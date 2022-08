https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-west-enabling-orgy-violence-how

Eine gefährliche Botschaft”: Wie der Westen Israels Gewaltorgie gegen Palästinenser ermöglicht



von David Hearst



10. August 2022

Es kann keinen deutlicheren Beweis für die Hohlheit westlicher Werte geben als das anhaltende, zynische und kriminelle Versagen, Israel für seine Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen

Es wird immer deutlicher, dass der Gazastreifen den Preis für eine israelische Militäraktion im Westjordanland bezahlt hat, die wenig mit ihm zu tun hat.

In einer Orgie der Gewalt hat Israel seine seit Jahrzehnten verfolgte Strategie, die Palästinenser in verschiedene Lager zu spalten, umgekehrt. Jetzt zwingt es sie zur Wiedervereinigung.

Israel hat seine Strategie, die Palästinenser in verschiedene Lager aufzuteilen, ins Gegenteil verkehrt. Jetzt zwingt es sie, sich wieder zu vereinigen.

Mit der Verhaftung von Bassam al-Saadi, einem hochrangigen Mitglied des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ), wollte Israel eindeutig eine Welle von Raketenangriffen provozieren. Drei Tage lang reagierte der PIJ nicht. Saadi war bereits sieben Mal verhaftet worden, und selbst durchgesickerte Aufnahmen, die zeigen, wie er von Soldaten geschleift wird, konnten die Gemüter nicht erregen. Im Westjordanland gab es keine Proteste.

Am Freitagnachmittag griff Israel dann an und tötete Taiseer al-Jabari, den Kommandeur der nördlichen Abteilung der al-Quds-Brigaden (Saraya al-Quds), des militärischen Flügels der PIJ, sowie den fünfjährigen Alaa Qaddoum, eine 23-jährige Frau und sieben weitere palästinensische Männer.

Nach den Maßstäben dieses langen und erbitterten Konflikts war der israelische Angriff auf den Gazastreifen unprovoziert. Es gibt keine Beweise für die Behauptung, Jabari habe einen Angriff auf israelische Panzer vorbereitet.

Erst drei Stunden nach den Angriffen auf den Gazastreifen entfachte der PIJ ein Raketenfeuer, aber die viel größeren Raketen der Hamas blieben in ihren Silos.

Alle Ziele dieser Kampagne sind lokale Kommandeure und relativ unbekannt, selbst für Ran Kochav, den Sprecher der israelischen Armee, der Jabaris Namen am Samstag live im Fernsehen vergaß.

Doch so klar die Kampagne zur Entschärfung des Westjordanlandes ist, so klar ist auch, dass eine solche Operation genau den Aufstand provozieren würde, den sie verhindern soll. Ein bewaffneter Aufstand im Westjordanland ist nicht mehr eine Frage des Ob, sondern nur noch des Wann. Dies ist nicht nur eine Folge des Zusammenbruchs der Palästinensischen Autonomiebehörde, die weder in Dschenin noch in Nablus mehr das Sagen hat. Beide Städte haben ihre eigenen Brigaden gebildet.



Ein Führungsdefizit

Die Bildung neuer bewaffneter Zellen in Gebieten, die sich seit 2007 weitgehend vom bewaffneten Widerstand ferngehalten haben, spiegelt nicht nur den Zusammenbruch der Palästinensischen Autonomiebehörde wider, sondern auch ein Führungsdefizit innerhalb aller palästinensischen Gruppierungen, einschließlich PIJ und Hamas.

Die Zellen selbst mögen von der Bewegung Islamischer Dschihad “inspiriert” sein, doch ihre Mitglieder kommen aus allen Gruppen, einschließlich Fatah, Hamas und der Volksfront zur Befreiung Palästinas. Im Westjordanland wimmelt es nur so von Waffen, von denen die meisten problemlos auf dem israelischen Markt erworben werden können. Eine neue Generation von Palästinensern tauscht dafür ihre Autos, ihre Karrieren und letztlich auch ihr eigenes Leben ein.

Diese Entscheidung hat wenig mit dem Gewicht der Geschichte zu tun. Sie hat vielmehr mit der Last der Gegenwart zu tun.

