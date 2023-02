Hope for quake survivors fades as death toll passes 20,000 The likelihood of rescuing people is falling with every passing hour in quake-hit Turkey and Syria, as emergency workers fight time and cold weather while digging for survivors under thousands of levelled buildings. The death toll climbed to over 20,000 on Thursday night, GMT, with 17,134 killed in Turkey; 1,347 in government-controlled Syria; and 1,970 in opposition-controlled areas.

Rettungskräfte halten die Hand eines Überlebenden, während die Sucharbeiten nach dem tödlichen Erdbeben in Hatay, Türkei, am 9. Februar 2023 in eine kritische Phase eintreten (Reuters)

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Hoffnung auf Überlebende schwindet angesichts von mehr als 20.000 Todesopfern

Während das kritische 72-Stunden-Fenster verstreicht, bedrohen Kälte und Wassermangel die Überlebenden, die immer noch unter den Trümmern gefangen sind

Von MEE-Mitarbeitern

9. Februar 2023 19:11 UTC | Letzte Aktualisierung: vor 1 Stunde 32 Minuten

Die Wahrscheinlichkeit, Menschen zu retten, sinkt mit jeder Stunde, die in der Türkei und Syrien verstreicht. Die Rettungskräfte kämpfen mit der Zeit und der Kälte, während sie unter Tausenden von zerstörten Gebäuden nach Überlebenden graben.

Die Zahl der Todesopfer stieg am Donnerstagabend (GMT) auf über 20.000: 17.134 in der Türkei, 1.347 in den von der Regierung kontrollierten Gebieten Syriens und 1.970 in den von der Opposition kontrollierten Gebieten. Mehr als 70.000 wurden in den Nachbarländern verletzt.

Experten gehen davon aus, dass 90 Prozent der Überlebenden unter den Trümmern in den ersten 72 Stunden gefunden werden – ein Zeitfenster, das sich am frühen Donnerstagmorgen schloss.

“Wir sind an einem kritischen Punkt angelangt… Die Zeit wird knapp, Hunderte von Familien sitzen noch unter den Trümmern fest. Jede Sekunde bedeutet die Rettung eines Lebens”, erklärte die freiwillige Rettungsgruppe des syrischen Zivilschutzes (White Helmets), die in den von der Opposition kontrollierten Gebieten im Nordwesten Syriens tätig ist, am frühen Morgen.

Was muss noch geschehen, damit die Welt das Leid der Syrer ernst nimmt?

Diejenigen, die unter den Trümmern überleben und tödliche Verletzungen davontragen, sehen sich nach drei Tagen einer weiteren Bedrohung ihres Lebens gegenüber: Kälte und Mangel an Nahrung und Wasser.

Die Rettungsdienste versuchen verzweifelt, so viele Menschen wie möglich unter den eingestürzten Gebäuden medizinisch zu versorgen und mit Lebensmitteln zu versorgen, bevor sie an Unterkühlung sterben oder ihr Körper versagt.

Die Temperaturen in den vom Beben betroffenen Gebieten im Südosten der Türkei und im Nordwesten Syriens sind in dieser Woche tagsüber auf einstellige Werte und nachts auf unter Null gesunken.

In der türkischen Stadt Gaziantep fiel die Temperatur am frühen Donnerstag auf minus fünf Grad Celsius.

Gaziantep wurde am Montag von dem ersten Beben der Stärke 7,8 heimgesucht, dem kurz darauf ein Beben der Stärke 7,5 in der Provinz Kahramanmaras folgte.

Trotz schwindender Hoffnung wurden am Donnerstag einige Kinder gerettet, darunter ein zweijähriger Junge, der nach 79 Stunden unter den Trümmern in der türkischen Stadt Antakya hervorgeholt wurde, und drei Geschwister im Nordwesten Syriens.

Unterdessen sind Hunderttausende Überlebende in beiden Ländern obdachlos geworden und suchen in Parkhäusern, Turnhallen und Moscheen verzweifelt nach Nahrung und Wärme.

UN-Hilfe “enttäuschend

Trotz der vielen Spenden und freiwilligen Helfer ist die Lieferung von Hilfsgütern in den Nordwesten Syriens

UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte am Donnerstag, er wäre “sehr glücklich”, wenn die Vereinten Nationen mehr als einen Grenzübergang für die Lieferung von Hilfsgütern in das vom Krieg zerstörte Gebiet nutzen könnten.

Bab al-Hawa ist der einzige internationale Hilfskorridor von der Türkei nach Syrien.

Wir sind enttäuscht, da wir dringend Ausrüstung benötigen, die uns hilft, Leben unter den Trümmern zu retten.

– Syrischer Zivilschutz

Seit den verheerenden Erdbeben sind keine UN-Hilfsgüter mehr in den Nordwesten Syriens gelangt, da die türkischen Grenzsoldaten in Bab al-Hawa persönlich von dem Erdbeben betroffen waren.

Am Donnerstagabend erreichte der erste Hilfskonvoi die Region über Bab al-Hawa, wie AFP berichtet.

Nach Angaben des syrischen Zivilschutzes handelte es sich jedoch um eine Routinelieferung.

“Die UNO liefert nicht die Hilfe, die wir am dringendsten benötigen, um Leben zu retten, während uns die Zeit davonläuft”, sagte Raed al-Saleh, der Leiter des syrischen Zivilschutzes, gegenüber Reuters.

“Wir sind enttäuscht, da wir verzweifelt nach Ausrüstung suchen, die uns hilft, Leben unter den Trümmern zu retten”, so die Gruppe auf Twitter.

Ermittlungen eingeleitet

In der Türkei erhielten die Rettungsbemühungen nach der Wiederherstellung von Twitter am frühen Donnerstag einen Schub.

Die türkischen Behörden hatten am Mittwoch den Zugang zu den sozialen Medien wegen angeblicher Fehlinformationen über das Erdbeben eingeschränkt.

Die Drosselung der Social-Media-Plattform sorgte für Empörung, da die Plattform eine entscheidende Rolle bei der Koordinierung der Rettungsmaßnahmen und der Bereitstellung von Nachrichten spielt.

Präsident Recep Tayyip Erdogan, der am Donnerstag die betroffenen Gebiete besuchte, räumte “Unzulänglichkeiten” bei der Reaktion seiner Regierung auf die Erdbeben ein.

Er erklärte, dass der dreimonatige Ausnahmezustand in 10 vom Beben betroffenen Provinzen am Donnerstag in Kraft treten und dazu genutzt werden wird, gegen “aufrührerische Gruppen” vorzugehen, die versuchen, die Folgen des Bebens auszunutzen, und “Plünderungen auf den Märkten zu verhindern”.

Justizminister Bekir Bozdag kündigte außerdem an, dass eine Untersuchung über mögliche Vernachlässigung und Mängel an den eingestürzten Gebäuden eingeleitet wurde. Übersetzt mit Deepl.com

