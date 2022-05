Nach dieser forensisch technischen Analyse des Mordes an palästinensischer Journalistin wird es noch klarer, warum das zionistische Staatsterrorregime n keine Untersuchung will. Tatsächlich muss es eine unabhängige Untersuchung geben, die Konsequenzen für die der den Mörder einleitet. Wäre es Russland, gäbe es schon einen ukrainischen Schauprozess mit internationaler Unterstützung…

https://www.middleeastmonitor.com/20220519-forensic-technical-analysis-of-the-murder-of-shireen-abu-akleh/



Menschen versammeln sich, um gegen die Ermordung der Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh zu protestieren, die über eine israelische Razzia im Westjordanland berichtete. Dies geschah im Rahmen von Veranstaltungen zum 74. Jahrestag der Nakba, auch bekannt als Tag der Katastrophe von 1948, in London, Vereinigtes Königreich, am 14. Mai 2022. (Raşid Necati Aslım – Anadolu Agency)

Forensisch technische Analyse des Mordes an Shireen Abu Akleh



Yousef Jamal AlRantisi

19. Mai 2022

Im Zusammenhang mit dem Tod der palästinensischen Journalistin Shireen Abu Aqleh wurden die folgenden Beweise untersucht und ausgewertet:

die verfügbaren Bilder vom Tatort,

der Autopsiebericht des Opfers, der von der palästinensischen Gerichtsmedizin erstellt wurde,

Zeugenberichte, einschließlich der Berichte des behandelnden medizinischen Personals,

der Standort der Widerstandskämpfer zum Zeitpunkt der Tötung und

alle Möglichkeiten und Gesichtspunkte der Erschießung der Journalistin Shireen Abu Aqleh.

Autopsiebericht

Die Ergebnisse des ersten gerichtsmedizinischen Berichts deuten darauf hin, dass die unmittelbare Todesursache eine durch ein Hochgeschwindigkeitsgeschoss verursachte Hirnschädigung war. Das Geschoss drang in die Schädelhöhle ein und verursachte eine Eintrittswunde, aus der es wieder austrat und eine weitere Wunde verursachte. Anschließend traf das Geschoss die Innenseite des Schutzhelms, prallte ab und blieb im beschädigten Gewebe im Schädel stecken.

Das Geschoss wurde extrahiert und zur detaillierten Analyse und Erstellung eines technischen Berichts an das kriminaltechnische Labor weitergeleitet.

Tatort

Die Analyse der verfügbaren Fotos vom Tatort ergab, dass die Flugbahn des Geschosses, das die Journalistin Shireen Abu Aqleh tötete, nur aus der Position der israelischen Streitkräfte stammen konnte, die Jenin angriffen.

Behauptung, die Kugel könnte von Widerstandskämpfern abgefeuert worden sein

Nach einer Analyse des Ortes, an dem sich die Widerstandskämpfer befanden, und des Ortes, an dem das Verbrechen stattfand, wurde festgestellt:

dass es unmöglich ist, dass die Kugeln der Widerstandskämpfer den Ort erreichen, an dem sich Shireen befand,

die Flugbahn und der Winkel des Geschosses zeigen, dass es nicht von dem Ort stammen kann, an dem sich die Widerstandskämpfer befanden,

Das Vorhandensein fester und hoher Barrieren verhindert eine klare und direkte Sichtlinie von dem Ort, an dem sich die Widerstandskämpfer befanden,

Betongebäude zwischen dem palästinensischen Widerstand und dem Ort, an dem Shireen Abu Aqleh getötet wurde, machen es für eine Kugel unmöglich, diese zu durchdringen und dann weiterzugehen, um das Opfer zu treffen und zu töten,

Es gab keine anderen Personen in dem Gebiet, das effektiv unter israelischer Militärkontrolle stand, die den tödlichen Schuss hätten abgeben können.

Die effektive tödliche Reichweite von Waffen, die Munition des Kalibers 5,56 mm verwenden, beträgt etwa 400 Meter. Aus der Analyse der Art und Schwere der Verletzungen des Opfers geht hervor, dass die Kugel direkt aus mittlerer Entfernung abgefeuert wurde, was mit der Entfernung zwischen dem Opfer und den israelischen Streitkräften, die das Lager in Dschenin stürmten, übereinstimmt, die 150 Meter beträgt.

Kriminelle Absichten

Die Analyse des Tatorts sowie der Art und des Ortes des tödlichen Schusses lässt den Schluss zu, dass die Tat vorsätzlich begangen wurde:

Die Verletzungsstelle am Körper des Opfers befindet sich zwischen der Schutzjacke und dem Helm, direkt unterhalb des Ohrs, eine empfindliche Stelle, die nur für einen erfahrenen Scharfschützen angreifbar ist,

Die israelischen Streitkräfte schossen weiterhin auf jeden, der versuchte, sie zu retten,

Sanitäter berichteten von Schussspuren am Baum in der Nähe der Stelle, an der das Opfer getötet wurde, in Brust-/Kopfhöhe.

Die Analyse der vom Tatort erhaltenen Bilder, der jeweiligen Standorte des Opfers, der israelischen Streitkräfte und der palästinensischen Widerstandskämpfer, der Flugbahn der Kugel, wie sie sich aus dem Autopsiebericht und dem Tatort ergibt, sowie des Autopsieberichts selbst, ergibt Folgendes:

Die Journalistin Shireen Abu Aqleh wurde von einer einzigen Kugel getroffen, die in den Kopf eindrang und nach dem Austritt wieder in den Kopf zurückkehrte, weil sie die innere Schicht des Helms traf.

Die Schüsse waren nicht wahllos, sondern zielgerichtet und präzise, was durch das Zusammentreffen von Löchern im Baumstamm neben dem Körper des Opfers, Shireen Abu Aqleh, bestätigt wird.

Angesichts der Flugbahn der Kugel, der jeweiligen Standorte des Opfers, der israelischen Soldaten und des palästinensischen Widerstands sowie der Unmöglichkeit, dass das Opfer in einem von der israelischen Besatzung kontrollierten Gebiet von einer anderen Partei getroffen wurde, ist der Täter bei der Tötung der Journalistin Shireen Abu Aqleh zweifellos die israelische Armee.

Der Bericht empfiehlt Folgendes:

Die aus dem Körper des Opfers entnommene Kugel muss untersucht und mit den an diesem Verbrechen beteiligten Waffen verglichen werden,

Die Identität des Schützen muss festgestellt werden,

Dieses Verfahren erfordert eine internationale Untersuchungskommission mit der Befugnis, die israelische Besatzung zur Herausgabe der Waffen zu zwingen, die ihre Soldaten am Tag des Verbrechens in Dschenin trugen. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...