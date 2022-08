https://www.middleeastmonitor.com/20220810-france-tv-channel-censors-journalist-calling-out-israels-bombing-of-gaza/

Israelische Streitkräfte führen am 5. August 2022 Luftangriffe in Gaza durch [Mohammed Asad/Middle East Monitor]



Frankreich: TV-Sender zensiert Journalistin, die Israels Bombardierung des Gazastreifens kritisiert

10. August 2022

Ein französischer Fernsehsender hat offenbar einen wichtigen Teil eines Interviews mit einem Journalisten zensiert, der die israelische Militäroffensive gegen die Palästinenser im Gazastreifen kritisiert hatte. BFMTV befragte Alain Gresh am Sonntag zu der Eskalation der Spannungen zwischen Israel und der Bewegung Islamischer Dschihad.

“Zunächst muss man bedenken, dass diese Eskalation von Israel ausgelöst wurde, ohne dass Israel – zum Zeitpunkt seiner Operationen – einen Angriff erlitten hat”, antwortete Gresh, der Direktor der Online-Publikation Orient XXI. “Dies ist der vierte oder fünfte Krieg, den Israel gegen den Gazastreifen geführt hat, wobei Hunderte von Menschen getötet wurden. Das palästinensische Volk lebt unter Besatzung, im Gazastreifen wie im Westjordanland. Und diese Situation kann nur zu Gewalt, zu Konfrontationen führen”.

Das früher am Tag geführte Interview ist seit Sonntagabend online nicht mehr verfügbar. Außerdem teilte Gresh auf Twitter mit, dass seine Einladung, am Montag erneut mit dem französischen Fernsehsender zu sprechen, abgesagt wurde.

In dem unzensierten Video, das auf Twitter veröffentlicht wurde, fügte er hinzu: “Leider lernt Israel keine Lektion. Israel ist nicht bereit, die UN-Resolutionen zu befolgen, in denen es aufgefordert wird, sich aus den besetzten Gebieten zurückzuziehen, und beklagt sich, angegriffen zu werden, was trotzdem ein Paradoxon ist.”

Der Kommunikationsdirektor des BFMTV-Eigentümers Altice France, François Raineteau, sagte, dass der fragliche Clip gelöscht wurde, “um jegliche Manipulation zu vermeiden”, da er “nur gekürzt und nicht vollständig” sei. Er fügte hinzu, dass es “keine Zensur bei BFMTV” gebe und dass “alle Meinungen und alle Konfliktparteien in der Sendung, in Interviews oder in Beiträgen sowie auf unserer Website vertreten sind”.

Während der Bombardierung wurden 44 Palästinenser getötet, darunter 15 Kinder und vier Frauen, bestätigte das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza. Mindestens 360 weitere wurden verwundet.

Etwa 2,3 Millionen Palästinenser leben im engen Gaza-Streifen. Sie können größtenteils nicht ausreisen, um im Ausland Arbeit zu suchen, und werden durch die 15-jährige israelische Belagerung in die Enge getrieben. Außerdem hat der Besatzungsstaat seit 2008 vier große Militäroffensiven gegen die überwiegend zivile Bevölkerung gestartet. Der Gazastreifen grenzt auch an Ägypten, das die Durchreise über den Grenzübergang Rafah selbst einschränkt. Übersetzt mit Deepl.com

