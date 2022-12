Caroline Fourest, Lob des Laizismus Edition Tiamat

Als bekennende Atheistin hat mich schon der Titel von Caroline Fourest “Lob des Laizismus” neugierig gemacht, ich wurde nicht enttäuscht. Ich frage mich schon lange, warum wir nicht endlich die Trennung von Staat und Kirche vollziehen. Die Kirchensteuer abschaffen, dieses Relikt, dass so gar nicht mehr in die heutige Zeit passt und außer in Deutschland, in so gut wie keinem anderen Land zu finden ist. Zwar befasst sich die die Autorin mit Frankreich, viele Inhalte lassen sich aber auch auf Deutschland übertragen. Es gibt noch sehr viel zu tun, in Zeiten der Islamophobie und der ideologischen Kriegsführung, die auch vor Gotteshäusern nicht halt macht. Auch das Thema der Gleichbehandlung religiöser Symbole wartet immer noch auf eine faire Lösung. Mit vielen politischen Ansichten von Caroline Fourest kann ich mich nicht einverstanden erklären. Aber es ist ein Buch und Thema, dass immer entscheidender für ein friedliches und harmonisches Zusammenleben der Gesellschaft ausschlaggebend sein wird. Evelyn Hecht-Galinski

Lob des Laizismus – Warum der Staat selbst gottlos sein sollte Ein Artikel von Helmut Ortner

In ihrem kürzlich ins Deutsche übersetzten Buch „Lob des Laizismus“ sorgt sich die französische Autorin Caroline Fourest um unsere mühsam erkämpfte Gewissens- und Weltanschauungsfreiheit. Ihr Plädoyer: Wir müssen unsere freiheitliche Gesellschaft gegen jede Form religiöser Anmaßung verteidigen. Von Helmut Ortner.

Beginnen wir hierzulande. Noch immer gibt es eine Fülle anachronistischer Gesetze und Subventionen, etwa bei der horrenden öffentlichen Finanzierung von Kirchentagen oder der Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen, die Finanzierung theologischer Fakultäten an staatlichen Universitäten bis hin zu Kirchenredaktionen in deutschen Landes-Rundfunkanstalten. Daran wird sich auch in naher Zukunft wenig ändern. Zu stark ist der klerikale Lobbyismus, die Kirchenhörigkeit der Politik. Dabei gibt es einen klaren Verfassungsauftrag in Deutschland, die Komplizenschaft von Kirche und Staat zu beenden. Seit mehr als einhundert Jahren. Doch passiert ist bislang nichts.

Dabei hat eine integrationsbedingte Pluralisierung der religiösen Geografie die bewährte, traditionelle Arbeitsteilung zwischen Kirche und Staat in Schieflage gebracht. Der Staat ist gefordert, sich religionspolitisch neu zu orientieren. Wie das Neutralitätsgebot des Staates angesichts wachsender kultureller, ethnischer und religiöser Vielfalt vorangetrieben, wie Grundsätze des säkularen Staates verteidigt werden können, darüber besteht wenig Einigkeit.

Vielleicht kann die Lektüre des gerade auf Deutsch erschienenen Buches der französischen Autorin Caroline Fourest hier für beschleunigten Erkenntnisgewinn sorgen. Ihre Streitschrift möchte uns daran erinnern, das Weltliche vom Religiösen zu trennen, gerade weil die fundamentalistische Verschmelzung von beidem vielerorts hoch im Kurs steht. Notwendiger denn je ist – so die Autorin – eine »laizistische Wachsamkeit«. Fourest klärt auf: Schon der Begriff Laizismus wird vielfach unterschiedlich definiert und gedeutet. Im Arabischen wird er häufig mit Atheismus verwechselt, während die englischsprachige Welt ihn mit »Säkularismus« gleichsetzt. Häufig einigt man sich darauf, darunter die Trennung von religiösen und zivilen Räumen zu verstehen, ohne jedoch auf einer rigiden Separierung beider Bereiche zu bestehen.

In Frankreich ist man da etwas anspruchsvoller – und strikter. Was mit Laizismus zum Ausdruck gebracht wird, ist die unbedingte Leidenschaft für Gewissens- und Weltanschauungs-Freiheit. Im Gesetz von 1905 heißt es:Weiterlesen in den nachdenkseiten

