Es ist die Woche der guten Nachrichten von Philip Giraldi

Joe Biden schafft sich überall Feinde

Wenn Sie dachten, der Amerikanische Bürgerkrieg sei 1865 zu Ende gegangen, haben Sie sich offensichtlich getäuscht. Kein Geringerer als Präsident Joe Biden sagte am 13. Mai in einer Eröffnungsrede vor den Absolventen der historisch schwarzen Howard University, dass die gefährlichste terroristische Bedrohung für unser Heimatland die weiße Vorherrschaft ist. Und ich sage das nicht, weil ich an einer schwarzen HBCU bin, ich sage es überall, wo ich hingehe”. In der Tat haben sowohl Biden als auch sein träger Justizminister Merrick Garland, geb. Garfinkel, dieselbe Botschaft bei mehreren Gelegenheiten geäußert, aber dies war das erste Mal, dass sie in einem so rassistisch aufgeladenen Umfeld verwendet wurde. Es handelte sich eindeutig um einen Aufruf zu den Waffen gegen die Weißen in Amerika im Vorfeld der Wahlen, der den Weißen, die im Allgemeinen friedlich um den Erhalt ihrer Gemeinschaften, ihrer Identität, ihrer Religion, ihres Erbes und ihrer Kultur kämpfen, staatlich sanktionierte Ziele aufbürdet, die alle von der Flutwelle der eigennützigen und politisch motivierten “Wake”-Promotionen des Weißen Hauses überrollt werden.

Fünf Tage später, am 18. Januar, veröffentlichten der von den Republikanern geführte Justizausschuss des Repräsentantenhauses und das Select Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government einen 80-seitigen Bericht, aus dem hervorging, dass das FBI seine Ermittlungen zu den Ereignissen rund um die gewalttätige Demonstration am 6. Januar auf dem Capitol Hill absichtlich falsch kategorisiert hatte, um die Zahlen, die auf eine dramatische Zunahme des Inlandsterrorismus in den Vereinigten Staaten hindeuteten, erheblich aufzublähen. In dem GOP-Bericht, der sich weitgehend auf Aussagen von Whistleblowern stützt, heißt es, dass “Whistleblower behaupten, dass das FBI Agenten unter Druck gesetzt hat, Fälle als gewalttätigen Extremismus im Inland (DVE) umzuklassifizieren, und sogar DVE-Fälle fabriziert hat, wo es sie sonst nicht gegeben hätte, während es sein System zur Kategorisierung von Fällen manipuliert hat, um ein nationales Problem vorzutäuschen.” Die FBI-Außenstelle in Washington kategorisierte ihre Fälle von Unruhen im Kapitol absichtlich so, dass der Anstieg der DVE-Fälle eher wie ein nationales Problem als ein einmaliger Vorfall nach den Wahlen aussah.

In dem Bericht heißt es: “Nach Informationen des Whistleblowers hat das FBI die Art und Weise, in der es die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem 6. Januar kategorisiert hat, manipuliert, um eine irreführende Darstellung zu schaffen, dass der inländische Terrorismus im ganzen Land organisch ansteigt.” Die manipulierten Statistiken, die darauf beruhen, dass jede Person, die auch nur am Rande oder angeblich in einen Vorfall verwickelt ist, als Terrorverdächtiger und nicht als Teil einer Gruppeninteraktion betrachtet wird, wurden dann verwendet, um die zunehmende Rhetorik der Biden-Administration über “inländischen Terrorismus” zu unterstützen. Ein Informant erklärte: “Indem sie für jedes Individuum einen separaten Fall eröffneten, anstatt einen Fall mit beliebig vielen beteiligten Personen, haben sie aus einem Fall tausend Fälle gemacht… Und indem sie sie auf den Außendienst verteilt haben, haben sie den Eindruck erweckt, dass diese inländischen Terrorismusfälle im ganzen Land verbreitet sind…”

Unter Verwendung der neuen Parameter konnte der FBI-Direktor Christopher Wray im August 2022 vor dem Justizausschuss des Senats aussagen, dass “sich die Zahl der FBI-Ermittlungen gegen mutmaßliche DVEs seit dem Frühjahr 2020 mehr als verdoppelt hat.” Tatsächlich führte das FBI am Ende des Geschäftsjahres 2020 etwa 1.400 laufende Ermittlungen zum inländischen Terrorismus durch, eine Zahl, die bis zum Ende des Geschäftsjahres 2021 auf 2.700 Ermittlungen zum inländischen Terrorismus anstieg. Das FBI verhaftete im Jahr 2020 etwa 180 Personen, die dem inländischen Terrorismus angehören, eine Zahl, die bis 2021 auf 800 Personen anstieg.

