Eine Katastrophe bahnt sich an

Von Gilad Atzmon

14.Juli. 2021

Am 9. Juli erfuhren wir, dass Pfizer plante, die amerikanischen und europäischen Aufsichtsbehörden zu bitten, eine dringende Auffrischungsdosis seines COVID-19-Impfstoffs zu genehmigen, “aufgrund von Hinweisen auf ein höheres Infektionsrisiko sechs Monate nach der Impfung und der Verbreitung der hochansteckenden Delta-Variante.”

Am selben Tag erfuhren wir auch, dass die FDA und die CDC von dieser Idee nicht sehr begeistert waren. In einer gemeinsamen Erklärung gaben beide Institutionen bekannt, dass “Amerikaner, die vollständig geimpft sind, zum jetzigen Zeitpunkt keine COVID-19-Auffrischungsimpfung benötigen.”

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) sagte ebenfalls, dass “es zu früh sei, um festzustellen, ob mehr als die zwei Impfungen, die derzeit erforderlich sind, benötigt werden, und sagte, sie sei für den Moment zuversichtlich, dass das etablierte Schema ausreichend sei.”

Später an diesem Tag wurde bekannt, dass Pfizers Antrag auf eine Notauffrischung nach einigen katastrophalen Daten aus Israel gestellt wurde.

Auf der Suche nach einem Hinweis in hebräischen Medienquellen stieß ich auf eine spektakuläre Enthüllung vom 6. Juli, die zeigte, dass etwa 85 % der neuen COVID-Delta-Infektionen in Israel vollständig geimpft sind.

israelische hm’s zahlen.jpg

Die obigen Daten legen nahe, dass in der jüngsten Altersgruppe (20-29) die Geimpften unter den COVID-Infektionsfällen etwa 2,3 überrepräsentiert waren. In einigen der älteren Altersgruppen (z.B. 50-59) waren die Geimpften sogar um mehr als das 15-fache überrepräsentiert. Wir sollten bedenken, dass in Israel die meisten Senioren vollständig geimpft sind. Da in Israel jedoch nur 57% der Bevölkerung vollständig geimpft sind, würde man erwarten, dass die Verteilung der Deltafälle in Israel nicht über ein Verhältnis von 6:4 zwischen Geimpften und Ungeimpften hinausgeht. Dies ist jedoch eindeutig nicht der Fall. Nach den obigen Daten haben die Geimpften im Durchschnitt eine höhere Wahrscheinlichkeit, an Delta zu erkranken, und zwar im Verhältnis von 5:1.

Da ich etwas misstrauisch gegenüber den obigen Daten und ihrer Herkunft war, bat ich meine israelischen Partner, ein offizielles Regierungsdokument ausfindig zu machen, das die obigen Zahlen bestätigen könnte. Innerhalb weniger Minuten tauchte die Bekanntmachung des israelischen Gesundheitsministeriums vom 6. Juli in meinem E-Mail-Posteingang auf, und sie bestätigt die obige Feststellung.

Die wichtigste Information ergibt sich aus der folgenden Tabelle.

Gesundheitsministerium _edited-1.jpg