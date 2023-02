Syria earthquake: Hospitals overwhelmed with few doctors left on the front line Doctors in northwest Syria say they are completely overwhelmed by the devastating earthquake that struck the region earlier this week, and don’t have the resources or necessary equipment to address the severity of the injuries endured by survivors.

Fast eine Woche nach dem verheerenden Erdbeben sind Ärzte und medizinisches Personal gezwungen, rund um die Uhr mit wenig bis gar keinen Ressourcen zu arbeiten (MEE/Ali Haj Suleiman)



Inmitten der verzweifelten Bemühungen um die Rettung der noch unter den Trümmern Verschütteten sagen die Ärzte im von Rebellen kontrollierten syrischen Idlib, dass ihnen die Mittel fehlen, um den Lebenden zu helfen



Erdbeben in Syrien: Krankenhäuser überlastet, nur noch wenige Ärzte an der Front



Von Ali Haj Suleiman

in der Stadt Darkush, Provinz Idlib

12. Februar 2023

Die Ärzte im Nordwesten Syriens sind nach dem verheerenden Erdbeben, das die Region Anfang der Woche erschütterte, völlig überfordert und verfügen weder über die Mittel noch über die notwendige Ausrüstung, um die schweren Verletzungen der Überlebenden zu behandeln.

Das starke Beben der Stärke 7,8, das sich am Montag vor Sonnenaufgang ereignete, richtete in der letzten von Rebellen gehaltenen Enklave Syriens, die bereits durch jahrelange Kämpfe und Bombardierungen verwüstet war und Millionen von Syrern beherbergte, die während des Bürgerkriegs aus ihrer Heimat geflohen waren, neue Schäden und neues Leid an.

Es wurde bestätigt, dass in den von der Regierung und den Rebellen kontrollierten Gebieten Syriens mehr als 3 554 Menschen ums Leben gekommen sind, wobei die schlechten Wetterbedingungen und der Mangel an grundlegender Infrastruktur die Rettungsmaßnahmen stark behindert haben.

“Wir haben in den letzten fünf Tagen lange gearbeitet, ohne zu schlafen oder uns auszuruhen, um die Verletzten zu retten”, sagte Dr. Ahmed Ghandour, der Leiter des Al-Rahma-Krankenhauses in der Stadt Darkush in der Provinz Idlib, gegenüber Middle East Eye.

Sein Krankenhaus sei mit so vielen Toten und Verwundeten überflutet worden, dass das wenige medizinische Personal, das hier arbeitet, aufgrund fehlender Ressourcen zu unmöglichen Triage-Entscheidungen gezwungen sei.

Während die meisten medizinischen Mitarbeiter mit gebrochenen Armen und Beinen oder infizierten Wunden zu kämpfen hatten, sagte er, dass sie in den kommenden Tagen wahrscheinlich mit durch Wasser übertragenen Krankheiten wie Cholera, einer Zunahme von Covid-19-Fällen und Fällen von Unterkühlung oder Erfrierungen zu kämpfen haben würden.

Die Krankenhäuser im Nordwesten Syriens, der letzten großen Oppositionsenklave des Landes, waren aufgrund der wiederholten Angriffe von Damaskus und seinen Verbündeten seit Beginn des Konflikts im Jahr 2011 bereits nicht mehr in der Lage, die einfachsten Behandlungen durchzuführen.

In der Region leben rund 4,4 Millionen Menschen, darunter nach UN-Angaben mehr als zwei Millionen Binnenflüchtlinge. Fast 70 Prozent der Bevölkerung benötigen dringend humanitäre Hilfe.

Wo bleibt die internationale Gemeinschaft?

Der Druck auf die Vereinten Nationen, der Provinz, die sieben Tage nach dem Beben noch keine nennenswerte Hilfe erhalten hat, dringend Hilfe zu leisten, wächst.

Ein Konvoi von 14 UN-Lastwagen erreichte am Freitag über den Grenzübergang Bab al-Hawa das von der Opposition kontrollierte Gebiet, doch die Hilfsgüter wurden nicht in die Provinz gebracht.

