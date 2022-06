https://www.moonofalabama.org/2022/06/another-zelensky-lie-debunked-white-house-says-ukraine-must-give-up-territory.html



Eine weitere Selenskyj-Lüge entlarvt – Weißes Haus sagt, die Ukraine müsse Territorium aufgeben

28. Juni 2022

Gestern erwähnte ich das brennende Einkaufszentrum in Krementschuk, Ukraine, in dem der ukrainische Präsident Selenskyj fälschlicherweise behauptete, dass sich Tausende von Menschen darin befunden hätten.

Ich habe gefragt:

Satellitenbilder zeigen, dass das Einkaufszentrum direkt neben der großen Maschinenfabrik Kredmasch liegt. War das das eigentliche Ziel des Angriffs, und war das Einkaufszentrum ein unbeabsichtigtes Opfer?

Es wurde nun bestätigt, dass die Antwort auf meine Frage “ja” lautet.

Im heutigen Kriegsbericht des russischen Verteidigungsministeriums heißt es:

Am 27. Juni haben die russischen Luft- und Raumfahrtkräfte in Krementschug (Gebiet Poltawa) einen hochpräzisen Luftangriff auf Hangars mit von den USA und europäischen Ländern gelieferter Bewaffnung und Munition im Straßenbaumaschinenwerk Krementschug geflogen.

Der Hochpräzisionsangriff führte zur Neutralisierung von Waffen und Munition aus westlicher Produktion, die im Lager konzentriert waren, um an ukrainische Truppengruppen im Donbass geliefert zu werden.

Die Detonation der gelagerten Munition verursachte einen Brand in einem nicht funktionierenden Einkaufszentrum neben den Anlagen des Werks.

Ahhh – “Traut den Russen nicht!”, sagen Sie. Nun, trauen Sie niemandem, sage ich, sondern sehen Sie sich die Fakten an.

Die Ukrainer haben ein Überwachungsvideo aus einem Park veröffentlicht, das die Momente der beiden Explosionen festhält. Es gibt einen großen Blitz, und die Menschen rennen weg, während einige Trümmer herunterfallen.

Der Park liegt um einen künstlichen See mit einer Insel in der Mitte, die über eine Brücke erreichbar ist. Auf der Insel befindet sich ein kleines rundes Gebäude.

Hier ist eine Google-Satellitenansicht der gesamten Szene.

Das hellgraue Dach des Einkaufszentrums ist südlich der großen Kredmash-Maschinenfabrik in der Mitte zu sehen. Der kleine Park, aus dem die Überwachungsvideos stammen, liegt direkt nördlich davon. Google hat ihn in Grün als besonderen Erholungsraum markiert. Die Fabrik hat an ihrer Südseite einen direkten Gleisanschluss mit mehreren Gleisen zum Be- und Entladen von Maschinen. Der Gleiszugang macht es zu einem idealen Ort für die Vorbereitung oder Reparatur von schweren Waffen. Es scheint, dass das Bahngelände eines der beiden Ziele war.

Immer noch nicht überzeugt? Nun, hier ist ein Video eines ukrainischen Fernsehsenders, das auf dem Fabrikgelände aufgenommen wurde. Es zeigt einen Krater und die Trümmer der Fabrik. Die Bereiche, in denen sie getroffen wurde, sind ziemlich zerstört.

Nach Angaben des ukrainischen Katastrophenschutzes wurden bei dem Angriff 16 Menschen getötet und 59 verwundet. Die meisten der von Selenskyj erwähnten “tausend” Menschen im Einkaufszentrum müssen also entweder überlebt haben oder haben überhaupt nicht existiert, wobei letzteres der wahrscheinlichere Fall ist.

Das Einkaufszentrum war offensichtlich genauso leer wie der große leere Parkplatz, den ich gestern erwähnt habe. Es geriet irgendwie in Brand, nachdem die Fabrik nebenan bombardiert worden war. Die Toten waren höchstwahrscheinlich Soldaten oder Fabrikarbeiter, die “westliche” Waffen für die Lieferung an die Front vorbereiteten.

Selenskyjs Lüge wurde ebenso entlarvt wie die anderen Horrorgeschichten, die er über die Russen erzählt hat.

Unterdessen bereitet sich das Weiße Haus auf einen Rückzug aus der Ukraine vor. CNN titelt:

Biden-Beamte bezweifeln privat, dass die Ukraine ihr gesamtes Territorium zurückgewinnen kann

Der Artikel stammt von der “gestörten Verschwörungstheoretikerin und skandalgeplagten CIA-Propagandistin” Natasha Bertrand. Das macht ihn zu einer offiziellen Position der Regierung.

(CNN) – Beamte des Weißen Hauses verlieren die Zuversicht, dass die Ukraine jemals in der Lage sein wird, das gesamte Land, das sie in den vergangenen vier Kriegsmonaten an Russland verloren hat, zurückzuerobern, sagten US-Beamte gegenüber CNN, selbst mit den schwereren und ausgefeilteren Waffen, die die USA und ihre Verbündeten zu schicken planen.

Berater von Präsident Joe Biden haben begonnen, intern darüber zu debattieren, ob und wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Definition eines ukrainischen “Sieges” ändern sollte, um der Möglichkeit Rechnung zu tragen, dass sein Land unwiderruflich geschrumpft ist.

US-Beamte betonten gegenüber CNN, dass diese pessimistischere Einschätzung nicht bedeute, dass die USA beabsichtigten, die Ukraine zu irgendwelchen formellen territorialen Zugeständnissen an Russland zu drängen, um den Krieg zu beenden. Es besteht auch die Hoffnung, dass die ukrainischen Streitkräfte in der Lage sein werden, in einer wahrscheinlichen Gegenoffensive noch in diesem Jahr bedeutende Teile des Territoriums zurückzugewinnen.

Diese “Gegenoffensive noch in diesem Jahr” erscheint mir sehr unwahrscheinlich. Wenn die russischen Streitkräfte einen Aufmarsch sehen, werden sie ihn zerstören, bevor er starten kann.

Die Ukraine wird nichts von dem Gebiet zurückgewinnen, das die Russen nicht zurückgewinnen wollen. Sie ist weder in der Lage, dies militärisch zu tun, noch durch Verhandlungen. Sie wird sich einfach mit der Niederlage abfinden und den Osten und Süden aufgeben sowie den Verlust der Quelle von 70-80 % ihres früheren BIP hinnehmen müssen. Übersetzt mit Deepl.com

All dies war vom ersten Tag des Krieges an völlig vorhersehbar.

