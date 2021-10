Flügel in der Ferne von Jadd Hilal Lenos Verlag

Jadd Hilal hat es in seinem Erstlingsroman geschafft, verbunden mit seiner Familiengeschichte einen mitreißenden Roman über das Exilleben und die damit verbundenen dunklen Seiten zu erzählen. Anhand von vier Frauen, die ihre bewegte Lebensgeschichte schildern. Dieser Wunsch nach Freiheit und Frieden in der Fremde, ist ein Moment den ich voll nachfühlen kann. Erlebte ich doch in meiner Familiengeschichte was Vertreibung bedeutet. Für mich ist das ein persönlicher Grund, den Freiheitskampf des palästinensischen Volks mit ganzer Überzeugung zu unterstützen und mich zu schämen für die Zustände am Beispiel Palästinas. Ich war in den Flüchtlingslagern im Libanon und sah wie diese aus ihrer Heimat vertriebenen Palästinenser leben, wenn man das leben nennen will. Mir fehlt jedes Verständnis dafür, wie gerade Juden, die vertrieben und ausgerottet wurden, ein fremdes Land besetzten, die Eigentümer und Bewohner des Landes, Palästinenser vertrieben und bis heute ethnisch säubern. Dabei noch unterstützt werden von der heuchlerischen Staatengemeinschaft, die meint ihre Schuld am Holocaust mit der Unterstützung der neuen Schuld wiedergutzumachen. Eine traumatisierte Gesellschaft, die angeleitet von einer Israel-Lobby, alles dafür tut, dass der “jüdische Staat” blüht, während Palästina und das Elend der Besatzung und der Flüchtlinge aus dem Bewusstsein der Gesellschaft verschwindet.

Mich hat dieser wunderbare Roman so tief berührt, wie der Autor die Schicksale schildert und uns teilhaben lässt an der Einsamkeit des Exils. Erträglich gemacht durch die vier wunderbaren Freundinnen und ihre beneidenswerte Freundschaft. Ein lesenswertes Buch, dass man unbedingt kaufen und lesen muss.

Evelyn Hecht-Galinski

Jadd Hilal Flügel in der Ferne Roman Aus dem Französischen von Barbara Sauser Hardcover, mit Schutzumschlag

ISBN 978-3-03925-014-1

Seiten 202

Erschienen 16. September 2021

€ 22.00 / Fr. 27.50

Vier Frauen erzählen ihre bewegte Familiengeschichte über vier Generationen, vom sich stets wiederholenden Aufbruch und Exil zwischen dem Nahen Osten und Europa: Die Palästinenserin Naïma, die mit zwölf verheiratet wird und 1947 in den Libanon flieht. Ihre eigenwillige Tochter Ema, die sich gegen den gewalttätigen Vater zur Wehr setzt und während des libanesischen Bürgerkriegs nach Europa aufbricht. Und schliesslich Dara, die aus Sehnsucht in den Libanon zurückkehrt und mit ihrer Tochter Lila erneut aufbrechen muss, als der Krieg in ihr Dorf kommt.In kurzen, poetischen Abschnitten zaubert Jadd Hilal ein Mosaik über das Leben dieser Frauen, die allen Desastern trotzen und sich stets ihren störrischen Humor bewahren. Sie alle suchen ihren Weg zwischen Patriarchat und Selbstbestimmung, zwischen zwei Kulturen, zwischen der Sehnsucht nach dem Land der Kindheit und dem Wunsch nach Freiheit und Frieden.