Und dann wurde am 15. Mai der lang erwartete Durham-Bericht über die Machenschaften des Clinton-Teams im Jahr 2016 veröffentlicht, um den Sicherheitsapparat des Landes zu nutzen und den Anschein zu erwecken, dass Donald Trump von der russischen Regierung gesteuert wurde. Vorhersehbarerweise wird es wahrscheinlich keine politischen oder rechtlichen Konsequenzen im Zusammenhang mit der Enthüllung geben. Niemand im FBI oder in der CIA oder sogar in der Clinton-Kampagne wird für die Bemühungen zur Rechenschaft gezogen werden, die darauf abzielten, den Ausgang der Wahl 2016 zu beeinflussen und Trump persönlich zu verunglimpfen, indem sie wussten, dass es sich um Lügen handelte. Die FBI-Führung hat sich Berichten zufolge entschuldigt und sagt, dass sie sich in Zukunft nicht mehr an solchen Aktivitäten beteiligen wird, aber viele sind skeptisch, zumal es 2020 so etwas wie eine Wiederholung des Briefes gab, der von 51 Mitgliedern des Geheimdienstes und der nationalen Sicherheitsgemeinschaft unterzeichnet wurde und in dem behauptet wurde, dass die Hunter-Laptop-Behauptungen nichts anderes als eine russische Desinformationsoperation waren. “Wird das jemals enden?”, könnte man sich fragen.

Und es gibt noch mehr. Nina Jankowicz, die im April letzten Jahres kurzzeitig in die Schlagzeilen geriet, als sie den Posten der Desinformationsbeauftragten des Heimatschutzministeriums übernehmen sollte, bevor sie drei Wochen später, am 18. Mai, abrupt zurücktrat, verklagt nun, ein Jahr später, Fox News. Sie behauptet, der Sender habe “eine Kampagne von ‘glühenden Lügen’ gegen sie geführt, die einer Bedrohung der Demokratie gleichkommt, indem sie ihren Ruf als Spezialistin für Verschwörungstheorien und Desinformationskampagnen beschädigt hat”.

Biden bekam gleichzeitig kalte Füße bei der systematischen Kriminalisierung dessen, was Amerikaner sagten und schrieben, und schloss abrupt das Disinformation Governance Board, nachdem Fox und andere behauptet hatten, dass die neue DHS-Abteilung, die Jankowicz leitete, selbst Teil einer von Präsident Biden angeführten Verschwörung zur Zensur rechter Kommentare sei. Janowicz behauptet, dass kein Geringerer als Tucker Carlson, der damalige Quotenstar des Nachrichtensenders Fox, der vor kurzem im Zuge des Dominion-Vergleichs entlassen wurde, den Vorstoß anführte. In seinem Eröffnungsmonolog am 28. April 2022 bezeichnete Carlson Jankowicz als “Schwachkopf” und sagte, dass das, was sie tue, einen “Großangriff auf die Redefreiheit” darstelle. Er bezeichnete das Desinformationsbrett auch als “das neue sowjetische Amerika”.

Und schließlich: Was wäre die Woche, wenn man nicht mehr über den endlosen Krieg der Biden-Regierung gegen den Antisemitismus hören würde? Im Laufe der Woche gab es vorhersehbar zahlreiche Entwicklungen in Sachen Antisemitismus, aber die überzeugendste war die Forderung von Deborah Lipstadt, der renommierten Holocaust-Expertin der US-Regierung, die als Sonderbeauftragte zur Bekämpfung des Antisemitismus fungiert, dass einer der reichsten Männer der Welt, Elon Musk, zur Rechenschaft gezogen werden muss, weil er es gewagt hat, George Soros zu kritisieren. Lipstadt erläuterte: “Man kann George Soros kritisieren – viele Menschen tun das – für seine Wirtschaftspolitik, sogar für seine politischen Programme, für seine Stiftung. Aber wenn man ihn zum Rothschild des 21. Jahrhunderts macht, dann handelt es sich um Antisemitismus. Wenn Sie seine Aktivitäten mit seiner jüdischen Identität in Verbindung bringen, wenn Sie seine Aktivitäten verunglimpfen – mit denen ich zum Teil nicht einverstanden bin – und wenn Sie ihn zu dieser schurkischen Figur machen, die antisemitische Züge hat, dann haben Sie die Grenze überschritten.”

