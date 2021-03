Zionistische Doppelstandards im jüdischen Apartheidstaat.”Covid-19 frei nur für Juden”!

Israel: Oberster Gerichtshof fordert Impfung für Palästinenser

26. März 2021

Eine Gruppe von sechs palästinensischen und israelischen Menschenrechtsgruppen hat sich an den Obersten Gerichtshof Israels gewandt, um zu fordern, dass der Staat den Palästinensern im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen Impfstoffe zur Verfügung stellen soll.

“Die Morbiditäts- und Mortalitätsraten von Covid-19 im Westjordanland und im Gazastreifen steigen dramatisch an, aber die Impfstoffversorgung der Palästinenser deckt bisher weniger als 1,5 Prozent der Bevölkerung ab”, erklärte Physicians for Human Rights Israel. “Die derzeitige Politik der Regierung und das Versäumnis, sicherzustellen, dass die gesamte Bevölkerung geimpft wird, verletzt die Grundrechte der palästinensischen Bewohner auf Leben und körperliche Unversehrtheit und stellt eine andauernde Ungerechtigkeit dar.”

An der Petition an das Gericht beteiligten sich neben Physicians for Human Rights Israel auch HaMoked: Centre for the Defence of the Individual; Al Mezan Centre for Human Rights; Gisha – Legal Centre for Freedom of Movement; Adalah: Das Rechtszentrum für die Rechte arabischer Minderheiten in Israel; und Rabbis for Human Rights.

Der juristische Schritt erfolgte inmitten der Besorgnis über einen Anstieg von Coronavirus-Infektionen in den besetzten palästinensischen Gebieten. Die Westbank wurde Anfang des Monats unter neue restriktive Maßnahmen gestellt, um den Anstieg der Infektionen einzudämmen.

In der Petition wird argumentiert, dass die Palästinensische Autonomiebehörde “über eine unzureichende Anzahl von Impfstoffen verfügt, während die israelische Bevölkerung im praktisch gleichen Gebiet fast vollständig geimpft ist, abgesehen von denen, die es ablehnen.”

In der Tat hat Israel begonnen, die Pandemie-Sperrmaßnahmen zu lockern und Restaurants, Bars und Cafés zu öffnen. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat bereits zwei Dosen des Impfstoffs erhalten, teilte der israelische Gesundheitsminister gestern mit.

Unterdessen verzeichnete die palästinensische Gesundheitsministerin Mai Al-Kaila heute 1.511 neue Covid-19-Fälle und 16 Todesfälle im besetzten Palästina. Sie sagte, 14 Todesfälle ereigneten sich im Westjordanland, einschließlich Jerusalem, und zwei im belagerten Gazastreifen.

Abschließend wiesen die Menschenrechtsgruppen darauf hin, dass die palästinensischen Krankenhäuser im Westjordanland voll ausgelastet sind. “Einige von ihnen haben die Aufnahme von Krebspatienten aus dem Gazastreifen gestoppt, die eine dringende und lebensrettende Behandlung benötigen”, fügten sie hinzu. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...