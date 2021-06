Diese “gemäßigte” Abbas Behörde bekommt Geld, damit sie zionistische Sicherheits Methoden aufbaut

https://www.middleeasteye.net/opinion/palestine-nizar-banat-killing-world-must-stop-enabling-pa-crimes

Bild: Protesters take part in a demonstration in Ramallah after the killing of Palestinian activist Nizar Banat on 24 June 2021 (AFP)







Ermordung von Nizar Banat: Die Welt muss aufhören, Verbrechen der PA zu ermöglichen



Von Alaa Tartir

25. Juni 2021

Nach der offenbar politisch motivierten Ermordung des palästinensischen Aktivisten und Kritikers der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Nizar Banat, am Donnerstag, beeilten sich internationale Akteure, Erklärungen zur Verurteilung abzugeben. Es war eine ultimative Übung in Heuchelei und Unaufrichtigkeit, da dieselben Akteure – sowohl finanziell als auch politisch – genau die Sicherheitsorgane der PA gesponsert haben, die Banat verhaftet und getötet haben.

Tatsächlich haben diese Akteure Milliarden von Dollar in die Reform des Sicherheitssektors der PA investiert und einen Prozess unterstützt, der darauf abzielt, das Sicherheitsestablishment der PA zu stärken, den Autoritarismus zu professionalisieren und den Widerstand zu kriminalisieren.

Die Demonstranten auf den Straßen Palästinas und ihre Wut gegen die PA und ihre Sicherheitskräfte verstärken Banats Stimme

Nach der Ermordung Banats erklärte die Delegation der Europäischen Union bei den Palästinensern, sie sei “schockiert und traurig über den Tod des Aktivisten und ehemaligen Parlamentskandidaten Nizar Banat nach seiner Festnahme durch die Sicherheitskräfte der PA in der vergangenen Nacht”. Die Vertretung Kanadas bei der Palästinensischen Autonomiebehörde erklärte, sie sei “zutiefst schockiert und betrübt”, während der Sonderkoordinator der Vereinten Nationen für den Friedensprozess im Nahen Osten “alarmiert” und “betrübt” war und eine “transparente Untersuchung” forderte.

Dennoch sind diese und andere westliche Akteure sowohl direkt als auch indirekt mitschuldig an der Ermordung Banats.

Die Ermordung von Banat, der in den letzten zehn Jahren mindestens acht Mal von Sicherheitskräften der PA verhaftet wurde und eine Reihe von Attentatsversuchen überlebte, bietet ein dramatisches und verheerendes Beispiel für die Sicherheitsdoktrin der PA, die seit 2007 als Teil ihres international unterstützten Staatsaufbaus eingeführt wurde.

Diese Doktrin hat nicht nur einen gescheiterten Staat hervorgebracht (oder die Idee einer Staatlichkeit zu einem bloßen Mythos oder einer Halluzination gemacht), sondern auch zum Wachstum autoritärer Tendenzen und Strukturen der Unterdrückung geführt, anstatt zu einem Prozess der Demokratisierung, Inklusivität und Verantwortlichkeit.

Struktureller Autoritarismus

Die international geförderten Sicherheitsreformprozesse – der Dreh- und Angelpunkt des Staatsaufbauprojekts der PA nach 2007 – haben den strukturellen Autoritarismus zu einem festen Bestandteil des palästinensischen politischen Systems gemacht, da sich die Dominanz des PA-Sicherheitsestablishments auf politische Kreise ausweitete und diese noch undemokratischer machte. Dies alles wurde von amerikanischer und europäischer Hilfe gesponsert und finanziert.

Unter dem Vorwand des Staatsprojekts entstand eine totale Synchronisation zwischen politischer und sicherheitspolitischer Führung, wobei die politische Führung die Aktionen der Sicherheitsorgane rechtfertigt, die wiederum die politische Führung schützen. Dieser Nexus ist es, der Banat tötete: seine Kritik an der PA führte zu seiner Ermordung durch Sicherheitskräfte der PA.

Diese Dominanz und Synchronisation haben dem palästinensischen Volk eine weitere Ebene der Polizeiarbeit auferlegt, die viele Aspekte des täglichen Lebens beeinflusst. “Nach 2007 sind öffentliche Versammlungen nur noch bei Hochzeiten, Beerdigungen oder Gefängnisversammlungen erlaubt”, sagte mir ein Flüchtling aus dem Lager Balata im besetzten Westjordanland.

