombomben nicht abgeworfen worden wären, auch wenn Russland nicht in den Krieg [gegen Japan] eingetreten wäre und auch wenn keine Invasion geplant oder in Erwägung gezogen worden wäre.”

Das Nationalarchiv in Washington enthält dokumentierte japanische Friedensangebote aus dem Jahr 1943. Keines wurde weiterverfolgt. Ein Telegramm des deutschen Botschafters in Tokio vom 5. Mai 1945, das von den USA abgefangen wurde, machte deutlich, dass die Japaner verzweifelt um Frieden bitten wollten, einschließlich “Kapitulation, selbst wenn die Bedingungen hart wären”. Es wurde nichts unternommen.

US-Kriegsminister Henry Stimson teilte Präsident Truman mit, er sei “besorgt”, dass die US-Luftwaffe Japan so “ausbomben” würde, dass die neue Waffe nicht in der Lage wäre, “ihre Stärke zu zeigen”. Stimson gab später zu, dass “keine Anstrengungen unternommen und auch nicht ernsthaft in Erwägung gezogen wurden, die Kapitulation nur deshalb zu erreichen, um die [Atom-]Bombe nicht einsetzen zu müssen”.

Stimsons außenpolitische Kollegen – mit Blick auf die Nachkriegszeit, die sie damals “nach unserem Bilde” gestalteten, wie es der Planer des Kalten Krieges George Kennan berühmt formulierte – machten deutlich, dass sie darauf erpicht waren, “die Russen mit der [Atom-]Bombe, die wir ziemlich ostentativ an der Hüfte tragen, einzuschüchtern”. General Leslie Groves, Leiter des Manhattan-Projekts, in dem die Atombombe entwickelt wurde, sagte aus: “Ich habe mich nie der Illusion hingegeben, dass Russland unser Feind war und dass das Projekt auf dieser Grundlage durchgeführt wurde.”

Am Tag nach der Auslöschung von Hiroshima äußerte sich Präsident Harry Truman zufrieden über den “überwältigenden Erfolg” des “Experiments”.

Das “Experiment” wurde noch lange nach Kriegsende fortgesetzt. Zwischen 1946 und 1958 ließen die Vereinigten Staaten 67 Atombomben auf den Marshallinseln im Pazifik explodieren: das entspricht mehr als einem Hiroshima pro Tag, und das 12 Jahre lang.

Die Folgen für Mensch und Umwelt waren katastrophal. Während der Dreharbeiten zu meinem Dokumentarfilm The Coming War on China charterte ich ein kleines Flugzeug und flog zum Bikini-Atoll auf den Marshalls. Hier zündeten die Vereinigten Staaten die erste Wasserstoffbombe der Welt. Die Erde ist immer noch vergiftet. Meine Schuhe zeigten auf meinem Geigerzähler “unsicher” an. Palmen standen in weltfremden Formationen. Es gab keine Vögel.

Bikini-Atoll Atomtestgelände Marshallinseln. (UNESCO)

Ich wanderte durch den Dschungel zu dem Betonbunker, in dem am Morgen des 1. März 1954 um 6.45 Uhr der Knopf gedrückt wurde. Die Sonne, die bereits aufgegangen war, ging wieder auf und verdampfte eine ganze Insel in der Lagune und hinterließ ein riesiges schwarzes Loch, das aus der Luft einen bedrohlichen Anblick bietet: eine tödliche Leere an einem Ort der Schönheit.

Der radioaktive Niederschlag breitete sich schnell und “unerwartet” aus. In der offiziellen Geschichtsschreibung heißt es, dass sich der Wind plötzlich drehte”. Dies war die erste von vielen Lügen, wie freigegebene Dokumente und die Zeugenaussagen der Opfer zeigen.

Gene Curbow, ein Meteorologe, der mit der Überwachung des Testgeländes beauftragt war, sagte: “Sie wussten, wohin der radioaktive Niederschlag gehen würde. Selbst am Tag des Abschusses hatten sie noch die Möglichkeit, die Menschen zu evakuieren, aber [die Menschen] wurden nicht evakuiert; ich wurde nicht evakuiert… Die Vereinigten Staaten brauchten ein paar Versuchskaninchen, um die Auswirkungen der Strahlung zu untersuchen.”

