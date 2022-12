https://kurtnimmo.substack.com/p/european-values-french-general-suggests?utm_source=post-email-title&publication_id=312109&post_id=90660388&isFreemail=true&utm_medium=email



Michel Yakovleff, a retired general of the French Foreign Legion, who served for a long time at NATO headquarters in Brussels, suggested that Ukrainian nationalists attack Russian military parades marking May 9 Victory Day.

Die Parade, die am 9. Mai auf dem Roten Platz stattfand, feierte den Sieg Russlands über Nazi-Deutschland.

Europäische Werte: Französischer General schlägt Bombardierung der russischen Siegesparade vor

von Kurt Nimmo

14. Dezember 2022

General a.D. Michel Yakovleff trat am 11. Dezember im französischen Fernsehen auf und rief dazu auf, die russische Siegesparade anzugreifen.

Mit der Parade, die am 9. Mai auf dem Roten Platz stattfindet, wird der Sieg Russlands über Nazideutschland gefeiert. Russland hat während des Krieges, der mit der Operation Barbarossa, dem Überfall Hitlers auf Russland und Osteuropa, begann, fast 30 Millionen Menschen verloren. Für die Russen bedeutet die Parade die Niederlage eines außerordentlich bösartigen äußeren Feindes, der entschlossen war, sie als Untermenschen auszurotten. Dieselbe Mentalität und der Wunsch, Russen abzuschlachten, sind auch 80 Jahre später in der ultranationalistischen Ukraine lebendig.

Für einen General scheint Jakowleff ziemlich begriffsstutzig zu sein. Er scheint nicht zu begreifen, dass ein Angriff auf die Siegesparade zweifellos den patriotischen Wunsch der russischen Bevölkerung auslösen würde, das Mutterland erneut gegen bösartige äußere Feinde zu verteidigen – namentlich die NATO, die US-Regierung und ihre europäischen Satrapen -, die alle darauf aus sind, Russland zu stürzen und Millionen seiner Bürger ins Elend zu stürzen.

Natürlich wird dies nicht geschehen. Nicht schon wieder.

Herr Jakowleff ist in seinen Gewaltphantasien verloren, Wahnvorstellungen, die Jahre zurückreichen. Im Jahr 2014 rief er den Beginn des Dritten Weltkriegs aus.

In der Zwischenzeit lebt auch der französische Regierungschef Emmanuel Macron in einer von ihm selbst geschaffenen Fantasiewelt. Letztendlich werden Verhandlungen mit Russland notwendig sein”, sagt Macron. Er hat auch darauf bestanden, dass die Bedingungen jeglicher Gespräche von den Ukrainern selbst entschieden werden müssen”, berichtet die AP.

Wolodymyr Selenskyj hat deutlich gemacht, dass es keine Verhandlungen geben wird, solange Russland die Ukraine nicht verlässt und seine “annektierten” Gebiete aufgibt. Mit anderen Worten: eine Rückkehr zum ultranationalistischen Status quo – ethnische Säuberung und Tötung von Russen in Donezk und Luhansk.

“Der einzige Weg, eine Lösung zu finden, sind Verhandlungen.” Der französische Präsident Emmanuel Macron sagt, er glaube, der einzige Weg zur Beendigung des Konflikts sei ein Friedensabkommen, das für die Ukraine akzeptabel ist. cbsn.ws/3Ux3hGv

Dec 5, 2022

Russland hat wiederholt die Ziele seiner SMO dargelegt. Erstens, die Ukraine zu entwaffnen, ihre Neutralität zu erzwingen und einen Fußabdruck der NATO zu verhindern, und zweitens, die wahllose Ermordung von Zivilisten in der Ostukraine durch ultranationalistische Banderisten zu beenden.

Vergessen Sie die alberne und destruktive Darstellung der Russen als hunnenartige Vergewaltiger und Mörder. Die Fakten vor Ort (die im Westen ignoriert werden) zeigen, dass diese Charakterisierung die Mentalität und das Verhalten der ukrainischen Neonazis, die die Bandera anbeten, genauer widerspiegelt.

Das TIME-Magazin, das in der Vergangenheit mit der CIA zusammengearbeitet hat, brachte kürzlich den Mann mit dem grünen T-Shirt auf sein Cover. “Wolodymyr Selenskyj stellt sich selbst als ‘Mann des Volkes’ dar, besonders jetzt, da er in der Ukraine grüne Kampfanzüge tragen kann. Übersetzt mit Deepl.com

