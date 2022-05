PATRICK LAWRENCE: A Nation of ‘Geophobes’ Amid rampant Russophobia and Sinophobia, America’s penchant for Cold-War “national character analysis” will – if left unchecked – lead the U.S. into deepest trouble. By Patrick Lawrence Special to Consortium News Ruminating on the American condition some years ago, I invented a word to desc

Bild: Matrosen entrollen die US-Flagge in der Größe eines American-Football-Feldes bei der Eröffnungsfeier des Football-Teams der San Diego Chargers, Juni 2015. (Joe Kane / Navy Visual News Service)

Inmitten einer grassierenden Russophobie und Chinaphobie wird Amerikas Vorliebe für die “Analyse des nationalen Charakters” des Kalten Krieges die USA – wenn sie unkontrolliert bleibt – in größte Schwierigkeiten bringen.

Eine Nation von Fremdenfeinden



Von Patrick Lawrence

Speziell für Consortium News

2. Mai 2022

Als ich vor einigen Jahren über den Zustand der Amerikaner nachdachte, erfand ich ein Wort, um uns so zu beschreiben, wie wir sind. Amerika ist eine “geophobische” Nation, dachte ich mir – ein Volk mit einer Abneigung gegen die Räume und die Bevölkerung der Welt, die sich als Gleichgültigkeit gegenüber jeder echten Kenntnis von beidem manifestiert.

Diese Gleichgültigkeit, diese Ignoranz gegenüber anderen Orten und Menschen – und die Gleichgültigkeit der Amerikaner gegenüber ihrer Ignoranz – zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte amerikanische Geschichte.

Die Amerikaner sind im Grunde genommen ein ängstliches Volk, das sich vor dem fürchtet, was jenseits seiner Küsten liegt. War das jemals so, wie jetzt, in der Dämmerung des Imperiums?

Die Fremdenfeindlichkeit, so seltsam sie auch erscheinen mag, hat Amerika in gewisser Hinsicht gute Dienste geleistet – vorausgesetzt, man hat ein sehr enges Verständnis von Wohlstand.

Amerika hat sich nach dem Spanisch-Amerikanischen Krieg dazu entschlossen, ein Imperium zu schaffen, paradoxerweise auch, um die Welt in Schach zu halten. Es konnte seine wachsende Macht über seine Grenzen hinaus ausdehnen, in der Gewissheit, dass der Rest der Weltbevölkerung gefallen war, eine Unschärfe, und dass das, was sie dachten oder wollten, keine große Rolle spielte.

Wir alle kennen die Übung: Können Sie, sagen wir, Malaysia auf einer Landkarte finden? Können Sie die Ukraine auf einer Landkarte finden, während Sie die blau-gelbe Fahne von Ihrer Veranda schwenken? Das ist es, was ich mit Geophobie meine.

Auf der materiellen Seite erlaubte die Geophobie den Amerikanern, ihrer Gier und ihrem Egoismus zu frönen, indem sie sich einen unangemessenen Anteil am Reichtum der Welt aneigneten, ohne über ihre Gier und ihren Egoismus nachdenken zu müssen. George Kennan brachte dies nach den Siegen von 1945 auf den Punkt: Amerika verbraucht mit 5 Prozent der Weltbevölkerung etwa die Hälfte der Ressourcen, und das Ziel der amerikanischen Politik muss es sein, dass dies so lange wie möglich so bleibt.

Dies verstärkte Amerikas fundamentale Phobie – die seit langem bestehende Angst, dass der Rest der Welt mit einem bedrohlichen, unbeständigen Neid auf die USA blickte.

Nationale Charakterstudien

Zu der Zeit, als Kennan über diese Fragen nachdachte, entwickelten amerikanische Gelehrte – und was würden wir ohne unsere Gelehrten tun? – eine Denkrichtung entwickelt, die später als National Character Studies bezeichnet wurde. Und von all den entsetzlichen Denkgewohnheiten, die Amerikas Fremdenfeindlichkeit in seinen Bürgern hervorgebracht hat, gehört der Diskurs über den Nationalcharakter zu den allerschlimmsten.

