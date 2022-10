Elektroautos und Ressourcenkriege von Stan Cox und Priti Gulati Cox

Electric Cars & Resource Wars The greatest potential for conflict over battery metals may not be in Asia, Africa or the Americas, write Stan Cox and Priti Gulati Cox. It may not be on any continent at all.

Bild:(RawPixel, gemeinfrei)

Elektroautos und Resourcenkriege

von Stan Cox und Priti Gulati Cox

TomDispatch.com

17. Oktober 2022



Das größte Konfliktpotenzial um Batteriemetalle liegt möglicherweise nicht in Asien, Afrika oder Amerika, schreiben Stan Cox und Priti Gulati Cox. Möglicherweise liegt es auf gar keinem Kontinent.

(RawPixel, gemeinfrei)

Ein CEO der Batterieindustrie sagte dem Magazin: “Wenn man sich nur das Ziel von Tesla ansieht, 20 Millionen Elektrofahrzeuge pro Jahr im Jahr 2030 zu produzieren, wird allein dafür fast das Doppelte des derzeitigen weltweiten Jahresangebots [an diesen Mineralien] benötigt, und das, bevor man VW, Ford, GM und die Chinesen einbezieht.”

Gegenwärtig wird der Großteil der weltweiten Lithiumproduktion in Australien, Chile und China gefördert, während im südlichen Teil Boliviens, der zusammen mit Chile und Argentinien das so genannte “Lithiumdreieck” bildet, riesige unerschlossene Reserven vorhanden sind. China besitzt Lithiumminen in diesem Dreieck und in Australien, und zwei Drittel der weltweiten Lithiumverarbeitung findet in chinesischen Anlagen statt.

Die Gewinnung und Verarbeitung von Lithium ist nicht gerade ein grünes Geschäft. In der chilenischen Atacama-Wüste beispielsweise, wo der Lithiumabbau riesige Verdunstungsteiche erfordert, werden für jede gewonnene Tonne Lithium eine halbe Million Gallonen Wasser benötigt. Dieser Prozess macht 65 Prozent des gesamten Wasserverbrauchs in dieser Region aus und verursacht eine erhebliche Boden- und Wasserverschmutzung sowie Luftverschmutzung.

Der Elektroauto-Tycoon Elon Musk, der sich offensichtlich nicht für Mutter Natur interessiert, ist sehr an einer vertikalen Integration des Lithiumabbaus mit der Produktion von Elektrobatterien und Fahrzeugen nach chinesischem Vorbild interessiert. Dementsprechend versucht er seit Jahren, die unberührten Lithiumreserven Boliviens in die Finger zu bekommen. Bis zu seinem Sturz durch einen Staatsstreich im Jahr 2020 stellte sich der bolivianische Präsident Evo Morales Musk in den Weg, indem er versprach, sich mit Würde und Souveränität zu industrialisieren”.

Als ein Twitter-Nutzer Musk beschuldigte, in den Putsch verwickelt zu sein, antwortete der Tesla-Tycoon: “Wir putschen, wen immer wir wollen! Finde dich damit ab.” (Später löschte er den Tweet.) Wie Vijay Prashad und Alejandro Bejarano damals feststellten, “ist Musks Eingeständnis, so maßlos es auch sein mag, zumindest ehrlich… Anfang dieses Jahres enthüllten Musk und sein Unternehmen, dass sie eine Tesla-Fabrik in Brasilien bauen wollten, die mit Lithium aus Bolivien versorgt werden sollte; als wir darüber schrieben, nannten wir unseren Bericht ‘Elon Musk verhält sich wie ein Neo-Konquistador für Südamerikas Lithium’.”

Elon Musk in einer Tesla-Fabrik in Fremont, Kalifornien, 2011. (Maurizio Pesce, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

Bolivien ist nach wie vor bestrebt, seine Lithiumvorkommen auszubeuten und sie gleichzeitig unter nationaler Kontrolle zu halten. Mangels ausreichender Reichtümer und technischer Ressourcen ist die Regierung jedoch gezwungen, ausländisches Kapital einzuwerben, und hat das Feld der in Frage kommenden Unternehmen auf sechs eingegrenzt – ein amerikanisches, ein russisches und vier chinesische. Es wird erwartet, dass sie bis zum Jahresende eines oder mehrere von ihnen auswählt, um eine Partnerschaft mit dem staatlichen Unternehmen Yacimientos de Litios Bolivianos einzugehen. Unabhängig davon, wer den Zuschlag erhält, könnten die Reibereien zwischen den drei Bewerbernationen eine westhemisphärische Version des Great Game auslösen.

