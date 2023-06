Bei dem Sabotageangriff auf das Gebiet Belgorod am 22. Mai wurden nach Medienberichten Waffen aus belgischer Produktion eingesetzt. Russlands Außenministerium bestellte am Montag den belgischen Botschafter ein und brachte ihm gegenüber seinen Protest zum Ausdruck.

Einsatz belgischer Waffen durch Saboteure – Moskau protestiert

Bei dem Sabotageangriff auf das Gebiet Belgorod am 22. Mai wurden nach Medienberichten Waffen aus belgischer Produktion eingesetzt. Russlands Außenministerium bestellte am Montag den belgischen Botschafter ein und brachte ihm gegenüber seinen Protest zum Ausdruck.

Am 6. Juni hat das russische Außenministerium den belgischen Botschafter in Moskau, Marc Michielsen, einbestellt. Ihm wurde eine Protestnote im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Einsatz belgischer Waffen durch eine ukrainische Sabotagegruppe übergeben. In einem Kommentar auf der Webseite des Ministeriums heißt es, die russische Seite habe wiederholt vor der Gefahr gewarnt, die durch die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine entstehe.

Bedenklich sei zudem die unkontrollierte Ausbreitung westlicher Ausrüstung. Denn sie könnte am Ende in die Hände terroristischer Gruppierungen fallen, die Angriffe auf Zivilisten und zivile Objekte in Russland planen. Diesbezüglich habe Moskau Brüssel aufgefordert, die Augen vor den zahlreichen Beweisen für eine Unterstützung terroristischer Gruppen durch Kiew nicht zu verschließen.