Die Marshallinsulanerin Nerje Joseph mit einem Foto, das sie als Kind kurz nach der Explosion der H-Bombe am 1. März 1954 zeigt

Wie Hiroshima war auch das Geheimnis der Marshallinseln ein kalkuliertes Experiment mit dem Leben einer großen Zahl von Menschen. Es handelte sich um das Projekt 4.1, das als wissenschaftliche Studie an Mäusen begann und sich zu einem Experiment an “Menschen, die der Strahlung einer Kernwaffe ausgesetzt sind” entwickelte.

Die Menschen auf den Marshallinseln, die ich 2015 traf, litten – wie die Überlebenden von Hiroshima, die ich in den 1960er und 70er Jahren interviewte – an einer Reihe von Krebsarten, vor allem Schilddrüsenkrebs; Tausende waren bereits gestorben. Fehl- und Totgeburten waren an der Tagesordnung; die Babys, die überlebten, waren oft entsetzlich deformiert.

Im Gegensatz zu Bikini war das nahe gelegene Rongelap-Atoll während des H-Bombentests nicht evakuiert worden. Direkt in Windrichtung von Bikini verdunkelte sich der Himmel über Rongelap und es regnete, was zunächst wie Schneeflocken aussah. Lebensmittel und Wasser wurden verseucht, und die Bevölkerung erkrankte an Krebs. Das ist auch heute noch so.

Ich traf Nerje Joseph, die mir ein Foto von sich als Kind auf Rongelap zeigte. Sie hatte schreckliche Verbrennungen im Gesicht und ihr fehlte ein Großteil ihrer Haare. “An dem Tag, als die Bombe explodierte, badeten wir am Brunnen”, sagte sie. “Weißer Staub begann vom Himmel zu fallen. Ich griff danach, um das Pulver aufzufangen. Wir benutzten es als Seife, um uns die Haare zu waschen. Ein paar Tage später fielen mir die Haare aus.”

Lemoyo Abon sagte: “Einige von uns litten unter Schmerzen. Andere hatten Durchfall. Wir hatten schreckliche Angst. Wir dachten, es müsse das Ende der Welt sein.”

Das offizielle US-Archivmaterial, das ich in meinen Film aufgenommen habe, bezeichnet die Inselbewohner als “gefügige Wilde”. Nach der Explosion ist ein Beamter der US-Atomenergiebehörde zu sehen, der sich damit brüstet, dass Rongelap “der bei weitem am stärksten kontaminierte Ort der Erde” sei, und hinzufügt: “Es wird interessant sein, ein Maß für die menschliche Aufnahme zu finden, wenn Menschen in einer kontaminierten Umgebung leben.”

Amerikanische Wissenschaftler, darunter auch Mediziner, haben mit der Erforschung der “menschlichen Aufnahme” eine glänzende Karriere gemacht. Man sieht sie in einem flimmernden Film, in ihren weißen Kitteln, aufmerksam mit ihren Klemmbrettern. Als ein Inselbewohner im Teenageralter starb, erhielt seine Familie eine Beileidskarte von dem Wissenschaftler, der ihn untersucht hatte.

Ich habe von fünf nuklearen “Ground Zero” in der ganzen Welt berichtet – in Japan, auf den Marshallinseln, in Nevada, Polynesien und Maralinga in Australien. Mehr noch als meine Erfahrungen als Kriegsberichterstatter hat mich dies über die Rücksichtslosigkeit und Unmoral großer Mächte gelehrt, d. h. imperialer Mächte, deren Zynismus der wahre Feind der Menschheit ist.