Es ist jetzt an der Zeit, alle Fehler der amerikanischen Geophobie zu verstehen, denn sie werden der Republik im 21. Jahrhundert schaden. Doch angesichts der unter uns grassierenden Russophobie und Chinaphobie, zwei Varianten der verallgemeinerten Geophobie, sind es die Annahmen, die in Amerikas Vorliebe, andere nach ihrem nationalen Charakter zu betrachten, schlummern, die die USA in die größten Schwierigkeiten bringen.

Es ist nicht schwer, das Phänomen des Nationalcharakters zu erklären, und zwar aus dem einfachen Grund, dass es nicht viel damit zu tun hat – wie es immer der Fall ist, wenn Rassismus und die Angst vor dem Anderen den Kern der Überlegungen bilden. Das Argument des Nationalcharakters ist im Grunde genommen fundamentalistisch und postuliert unauslöschliche Eigenschaften, die ein bestimmtes Volk ausmachen.

Beispiel: Die Japaner haben dieses, jenes oder das andere getan, weil das japanische Volk so ist. Versuchen wir es noch einmal, um die Dinge näher zu bringen: Die Russen denken so, so oder so und werden immer so handeln, weil die Russen so sind, so denken und sich immer so verhalten werden.

Daraus folgt, dass wir sie immer fürchten müssen.

Jean-Paul Sartre hat in Das Sein und das Nichts die Argumente für den Essenzialismus mit angemessener Erbarmungslosigkeit zerpflückt. “Die Existenz geht der Essenz voraus”, so sein berühmtes Argument in diesem schwierigen, aber höchst lohnenden Buch. Das ist keine Haarspalterei. Es bedeutet, dass der Mensch, das, was er denkt und wie er handelt, durch die Entscheidungen bestimmt wird, die er als Reaktion auf die Bedingungen seines Lebens trifft, und nicht durch einen angeborenen Aspekt seines Charakters.

Mit anderen Worten: Wir sind frei, das zu sein, was wir sein wollen; die individuelle Freiheit ist einer der höchsten Werte der Existenzialisten. Und mit der Freiheit kommt eine minütliche Verantwortung für alles, was wir zu tun beschließen. Deshalb bekennen sich die meisten von uns zwar in den höchsten Tönen zur Freiheit, zeigen aber eine bodenlose Furcht vor der Freiheit, sobald wir bedroht sind, tatsächlich welche zu haben.

Mein eigener Streit mit den Vertretern des Nationalcharakters hängt mit Sartres Argument zusammen, dass das Sein über dem Wesen steht. Die Argumente des Nationalcharakters überlagern Politik und Geschichte – die immer im Fluss befindlichen Kräfte, die wirklich ausschlaggebend dafür sind, wie sich die Welt dreht.

Ich wähle den Fall der Japaner mit Bedacht, denn die Studien über den Nationalcharakter entstanden zu einem großen Teil, als Amerika beschloss, dass es an der Zeit war, die Japaner zu verstehen, nachdem das Luftkorps der kaiserlichen Marine in den letzten Tagen des Jahres 1941 Pearl Harbor angegriffen hatte. Die Schlüsselfiguren, die sich mit dieser Frage beschäftigten, waren ausgebildete Anthropologen und Psychologen – ein sicheres Zeichen, wie ich immer dachte, dass Ärger im Anmarsch war.

Eine dieser Personen war Ruth Benedict, eine Anthropologin (und enge Freundin von Margaret Mead), die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, der Roosevelt-Regierung und allen anderen Interessierten mitzuteilen, mit wem es das amerikanische Militär bei der Überquerung des Pazifiks zu tun hatte. Ihr berühmtes Buch The Chrysanthemum and the Sword (Die Chrysantheme und das Schwert) wurde erst 1946 veröffentlicht, aber die Arbeit, die darin steckt, war Teil der Kriegsanstrengungen.

