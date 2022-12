EU suspends intelligence cooperation agreement with Israel The draft agreement was initially finalized in September, and ensures the facilitation of information between Europol and Tel Aviv

(Bildnachweis: AP)

Noch ein Zeichen von Unfähigkeit . Dieses Abkommen hätte niemals geschlossen werden dürfen. So ist es nur selbstverständlich, dass jetzt noch die Reißleine gezogen wurde und dieses Abkommen der Schande ausgesetzt wurde. Das reicht allerdings nicht es muss mit sofortiger Wirkung annulliert werden. Ebenso wie die deutsche Staatsräson für dieses zionistische Regime Evelyn Hecht-Galinski

EU setzt Abkommen über nachrichtendienstliche Zusammenarbeit mit Israel aus

Der Entwurf des Abkommens wurde ursprünglich im September fertiggestellt und gewährleistet die Erleichterung des Informationsaustauschs zwischen Europol und Tel Aviv

07. Dezember 2022

Die EU hat Israel am 7. Dezember mitgeteilt, dass sie ihr Abkommen über die Zusammenarbeit zwischen der Polizei von Tel Aviv und Europol nicht fortsetzen wird.

Die israelische Zeitung Haaretz berichtete zunächst über diese Entwicklung, nachdem die EU dem israelischen Botschafter bei der EU, Haim Regev, am 2. Dezember die aktualisierten Bedingungen zugestellt hatte.

Der Entwurf des Abkommens war ursprünglich im September dieses Jahres fertiggestellt worden, um die Übermittlung von Informationen zwischen der EU und den israelischen Behörden zur Bekämpfung möglicher terroristischer Aktivitäten zu erleichtern.

Der Entwurf wurde zwar unterzeichnet, erhielt aber nie die volle Zustimmung der EU, was wahrscheinlich auf die Unzufriedenheit mit der Politik der neuen israelischen Regierung gegenüber den palästinensischen Gebieten zurückzuführen ist.

Einen Tag zuvor hatte Haaretz berichtet, dass die EU Regev darüber informiert hatte, dass sie die Förderung des Kooperationsabkommens einstellen würde, nachdem sie dessen Umsetzung letzte Woche ausgesetzt hatte.

Am 5. Dezember sagte der Leiter des EU-Referats für Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung, Rob Rosenberg, dass es akute Ausnahmen für die Bestimmungen über die Zusammenarbeit zwischen der israelischen Regierung und dem besetzten Westjordanland geben werde.

Ein israelischer Beamter sagte: “Es gibt Druck in Europa, Israel weniger zu verzeihen, jetzt, wo es einen Regierungswechsel gibt.”

Trotz der Missbilligung mehrerer israelischer Politiken durch die EU hat ein von der Interessengruppe “Don’t Buy into Occupation” veröffentlichter Bericht aufgedeckt, dass europäische Unternehmen ihre Investitionen in illegale israelische Siedlungen seit letztem Jahr um mehr als 30 Milliarden Dollar erhöht haben.

In ihrem zweiten Bericht mit dem Titel “Exposing the financial flows into illegal Israeli settlements” (Aufdeckung der Finanzströme in illegale israelische Siedlungen) fand die Gruppe heraus, dass zwischen Januar 2019 und August 2022 725 europäische Finanzinstitute, darunter Banken, Vermögensverwalter, Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds, finanzielle Verbindungen zu 50 Firmen hatten, die direkt mit israelischen Siedlungen verbunden sind.

Das Völkerrecht verbietet alle Besetzungen und Siedlungen in Israel, doch Tel Aviv hat alle internationalen Verurteilungen ignoriert.

Seit dem arabisch-israelischen Krieg von 1967 hat Israel sein Territorium erweitert und Tausende von Siedlungen im Westjordanland errichtet, in denen bis zu 700.000 Siedler leben. Übersetzt mit Deepl.com