Lipstadt reagierte auf den Tweet von Musk “Soros erinnert mich an Magneto”. Er verglich Soros mit einer Marvel-Superschurken-/Heldenfigur namens Magneto, der wie Soros jüdisch ist und, wie dieser, den Holocaust überlebt haben soll. Lipstadt ist der Ansicht, dass selbst die Erwähnung des jüdischen Globalisten Soros oder die Bezeichnung eines Menschen als “Globalist” oder “Kosmopolit” als “Beschwörung antisemitischer Tropen” angesehen werden könnte, da dies impliziert, dass es sich um Juden handelt. Lipstadt: “Was Sie sagen, ist, dass Juden keine Loyalität zu dem Land haben, in dem sie leben, dass sie Loyalität zu den anderen haben und dass sie darauf aus sind, die Länder zu zerstören, in denen sie leben.”

Und Sie werden noch mehr von Botschafterin Deborah Lipstadt hören, die ebenfalls unumwunden erklärt, dass “Antisemitismus kein Nischenthema ist… er ist eine existenzielle Bedrohung für die Demokratie”, möglicherweise im Laufe dieser Woche, wenn Präsident Biden den allerersten nationalen Plan zur Bekämpfung “antijüdischer Bigotterie” vorstellen wird. Sie erklärt, dass “Amerika noch nie so etwas wie einen nationalen Plan zur Bekämpfung des Antisemitismus gemacht hat, an dem die meisten der wichtigsten Behörden der US-Regierung beteiligt sind. Es wird einige Dinge geben, mit denen die Leute nicht einverstanden sind. Aber wenn ich sehe, wie viel Zeit und Mühe das Weiße Haus und hochrangige Persönlichkeiten investiert haben, ist das ein Zeichen dafür, dass wir das Thema ernst nehmen.”

Der Plan wurde in den letzten Monaten von einer behördenübergreifenden Arbeitsgruppe entwickelt, die Joe Biden im vergangenen Dezember eingesetzt hatte. Er basiert auf Gesprächen mit mehr als 1.000 führenden Vertretern der jüdischen Gemeinden aller Konfessionen in den Vereinigten Staaten. Präsident Biden sagte anlässlich der Feierlichkeiten zum Monat des jüdisch-amerikanischen Kulturerbes am 9. Mai im Weißen Haus, der Plan werde “mehr als 200 Maßnahmen enthalten, die Regierungsbehörden, soziale Medienplattformen und gewählte Beamte ergreifen können, um dem zunehmenden Antisemitismus entgegenzuwirken”.

Es liegt eine beträchtliche Ironie in all diesem viel Lärm um wenig, der auf absichtlich aufgeblähten Zahlen beruht, die größtenteils von der Anti-Defamation League (ADL) verbreitet werden, die behauptet, dass der Antisemitismus stark zunimmt. Weder der abscheuliche Jonathan Greenblatt von der ADL noch Dr. Lipstadt haben ihren israelischen Freunden vorgeschlagen, dass sich die manchmal negative Wahrnehmung der Juden in Amerika verbessern könnte, wenn der selbsternannte jüdische Staat aufhören würde, palästinensische Kinder zu töten. Tatsächlich sind echte antisemitische Vorurteile, die negative Folgen nach sich ziehen, schwer zu erkennen, da die amerikanischen Juden die am besten ausgebildete und wohlhabendste Bevölkerungsgruppe in den Vereinigten Staaten geworden sind. Obwohl sie nur zwei Prozent der Bevölkerung ausmachen, dominieren sie in den wichtigsten wirtschaftlichen und sozialen Bereichen wie Finanzen, Unterhaltung, Medien und Bildung. Sie besetzen viele, wenn nicht sogar die meisten der politischen Schlüsselpositionen in der Biden-Administration und sind im Kongress und in der Regierung im Allgemeinen stark überrepräsentiert. Sie bemühen sich ständig um Vorteile, die nur ihnen zugute kommen, und erhalten diese auch regelmäßig, wie z. B. die 90 % der diskretionären Zuschüsse des Heimatschutzes, die an sie für “Sicherheit” gehen.

Dass neue “Maßnahmen” ergriffen werden, um Juden einen noch stärkeren Schutzstatus zu gewähren, der die freie Meinungsäußerung direkt einschränkt, könnte man als lächerlich bezeichnen, wenn es nicht so ausgesprochen gefährlich wäre – ein weiterer Schritt, um die Schlüssel des Königreichs an einen selbstherrlichen und egozentrischen Stamm zu übergeben, der sich selbst als von Gott “auserwählt” bezeichnet. Zweifellos werden wir im Laufe des Sommers noch viel über ihr Opferdasein hören, um die neuen repressiven Maßnahmen zu rechtfertigen, die eingeführt werden. Wird die Kritik am so genannten Holocaust und am Apartheidstaat Israel zu einem Hassverbrechen, das mit hohen Geld- und Gefängnisstrafen geahndet wird? Bleiben Sie dran! Übersetzt mit Deepl.com