Jeder Korrespondent, der nach Japan entsandt wurde – vorausgesetzt, Korrespondenten lesen noch Bücher -, liest “Die Chrysantheme und das Schwert”. Darin erzählt Benedict alles über den unveränderlichen Charakter der Japaner und erklärt so alles, was sie tun – denn was sie tun, ist das, was sie immer getan haben und immer tun werden.

Das Kuriose an Benedict und ihrem Buch ist, dass der Krieg es ihr unmöglich gemacht hat, in Japan zu recherchieren: Alles war eine Frage des Studiums und der vorsichtigen Vermutung aus der Ferne – ein früher Fall von amerikanischer Geophobie, der durch die Umstände bedingt ist. Interessant ist auch, dass Benedicts erstes Buch, das 1934 erschien, den Titel Patterns of Culture trug, in dem sie argumentierte: “Eine Kultur ist, wie ein Individuum, ein mehr oder weniger konsistentes Muster des Denkens und Handelns”.

Haben Sie das Bild verstanden?

Nationale Charakterstudien könnten als ein weiteres Artefakt des Kalten Krieges verschwunden sein. In der Tat haben die besseren Gelehrten zu Benedicts Zeiten – und jede Generation hat ein paar verlässliche Gelehrte – die neue Disziplin von Anfang an vehement bekämpft. Aber wie oft gewinnen gewissenhafte Gelehrte die Auseinandersetzungen ihrer Zeit? (Und wann genau ist der Kalte Krieg zu Ende gegangen?) Die Analyse des nationalen Charakters durchdringt heute den öffentlichen Diskurs in Amerika, von der Bar Ihres örtlichen Applebee’s bis zum Weißen Haus von Biden.

Da ist zum Beispiel der Fall von Wendy Sherman. Sherman, die jetzt stellvertretende Außenministerin ist – die Nummer 2 unter Antony Blinken -, fiel mir zum ersten Mal im Herbst 2013 auf, als Hassan Rouhani, der neu gewählte iranische Präsident, die Generalversammlung der Vereinten Nationen begeisterte und die Tür zu Gesprächen öffnete, die 2015 zu einem Abkommen über die Atomprogramme der Islamischen Republik führten.

Sherman sollte die Verhandlungen führen, musste aber zuvor den Senat von ihrer Redlichkeit überzeugen. “Wir wissen, dass Täuschung Teil der DNA ist”, erklärte sie in Bezug auf die Iraner.

Haben Sie nun das Bild verstanden?

Das ging damals als Diplomatie durch, und es geht auch heute als Diplomatie durch. Amerikas vorherrschende Haltung zum Konflikt in der Ukraine und Russlands Entschlossenheit, einzugreifen, sind ein Abgrund an nationalem Charakterschwachsinn. Deshalb ist es nahezu unmöglich, mit 99,9 Prozent der Amerikaner ein vernünftiges Gespräch über die komplexen Zusammenhänge der Ukraine-Krise zu führen. Nein: Es geht nur um diese Rrrrrussen und was sie immer tun.

Oh, Wendy, Wendy, was ist schief gelaufen, oh so schief?

Bestimmte Arten von Menschen und Gesellschaften neigen dazu, von den Irrtümern des Nationalcharakters befallen zu werden. Verwundete Zivilisationen sind dafür oft sehr anfällig.

Ein weiteres Beispiel ist der Fall Japan.

In den vielen Jahren, in denen ich in China gearbeitet habe und hin und her gereist bin, habe ich immer wieder mit Bedauern festgestellt, wie tief und vernarbend die Verletzungen waren, die die kaiserliche japanische Armee den Chinesen in den 1930er und 1940er Jahren zugefügt hat – die Massaker, die Gräueltaten, die berüchtigte Vergewaltigung von Nanjing. Die Chinesen – und die Koreaner haben ihre eigene Variante davon – führen das alles darauf zurück, wer die Japaner sind.