Lithiummine in der bolivianischen Salzwüste Uyuni, Juni 2018. Salzverdampfungs- und Konzentrationsbecken, die Teil des Lithiumgewinnungsprozesses sind, erscheinen in einem Gittermuster. (Coordenação-Geral de Observação da Terra, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons)

Und was auch immer Sie tun, vergessen Sie nicht, dass das von den Taliban kontrollierte Afghanistan, ein lithiumreiches Land mit jahrhundertelanger bitterer Erfahrung als Gastgeber von Großmächten, eine weitere potenzielle Arena für Rivalitäten und Konflikte ist. Tatsächlich haben die sowjetischen Invasoren die Lithiumvorkommen des Landes vor vier Jahrzehnten erstmals entdeckt.

Während der US-Besatzung Afghanistans in diesem Jahrhundert bestätigten Geologen die Existenz großer Vorkommen, und das Pentagon bezeichnete das Land prompt – Sie ahnen es – als potenzielles “Saudi-Arabien des Lithiums”. Laut der im asiatisch-pazifischen Raum erscheinenden Zeitschrift The Diplomat ist der Lithium-Rausch dort nun in vollem Gange, und “Länder wie China, Russland und der Iran haben bereits ihre Absicht bekundet, ‘freundschaftliche Beziehungen’ zu den Taliban aufzubauen”, da sie um die Chance wetteifern, ihre Großzügigkeit zur Schau zu stellen und dem Land bei der Ausbeutung seiner Ressourcen zu “helfen”.

Schauen Sie nicht nach unten

Bild des tiefen Meeresbodens im südwestlichen Pazifik, südlich der Samoanischen Inseln, 2004. (Oregon State University, Flickr, CC BY-SA 2.0)

Das größte Konfliktpotenzial in Bezug auf Batteriemetalle liegt vielleicht nicht in Asien, Afrika oder Amerika. Möglicherweise liegt es auf keinem Kontinent. Das schwerwiegendste und potenziell zerstörerischste künftige Schlachtfeld könnte weit draußen in internationalen Gewässern liegen, wo polymetallische Knollen – dichte Mineralklumpen, die in ihrer Größe und Form oft mit Kartoffeln verglichen werden – in großer Zahl über weite Regionen des Tiefseebodens verstreut liegen. Sie enthalten eine Vielzahl von Metallelementen, darunter nicht nur Lithium und Kobalt, sondern auch Kupfer, ein weiteres Metall, das in großen Mengen für die Batterieherstellung benötigt wird. Einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge enthält ein einziges Knollenfeld, die 1,7 Millionen Quadratmeilen große Clarion-Clipperton-Zone (CCZ) im Pazifischen Ozean südöstlich der Hawaii-Inseln, mehr Kobalt als alle irdischen Ressourcen zusammen.

Eine UN-Behörde, die Internationale Meeresbodenbehörde, vergibt Schürfgenehmigungen an Bergbauunternehmen, die von nationalen Regierungen unterstützt werden, und beabsichtigt, bereits im nächsten Jahr mit der Genehmigung für den Abbau von Knollen in der CCZ zu beginnen. Die Abbaumethoden für polymetallische Knollen sind noch nicht ausgereift und werden noch nicht in großem Maßstab eingesetzt, aber die Metalljäger werben damit, dass das Verfahren weit weniger zerstörerisch ist als der Abbau von Kobalt und Lithium an Land. Man kann den Eindruck gewinnen, dass es so schonend sein wird, dass es sich nicht einmal um Bergbau, wie wir ihn kennen, handelt, sondern eher so, als würde man mit einem Staubsauger über den Meeresboden fahren.