Dies wurde mir eindringlich vor Augen geführt, als ich am Taranaki Ground Zero in Maralinga in der australischen Wüste drehte. In einem schalenförmigen Krater befand sich ein Obelisk, auf dem eingraviert war: “Hier wurde am 9. Oktober 1957 eine britische Atomwaffe zur Testexplosion gebracht”. Am Rande des Kraters befand sich dieses Schild:

WARNUNG: STRAHLUNGSGEFAHR

Die Strahlungswerte im Umkreis von einigen hundert Metern

um diesen Punkt herum über den Werten liegen, die als

die für eine dauerhafte Besiedlung als sicher gelten.

Soweit das Auge reicht, und darüber hinaus, war der Boden verstrahlt. Rohes Plutonium lag wie Talkumpuder verstreut herum: Plutonium ist für den Menschen so gefährlich, dass ein Drittel Milligramm eine 50-prozentige Chance auf Krebs bietet.

Die einzigen, die das Schild gesehen haben könnten, waren australische Ureinwohner, für die es keine Warnung gab. Einem offiziellen Bericht zufolge wurden sie, wenn sie Glück hatten, “wie Kaninchen verscheucht”.

Die anhaltende Bedrohung

Heute werden wir alle durch eine beispiellose Propagandakampagne wie die Karnickel verscheucht. Wir sollen die tägliche Flut der antichinesischen Rhetorik, die die Flut der antirussischen Rhetorik schnell überholt, nicht in Frage stellen. Alles Chinesische ist schlecht, ein Anathema, eine Bedrohung: Wuhan …. Huawei. Wie verwirrend, wenn “unser” meistgeschmähter Führer das sagt.

Die aktuelle Phase dieser Kampagne begann nicht mit Trump, sondern mit Barack Obama, der 2011 nach Australien flog, um die größte Aufstockung der US-Marinekräfte im asiatisch-pazifischen Raum seit dem Zweiten Weltkrieg zu verkünden. Plötzlich war China eine “Bedrohung”. Das war natürlich Blödsinn. Was bedroht war, war Amerikas unangefochtene psychopathische Selbsteinschätzung als reichste, erfolgreichste und “unentbehrlichste” Nation.

Was nie in Frage gestellt wurde, war seine Fähigkeit als Tyrann – mit mehr als 30 Mitgliedern der Vereinten Nationen, die von amerikanischen Sanktionen betroffen sind, und einer Blutspur, die sich durch wehrlose Länder zieht, die bombardiert, deren Regierungen gestürzt, deren Wahlen behindert und deren Ressourcen geplündert wurden.

Obamas Erklärung wurde als “Schwenk nach Asien” bekannt. Eine seiner wichtigsten Befürworterinnen war seine Außenministerin Hillary Clinton, die, wie WikiLeaks enthüllte, den Pazifischen Ozean in “das amerikanische Meer” umbenennen wollte.

Während Clinton aus ihrer Kriegstreiberei nie einen Hehl machte, war Obama ein Meister des Marketings. “Ich sage klar und mit Überzeugung”, sagte der neue Präsident 2009, “dass Amerikas Verpflichtung darin besteht, den Frieden und die Sicherheit einer Welt ohne Atomwaffen anzustreben.”

Obama spricht über 60 Jahre der amerikanisch-australischen Allianz in Darwin, Australien, 17. November 2011. (Sgt. Pete Thibodeau/Wikimedia Commons)

Obama hat die Ausgaben für Atomsprengköpfe schneller erhöht als jeder andere Präsident seit dem Ende des Kalten Krieges. Eine “brauchbare” Atomwaffe wurde entwickelt. Die B61 Modell 12 bedeutet laut General James Cartwright, dem ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden der Generalstabschefs, dass “eine Verkleinerung [den Einsatz] denkbarer macht”.

Das Ziel ist China. Heute umzingeln mehr als 400 amerikanische Militärstützpunkte mit Raketen, Bombern, Kriegsschiffen und Atomwaffen China fast vollständig. Von Australien im Norden über den Pazifik bis nach Südostasien, Japan und Korea und quer durch Eurasien bis nach Afghanistan und Indien bilden die Stützpunkte, wie ein US-Stratege mir sagte, “die perfekte Schlinge”.

