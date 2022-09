Europa kauft so viel russisches Öl, wie es kann, bevor es es verbietet Von Irina Slav OilPrice.com

All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the “Translate Website” drop down menu on the top banner of our home page (Desktop version). To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel.

In drei Monaten wird ein EU-weites Embargo für russische Rohölimporte in Kraft treten und fast alle Lieferungen des Rohstoffs von Russland nach Europa unterbinden. Aber im Moment importiert Europa täglich über 1 Million Barrel russisches Rohöl, und das seit einem Monat. Jemand stockt auf, bevor die Wasserhähne trocken werden.

Während sie Russland öffentlich für seine Aktionen in der Ukraine verurteilen und ihren Wählern ebenso öffentlich versichern, dass die Sanktionen wirken, erwähnen europäische (und andere) Politiker die anhaltenden russischen Ölkäufe nicht.

Dennoch exportiert Russland täglich rund 3,32 Millionen Barrel Rohöl auf dem Seeweg, wie Bloomberg-Berechnungen gezeigt haben, was bedeutet, dass Europa ein Drittel davon kauft, solange es noch möglich ist. Und das bedeutet, dass sich seit Juni, als das Embargo genehmigt wurde, nichts geändert hat und Europa in einer Zeit wahrscheinlich höherer Preise alternative Öllieferanten finden muss.

Im Moment brechen die Preise aufgrund neuer Lockdowns in China und der Erwartung von Zinserhöhungen durch die Zentralbanken ein, aber sobald sich die Embargotür schließt, stehen die Chancen gut, dass die Preise gerade dann wieder anziehen, wenn Europa es am schmerzhaftesten findet . Und genau deshalb stockt sie jetzt das Öl auf, das sie verbieten will.

Europa stockt nicht nur Öl auf. Alle fossilen Brennstoffe sind auf dem Kontinent so dringend und so gefragt wie seit Jahren nicht mehr. Die FT nannte es in einem kürzlich erschienenen Bericht „das unvermeidliche Übel fossiler Brennstoffe in Kriegszeiten“, und die Europäische Union wiederholte immer wieder, dass die Emissionsminderungspläne immer noch in Kraft sind, obwohl es zunehmend so aussieht, als würden sie die Energiesicherheit in den Hintergrund rücken.

Die Ölexporte aus Russland nach Nordeuropa stiegen in der ersten Woche dieses Monats besonders stark an, zeigten die Bloomberg-Berechnungen, was darauf hindeutet, dass Indiens Erdölminister Hardeep Singh Puri diese Woche gegenüber CNBC sagte: „Ich sagte, die Europäer kaufen an einem Nachmittag mehr als ich in einem Viertel machen. Es würde mich wundern, wenn das nicht immer noch so ist.“

Puris Kommentare kamen als Antwort auf eine Frage zu der Kritik an Indien, weil es trotz westlicher Sanktionen und der Verurteilung der Invasion in der Ukraine weiterhin Rohöl aus Russland kauft.

Der indische Top-Ölbeamte ging noch einen Schritt weiter. Auf die Frage, ob er irgendwelche moralischen Bedenken habe, Öl aus Russland zu importieren, sagte er: „Nein, es gibt keinen Konflikt. Ich habe eine moralische Pflicht gegenüber meinem Verbraucher. Will ich als demokratisch gewählte Regierung eine Situation, in der die Zapfsäule leer läuft?“

Es wäre schwierig, diesen Punkt für jeden Politiker zu argumentieren, selbst für einen europäischen.

Man könnte vernünftigerweise argumentieren, dass die Europäische Union kein autoritärer Staat ist, in dem die Regierung den Rohstoffhändlern sagt, wo sie ihr Öl kaufen sollen. Man könnte jedoch ebenso argumentieren, dass der Block versucht, sich in genau einen solchen autoritären Staat zu verwandeln.

Anfang dieses Monats berichtete die FT , dass die Europäische Kommission ein Dokument entworfen habe, das weitreichende Befugnisse über europäische Unternehmen anstrebe. Die weitreichenden Befugnisse, falls genehmigt, würden die „Befugnisse umfassen, von Unternehmen zu verlangen, Vorräte zu lagern und Lieferverträge zu brechen, um Lieferketten im Falle einer Krise wie der Coronavirus-Pandemie zu stützen“.

Die Entscheidung, was eine Krise darstellt, wäre auch das Vorrecht der Europäischen Kommission gemäß diesem Entwurfsdokument. Die Unternehmen haben den Vorschlag nicht gerade begrüßt, dass ihnen von der EG gesagt werden könnte, was sie produzieren, lagern und mit wem sie handeln sollen, so dass die umfassenden Befugnisse alles andere als sicher sind. Dennoch gibt es mehr als ein Signal dafür, dass die EU inmitten der Energiekrise zu einem zentralisierteren Interventionsstil der Regierung übergeht.

Im Moment denkt Brüssel über direkte Eingriffe in die Energiemärkte nach, da die Flutwelle von Nachschussforderungen über eine bereits angeschlagene Energieindustrie hereinbricht. Bloomberg berichtete Anfang dieses Monats, dass die Aussetzung von Stromderivaten zu den Optionen gehört, zusammen mit einer Obergrenze für den Preis von Gas, das zur Stromerzeugung verwendet wird.

Der Strommarkt hat viel mehr mit dem Gaspreis als mit dem Ölpreis zu tun, aber es sei daran erinnert, dass einige europäische Versorgungsunternehmen von Gas auf Öl zur Stromerzeugung umgestiegen sind, als die Gaspreise Anfang dieses Jahres in die Höhe schossen. Die Preise haben sich noch nicht gerade normalisiert, sodass Öl weiterhin eine praktikable Alternative für die Stromerzeugung darstellt. Und in drei Monaten werden die Importe einen 1-Millionen-bpd-Einbruch machen. Es sei denn natürlich, Käufer finden eine Alternative.

Fairerweise muss gesagt werden, dass alternative Rohölquellen reichlich vorhanden sind. Produzenten aus dem Nahen Osten beispielsweise würden ihr Öl nur allzu gerne nach Europa verkaufen. Ebenso Nigeria und Angola. Dennoch würden sie den Preis festlegen. Man kommt nicht umhin, sich zu fragen, ob die Europäische Union der OPEC auch mit einer Preisobergrenze drohen wird.