Glauben Sie das nicht eine Sekunde lang. In nur einem kleinen Teil der CCZ haben Wissenschaftler mehr als 1.000 Tierarten identifiziert, und sie vermuten, dass mindestens weitere tausend Arten dort leben, zusammen mit 100.000 mikrobiellen Arten. Praktisch alle Lebewesen, die sich im Bereich des Abbaus aufhalten, werden natürlich getötet, und alles, was auf der Oberfläche der Knollen lebt, wird aus dem Ökosystem entfernt. Die Erntemaschinen für die Knollen, die so groß wie Weizenmähdrescher sind, werden riesige Wolken von Sedimenten aufwirbeln, die wahrscheinlich Tausende von Kilometern treiben werden, bevor sie sich schließlich auf dem Meer absetzen, es begraben und so noch mehr Meereslebewesen vernichten.

Um es kurz zu machen: Amerika, das Saudi-Arabien der grünen Gier, begehrt nun einige Metalle, die für die Elektroautoindustrie von entscheidender Bedeutung sind, nämlich Kobalt und Lithium, deren Reserven nur in einigen wenigen Ländern konzentriert sind. Die Erze können jedoch auch in riesigen Mengen direkt vom Meeresboden abgesaugt werden, und zwar an Orten, die weit außerhalb des Hoheitsgebiets irgendeines Landes liegen. Ökologisch, geopolitisch, militärisch – was kann da schon schiefgehen?

Prius-Plug-in-Hybride beim Aufladen im Rathaus von San Francisco, 2009. (Felix Kramer, CalCars, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons)

Natürlich eine ganze Menge. In einem Beitrag für das Center for International Maritime Security argumentierte der Offizier der US-Küstenwache, Leutnant Kyle Cregge, im vergangenen Jahr, dass die Küstenwache und die Marine in den Gebieten, in denen Meeresboden abgebaut wird, eine starke Präsenz zeigen sollten. Er betonte, dass der Deep Seabed Hard Mineral Resource Act von 1980 “das Recht der USA auf den Abbau des Meeresbodens in internationalen Gewässern beansprucht und die Küstenwache ausdrücklich als verantwortlich für die Durchsetzung benennt”.

Er räumte ein, dass Patrouillen in Gebieten, in denen Tiefseebergbau betrieben wird, zu einigen brenzligen Situationen führen könnten. Die Küstenwache wird mit dem gleichen Problem konfrontiert sein wie die US-Marine mit ihren Operationen zur Wahrung der Navigationsfreiheit an Orten wie dem Südchinesischen Meer”, sagte er. Aber indem sie ihre Schiffe möglicherweise in Gefahr bringen, so schrieb er, “versuchen die Dienste, das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen als Ausdruck des internationalen Gewohnheitsrechts zu stärken”. (Vergessen Sie die Tatsache, dass die USA das Seerechtsübereinkommen nie unterzeichnet haben!) Cregge sagte dann voraus, dass China und Russland zu den größten Herausforderern in einem künftigen Wettbewerb um den Meeresboden gehören würden, Staaten, die bereits im Südchinesischen Meer bzw. in der Arktis ihre territorialen Ansprüche durchsetzen.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Abbau des Meeresbodens nicht nur militärische Konflikte auslösen, sondern auch zu einem integralen Bestandteil der Kriegsführung selbst werden könnte. Manabrata Guha, ein Forscher für Kriegstheorie an der Universität von New South Wales, erklärte gegenüber dem australischen Fernsehsender ABC, dass Daten, einschließlich topografischer oder thermischer Karten des Meeresbodens, die durch die Erkundung des Meeresbodens im Rahmen von Bergbauprojekten gewonnen werden, für die Streitkräfte eines Landes von großem Wert sein könnten. Laut ABC,

“Nur 9 Prozent des Meeresbodens sind in hoher Auflösung kartiert, verglichen mit 99 Prozent der Marsoberfläche – ein blinder Fleck, der sowohl Tiefseebergleute als auch Militärplaner betrifft. Das alles sollte man im Hinterkopf behalten, denn der Pazifische Ozean ist nicht nur das Meer mit dem größten Bergbaupotenzial, sondern auch die Heimat der folgenreichsten geopolitischen Spannungen dieses Jahrhunderts: der Aufstieg Chinas und die Reaktion der USA darauf.”