Ghandour sagte, das Beben habe zu den schlimmsten Bedingungen geführt, die er seit Beginn des Konflikts gesehen habe, und die Zahl der Todesopfer werde weiter steigen, wenn die UN und die internationale Gemeinschaft die Hilfslieferungen nicht beschleunigten.

“Das Versäumnis der internationalen Gemeinschaft, uns bei Evakuierungen und Hilfsmaßnahmen zu helfen, vergrößert die Tragödie, die wir erleben”, sagte er.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die katastrophale Lage anerkannt und Anfang der Woche versprochen, dass “mehr Hilfe unterwegs ist, aber noch viel, viel mehr benötigt wird”.

Angesichts der schwindenden Hoffnung für die Menschen, die noch immer unter den Trümmern gefangen sind, sagte Haitham Diab, der Leiter der Pflegeabteilung des Al-Shifa-Krankenhauses in der Provinz Idlib, dass die Frustration unter den Menschen wachse, die bei eisigen Temperaturen und schwindenden Nahrungsmitteln und medizinischen Vorräten zu überleben versuchen.

“Als die Region vom Assad-Regime und seinen Verbündeten bombardiert wurde, nahm das Krankenhaus maximal 15 Verletzte auf, wobei jedem Patienten eine gute Anzahl von Ärzten und Krankenschwestern zur Seite gestellt wurde, um ihn zu behandeln”, so Diab gegenüber MEE.

“Aber die schiere Anzahl der Verletzungen, die wir seit dem Beben zu behandeln hatten, hat unser medizinisches Personal stark unter Druck gesetzt.”

Das Fenster schließt sich

Am Freitag erklärte die syrische Regierung, sie habe die Lieferung humanitärer Hilfe in Gebiete außerhalb ihrer Kontrolle genehmigt, nachdem das US-Finanzministerium erklärt hatte, es habe eine Genehmigung für Hilfslieferungen erteilt, die ansonsten durch Sanktionen verboten wären.

Experten zufolge ist es jedoch höchst unwahrscheinlich, dass Damaskus eine gerechte Verteilung der erhaltenen Hilfsgüter in den von der Opposition kontrollierten Gebieten zulässt, da die Regierungstruppen wiederholt Schulen, Krankenhäuser und Bäckereien in den von den Rebellen kontrollierten Gebieten angegriffen haben.

Auch nach dem verheerenden Beben vom Montag blieb ein von den Rebellen gehaltenes Dorf nicht vom Bombardement der Regierung verschont.

Die syrische Regierung hat auch ausgeschlossen, dass Hilfsgüter direkt in die von den Rebellen kontrollierten Gebiete gelangen können. Vier von der UNO im Jahr 2014 eingerichtete grenzüberschreitende Hilfspunkte wurden von Damaskus und Moskau nach und nach geschlossen, so dass der Grenzübergang Bab al-Hawa die einzige verbleibende Möglichkeit darstellt.

Dr. Shaker al-Hamido, der Leiter des Krankenhauses in Bab al-Hawa, sagte, dass Krankenhäuser wie das seine dringend Medikamente und medizinische Hilfsgüter benötigten, obwohl endlich einige Hilfsgüter einträfen.

“Unser Leitungsteam wandte sich an die Syrian American Medical Society (SAMS) mit der dringenden Bitte um zusätzliche medizinische Hilfsgüter”, sagte er. “Wir haben endlich welche erhalten und damit begonnen, einige der Verwundeten zu behandeln”.

Für Tausende von Menschen, die immer noch verzweifelt darauf warten, dass ihre Angehörigen aus den eingestürzten Gebäuden gerettet werden, kommt die schnelle Hilfe viel zu spät.

In den kommenden Wochen, wenn sich die Rettungsbemühungen auf die grausame Aufgabe der Bergung der Leichen konzentrieren, werden zahllose Überlebende Medikamente gegen Bluthochdruck und Diabetes benötigen, Medikamente, die knapp sind, sagte er. Übersetzt mit Deepl.com