Das Undenkbare

Eine Studie der RAND Corporation – die seit Vietnam Amerikas Kriege plant – trägt den Titel War with China: Thinking Through the Unthinkable. Im Auftrag der US-Armee berufen sich die Autoren auf den berühmt-berüchtigten Ausspruch ihres Chefstrategen im Kalten Krieg, Herman Kahn – “thinking the unthinkable”. Kahns Buch On Thermonuclear War (Über den thermonuklearen Krieg) enthielt einen Plan für einen “gewinnbaren” Atomkrieg.

Kahns apokalyptische Sichtweise wird von Trumps Außenminister Mike Pompeo geteilt, einem evangelikalen Fanatiker, der an die “Entrückung des Endes” glaubt. Er ist vielleicht der gefährlichste Mann der Welt. “Ich war CIA-Direktor”, prahlte er, “wir haben gelogen, wir haben betrogen, wir haben gestohlen. Es war, als hätten wir ganze Trainingskurse.” Pompeos Besessenheit ist China.

Das Endspiel von Pompeos Extremismus wird in den angloamerikanischen Medien nur selten oder gar nicht thematisiert, wo die Mythen und Erfindungen über China zur Standardkost gehören, wie auch die Lügen über den Irak. Ein virulenter Rassismus ist der Subtext dieser Propaganda. Die Chinesen, die als “gelb” eingestuft wurden, obwohl sie weiß waren, sind die einzige ethnische Gruppe, der die Einreise in die Vereinigten Staaten per “exclusion act” verboten wurde, weil sie Chinesen waren. Die Populärkultur erklärte sie zu unheimlichen, unzuverlässigen, “hinterhältigen”, verdorbenen, kranken und unmoralischen Menschen.

Eine australische Zeitschrift, The Bulletin, verbreitete die Angst vor der “gelben Gefahr”, als ob ganz Asien durch die Schwerkraft auf die Kolonie der Weißen stürzen würde.

The Chinese Octopus”, The Bulletin, Sydney 1886, ein früher Förderer der “Gelben Gefahr” und anderer Stereotypen.

Wie der Historiker Martin Powers schreibt, bedrohte die Anerkennung von Chinas Modernismus, seiner säkularen Moral und seiner “Beiträge zum liberalen Denken das europäische Gesicht, so dass es notwendig wurde, Chinas Rolle in der Aufklärungsdebatte zu unterdrücken …. Chinas Bedrohung für den Mythos der westlichen Überlegenheit hat es jahrhundertelang zu einem leichten Ziel für Rassenhass gemacht.

Im Sydney Morning Herald bezeichnete der unermüdliche China-Hasser Peter Hartcher diejenigen, die den chinesischen Einfluss in Australien verbreiten, als “Ratten, Fliegen, Moskitos und Spatzen”. Hartcher, der gerne den amerikanischen Demagogen Steve Bannon zitiert, interpretiert gerne die “Träume” der aktuellen chinesischen Elite, in die er offenbar eingeweiht ist. Diese sind inspiriert von der Sehnsucht nach dem “Mandat des Himmels” von vor 2.000 Jahren. Ad nausea.

Um dieses “Mandat” zu bekämpfen, hat die australische Regierung von Scott Morrison eines der sichersten Länder der Erde, dessen wichtigster Handelspartner China ist, verpflichtet, amerikanische Raketen im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar zu kaufen, die auf China abgefeuert werden können.

Die Auswirkungen sind bereits sichtbar. In einem Land, das seit jeher von gewalttätigem Rassismus gegenüber Asiaten geprägt ist, haben chinesischstämmige Australier eine Bürgerwehr zum Schutz von Lieferfahrern gegründet. Handyvideos zeigen, wie ein Lieferfahrer ins Gesicht geschlagen und ein chinesisches Paar in einem Supermarkt rassistisch beschimpft wird. Zwischen April und Juni kam es zu fast 400 rassistischen Angriffen auf asiatischstämmige Australier.

“Wir sind nicht euer Feind”, sagte mir ein hochrangiger Stratege in China, “aber wenn ihr [im Westen] entscheidet, dass wir es sind, müssen wir uns unverzüglich darauf vorbereiten.” Chinas Arsenal ist im Vergleich zu dem der USA klein, aber es wächst schnell, insbesondere die Entwicklung von Seeraketen, die Flotten von Schiffen zerstören können.

