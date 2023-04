Tun sie Europa einen letzten Gefallen und treten sie sofort von allen Aufgaben zurück, auf ein Nimmerwiedersehen, Ursula von der Leyen! “Evelyn Hecht-Galinski

Ursula von der Leyen mit dem damaligen israelischen Premierminister Naftali Bennet, der unverblümt damit geprahlt hat, viele Araber zu töten, in Jerusalem im Juni 2022. Amir Cohen UPI

EU-Chefin provoziert Zorn über israelisches “Unabhängigkeitstag”-Video

Von Maureen Clare Murphy

28. April 2023

Ein kurzes Video der Präsidentin der Europäischen Union, in dem er Israel zu seinem sogenannten Unabhängigkeitstag gratuliert, hat sowohl den Spott von Twitter-Nutzern auf der ganzen Welt als auch einen diplomatischen Streit zwischen der Palästinensischen Autonomiebehörde und ihrem wichtigsten Geldgeber ausgelöst.

Das Außenministerium der Palästinensischen Autonomiebehörde kritisierte die Kommentare von Ursula von der Leyen am Mittwoch auf Twitter und bezeichnete sie als “propagandistischen Diskurs”, der “das palästinensische Volk entmenschlicht und auslöscht”.

Das Außenministerium fügte hinzu, dass das Video “die fortgesetzte und rassistische Leugnung der Nakba” – der anhaltenden Enteignung der Palästinenser aus ihrer Heimat – fortsetze “und Israels illegale Besatzung und Apartheidregime beschönigt”.

Die Palästinensische Autonomiebehörde forderte von der Leyen auf, sich für ihr Video zu entschuldigen, das “das Ansehen der Europäischen Union untergräbt und ernste Zweifel an ihrem erklärten Engagement für das Völkerrecht und die Menschenrechte aufkommen lässt”.

Anstatt sich zu entschuldigen, erklärte ein Sprecher der EU-Exekutive gegenüber der BBC, man sei “unangenehm überrascht von der unangemessenen Erklärung des palästinensischen Außenministeriums, das die Präsidentin der Europäischen Kommission des Rassismus beschuldigt”.

Antipalästinensische Voreingenommenheit der EU

Die Episode wirft ein Schlaglicht auf die anti-palästinensische und pro-israelische Voreingenommenheit der EU, insbesondere in der nicht gewählten Exekutive.

Zur Erinnerung: @vonderleyen, die sich selbst als Staatsoberhaupt bezeichnet, ist eine Beauftragte für die Präsidentschaft des öffentlichen Dienstes der EU. Sie ist eine Managerin. Sie ist nicht gewählt und vertritt niemanden auf demokratische Weise. Sie hat weder das Recht, für 447 Millionen EU-Bürger zu sprechen, noch tut sie es. https://t.co/MTGHdv1XFG

– Clare Daly (@ClareDalyMEP) April 26, 2023

In ihrer rund eineinhalbminütigen Videoansprache trällerte Ursula von der Leyen einen Gründungsmythos nach dem anderen über den “Traum”, der vor 75 Jahren mit der Gründung Israels verwirklicht wurde.

Mit keinem Wort erwähnte sie die Palästinenser, die Ureinwohner des Landes, auf dem Israel gegründet wurde, oder dass die Gründung des Staates ihre anhaltende, gewaltsame Enteignung zur Folge hatte.

Wie der Titel eines neuen Artikels des israelischen Journalisten Gideon Levy besagt, “gibt es keinen israelischen Unabhängigkeitstag ohne die palästinensische Nakba” oder Katastrophe.

Von der Leyen beschönigte diese völkermörderische Gewalt in ihrem Video und erklärte, dass “vor 75 Jahren mit Israels Unabhängigkeitstag ein Traum in Erfüllung ging”.

“Nach der größten Tragödie in der Geschichte der Menschheit”, fügte sie hinzu und bezog sich dabei auf den Holocaust, “konnte das jüdische Volk endlich eine Heimat im gelobten Land errichten.”

Es ist grotesk und unangemessen, dass von der Leyen Gräueltaten, von denen es leider viele gibt, mit dem von den Nazis verübten Völkermord an den Juden und anderen Völkern in Europa vergleicht. Doch damit offenbart sie, dass das Leben einiger Opfer aus ihrer Sicht mehr Wert hat als das anderer.

Wie anders als durch eine rassistische Weltanschauung, die der des Holocausts nicht unähnlich ist, ließe sich von der Leyens offensichtliche Ablehnung anderer Abscheulichkeiten erklären, die Millionen von Menschenleben gefordert haben, wie etwa der Völkermord ihres Geburtslandes Belgien im Kongo, die eliminatorische Kolonisierung Amerikas, der euro-amerikanische Sklavenhandel und der britische Kolonialismus in Indien, neben anderen Gräueln?

In einem Artikel aus dem Jahr 2013 schreibt der Wissenschaftler Joseph Massad unter Bezugnahme auf Aimé Césaires berühmte Rede über Kolonialismus, dass “die Nazikriege und der Holocaust ein nach innen gekehrter europäischer Kolonialismus waren”.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die jüdischen Opfer des Holocausts in den USA und in Europa “posthum in das weiße Europäertum integriert”, fügt Massad hinzu.