Wenn die Anerkennung Israels nicht funktioniert; wenn Israel kein Interesse an Gesprächen hat, die zu einem palästinensischen Staat führen; wenn jedes Mal, wenn die israelischen Streitkräfte angreifen, die Außenwelt sie dafür lobt; wenn Selbstjustiz-Banden von Siedlern Ihre Olivenbäume und Häuser unter dem bewaffneten Schutz israelischer Soldaten zerstören; wenn das Gesetz, das für diese Banden gilt, zivil ist, aber das Gesetz, das für Sie gilt, die Sie unbewaffnet sind, militärisch ist; wenn Ihre eigenen Führer korrupt sind und sich jahrzehntelang weigern, Wahlen abzuhalten, weil sie Angst vor dem Votum der Bevölkerung haben: was bleibt Ihnen dann noch übrig? Sich ergeben? Sich nach London absetzen?

Israel unterliegt einer tiefen Täuschung, wenn es glaubt, dass die Palästinenser einfach dahinschmelzen werden. Das ist das Letzte, was diese Generation im Kopf hat. Sie werden aufstehen und kämpfen. Sie denken nicht an Flucht, sondern an Befreiung.



Globale Verlassenheit

Die Palästinenser sind genauso global vernetzt wie jede andere Generation von Jugendlichen in der Welt. Welche Botschaft vermitteln ihnen die führenden Politiker der Welt mit ihren faktenfreien Reaktionen auf die jüngsten Bombardierungen?

”

US-Präsident Joe Biden reagierte wie folgt: “Ich unterstütze Israels Sicherheit seit langem und unerschütterlich – einschließlich seines Rechts, sich gegen Angriffe zu verteidigen.

“In den letzten Tagen hat Israel sein Volk vor wahllosen Raketenangriffen der Terrorgruppe Palästinensischer Islamischer Dschihad verteidigt, und die Vereinigten Staaten sind stolz auf unsere Unterstützung für Israels Iron-Dome, das Hunderte von Raketen abgefangen und unzählige Menschenleben gerettet hat. Ich spreche Premierminister Yair Lapid und seiner Regierung meine Anerkennung für die konsequente Führung während der Krise aus.

Die Erklärung, die es wert ist, vollständig gelesen zu werden, enthält keinen Ausdruck der Besorgnis darüber, dass Israel zuerst geschossen hat. Lapids Handeln war lobenswert.

Oder was ist mit der künftigen britischen Premierministerin Liz Truss? Als sich diese Ereignisse abspielten, wandte sich Truss mit diesen Worten an die Conservative Friends of Israel: “Das Vereinigte Königreich steht an der Seite Israels und seines Rechts, sich zu verteidigen.” In ihrem Brief an die Gruppe fügte sie hinzu: “Wir verurteilen terroristische Gruppen, die auf Zivilisten schießen und Gewalt, die auf beiden Seiten zu Opfern geführt hat.”

Um Salz in die Wunde zu streuen, versprach Truss, den Standort der britischen Botschaft, die sich derzeit in Tel Aviv befindet, zu überprüfen – ein Akt, der die kleine Rolle, die das Vereinigte Königreich als Friedensstifter oder Vermittler in diesem Konflikt hatte, in den Sand setzen würde. Es gibt keinen innenpolitischen Druck auf sie, dies zu tun.

Trauernde tragen die Leichen der palästinensischen Kämpfer der Al-Aqsa-Märtyrerbrigade Hussein Taha und Islam Sabbouh, die bei einer israelischen Razzia getötet wurden, während eines Trauerzuges in der Stadt Nablus im Westjordanland am 9. August 2022.

Trauernde tragen die Leichen von Hussein Taha und Islam Sabbouh von den Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden, die am 9. August 2022 in Nablus von Israel getötet wurden (AFP)

Die EU räumte ein, dass die Eskalation bereits zu “einer Reihe von Opfern” geführt habe, sagte aber nicht, um wen es sich dabei handelt und welche Seite sie verursacht hat. Frankreich “bedauerte” die palästinensischen Opfer unter der Zivilbevölkerung, verurteilte aber “den Raketenbeschuss auf israelisches Gebiet und bekräftigt sein bedingungsloses Engagement für die Sicherheit Israels”.

Israel unterliegt einer tiefen Täuschung, wenn es glaubt, dass die Palästinenser einfach verschwinden werden. Das ist das Letzte, was diese Generation im Kopf hat.