Demonstranten rennen vor Tränengas, das von palästinensischen Sicherheitskräften während einer Anti-PA-Demonstration in Ramallah am 24. Juni 2021 abgefeuert wurde (AFP)

Auch wenn dies etwas übertrieben ist, illustriert es deutlich die autoritären Veränderungen, die in Palästina angesichts der wachsenden Dominanz der PA-Sicherheitskräfte und ihrer Verankerung in fast jedem Aspekt des Lebens stattgefunden haben, von der Beschäftigung über das Bankwesen bis hin zum politischen Aktivismus an den Universitäten, den sozialen Medien und darüber hinaus.

Die internationale Gemeinschaft ist genauso schuldig wie die Palästinensische Autonomiebehörde (PA), ein solch repressives Umfeld zu schaffen und zu nähren, und es ist an der Zeit, beide Akteure zur Verantwortung zu ziehen.

Die internationale Gemeinschaft hat sowohl absichtlich als auch unabsichtlich die falschen nationalen palästinensischen Institutionen unter dem israelischen Siedlerkolonialsystem gestärkt. Sie ermächtigte Sicherheitsstrukturen und -institutionen, die die bestehenden Matrizen der Kontrolle verfestigten, anstatt den engen Spielraum für Freiheit zu erweitern.

Schichten der Unterdrückung

Der palästinensische Sicherheitssektor umfasst etwa 83.000 Personen in der besetzten Westbank und im Gazastreifen. Dieser Sektor, der fast die Hälfte aller Staatsbediensteten beschäftigt, macht fast 1 Milliarde Dollar des Budgets der Palästinensischen Autonomiebehörde aus und absorbiert etwa 30 Prozent der gesamten internationalen Hilfe, die an Palästinenser ausgezahlt wird.

Der Sicherheitssektor verschlingt mehr vom Budget der PA als die Sektoren Bildung und Landwirtschaft zusammen. Das Verhältnis von Sicherheitspersonal zur Bevölkerung beträgt bis zu eins zu 48 und gehört damit zu den höchsten der Welt.

Palästinenser protestieren gegen Tod des Aktivisten Nizar Banat in PA-Polizeigewahrsam

Aber all dies führt nicht zu einer besseren Sicherheitsversorgung für das palästinensische Volk, insbesondere in Bezug auf die Hauptursache seiner Unsicherheit: Israel und sein siedler-koloniales Projekt und seine militärische Besatzung. Noch schlimmer ist, dass die oben genannten Zahlen sich in zusätzliche Schichten von Unterdrückung, Repression und Kontrollapparaten umsetzen.

Der Aufstieg autoritärer Regierungsstrukturen, das Fehlen demokratischer politischer Prozesse und die Umsetzung der Sicherheitsdoktrin der PA – die ein “staatliches” Monopol über die Anwendung von Gewalt in der palästinensischen Gesellschaft sicherstellen soll – haben alle zur Verweigerung der palästinensischen Rechte beigetragen, einschließlich des Rechts auf grundlegende menschliche Sicherheit. Die Ermordung Banats ist ein typisches Beispiel dafür.

Erklärungen der Besorgnis von wichtigen internationalen Akteuren können nicht als Feigenblatt für ihre Mitschuld an dieser Tragödie dienen. Dies muss gestoppt werden, und der Schlüssel dazu ist, diese Akteure für all den Schaden zur Verantwortung zu ziehen, den sie über die Jahre verursacht haben, indem sie in “sicherheitsorientierte” Ansätze investiert haben, die den Weg des palästinensischen Volkes in Richtung Befreiung und Freiheit nur behindern.

Banat sagte: “Wenn mein Körper geht, dann soll meine Stimme nicht sterben.” Die Demonstranten auf den Straßen Palästinas und ihre Wut gegen die PA und ihre Sicherheitskräfte verstärken Banats Stimme – und die internationale Gemeinschaft muss mit Bedacht zuhören. Übersetzt mit Deepl.com

Alaa Tartir ist Programmberater von Al-Shabaka, dem Palestinian Policy Network, Forscher und akademischer Koordinator am Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID) in Genf, Schweiz, und Global Fellow am Peace Research Institute Oslo (PRIO). Tartir ist der Mitherausgeber von Palestine and Rule of Power: Local Dissent vs. International Governance (Palgrave Macmillan, 2019), und Mitherausgeber von Political Economy of Palestine: Critical, Interdisciplinary, and Decolonial Perspectives (Palgrave Macmillan, 2021). Tartirs Publikationen können unter www.alaatartir.com abgerufen werden.

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...