Insbesondere das rohstoffreiche Südchinesische Meer, so ABC, ist seit langem ein potenzieller Konfliktherd zwischen China und Amerika. Wie Guha spekulierte, könnte die Nutzung von Tiefseedaten durch die USA in der Region “über ihren kampforientierten Fokus hinaus auf Angriffe auf zivile Infrastruktur, Finanzen und kulturelle Systeme ausgeweitet werden”. Er fügte hinzu: “Die Unterwasserdomäne bietet einen weiteren Vektor, ein weiteres potenzielles ‘Loch’, in das die Amerikaner eindringen könnten”, da die USA China bei der Unterwasser-Kartierungstechnologie 20 bis 30 Jahre voraus seien, wie er betonte.

“Man will gezielt den Gegner so verletzen, dass sein ganzes System zusammenbricht”, sagte er. “Das ist die Idee der Multidomain-Kriegsführung… die Idee ist, einen systemischen Zusammenbruch herbeizuführen.

Die Last des großen Lastwagens

Systemischer Zusammenbruch? Wirklich? Sollten wir uns in dieser zunehmend aufgeheizten Situation nicht lieber darauf konzentrieren, wie wir unseren eigenen Systemkollaps verhindern können, anstatt Technologien zu entwickeln, die andere Gesellschaften zu Fall bringen?

Eine nationale Flotte batteriebetriebener Autos wird sich wahrscheinlich nicht als nachhaltig erweisen und könnte global gesehen katastrophale Folgen haben. Es ist an der Zeit, eine Überarbeitung des gesamten Verkehrssystems in Erwägung zu ziehen, um es weg von der Fixierung auf den Individualverkehr und hin zu Fuß, per Pedes und einem wirklich effektiven landesweiten öffentlichen Verkehrssystem (sowie sehr lokalen Systemen) zu bewegen, das in der Tat mit Strom betrieben werden könnte und vielleicht dazu beiträgt, zukünftige katastrophale Ressourcenkriege zu vermeiden.

Ein solcher Wandel, selbst wenn er eintreten sollte, würde natürlich lange dauern. Während dieser Zeit werden Elektrofahrzeuge weiterhin in großen Mengen hergestellt. Um die Auswirkungen auf die Menschheit und die Erde zu verringern, sollten die Amerikaner daher vorerst weniger und weitaus kleinere Fahrzeuge produzieren als derzeit geplant. Schließlich werden die Elektroversionen der heutigen großen Lastwagen und Geländewagen auch größere und schwerere Batterien benötigen (wie die im Pickup F-150 Lightning, die 1.800 Pfund wiegt und die Größe von zwei Matratzen hat). Sie werden natürlich proportional größere Mengen an Kobalt, Lithium und Kupfer enthalten.

Die wahre Last einer massiven Batterie in einem Elektroauto oder Lastwagen wird nicht nur von der Aufhängung des Fahrzeugs getragen, sondern auch von den Menschen und Ökosystemen, die das Pech haben, sich in oder in der Nähe der globalen Lieferkette zu befinden, in der die Batterie produziert wird. Und diese Menschen könnten zu den ersten von Millionen gehören, die von einer neuen Welle geopolitischer und militärischer Konflikte bedroht werden, und zwar in Gebieten, die man als die grünen Opferzonen der Welt bezeichnen sollte. Übersetzt mit Deepl.com

Stan Cox, ein regelmäßiger Mitarbeiter von TomDispatch, ist Forschungsstipendiat für Ökosphärenstudien am The Land Institute. Er ist der Autor von The Path to a Livable Future: A New Politics to Fight Climate Change, Racism, and the Next Pandemic, The Green New Deal and Beyond: Ending the Climate Emergency While We Still Can, und der aktuellen Klimareihe In Real Time bei City Lights Books. Sie finden ihn auf Twitter unter @CoxStan.

Priti Gulati Cox ist Künstlerin und lokale Organisatorin der CODEPINK Sidewalk Gallery of Congress, einem gemeinschaftlichen Straßenkunstraum in Salina, Kansas. Ihr aktuelles visuelles Werk It’s Time wächst Monat für Monat, während es die möglicherweise schicksalhafteste Ära für unser Land seit den 1860er Jahren aufzeichnet. Sie finden sie auf Twitter unter @PritiGCox.

Dieser Artikel stammt von TomDispatch.com.