Lediglich die UNO und der irische Außenminister Simon Coveney wichen von der Linie ab – und zwar um Zentimeter, nicht um Füße. Irland erklärte, es sei “tief besorgt” über die Auswirkungen der israelischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung.

Welche Botschaft senden diese Erklärungen an die Familien der 45 Palästinenser, die bei diesen Angriffen getötet wurden, darunter 16 Kinder? Welche Botschaft geht an die Hunderte von Verletzten?

In diesem Fall hat Israel eindeutig zuerst geschossen, nicht weil eine militante palästinensische Gruppe reagiert hat. Sondern weil sie nicht reagiert hat. Das ist so etwas wie ein Novum in diesem Konflikt.

Und es wird dafür von denselben Führern beklatscht, die ukrainische Widerstandskämpfer gegen die russischen Besatzer bewaffnen.



Eine gefährliche Botschaft

Es gibt keinen deutlicheren Beweis für die Hohlheit westlicher Werte als ihr hartnäckiges, zynisches und kriminell verantwortungsvolles Versagen, Israel für seine Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen.

Dies ist eine gefährliche Botschaft an beide Seiten des Konflikts, nicht zuletzt an Israel selbst.

Es ist unwahrscheinlich, dass Lapid die öffentliche Meinung in Israel anführen wird. Israels nächste Generation von Soldaten folgt nicht ihm, sondern Leuten wie dem Kahanisten Itamar Ben-Gvir, der zusammen mit seinen Anhängern an der Erstürmung der Al-Aqsa-Moschee teilgenommen hat.

Sollte es Benjamin Netanjahu gelingen, noch in diesem Jahr die nächste Regierung zu bilden, könnte die extreme Rechte – und eine Gruppe, die von den USA und Israel einst als Terroristen eingestuft wurde – durchaus in seinem Kabinett vertreten sein.

Indem sie Lapid grünes Licht geben, Palästinenser nach Belieben zu töten, senden westliche Führer eine noch gefährlichere Botschaft an die nächste Generation israelischer Führer, die offen davon sprechen, Araber zu töten, komme was wolle. Sie drohen den Palästinensern ganz offen mit einer weiteren Nakba.

Das jüngste Ziel der israelischen Operation im Westjordanland wird als der meistgesuchte Mann Israels in Nablus bezeichnet. Doch Ibrahim al-Nabulsi war erst 19 Jahre alt. Vor dem letzten Feuergefecht seines Lebens machte Nabulsi eine Tonaufnahme, die im Internet verbreitet wurde: “Bewahrt das Heimatland nach mir, und mein Gebot ist, dass niemand Schießpulver zurücklassen darf. Ich werde belagert und ich werde den Märtyrertod sterben”, sagte er.

Eine große Menschenmenge nahm an seiner Beerdigung teil, ebenso wie an der Beerdigung von Islam Sabbouh und dem 16-jährigen Hussein Taha, die bei demselben israelischen Überfall ums Leben kamen.

Die Erleichterung über seinen Tod wird für Israel nur vorübergehend sein. Es liegt auf der Hand: Je mehr Palästinenser Israel tötet, desto mehr rekrutieren sie Kämpfer, die sie ersetzen sollen.

Elaine Abu-Shaweesh ist gerade einmal fünf oder sechs Jahre alt. Sie wurde am Samstag bei Bombenanschlägen in Rafah verletzt. Hani Alshaer, ein Journalist aus Gaza, filmte sie mit einem blutigen Verband am Kopf und den Worten: “Israel ist kein Staat, und sie sind unter, unter, unter meinen Füßen. Und sie sind auf dem Boden und sind Müll und sie sind es nicht. Sie bombardieren Kinder und vielleicht haben sie gerade jetzt unser Haus zerstört, denn das letzte Mal haben sie es getan, im letzten Krieg.”

Niemand hat diesem kleinen Mädchen beigebracht, was es sagen soll. Aber komme, was wolle, sie wird aufwachsen und sich dem widersetzen, was um sie herum geschieht. Das ist die Aufgabe Israels. Es ist auch die Verantwortung der Welt. Übersetzt mit Deepl.com

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner in der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsreporter des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Zum Guardian kam er von The Scotsman, wo er als Bildungskorrespondent tätig war.