“Daher beruhte das Entsetzen der europäischen Christen nach dem Holocaust über den Völkermord an den europäischen Juden nicht auf dem Entsetzen über die millionenfache Ermordung von Menschen, die anders waren als die europäischen Christen, sondern auf dem Entsetzen über die Ermordung von Millionen von Menschen, die genauso waren wie die europäischen Christen” (Hervorhebung im Original).

Wie Massad bemerkt, “seit der Rehabilitierung der Opfer des Nationalsozialismus als Weiße, setzten Europa und sein amerikanischer Komplize ihre Nazipolitik fort, indem sie nicht-weiße Menschen auf der ganzen Welt mit Grausamkeiten überzogen, in Korea, Vietnam und Indochina, Algerien, Indonesien, Mittel- und Südamerika, Zentral- und Südafrika, Palästina, Iran, Irak und Afghanistan”.

Von der Leyen – die Deutschland vertritt, das die direkte Verantwortung für die Verbrechen des Naziregimes trägt – beschönigt diese imperialistischen Barbareien und stellt den Holocaust als ein außergewöhnliches Ereignis dar, um ein Jahrhundert großer Brutalität in Palästina zu rechtfertigen.

Die Palästinenser hatten natürlich nichts mit dem Holocaust in Europa zu tun. Zu behaupten, die Kolonisierung ihrer Heimat sei eine Art Wiedergutmachung für die europäischen Verbrechen, ist, gelinde gesagt, ein abstoßender und zynischer Missbrauch des Gedenkens an die Millionen von Opfern des Naziregimes.



“Die Wüste zum Blühen gebracht”

Von der Leyen lobte unterdessen das, was sie “Israels lebendige Demokratie im Herzen des Nahen Ostens” nennt. Fünfundsiebzig Jahre Dynamik, Einfallsreichtum und bahnbrechende Innovationen”.

Menschenrechtsorganisationen sind sich einig, dass Israel den Palästinensern ein Apartheidregime auferlegt, das ihnen nicht die gleichen Rechte einräumt wie den jüdischen Siedlern in ihrem Heimatland.

Dass Israel seit Jahrzehnten immer wieder neue Wege zur Unterdrückung der Palästinenser und zur Unterdrückung ihrer nationalen Befreiungsbewegung findet, ist kein Grund zum Feiern.

Doch die EU, die zum Schutz des europäischen “way of life” Asylsuchende an ihren Küsten abweisen will, investiert gerne in israelische Unterdrückungstechnologien und -praktiken, die sie wiederum in Europa einsetzen kann.

Dementsprechend sieht von der Leyen Palästina durch die sepia-gefärbte Brille eines Kolonisators des 19. Jahrhunderts.

Jahrhunderts. Der vielleicht am stärksten kritisierte Aspekt ihrer Videoansprache war, dass von der Leyen schwärmte, dass “Sie die Wüste buchstäblich zum Blühen gebracht haben, wie ich bei meinem Besuch in der Negev im letzten Jahr sehen konnte”.

(4): “Sie haben die Wüste buchstäblich zum Blühen gebracht”.

Eine weitere eklatante Lüge. Palästina war schon Jahrhunderte vor der Gründung des Staates Israel eine blühende landwirtschaftliche Gemeinschaft, ein Beispiel sind die Jaffa-Orangen, die in die ganze Welt exportiert wurden.

– J. Shawa جاسم الشوا (@shawajason) April 26, 2023

Als wäre es nicht genug, Apartheid für Demokratie zu halten und den Kolonialismus zu feiern, muss die EU-Kommission auch noch die antipalästinensische Trope einwerfen, dass die Zionisten “die Wüste zum Blühen gebracht haben”, als sie Hunderte von Bauerndörfern zerstörten und Bäume entwurzelten. https://t.co/wrfSjchnmL

– Syksy Räsänen (@SyksyRasanen) April 27, 2023

Gemäß dieser orientalistischen und ahistorischen Trope, wie sie auf der Website DecolonizePalestine erklärt wird, “war Palästina eine vernachlässigte, trostlose Wüste, und erst nach der Ankunft der zionistischen Kolonisten mit ihrem Einfallsreichtum wurde es ‘erlöst’ und zu Wohlstand und blühendem Leben gemacht.”

In Wirklichkeit hat Israel systematisch die Produktivität von Palästinas größtem Wirtschaftszweig, der Landwirtschaft, zerstört, die auch für die palästinensische Identität und Kultur von zentraler Bedeutung ist.

Mehr als 800.000 Olivenbäume wurden im Westjordanland zerstört, seit Israel das Gebiet 1967 besetzt hat.

In der Naqab- oder Negev-Wüste vertreibt Israel Beduinen gewaltsam von ihrem Land und verweigert ihnen ihre Lebensweise, indem es versucht, sie in Städte umzusiedeln.

