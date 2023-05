Dieser Vorfall war doch nur der endgültige Beweis für, Unkenntnis mangelnde Eignung für diesen Posten. Was EU-Chefdiplomat Borell und AA Baerbock doch für ein “schönes Paar” wären Evelyn Hecht-Galinski

Der EU-Chefdiplomat Josep Borrell hat am Montag auf einer Pressekonferenz in Brüssel seine mangelhaften Geographiekenntnisse demonstriert. Von einem Journalisten nach den ukrainischen Sabotageakten in der russischen Region Belgorod befragt, erklärte der Spanier, er wisse nicht, was in Belgrad passiere.