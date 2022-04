Empörung über Asow-Nazi vor dem griechischen Parlament Von Joe Lauria

https://consortiumnews.com/2022/04/08/outrage-as-azov-nazi-addresses-greek-parliament/

Von Joe Lauria

Von Joe Lauria



8. April 2022

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine virtuelle Weltreise mit Videoanschlüssen zu Parlamenten rund um den Globus sowie zu den Grammy Awards und dem UN-Sicherheitsrat unternommen, manchmal mit unangenehmen Ergebnissen.

Am Donnerstag brach ein heftiger Streit aus, als Selenskyj einen ukrainischen Soldaten griechischer Herkunft aus der Stadt Mariupol mitbrachte, der zufällig dem neonazistischen Asow-Regiment angehörte. Griechenland war während des Zweiten Weltkriegs von den Nazis besetzt und führte einen erbitterten Partisanenkrieg gegen die Nazis (und wurde später von Großbritannien und den Vereinigten Staaten verraten).

Vor den Augen von Selenskyj erklärte der Mann, der nur seinen Vornamen nannte, dem Parlament: “Ich spreche zu Ihnen als Mann griechischer Abstammung. Mein Name ist Michail. Mein Großvater hat im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis gekämpft. Ich bin in Mariupol geboren und kämpfe jetzt auch für die Verteidigung meiner Stadt gegen die russischen Nazis.”

Alexis Tsipras, Vorsitzender der größten Oppositionspartei SYRIZA-Progressive Allianz, kritisierte den Auftritt des Asow-Kämpfers vor dem Parlament.

“Solidarität mit dem ukrainischen Volk ist eine Selbstverständlichkeit. Aber es kann nicht sein, dass Nazis im Parlament sprechen”, sagte Tsipras in den sozialen Medien. “Die Rede war eine Provokation.” Er sagte, der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis “trägt die volle Verantwortung. … Er hat von einem historischen Tag gesprochen, aber es ist eine historische Schande.”

Der ehemalige griechische Premierminister Antonis Samaras bezeichnete das im Parlament abgespielte Video als “großen Fehler”.

Der ehemalige Außenminister Nikos Kotzias sagte: “Die griechische Regierung hat in unverantwortlicher Weise den Kampf des ukrainischen Volkes untergraben, indem sie einem Nazi das Wort erteilt hat. Die Verantwortung ist groß. Die Regierung sollte einen detaillierten Bericht über die Vorbereitungen und Kontakte zu dieser Veranstaltung veröffentlichen.”

Die MeRA25-Partei des ehemaligen Finanzministers Yanis Varoufakis sagte, die Veranstaltung sei zu einem “Nazi-Fest” geworden.

Der Greek Reporter berichtete, ein Regierungssprecher habe den Fehler zugegeben, ihn dann aber benutzt, um SYRIZA als Russland-Apologeten zu diffamieren:

“Die sozialistische KINAL-Partei gab eine Erklärung ab, in der sie fragte, warum die griechischen Gesetzgeber nicht über die Videointervention eines Mitglieds des Asowschen Bataillons informiert worden seien, und forderte den Präsidenten des griechischen Parlaments auf, Verantwortung zu übernehmen.

Regierungssprecher Giannis Oikonomou sagte, die Aufnahme der Botschaft des Asowschen Bataillons sei “falsch und unangemessen”. Er sagte jedoch nicht, wer dafür verantwortlich gemacht werden sollte.

Oikonomou warf SYRIZA jedoch vor, “diesen Fehler zu benutzen, um die russische Invasion zu rechtfertigen. … Es ist Zeit für eine klare Antwort: Stehen sie auf der Seite der Ukrainer, die für ihre Freiheit kämpfen, oder auf der Seite von Putins Invasoren?’, sagte er.”

Selenskyjs lückenhaftes Gespür für Geschichte

In seiner Rede sagte Selenskyj:

“Seit mehr als einem Monat wache ich jeden Tag auf und denke an Mariupol, das von russischen Truppen zerstört wird. An der Grenze zu Mariupol leben immer noch 100.000 Menschen. Es gibt kein einziges Gebäude mehr. Mariupol ist zerstört …

Die Ukraine ist eines der orthodoxen Länder, das von den Griechen christianisiert wurde. In der ukrainischen Kultur und Geschichte wird sich zeigen, dass wir einen großen Teil der Geschichte verlieren, wenn wir die von den Griechen eingebrachte Kultur verlieren.

Freiheit oder Tod, das war die Parole Ihrer Revolutionäre. Wir rufen heute dasselbe.” [eine Anspielung auf einen Slogan der griechischen Revolution von 1821].

Die Ignorierung der Leiden Griechenlands unter dem deutschen Nationalsozialismus war eine Beleidigung, die noch dadurch verschlimmert wurde, dass ein Nazi mitgebracht wurde, um vor griechischen Gesetzgebern zu sprechen.

Selenskyj ist schon früher in Schwierigkeiten geraten, weil er in seinen Reden vor Parlamenten auf die Geschichte eines Landes Bezug genommen hat. In Israel sorgte er für Empörung, weil er die gegenwärtige Situation in der Ukraine mit dem Holocaust verglich und dabei die Rolle der ukrainischen Faschisten bei diesem Holocaust völlig ignorierte.

In seiner Rede vor dem UN-Sicherheitsrat am Dienstag sagte Selenskyj, Russland habe die schlimmsten Kriegsverbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg begangen, und ignorierte dabei das viel größere Verbrechen der Aggression der Vereinigten Staaten gegen den Irak, das vollständig auf Lügen beruht.

Genau wie westliche Regierungen und Konzernmedien leugnete auch die ukrainische Botschaft in Athen, dass Asow ein Neonazi-Regiment ist, obwohl die Uniformen die Wolfsangel der Waffen-SS tragen und eine offene politische Ausrichtung auf den Nationalsozialismus aufweisen. Die Botschaft versuchte stattdessen, den Spieß umzudrehen.

“Viele Jahre lang hat Russland versucht, den Mythos in die griechischen Köpfe zu ‘pflanzen’, dass das ‘Asow’-Regiment eine unabhängige paramilitärische Einheit ist, die in Mariupol operiert”, so die Botschaft in einer Erklärung. “Das Video … hat nichts mit den Nazi-Taten zu tun, die die Russen auf unserem Land und gegen unser Volk begehen.”

Hier ist das vollständige Video von Selenskyjs Auftritt (auf Griechisch):

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Reporter für die New York Times. Man kann ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe



Übersetzt mit Deepl.com