Der Jüdische Nationalfonds ist eine halbstaatliche Organisation, die eine Schlüsselrolle bei der zionistischen Kolonisierung Palästinas gespielt hat. Zusammen mit der israelischen Landbehörde pflanzt der JNF Wälder in der Naqab, um Beduinen, die als ‘Eindringlinge’ betrachtet werden, von ihrem Land zu vertreiben”, wie Adalah, eine Gruppe, die sich für die Rechte der Palästinenser in Israel einsetzt, schreibt.

Im vergangenen Jahr setzte Israel bei Protesten gegen die Aufforstung in der Naqab erstmals Drohnen ein, die Tränengas gegen Bürger des Staates abwarfen.

Anstatt die Wüste zum Blühen zu bringen, schadet das Baumpflanzungsprogramm des JNF den einheimischen Lebensräumen, indem es sie durch überwiegend europäische Nadelbäume ersetzt, die Waldbrände begünstigen, die durch den Klimawandel noch verschärft werden.

All dies ist Teil von Israels demografischen Bemühungen, die Naqab und andere Gebiete des historischen Palästina zu “judaisieren” und die Beziehung der Palästinenser zu ihrem Land zu unterbrechen.

“Gemeinsame Kultur”

Inmitten all der Mythologie und der rassistischen Tropen machte von der Leyen in ihrer Rede eine völlig richtige Aussage.

Indem sie die engen Beziehungen zwischen Israel und Europa feierte, sagte von der Leyen, dass “wir mehr gemeinsam haben, als die Geographie vermuten lässt” und verwies auf “unsere gemeinsame Kultur, unsere Werte”.

Hier stimme ich mit @vonderleyen & @kschnurbein überein: “Europa” und die zionistische Siedlerkolonie sind tatsächlich “verpflichtet, Freunde zu sein”. Sie teilen die gleichen Werte der rassischen Vorherrschaft und des Kolonialismus. https://t.co/LSTSdkE5uS

– Ali Abunimah (@AliAbunimah) April 26, 2023

Wie Joseph Massad feststellt, ist Israel “die letzte europäische Siedlerkolonie in der arabischen Welt”.

Von der Leyens Affinität zu Israel lässt sich zum Teil durch die Geschichte ihrer aristokratischen Familie erklären, deren Reichtum durch Ausbeutung gewonnen wurde.

Hört zu, meine Brüder und Schwestern … diese Frau hat einmal im Schnellverfahren eine Jagderlaubnis erhalten und ein Dutzend Jäger losgeschickt, um einen einzigen Wolf zu töten, weil er ihr Pony angegriffen hatte. Eine wahre Geschichte. Sie ist buchstäblich diese Ursula aus der kleinen Meerjungfrau. Wenn sie auf deiner Seite ist… dann bist du nicht auf der richtigen Seite https://t.co/sh1VwwhHiw

– الكسندرا ميراي (@LexiAlex) April 26, 2023

Peter Kuras, der für Foreign Policy schreibt, weist darauf hin, dass “von der Leyens Familienstammbaum ein Erbe von Macht und Brutalität nachzeichnet, das nicht nur einige der bedeutendsten deutschen Nazis umfasst, sondern auch einige der größten Sklavenhändler Großbritanniens und, durch Heirat, einige der größten Sklavenhalter der Vereinigten Staaten.”

Kuras stellt fest, dass von der Leyen sich ohne Umschweife auf ihre Vorfahren berufen hat, darunter James Ladson, “der bei Ausbruch des Bürgerkriegs mehr als 200 Sklaven besaß”.

Von der Leyen nahm den Namen Ladson an, als sie an der London School of Economics eingeschrieben war, eine Entscheidung, die “ihre Bequemlichkeit mit unangefochtenen und ererbten Privilegien” verrät, so Kuras.

Als ehemalige deutsche Verteidigungsministerin hat sich von der Leyen für die Interessen der Waffenindustrie und der NATO eingesetzt.

In einer gemeinsamen Erklärung mit dem US-Präsidenten Joe Biden im vergangenen Monat rühmte sich von der Leyen der “schnellen und umfassenden Sanktionen”, die gegen Russland nach seinem “illegalen, ungerechtfertigten und unprovozierten Krieg gegen die Ukraine” verhängt wurden.

Biden und von der Leyen beschreiben ihre Zusammenarbeit, “um die ukrainischen Streitkräfte mit der militärischen Ausrüstung und Ausbildung zu versorgen, die sie brauchen, um sich gegen die russische Aggression zu verteidigen.”

Es scheint, dass für von der Leyen die Palästinenser, die seit einem Dreivierteljahrhundert unter dem Stiefel eines ausländischen Militärs leben, irgendwie weniger Unterstützung verdienen als die Menschen in der Ukraine.

Auch wenn von der Leyen versucht haben mag, Israel an seinem “Geburtstag” zu würdigen, zeigt die breite Verurteilung ihrer Äußerungen stattdessen, dass ein Siedlerstaat im Herzen des Nahen Ostens ein Überbleibsel der europäischen Kolonisierung ist, das in der ganzen Welt abgelehnt wird.

Und von der Leyens Äußerungen lassen wenig Zweifel an den rassistischen Hierarchien, mit denen die Europäische Kommission arbeitet. Übersetzt mit Deepl.com

