Thomas Paine von Gutzon Borglum, Parc Montsouris, Paris. (couscouschocolat aus Issy-Les-Moulineaux, Frankreich/Wikimedia Commons)

Das westliche Establishment scheint nicht zu verstehen, wie westliche Journalisten ihre eigene Handlungsfähigkeit und ihr eigenes Urteilsvermögen einsetzen können, um die US-Außenpolitik zu kritisieren, ohne dass sie Agenten einer ausländischen Macht sind, schreibt Joe Lauria.

Eine Geschichte des Dissenses



Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

3. Januar 2023



Die Vereinigten Staaten wurden von Andersdenkenden gegründet. Die Unabhängigkeitserklärung ist eines der bedeutendsten Dokumente der Geschichte, das Menschen auf der ganzen Welt inspirierte, die nach Freiheit strebten, von den französischen Revolutionären bis hin zu Ho Chi Minh, der sich bei der Erklärung der Unabhängigkeit Vietnams von Frankreich auf die amerikanische Erklärung stützte.

Doch im Laufe der Jahrhunderte hat eine korrupte Zentralisierung der amerikanischen Macht, die ihre Autorität aufrechterhalten und ausweiten wollte, zuweilen versucht, genau den Grundsatz des Dissenses zu unterdrücken, der in der Verfassung der Vereinigten Staaten verankert war.

Die Freiheit, anderer Meinung zu sein, wurde erstmals vom zweiten Präsidenten bedroht. Nur acht Jahre nach der Verabschiedung der Bill of Rights war die Pressefreiheit zu einer Bedrohung für John Adams geworden, dessen föderalistische Partei 1798 die Alien and Sedition Acts im Kongress durchsetzte. Diese Gesetze stellten Kritik an der Bundesregierung unter Strafe. Unter dem Sedition Act gab es 25 Strafverfolgungen und 10 Verurteilungen. Die Gesetze liefen aus und wurden zum Teil 1802 wieder aufgehoben.

Während des amerikanischen Bürgerkriegs schloss die Union die Zeitungen.

Woodrow Wilson war im Senat nur eine Stimme davon entfernt, mit dem Espionage Act von 1917 eine offizielle staatliche Zensur einzuführen. Mit dem darauf folgenden Alien and Sedition Act von 1918 wurden Hunderte von Menschen wegen ihrer Äußerungen inhaftiert, bis er 1921 aufgehoben wurde.

Seit den 1950er Jahren ist der McCarthyismus zum Synonym für eine der schlimmsten Perioden der Unterdrückung Andersdenkender in der Geschichte der Vereinigten Staaten geworden.

Dem beunruhigenden Traum Wilsons sind wir am nächsten gekommen, als die Regierung Biden das Disinformation Governance Board im Ministerium für Innere Sicherheit einrichtete, das nach heftiger Kritik wieder aufgelöst wurde.

Die Wurzeln der Unterdrückung liegen bei den ersten englischen Siedlern in Nordamerika, beschrieben in The Scarlet Letter und übertragen auf den McCarthyismus in Arthur Millers The Crucible. Obwohl die industriellen und wissenschaftlichen Errungenschaften Amerikas am meisten gelobt werden, ist die Tradition des Dissenses wahrscheinlich das Größte in der Geschichte der USA, und sie ist wieder einmal bedroht.

Das aktuelle Klima

Die Anschuldigungen von NewsGuard gegen Consortium News, die möglicherweise die Leserschaft und die finanzielle Unterstützung des Unternehmens einschränken könnten, müssen im Zusammenhang mit dem westlichen Kriegswahn gegen die Ukraine gesehen werden, bei dem abweichende Stimmen unterdrückt werden. Drei CN-Autoren wurden von Twitter verwiesen.

Die Löschung des Kontos von Consortium News durch PayPal ist ein offensichtlicher Versuch, das Unternehmen zu enteignen, weil es mit ziemlicher Sicherheit der Ansicht ist, dass CN gegen seine Beschränkungen bezüglich der “Bereitstellung falscher oder irreführender Informationen” verstoßen hat. Man kann es nicht mit 100-prozentiger Sicherheit sagen, weil PayPal sich hinter seinen Gründen versteckt, aber CN handelt mit Informationen und nichts anderem.

CN unterstützt keine Seite im Ukraine-Krieg, sondern versucht, die Ursachen des Konflikts in seinem jüngsten historischen Kontext zu untersuchen, die alle von den westlichen Mainstream-Medien beschönigt werden.

Diese Ursachen sind: Die Osterweiterung der NATO trotz ihres Versprechens, dies nicht zu tun; der Putsch und der achtjährige Krieg im Donbass gegen die Putschisten; die fehlende Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zur Beendigung dieses Konflikts; und die völlige Ablehnung von Vertragsvorschlägen durch Moskau zur Schaffung einer neuen Sicherheitsarchitektur in Europa, die Russlands Sicherheitsbelange berücksichtigt.

Historiker, die darauf hinweisen, dass die belastenden Versailler Bedingungen, die Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg auferlegt wurden, eine Ursache für den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg waren, entschuldigen weder Nazideutschland noch werden sie als dessen Verteidiger diffamiert.

Consortium News kann sich manchmal irren, aber nie so sehr wie die Mainstream-Medien bei den Massenvernichtungswaffen im Irak oder bei Russiagate. CN hat diese beiden folgenschweren Geschichten richtig eingeschätzt, als sie passierten, und behauptet, mit seiner Analyse der Ukraine-Krise richtig zu liegen. In jedem Fall hat er ein Recht auf seine Analyse.

In Bezug auf den Irak, Russiagate und die Ukraine hat Consortium News mit der konventionellen Weisheit kollidiert, die von mächtigen Kräften und ihren Verbündeten in den Medien geschmiedet wurde. Daraufhin wurde CN wiederholt als Agent des Irak und Russlands beschimpft.

Ein allzu selbstbewusstes westliches Establishment kann offenbar nicht verstehen, wie erfahrene westliche Journalisten ihre eigene Handlungsfähigkeit und ihr redaktionelles Urteilsvermögen einsetzen können, um die US-Außenpolitik in Echtzeit zu kritisieren, ohne dass sie Agenten einer ausländischen Macht sind. Consortium News verklagte den kanadischen Fernsehsender Global News wegen der Veröffentlichung einer solchen Verleumdung.

Offensichtlich reicht es den Mächtigen nicht aus, einfach nur anderer Meinung zu sein und das verfassungsmäßige Recht von CN auf freie Meinungsäußerung zu respektieren.

Richter Oliver Wendell Holmes schrieb in der Rechtssache Abrams gegen die Vereinigten Staaten: “[D]as angestrebte höchste Gut wird besser durch den freien Handel mit Ideen erreicht – dass der beste Test für die Wahrheit die Kraft eines Gedankens ist, sich im Wettbewerb des Marktes durchzusetzen. … Das ist jedenfalls die Theorie unserer Verfassung.”

Richter Louis Brandeis fügte in der Rechtssache Whitney gegen Kalifornien hinzu, dass das Heilmittel für schlecht durchdachte Äußerungen mehr Äußerungen sind und nicht erzwungenes Schweigen.

Das Urteil von NewsGuard über Consortium News und andere unabhängige Medien ist ein Testfall: Kann das US-Establishment abweichende Meinungen tolerieren oder schließt es sich der Tradition von Adams und Wilson an, sie zu unterdrücken? Übersetzt mit Deepl.com

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen, darunter die Montreal Gazette und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Man kann ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

