BildquelleIsraeli police officers stand guard after Israeli security forces and emergency personnel carried away a Palestinian man, who was shot after he reportedly committed a stabbing attack, in the flashpoint neighbourhood of Sheikh Jarrah in East Jerusalem [Mostafa Alkharouf – Anadolu Agency]

Es gibt Druck, Israel gegenüber weniger nachsichtig zu sein, jetzt, wo die Regierung wechselt”, so eine Quelle gegenüber Haaretz

von Jonathan Lis

6. Dezember 2022



Die Europäische Union hat dem israelischen Botschafter bei der Organisation mitgeteilt, dass sie den Entwurf eines Abkommens über die nachrichtendienstliche Zusammenarbeit zwischen der israelischen Polizei und der Agentur Europol nicht weiter vorantreiben wird.

Der Entwurf wurde im September unterzeichnet und bedarf noch der Zustimmung des Europäischen Parlaments. Israelische Quellen erklärten am Dienstag gegenüber Haaretz, die Entscheidung sei ein erstes europäisches Signal, dass eine Änderung der israelischen Politik in den Gebieten die Zusammenarbeit mit der Union gefährden würde. “Es gibt Druck, weniger nachsichtig mit Israel zu sein, jetzt, wo die Regierung wechselt”, sagte eine Quelle.

Chaim Regev, der israelische Botschafter bei der EU, wurde am Freitag über das Einfrieren des Abkommens informiert. Das Abkommen, das von den Fachleuten auf beiden Seiten als wünschenswert angesehen wird, soll die Weitergabe von Informationen zwischen den Mitgliedsländern verbessern, um Verbrechen und Terrorismus zu verhindern.



In den letzten Jahren hat Israel durch die von ihm bereitgestellten Informationen zur Vereitelung einer Reihe von Terroranschlägen auf europäischem Boden beigetragen, während die von Europa bereitgestellten Informationen häufig zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität in Israel beigetragen haben.



Die ungewöhnliche europäische Entscheidung, einen bereits unterzeichneten Entwurf nicht weiterzuverfolgen, hat in Jerusalem rote Fahnen ausgelöst. Das unterzeichnete Abkommen wurde den Mitgliedern des Europäischen Parlaments nach den jüngsten Wahlen vorgelegt, und Vertreter mehrerer Länder sprachen sich vehement gegen die moderate Formulierung der Artikel aus, die die Zusammenarbeit auf die Gebiete innerhalb der Grünen Linie beschränken.

EU-Quellen haben klargestellt, dass die Entscheidung getroffen wurde, “um Missverständnisse über den Standpunkt der Union zu den Gebieten zu vermeiden”. Am Montag sagte der Leiter der Abteilung für die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden in der Union, Rob Rosenberg, dass das endgültige Abkommen “leichte Ausnahmen im Falle von materiellen Bedrohungen und der Notwendigkeit, die Zivilbevölkerung zu schützen, enthalten könnte”.

Es ist unklar, ob die neue Regierung die weitere Arbeit an den Abkommen mit der EU zulassen wird. Übersetzt mit Deepl.com