Möge der Tag kommen, an dem die Chinesen, ein Volk, das ich sehr bewundere, begreifen, dass es die damalige Weltpolitik und die Geschichte der gequälten Modernisierung Japans waren, die das kaiserliche Japan zu all seinem Unrecht führten. Die Japaner bauten ein Imperium auf und führten es so, wie sie es taten, das sollten wir nicht vergessen, zum Teil, weil die Westler Imperien hatten, die andere unterjochten, und sie mussten eines haben, um den Westlern ebenbürtig zu sein.

Näher an unserer Zeit und unseren Umständen ist der Fall der Polen und anderer Osteuropäer – und natürlich der Ukrainer. Es ist seit langem eine Binsenweisheit, dass die Menschen in den ehemaligen Satellitenstaaten und Sowjetrepubliken in allen russischen Angelegenheiten am besten Bescheid wissen, da sie unter sowjetischer Herrschaft gelebt haben.

Ich kann mir nichts vorstellen, was falscher wäre. Vor allem Polen und Ukrainer sind die Letzten, die man um ein fundiertes, ausgewogenes Urteil über Russland und seine Bevölkerung bitten sollte, denn ihre Sichtweise ist mehr oder weniger von der Annahme eines nationalen Charakters geprägt.

Und wie sehr lieben die Amerikaner die nationalistischen Vorstellungen der Polen und Ukrainer.

Die Führer und Diplomaten einer Nation sollten ihre Bürger vor Exzessen des Hasses und der Fremdenfeindlichkeit bewahren, die auf Vorstellungen vom Nationalcharakter beruhen. Nicht so die Amerikaner. Sie schüren dieses Feuer bei jeder sich bietenden Gelegenheit: Es ist gut für die Kampagne zur Schwächung Russlands, gut, um die Unterstützung für den Krieg bei denjenigen zu sichern, die sich als Kriegsgegner bekennen, und gut, um sicherzustellen, dass die amerikanische Öffentlichkeit weiterhin die gelb-blaue Flagge schwenkt.

Nicht zu übersehen ist die ständige Betonung des nationalen Charakters, die die Geschichte und die Politik der russischen Intervention in der Ukraine, Russlands Position gegenüber der NATO und der europäischen Sicherheit, Chinas Sichtweise auf Taiwan und andere derartige Fragen und so weiter auf unbestimmte Zeit verdunkelt – aber genau das.

Abgesehen von den Verwundeten sind es die Geophobiker, die am ehesten dazu neigen, den nationalen Charakter zu verwenden, wenn sie auf die Welt blicken. Es ist ein ausgezeichnetes Klassifizierungssystem, und nichts, so lassen die Fremdenfeinde sich einreden, wird sich jemals ändern. Seit dem 11. September 2001, so möchte ich hinzufügen, ist Amerika nicht nur eine verwundete Nation, sondern auch eine phobische Nation, die sich vor dem Schicksal ihres Imperiums fürchtet.

Es gibt gute Gründe für Amerikas tief verwurzelte Geophobie, die mit seiner Geschichte, seiner Größe und den Ozeanen auf beiden Seiten zu tun haben. Aber wenn Russlands Beharren darauf, dass seine Sicherheitsbedenken ernst genommen werden, wenn Chinas Aufstieg zur Weltmacht, wenn die Forderung des Nicht-Westens nach globaler Parität uns irgendetwas sagen, dann, dass die Zeit gekommen ist, Amerikas geophobische Gewohnheiten hinter sich zu lassen.

Gleichgültigkeit gegenüber anderen, die Glückseligkeit der Ignoranz, die Annahmen aus dem Malbuch, die den nationalen Charakterperspektiven innewohnen: Das ist nicht das Wesen Amerikas, wie Sartre es ausdrücken würde, sondern es sind Entscheidungen, die es getroffen hat. Es kann entweder darüber hinauswachsen oder im 21. Jahrhundert scheitern. Jahrhundert scheitern. Das ist jetzt Amerikas Entscheidung, und es steht ihm frei, sie so oder so zu treffen. Übersetzt mit Deepl.com

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Autor und Dozent. Sein jüngstes Buch ist Time No Longer: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert. Folgen Sie ihm auf Twitter @thefloutist. Seine Website lautet Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite.