“Zum ersten Mal”, schrieb Gregory Kulacki von der Union of Concerned Scientists, “diskutiert China darüber, seine Atomraketen in höchste Alarmbereitschaft zu versetzen, damit sie bei einer Warnung vor einem Angriff schnell abgefeuert werden können… Dies wäre eine bedeutende und gefährliche Veränderung der chinesischen Politik…”

In Washington traf ich Amitai Etzioni, einen angesehenen Professor für internationale Angelegenheiten an der George Washington University, der schrieb, dass ein “blendender Angriff auf China” geplant sei, “mit Schlägen, die [von den Chinesen] fälschlicherweise als Präventivversuche wahrgenommen werden könnten, um ihre Atomwaffen auszuschalten und sie so in ein schreckliches Nutzen-oder-Verlieren-Dilemma zu treiben [das] zu einem Atomkrieg führen würde.”

2019 veranstalteten die USA ihre größte einzelne Militärübung seit dem Kalten Krieg, vieles davon unter großer Geheimhaltung. Eine Armada von Schiffen und Langstreckenbombern probte ein “Luft-See-Schlacht-Konzept für China” – ASB -, um die Seewege in der Straße von Malakka zu blockieren und Chinas Zugang zu Öl, Gas und anderen Rohstoffen aus dem Nahen Osten und Afrika zu unterbrechen.

Aus Angst vor einer solchen Blockade hat China seine “Belt and Road”-Initiative entlang der alten Seidenstraße nach Europa entwickelt und auf den umstrittenen Riffen und Inseln der Spratly-Inseln dringend strategische Landebahnen errichtet.

In Shanghai traf ich Lijia Zhang, eine Journalistin und Romanautorin aus Peking, die typisch für eine neue Klasse von freimütigen Außenseitern ist. Ihr Bestseller trägt den ironischen Titel Sozialismus ist toll! Sie ist in der chaotischen, brutalen Kulturrevolution aufgewachsen und hat die USA und Europa bereist und dort gelebt. “Viele Amerikaner stellen sich vor”, sagt sie, “dass die Chinesen ein elendes, unterdrücktes Leben ohne jegliche Freiheit führen. Die Vorstellung von der gelben Gefahr hat sie nie verlassen… Sie haben keine Ahnung, dass es 500 Millionen Menschen gibt, die aus der Armut befreit wurden, und manche würden sagen, es sind 600 Millionen”.

Die epischen Errungenschaften des modernen Chinas, sein Sieg über die Massenarmut und der Stolz und die Zufriedenheit seines Volkes (die von amerikanischen Meinungsforschungsinstituten wie Pew forensisch gemessen werden) sind im Westen absichtlich unbekannt oder werden missverstanden. Dies allein ist schon ein Kommentar zum beklagenswerten Zustand des westlichen Journalismus und zur Abkehr von einer ehrlichen Berichterstattung.

Chinas repressive dunkle Seite und das, was wir gerne als “Autoritarismus” bezeichnen, sind die Fassade, die wir fast ausschließlich sehen dürfen. Es ist, als würde man uns mit unendlichen Geschichten über den bösen Superschurken Dr. Fu Manchu füttern. Und es ist an der Zeit, dass wir fragen, warum: bevor es zu spät ist, das nächste Hiroshima zu verhindern.

John Pilger ist ein australisch-britischer Journalist und Filmemacher mit Sitz in London. Pilgers Website lautet: www.johnpilger.com. 2017 kündigte die British Library ein John-Pilger-Archiv an, das alle seine schriftlichen und filmischen Arbeiten enthält. Das British Film Institute zählt seinen Film “Year Zero: the Silent Death of Cambodia” von 1979 zu den 10 wichtigsten Dokumentarfilmen des 20. Jahrhunderts. Einige seiner früheren Beiträge für Consortium News finden Sie hier. Übersetzt mit Deepl.com

